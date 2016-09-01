Риз – Деяния - Толковый комментарий
«Необходимость – мать изобретательности», сказал кто-то. Эта книга – результат того, что возникла необходимость в пособии, которое могло бы послужить источником материалов для изучения Книги Деяний Апостолов на первом курсе колледжа.
Книга открывается кратким обзором дат главнейших событий в истории Нового Завета – как в Евангелиях, так и в Книге Деяний.
Базовыми рамками, в пределах которых будет располагаться исторический материал Деяний, послужит рассмотрение того, откуда и каким образом появились именно те даты, о которых пойдет речь. Это также даст возможность сразу же сделать краткий обзор всей Книги Деяний и только затем начать детальное ее рассмотрение.
Гарет Риз – Деяния – Толковый комментарий
Минск: «Пикорп», 1996. – 482 с
Гарет Риз – Деяния – Толковый комментарий – Содержание
Предисловие
Предисловие ко второму изданию
-
Хронология Нового Завета
-
Как в древности вели отсчет времени?
-
Хронология Евангелий
-
Хронология Апостольского Времени
-
-
Введение
-
Название книги
-
Цель написания книги Деяний
-
Авторство (Кто написал Деяния?)
-
Достоверность
-
Заимствования
-
Язык
-
Дата написания
-
Место написания
-
Назначение
-
Подлинность
-
Особенности
-
Цель Введения
-
-
Комментарии. Глава 1
-
Дополнительное исследование №1 – Различные мнения о Царстве Божием
-
Дополнительное исследование №2 – Братья Господа
-
-
Глава 2
-
Дополнительное исследование №3 – Личность и деятельность Святого Духа
-
Дополнительное исследование №4 – Говорение на языках ...
-
Дополнительное исследование №5 – Доктрина богодухновенности
-
Дополнительное исследование №6 – Предопределение и предвидение
-
Дополнительное исследование №7 – Гадес и Временное пристанище умерших
-
Дополнительное исследование №8 – Что такое покаяние? ...
-
-
Глава 3
-
Глава 4
-
Дополнительное исследование №9 – Иудейские секты
-
-
Глава 5
-
Дополнительное исследование №10 – Церковная дисциплина
-
Дополнительное исследование №11 – Демоны и одержимость демонами
-
-
Глава 5
-
Дополнительное исследование №12 – Способ избрания пресвитеров и диаконов
-
-
Глава 7
-
Дополнительное исследование №13 – Трудности изучения Деяния 7
-
-
Глава 8
-
Глава 9
-
Глава 10
-
Глава 11
-
Глава 12
-
Дополнительное исследование №14 – Был ли Петр когда-нибудь в Риме?
-
Карты
-
Комментарии. Глава 13
-
Дополнительное исследование №15 – Синагога и служба в ней
-
-
Глава 14
-
Глава 15
-
Глава 16
-
Дополнительное исследование №16 – Вера, ведущая к спасению
-
-
Глава 17
-
Глава 18
-
Глава 19
-
Дополнительное исследование №17 – Мир оккультного
-
-
Глава 20
-
Дополнительное исследование №18 – Вечеря Господня
-
-
Глава 21
-
Глава 22
-
Глава 23
-
Глава 24
-
Глава 25
-
Глава 26
-
Глава 27
-
Глава 28
Эпилог
Гарет Риз – Деяния – Толковый комментарий – Предисловие
Во второй части Введения речь пойдет о предметах, которые обычно исследуются в той области, что называется «Критическим анализом». Это – авторство, цель, достоверность, дата и место написания, а также вопрос о том, кому именно предназначалась эта книга. Хотя первокурснику и трудно оценить всю значимость этих материалов, однако, учитывая тот факт, что в наши дни на христианскую веру ведется мощное, массированное наступление, автор полагает, что подобное детальное исследование «критических» вопросов окажется необходимым источником доказательств, на которых покоится вера в божественное происхождение христианской религии.
Экзегетические комментарии были тщательно собраны автором из различных источников в течение многих лет преподавания "Деяний" в Центральном Христианском Библейском колледже. Автор выражает признательность своему учителю, преподававшему в колледже, Л.Эдсилу Дэйлу. Кроме того, большое количество информации было почерпнуто из книг комментариев, таких как Pulpit Commentary, Barnes Notes, Alford's Greek Testament, Ellicott's Commentary, и авторских книг, имеющих темой Деяния Апостолов, таких авторов, как Макгарви, Девельт, Брюс, Мейер, Рэкхем и другие.
Эту книгу автор представляет читателю с молитвой о том, чтобы Господь Милостивый благословил его труд Своей божественной поддержкой, и чтобы Его истина могла быть донесена до сердец читателей Его Священного Слова.
Хронология Нового Завета
Как в древности вели отсчет времени?
Греки датировали исторические события по Олимпиадам. Первая Олимпиада состоялась в 776 г. до Р.Х. Римляне вели отсчет времени двумя способами. Многие события датировались от времени основания Рима в 753 г. до Р.Х. В некоторых хронологиях появляются поэтому такие даты, как «726 AUC». Эти инициалы являются сокращением латинского выражения «ab urbi condita», что означает «от основания города». В некоторых статьях по хронологии приводятся двойные даты, такие как 750/4. Первое число означает количество лет, прошедших со дня основания города, а второе – их эквивалент по признанному ныне календарю. Год 750 AUC примерно соответствует 4 г. до Р.Х. В качестве отправной точки для отсчета времени римляне пользовались также именами своих правителей. Именно этот метод используется в Новом Завете. Календарь, которым мы пользуемся в настоящее время, основывается на вычислениях Дионисия (6 в. н.э.). Более поздние исследования показали, что в этих вычислениях содержится ошибка по крайней мере на 4 года.
No comments yet. Be the first!