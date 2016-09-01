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Риз – Деяния - Толковый комментарий

Гарет Риз – Деяния – Толковый комментарий
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology
«Необходимость – мать изобретательности», сказал кто-то. Эта книга – результат того, что возникла необходимость в пособии, которое могло бы послужить источником материалов для изучения Книги Деяний Апостолов на первом курсе колледжа.
Книга открывается кратким обзором дат главнейших событий в истории Нового Завета – как в Евангелиях, так и в Книге Деяний.
Базовыми рамками, в пределах которых будет располагаться исторический материал Деяний, послужит рассмотрение того, откуда и каким образом появились именно те даты, о которых пойдет речь. Это также даст возможность сразу же сделать краткий обзор всей Книги Деяний и только затем начать детальное ее рассмотрение.

Гарет Риз – Деяния – Толковый комментарий

Минск: «Пикорп», 1996. – 482 с

Гарет Риз – Деяния – Толковый комментарий – Содержание

Предисловие
Предисловие ко второму изданию
  • Хронология Нового Завета
    • Как в древности вели отсчет времени?
    • Хронология Евангелий
    • Хронология Апостольского Времени
  • Введение
    • Название книги
    • Цель написания книги Деяний
    • Авторство (Кто написал Деяния?)
    • Достоверность
    • Заимствования
    • Язык
    • Дата написания
    • Место написания
    • Назначение
    • Подлинность
    • Особенности
    • Цель Введения
  • Комментарии. Глава 1
    • Дополнительное исследование №1 – Различные мнения о Царстве Божием
    • Дополнительное исследование №2 – Братья Господа
  • Глава 2
    • Дополнительное исследование №3 – Личность и деятельность Святого Духа
    • Дополнительное исследование №4 – Говорение на языках ...
    • Дополнительное исследование №5 – Доктрина богодухновенности
    • Дополнительное исследование №6 – Предопределение и предвидение
    • Дополнительное исследование №7 – Гадес и Временное пристанище умерших
    • Дополнительное исследование №8 – Что такое покаяние? ...
  • Глава 3
  • Глава 4
    • Дополнительное исследование №9 – Иудейские секты
  • Глава 5
    • Дополнительное исследование №10 – Церковная дисциплина
    • Дополнительное исследование №11 – Демоны и одержимость демонами
  • Глава 5
    • Дополнительное исследование №12 – Способ избрания пресвитеров и диаконов
  • Глава 7
    • Дополнительное исследование №13 – Трудности изучения Деяния 7
  • Глава 8
  • Глава 9
  • Глава 10
  • Глава 11
  • Глава 12
    • Дополнительное исследование №14 – Был ли Петр когда-нибудь в Риме?
Карты
  • Комментарии. Глава 13
    • Дополнительное исследование №15 – Синагога и служба в ней
  • Глава 14
  • Глава 15
  • Глава 16
    • Дополнительное исследование №16 – Вера, ведущая к спасению
  • Глава 17
  • Глава 18
  • Глава 19
    • Дополнительное исследование №17 – Мир оккультного
  • Глава 20
    • Дополнительное исследование №18 – Вечеря Господня
  • Глава 21
  • Глава 22
  • Глава 23
  • Глава 24
  • Глава 25
  • Глава 26
  • Глава 27
  • Глава 28
Эпилог

Гарет Риз – Деяния – Толковый комментарий – Предисловие

Во второй части Введения речь пойдет о предметах, которые обычно исследуются в той области, что называется «Критическим анализом». Это – авторство, цель, достоверность, дата и место написания, а также вопрос о том, кому именно предназначалась эта книга. Хотя первокурснику и трудно оценить всю значимость этих материалов, однако, учитывая тот факт, что в наши дни на христианскую веру ведется мощное, массированное наступление, автор полагает, что подобное детальное исследование «критических» вопросов окажется необходимым источником доказательств, на которых покоится вера в божественное происхождение христианской религии.
Экзегетические комментарии были тщательно собраны автором из различных источников в течение многих лет преподавания "Деяний" в Центральном Христианском Библейском колледже. Автор выражает признательность своему учителю, преподававшему в колледже, Л.Эдсилу Дэйлу. Кроме того, большое количество информации было почерпнуто из книг комментариев, таких как Pulpit Commentary, Barnes Notes, Alford's Greek Testament, Ellicott's Commentary, и авторских книг, имеющих темой Деяния Апостолов, таких авторов, как Макгарви, Девельт, Брюс, Мейер, Рэкхем и другие.
Эту книгу автор представляет читателю с молитвой о том, чтобы Господь Милостивый благословил его труд Своей божественной поддержкой, и чтобы Его истина могла быть донесена до сердец читателей Его Священного Слова.

Хронология Нового Завета

Как в древности вели отсчет времени?
Греки датировали исторические события по Олимпиадам. Первая Олимпиада состоялась в 776 г. до Р.Х. Римляне вели отсчет времени двумя способами. Многие события датировались от времени основания Рима в 753 г. до Р.Х. В некоторых хронологиях появляются поэтому такие даты, как «726 AUC». Эти инициалы являются сокращением латинского выражения «ab urbi condita», что означает «от основания города». В некоторых статьях по хронологии приводятся двойные даты, такие как 750/4. Первое число означает количество лет, прошедших со дня основания города, а второе – их эквивалент по признанному ныне календарю. Год 750 AUC примерно соответствует 4 г. до Р.Х. В качестве отправной точки для отсчета времени римляне пользовались также именами своих правителей. Именно этот метод используется в Новом Завете. Календарь, которым мы пользуемся в настоящее время, основывается на вычислениях Дионисия (6 в. н.э.). Более поздние исследования показали, что в этих вычислениях содержится ошибка по крайней мере на 4 года.
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Rating 5.0 / 5
Added 01.09.2016
Author esxatos
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