«Необходимость – мать изобретательности», сказал кто-то. Эта книга – результат того, что возникла необходимость в пособии, которое могло бы послужить источником материалов для изучения Книги Деяний Апостолов на первом курсе колледжа.

Книга открывается кратким обзором дат главнейших событий в истории Нового Завета – как в Евангелиях, так и в Книге Деяний.

Базовыми рамками, в пределах которых будет располагаться исторический материал Деяний, послужит рассмотрение того, откуда и каким образом появились именно те даты, о которых пойдет речь. Это также даст возможность сразу же сделать краткий обзор всей Книги Деяний и только затем начать детальное ее рассмотрение.

Гарет Риз – Деяния – Толковый комментарий

Минск: «Пикорп», 1996. – 482 с

Гарет Риз – Деяния – Толковый комментарий – Содержание

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

Хронология Нового Завета Как в древности вели отсчет времени? Хронология Евангелий Хронология Апостольского Времени

Введение Название книги Цель написания книги Деяний Авторство (Кто написал Деяния?) Достоверность Заимствования Язык Дата написания Место написания Назначение Подлинность Особенности Цель Введения

Комментарии. Глава 1 Дополнительное исследование №1 – Различные мнения о Царстве Божием Дополнительное исследование №2 – Братья Господа

Глава 2 Дополнительное исследование №3 – Личность и деятельность Святого Духа Дополнительное исследование №4 – Говорение на языках ... Дополнительное исследование №5 – Доктрина богодухновенности Дополнительное исследование №6 – Предопределение и предвидение Дополнительное исследование №7 – Гадес и Временное пристанище умерших Дополнительное исследование №8 – Что такое покаяние? ...

Глава 3

Глава 4 Дополнительное исследование №9 – Иудейские секты

Глава 5 Дополнительное исследование №10 – Церковная дисциплина Дополнительное исследование №11 – Демоны и одержимость демонами

Глава 5 Дополнительное исследование №12 – Способ избрания пресвитеров и диаконов

Глава 7 Дополнительное исследование №13 – Трудности изучения Деяния 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12 Дополнительное исследование №14 – Был ли Петр когда-нибудь в Риме?



Карты

Комментарии. Глава 13 Дополнительное исследование №15 – Синагога и служба в ней

Глава 14

Глава 15

Глава 16 Дополнительное исследование №16 – Вера, ведущая к спасению

Глава 17

Глава 18

Глава 19 Дополнительное исследование №17 – Мир оккультного

Глава 20 Дополнительное исследование №18 – Вечеря Господня

Глава 21

Глава 22

Глава 23

Глава 24

Глава 25

Глава 26

Глава 27

Глава 28

Эпилог



Гарет Риз – Деяния – Толковый комментарий – Предисловие

Во второй части Введения речь пойдет о предметах, которые обычно исследуются в той области, что называется «Критическим анализом». Это – авторство, цель, достоверность, дата и место написания, а также вопрос о том, кому именно предназначалась эта книга. Хотя первокурснику и трудно оценить всю значимость этих материалов, однако, учитывая тот факт, что в наши дни на христианскую веру ведется мощное, массированное наступление, автор полагает, что подобное детальное исследование «критических» вопросов окажется необходимым источником доказательств, на которых покоится вера в божественное происхождение христианской религии.

Экзегетические комментарии были тщательно собраны автором из различных источников в течение многих лет преподавания "Деяний" в Центральном Христианском Библейском колледже. Автор выражает признательность своему учителю, преподававшему в колледже, Л.Эдсилу Дэйлу. Кроме того, большое количество информации было почерпнуто из книг комментариев, таких как Pulpit Commentary, Barnes Notes, Alford's Greek Testament, Ellicott's Commentary, и авторских книг, имеющих темой Деяния Апостолов, таких авторов, как Макгарви, Девельт, Брюс, Мейер, Рэкхем и другие.

Эту книгу автор представляет читателю с молитвой о том, чтобы Господь Милостивый благословил его труд Своей божественной поддержкой, и чтобы Его истина могла быть донесена до сердец читателей Его Священного Слова.

Хронология Нового Завета

Как в древности вели отсчет времени?

Греки датировали исторические события по Олимпиадам. Первая Олимпиада состоялась в 776 г. до Р.Х. Римляне вели отсчет времени двумя способами. Многие события датировались от времени основания Рима в 753 г. до Р.Х. В некоторых хронологиях появляются поэтому такие даты, как «726 AUC». Эти инициалы являются сокращением латинского выражения «ab urbi condita», что означает «от основания города». В некоторых статьях по хронологии приводятся двойные даты, такие как 750/4. Первое число означает количество лет, прошедших со дня основания города, а второе – их эквивалент по признанному ныне календарю. Год 750 AUC примерно соответствует 4 г. до Р.Х. В качестве отправной точки для отсчета времени римляне пользовались также именами своих правителей. Именно этот метод используется в Новом Завете. Календарь, которым мы пользуемся в настоящее время, основывается на вычислениях Дионисия (6 в. н.э.). Более поздние исследования показали, что в этих вычислениях содержится ошибка по крайней мере на 4 года.