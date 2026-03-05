Гарнелл - Христианин во всеоружии
Апостол Павел был прозорлив. Обращаясь с посланием к первым христианам Эфеса, он хорошо осознавал необходимость подготовить их к небывалым трудностям и лишениям. Но для начала он хотел успокоить и воодушевить их напоминанием о могуществе Господа.
Должно быть, он рассуждал следующим образом: «Некоторые из моих возлюбленных братьев трепещут от страха, видя, как сильны, многочисленны, хорошо вооружены и опытны их враги, тогда как они сами слабы, малочисленны и не искушены в ратном деле». Павел понимал, что истерзанная страхом душа слишком озабочена своими бедами, чтобы прислушиваться к любым, пусть даже самым доброжелательным советам. Страх парализует свою жертву; так, при первых признаках атаки обезумевший от страха солдат прячется в окопе и не показывается оттуда до тех пор, пока не убедится, что опасность миновала.
Поэтому Павел ищет средство, которое избавит верующих от страха, и вскоре находит его. Его ответ — непреходящая истина, позволяющая преодолеть бессилие, знакомое каждому христианину с незапамятных времен. Он говорит нам: «Не позволяйте страхам овладеть вами. Идите вперед, не теряя мужества и оставаясь твердыми в Господе...» У нас есть великое утешение: исход битвы зависит только от Бога, а не от нашей силы и умения!
Услышав это обнадеживающее известие, всякая дрожащая от страха душа вздохнет с облегчением. Отныне каждый христианин может сосредоточиться на конкретной задаче, а именно — «быть твердым». Этот призыв настойчиво повторяется в Писании: «Будьте тверды и мужественны» (2 Пар. 32:7); «Скажите робким душею: будьте тверды» (Ис. 35:4). Другими словами, соберите все свои силы, ибо они вам еще понадобятся!
Уильям Гарнелл – Христианин во всеоружии – Том 1
С.-Пб.: «Мирт», 2002. – 308 с.
ISBN 5-88869-129-1; ISBN 5-88869-130-5 (Т. 1).
Уильям Гарнелл – Христианин во всеоружии – Содержание
Предисловие
Биографический очерк
Часть первая. СВЯЩЕННЫЙ ПРИЗЫВ К ОРУЖИЮ
I. Христианский призыв к мужеству
- Трусость и храбрость
Источники христианского мужества
- 1. Твердое знание божественной истины
- 2. Сердце, ступившее на верный путь
II. Христианский призыв к служению
Основные распоряжения
- 1. Откажитесь от своих греховных пристрастий
- 2. Подчините свою жизнь Христу
- 3. Обходите камни преткновения
- 4. Полагайтесь на Бога в любых обстоятельствах
- 5. Не сходите с пути до конца своей жизни
- Основные распоряжения
III. Наставление «укрепляться Господом»
- Источник силы святых
Значение Божьей силы
- 1. Разум святых
- 2. Природа разума
- 3. Божий замысел
- 4. Природа Бога
- Важное предостережение
IV. Наставление о присвоении «могущества силы Его»
- Что означает «могущество силы Его»?
- Присвоение Божьего могущества
Причины доверия к Божьему могуществу
- 1. Сведения о Его прошлых свершениях
- 2. Ваша насущная проблема
- 3. Его непреходящее желание
Узы, обеспечивающие Божье могущество
- 1. Его близкое родство со святыми
- 2. Его любовь к святым
- 3. Его вечный завет
- 4. Его добровольно принятые обязательства
- 5. Посредничество Его Сына
Случаи применения Божьего могущества
- 1. Под гнетом греха
- 2. Под наплывом искушений
- 3. Под тяжестью христианского долга
Причины, по которым Божья сила бывает сокрыта
- 1. Возможно, вы не заметили Божью силу
- 2. Возможно, Бог намеренно медлит с проявлением силы
- 3. Возможно, вы сами препятствуете своему благословению
- 4. Бог может призвать вас держаться против превосходящих сил
Часть вторая. ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: ОРУЖИЕ СВЯТОГО
I. Христианин должен быть вооружен
Вооруженный святой и его небесный арсенал
- 1. Христос как оружие
- 2. Добродетели Христа как оружие
Безоружный грешник и его печальные перспективы
- 1. Отчуждение от Бога
- 2. Неведение
- 3. Бессилие
- 4. Дружба с грехом и сатаной
Сатана и его коварный замысел
- 1. Естественная склонность человеческой души
- 2. Сверхъестественная злоба сатаны
Оружие и его творец
- 1. Бог —единственный разработчик вооружения святых
- 2. Бог кует оружие для святых и учит правильному обращению с ним
Доспехи и составляющие их предметы
- 1. Доспехи защищают душу и тело святого
- 2. Каждый предмет доспехов имеет свое назначение
- 3. Надежность и совершенство каждого предмета доспехов
Почему мы должны совершенствовать свои добродетели
- 1. Ибо наши добродетели могут получить повреждения
- 2. Ибо сатана непрерывно совершенствует свое коварство
- 3. Ибо, возрастая в благодати, мы исполняем Божий замысел
Надлежащее применение оружия
- 1. Доспехи должны быть надеты
- 2. Оружие должно быть наготове
- Ор ужие и его надлежащее место
- По следнее наставление
- Вооруженный святой и его небесный арсенал
II. Почему христианин должен быть вооружен
- Опасность безоружного состояния
Сатана как искуситель
- 1. Сатана знает, когда искушать
- 2. Сатана знает, как искушать
- 3. Сатана знает, кого или что использовать в качестве орудия искушения
- Предостережение
Меры предосторожности
- 1. Обращайтесь к Богу за советом
- 2. Познайте свое сердце
- 3. Внимательно читайте Божье слово
Сатана в роли обличителя греха
- 1. Сатана обвиняет святого в своих собственных нечестивых мыслях
- 2. Сатана преувеличивает грехи святых
- 3. Сатана назначает себя судьей и присяжным
- 4. Сатана пытается украсть у святых обетование завета
Пр авильное отношение святого к обвинениям сатаны
- 1. Его обвинения сделают вас более осмотрительным
- 2. Его обвинения увеличат ваше смирение
- 3. Обвинения сатаны обнаружат ошибочность его логики
Исчерпывающий ответ Бога на обвинения сатаны
- 1. Бог использует происки сатаны, чтобы святые стали мудрее
- 2. Бог использует козни сатаны, чтобы сделать святых более благодарными
- 3. Бог использует происки сатаны, чтобы сделать святых бдительными
Укрепление святых
- 1. Остерегайтесь сатаны как искусителя
- 2. Держитесь за обещанное Богом оправдание
- 3. Избегайте ловушек
- 4. Не теряйте уверенность в спасении
- Оглавление
- Вооруженный воин уверен в победе
Осуждение сатаны
- 1. Проклятие, возложенное на сатану
- 2. Пределы, поставленные Богом сатане
Намерения сатаны и вмешательство Бога
- 1. Цель сатаны — запятнать совесть святого
- 2. Цель сатаны — запятнать остальных христиан
- 3. Цель сатаны — испортить отношения святого с Богом
Часть третья. ПРАВИЛО ВТОРОЕ: ПРИРОДА ВОЙНЫ И ХАРАКТЕР ВРАГА
I. Природа войны
Почему святые должны бороться
- 1. Жестокость битвы
- 2. Всеобъемлющий характер битвы
- 3. Продолжительность битвы
Когда не следует бороться
- 1. Не боритесь с Божьим Духом
- 2. Не боритесь с Божьим провидением
- 3. Не боритесь по своим собственным правилам
Как надо бороться
- 1. Запишите Бога в свои секунданты
- 2. Поддерживайте форму
- 3. Умело пользуйтесь своим преимуществом
- Ободряющее напутствие борцам
- Почему святые должны бороться
II. Природа врага
Второстепенные противники святого: «кровь и плоть»
- 1. «Кровь и плоть» — это наши внутренние пороки
- 2. «Кровь и плоть» — это люди
Основные враги святого: духи злобы
- 1. Их система правления
- 2. Их силы
- 3. Царство дьявола («тьма века сего»)
- 4. Духи злобы поднебесные
- 5. Причины войны
Часть четвертая. ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: ПОВТОРНЫЙ ПРИЗЫВ К ОРУЖИЮ
I. Призыв и его значение
Замечание первое: значение повторного предупреждения
- 1. Непреложные истины
Замечание второе: необходимость проверки и исправления ваших добродетелей
- 1. Почему ваши добродетели необходимо поддерживать в исправном состоянии
- 2. Кто терпит зло, когда ваша благодать ослабевает
- 3. Как узнать, уменьшается ли ваша благодать
- 4. Как восстановить утраченную благодать
- Замечание первое: значение повторного предупреждения
II. Основания для призыва к оружию
Основание первое: время битвы
- 1. Природа и свойства зла и злого дня
- 2. Неотвратимость злого дня
- 3. Потребность во всеоружии, чтобы устоять в «день злый»
- 4. Правила приготовления к злому дню
Основание второе: условия счастливого исхода войны
- 1. Необходимость стой кости
- 2. Чтобы выстоять, необходимы священные доспехи
- 3. Почему не устоят невозрожденные
- 4. Уверенность в победе при условии вооруженности
- 5. Обетование награды за проявленную стойкость
- Основание первое: время битвы
Часть пятая, ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: ПОЗИЦИЯ В БИТВЕ
I. Станьте. Не бегите и не сдавайтесь
- Так повелевает Писание
- Бог полностью обеспечивает нас оружием для битвы
- Сопротивляясь, христианин находится в безопасности
Враг побеждается только силой
- 1. Сатана —коварный враг
- 2. Сатана — враг, подкрадывающийся незаметно
- 3. Сатана —обвиняющий враг
II. Стойте на своем месте и не посягайте на чужое
-
Пять замечаний о необходимости стоять
- 1. Оставляя предназначенное вам место, чтобы трудиться за пределами своего призвания, вы теряете одобрение Бога
- 2. Пренебрегая наложенными Богом ограничениями, касающимися вашего места и призвания, вы лишаетесь Его покровительства
- 3. Бог не считает вас ответственным за работу другого человека
- 4. Взваливая на себя бремя, которое Бог вам не поручал, вы страдаете напрасно
- 5. Люди часто изменяют своему призванию по легкомыслию
- Пять замечаний о необходимости стоять
III. Стойте. Не спите
Почему христианин должен бодрствовать
- 1. Христианская работа слишком важна и ответственна, чтобы совершать ее в полусонном состоянии или с равнодушием
- 2. Бодрствование дает христианину три важных преимущества
Как стоять и бодрствовать 290
- 1. Вы должны бодрствовать постоянно 290
- 2. Ваше бодрствование должно быть всеобъемлющим 292
- 3. Вы должны бодрствовать разумно
- Почему христианин должен бодрствовать
Гарнелл, Уильям - Христианин во всеоружии – Том 2
Пер. с англ. - СПб.: Мирт, 2002. - 393 с.
ISBN 5-88869-129-1.
Т. 2: ISBN 5-88869-208-5.
Гарнелл, Уильям - Христианин во всеоружии – Том 2 – Содержание
Часть шестая. ПРАВИЛО ПЯТОЕ: ДУХОВНЫЙ ПОЯС ХРИСТИАНИНА
-
I. Истина учения как пояс для ума
- Непоколебимая убежденность в истинах Христа
Почему христианам необходима непоколебимая убежденность в истине
- 1. Защита от опасных лжеучений
- 2. Защита от хитроумия самозванцев
- 3. Всеобъемлющее влияние убежденности на человека
Как достичь убежденности в истине
- 1. Принимайте истину чистосердечно
- 2. Внимайте несущим слово
- 3. Избегайте влияния какого-либо человека или секты
- 4. Остерегайтесь чрезмерного любопытства
- 5. Смиренно взыскуйте твердого суждения о Боге
- 6. Не принимайте близко к сердцу разнообразие мнений
- 7. Постигайте ценность истины сердцем
Св ободное и смелое исповедание веры
- 1. Храните приверженность истине
- 2. Бог доверил святым Свою истину
- 3. Держитесь исповедания истины перед лицом опасности и смерти
- Как препоясаться исповеданием истины
Самозванцы, использующие истину
- 1. Те, кто использует истину ради выгоды
- 2. Те, кто говорит об истине, но не живет ею
- 3. Те, кто равнодушен к врагам истины
Как зажечь сердце любовью к истине
- 1. Сделайте свое сердце созвучным истине
- 2. Да будет ваше сердце постоянно исполнено любви к Богу
- 3. Размышляйте о совершенстве истины
- 4. Да исполнится ваше сердце страха перед гневом Бога на отступничество
II. Чистота сердца, или искренность, как пояс для воли
- Что означает выражение «чистота сердца»
Почему чистота сердца сравнима с поясом
- 1. Ремень прикрывает соединения доспехов
- 2. Ремень укрепляет
Искренность покрывает невзрачность христианина
- 1. Мирская нравственность
- 2. Евангельская праведность
Невзрачность, покрываемая искренностью
- 1. Преходящие внешние достоинства
- 2. Греховное уродство
- Каким образом искренность покрывает невзрачность святых
Почему искренность покрывает невзрачность святого
- 1. Она проистекает из благодати евангельского завета
- 2. Она покрывает наши промахи благодаря великой любви Бога
Верные спутники искренности
- 1. Искренность делает душу ревностной
- 2. Искренность делает душу свободной и открытой перед Богом
- Природа лицемерия и его омерзительность для Бога
Преступления лицемерия
- 1. Лицемерие погрешает против света природы
- 2. Лицемерие лежит в основе всех остальных грехов
Ложное почитание Бога и ложные притязания
- 1. Лицемер посягает на святое богослужение
- 2. Лицемер претендует на связь с Богом и Христом
Поиски искренности
- 1. Вечность зависит от вашей искренности
- 2. В вашем сердце может таиться лицемерие
- 3. Ваши поиски искренности осуществимы
Притворная вера лицемера
- 1. Лицемер утверждает, что не выносит лицемерия
- 2. Лицемер хвастается своим бесстрашием
- 3. Лицемер молится напоказ
- 4. Лицемер объявляет войну греху
Свойства искренности
- 1. Искреннее сердце — это обновленное сердце
- 2. Искреннее сердце — это простое сердце
- 3. Преданный христианин постоянен
- 4. Искренний христианин постоянно совершенствуется
Наставления неискренним
- 1. Вглядитесь в смертоносную природу своего лицемерия
- 2. Осознайте, что вы неспособны излечить свое лицемерие
- 3. Обратитесь со своим лицемерием к Христу — врачу, чье искусство и праведность вернут вам здоровье
Наставления искренним
- 1. Хождение перед Богом
- 2. Служите по любви, а не из страха
- 3. Размышляйте о Божьей искренности
- 4. Остерегайтесь грехов самонадеянности
- 5. Возвысьтесь над любовью к миру и над страхом перед миром
- 6. Приучите свое сердце к строгой дисциплине
Утешение для искреннего христианина, пребывающего в сомнении
- 1. Не делайте вывода, что вы лицемер, только потому, что не видите подтверждения своей искренности
- 2. Осознайте, что сатана хочет поселить сомнение и страх в вашем сердце
- 3. Ищите подтверждение своей искренности
Искренность укрепляет дух христианина
- 1. Охранительная сила искренности
- 2. Возрождающая сила искренности
- 3. Утешающая сила искренности
- 4. Сила искренности в борьбе с искушением
- 5. Значение стремления к искренности
- 6. Благословение искренности
- 7. Уверенность искренности против страха отступничества
- 8. Не гордитесь искренностью
- 9. Опасайтесь лицемерия, а не беды
Часть седьмая. ПРАВИЛО ШЕСТОЕ: БРОНЯ ХРИСТИАНИНА
Введение
Значение праведности
- 1. Праведность перед законом
- 2. Евангельская праведность
Почему праведность сравнивается с броней
- 1. Броня прикрывает важнейшие части тела
- 2. Броня делает святого храбрым
Связь между броней и поясом
- 1. Истина учения
- 2. Истина сердца
- Значение праведности
I. Почему каждый христианин должен постоянно носить броню
- 1. Бог хочет, чтобы Его дети были святы
- 2. Сатана хочет, чтобы народ Божий был нечестивым
Непревзойденность силы святости
- 1. Она проявляется только в человеке
- 2. Она предоставляет свидетельство небу
- 3. Она дает нам возможность общения с Богом
- 4. Она приносит мир
- 5. Она оказывает большое влияние на окружающих
- 6. Святость и праведность — это столпы народов
II. Как христианин проявляет силу святости
В сражении с грехом
- 1. Избегайте самого вида греха
- 2. Сражайтесь с грехом во имя Бога
- 3. Умерщвляйте грех
- 4. Возрастайте в добродетели вопреки греху
- 5. Боритесь с грехом в жизни окружающих
- 6. Не допускайте самовосхваления
В богослужении
- 1. Соблюдайте все установления
- 2. Преследуйте цели, поставленные Богом
В земных трудах
- 1. Трудолюбие
- 2. Совесть
- 3. Преуспевание
- 4. Удовлетворение
- 5. Приоритеты
В поведении по отношению к окружающим
- 1. Сила святости в кругу семьи
- 2. Сила святости в отношениях с окружающими
-
-
- 1. Заложите хорошую основу
- 2. Придерживайтесь единственно верного правила
- 3. Храните чистоту своих побуждений
- 4. Пусть Христос будет для вас образцом святой жизни
- 5. Просите святость у Бога
- 6. Тщательно выбирайте духовных спутников
- 7. Отчитывайтесь перед зрелым христианином
- 8. Смотрите на святость с точки зрения смерти
- 9. Полагайтесь на Божий завет благодати
- 10. Защита от разочарования
Уловки сатаны, направленные на разоружение христианина
- 1. Сатана говорит, что праведность мешает удовольствиям
- 2. Сатана заявляет, что праведность разорительна ...
- 3. Сатана угрожает праведности яростным сопротивлением мира
Две особенности святой жизни
- 1. Грех и святость действительно существуют и действительно противостоят друг другу
- 2. Жизнь в силе святости возможна
Обличение нечестивых
- 1. Некоторых устраивает собственная греховность
- 2. Иные прячутся за притворной святостью
- 3. Многие смеются над праведностью
Наставление святым
- 1. Благословляйте Господа за обеспечение доспехами ..
- 2. Всегда носите броню праведности
- 3. Будьте смиренны, если вы святы
Часть восьмая. ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ: ДУХОВНАЯ ОБУВЬ ХРИСТИАНИНА
-
-
Самая радостная весть на свете
- 1. Бог прощает, а затем одаривает
- 2. Никакие дурные вести не могут появиться после того, как человек принял Благую весть Христа
Свойства радостной вести, описанные в Евангелии
- 1. Радостная весть должна быть доброй
- 2. Весть Евангелия столь же велика, сколь и добра
- 3. Благая весть должна непосредственно затрагивать слушателей
- 4. Неожиданность делает Благую весть еще более радостной
- 5. Благая весть должна быть правдивой и достоверной
- Необходимость нашего сочувствия к тем, кто никогда не слышал Евангелия
Неприятие Евангелия миром
- 1. Только остаток принимает Евангелие
- 2. Христианский мир состоит в основном из старых христиан, а не из новообращенных
- 3. Разделения среди Божьего народа
Наставление неверующим и верующим
- 1. Неверующим
- 2. Верующим
- Самая радостная весть на свете
II. Что означает «мир»
Мир примирения с Богом
- 1. Потребность в мире с Богом
- 2. Мир только через Евангелие
- 3. Почему Бог устанавливает мир с помощью Евангелия
Превосходство нашей природы во Христе над природой Адама
- 1. Союз примиренных грешников с Богом
- 2. Общение примиренного грешника с Богом
Почему вам следует стремиться к миру с Богом
- 1. Подумайте, ведь предлагается мир с Богом!
- 2. Подумайте, ведь вам предлагает мир Сам Святой Бог!
- 3. Подумайте о том, как Бог предлагает вам мир
- 4. Подумайте, что происходит, когда вы отвергаете Божий мир
Как обрести мир с Богом
- 1. Посмотрите правде в глаза и признайте свою вражду с Богом
- 2. Убедитесь в чистоте своих побуждений 277
- 3. Прекратите свой мятеж и покоритесь Божьему милосердию
- 4. Смиренно идите к престолу благодати и просите Бога дать вам мир
Наставление тем, кто уже имеет мир с Богом
- 1. Не заключайте мир с грехом
- 2. Примиритесь с окружающими
- 3. Полагайтесь на Бога в своих нуждах
- 4. Стойко переносите превратности судьбы
- 5. Питайте надежду на небесную славу
- 6. Свидетельствуйте окружающим
Умиротворение совести
- 1. Что умиротворяет совесть
- 2. Как осуществляется умиротворение совести
Назидание тем, кто отрицает принадлежность покоя совести к евангельским блаженствам
- 1. Кое-кто отрицает уверенность в спасении
- 2. Нелепые представления о Евангелии и умиротворении совести, вызванные отсутствием этого мира в некоторых людях, исповедующих Евангелие
- 3. Некоторые ищут мира вне Евангелия
Особенности евангельского мира
- 1. Евангельское утешение изливается в сокрушенное сердце
- 2. Евангельский мир дается послушным рабам
- 3. Евангельский мир укрепляет и возрождает христианина
- 4. Евангельский мир утешает душу
Мир любви и согласия
- 1. Единство первых христиан
- 2. Великолепие евангельского мира и взаимной любви на небе
Как Евангелие соединяет миром человеческие сердца и умы
- 1. Евангелие выдвигает веские доводы в пользу мира и согласия
- 2. Евангелие устраняет причины разногласий
Отличие мира святых от мира грешников
- 1. Мир и любовь у нечестивых
- 2. Грех священников, сеющих раздоры
Наставление о необходимости беречь мир
- 1. Христиане должны стремиться к миру во имя Христа
- 2. Христиане должны стремиться к миру ради собственного блага
- 3. Христиане должны стремиться к миру ради блага окружающих
- Мир с творением
- Мир примирения с Богом
III. Готовность благовествовать мир
- Что означает готовность благовествовать мир
- Почему этот элемент всеоружия назван «готовностью благовествовать мир»
- Готовность к испытаниям
Почему христиане должны быть готовы к испытаниям
- 1. Такой настрой духа заповедал Христос
- 2. Христос достоин такого настроя духа
- 3. Эта готовность свидетельствует о сердце, исполненном благодати
- 4. Готовность духа делает человека свободным
- 5. Готовность к страданию подготавливает христианина к служению
- 6. Готовность к страданию приносит истинное наслаждение жизнью
Почему лишь немногие люди становятся христианами
- 1. Бог призывает всех христиан быть готовыми к страданию
- 2. Многие отказываются носить евангельскую обувь
Наставление о необходимости обуться в готовность
- 1. Страдания могут начаться внезапно
- 2. Если вы не готовы пострадать за Христа на земле, то не будете увенчаны на небе
Правила ношения духовной обуви
- 1. Проверьте искренность своего послушания
- 2. Молитесь о духе страдания
- 3. Размышляйте о страдании
- 4. Постоянно подчиняйтесь Божьей воле
- 5. Сделайте самоотречение частью своей жизни
- 6. Оставьте земные похоти
- Благовествование мира приготовляет святого к испытаниям
Как евангельский мир приготовляет христианина к страданиям
- 1. Евангельский мир возвышает верующего над опасностями
- 2. Человек, который в мире с Богом, становится Его чадом 375
- 3. Душа с Божьим миром — наследник Бога
- 4. Евангельский мир делает веру непобедимой
- 5. Мир с Богом наполняет сердце любовью к Христу
- 6. Мир с Богом подталкивает к самоотречению
- 7. Мир с Богом способствует возрастанию добродетели долготерпения
Евангельский мир и терпение
- 1. Терпение в скорби в отсутствие евангельского мира
- 2. Исповедание Евангелия в отсутствие терпения в скорби
Христианская кротость
- 1. Грехи самонадеянности — это «воры», похищающие утешение
- 2. Нерадивость — это «ржавчина», разъедающая прочность мира
Гарнелл, Уильям - Христианин во всеоружии – Том 3
Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2002-2008. - 318 с.
ISBN 5-88869-129-1.
Т. 3: ISBN 978-5-88869-233-2.
Гарнелл, Уильям - Христианин во всеоружии – Том 3 – Содержание
Часть девятая. ПРАВИЛО ВОСЬМОЕ: ДУХОВНЫЙ ЩИТ ХРИСТИАНИНА
I. Род проповедуемой веры
- Природа оправдывающей веры
- Почему вера сопоставима со щитом
- Смысл выражения «паче всего»
II. Превосходство веры над остальными добродетелями
Почему вера превыше всего
- 1. Важнейший вопрос, который Бог задает о вере
- 2. Почет, которым пользуется вера
- 3. Значение нашего оправдания
- 4. Влияние веры на остальные добродетели
Каким образом вера оказывает влияние на другие добродетели
- 1. Вера обеспечивает все добродетели работой
- 2. Вера помогает всем добродетелям получать силу от Христа
- 3. Вера защищает христианина в проявлении всех его добродетелей
- 4. Только вера добивается одобрения от Бога за дела всех остальных добродетелей
- 5. Вера оказывает помощь, когда другие добродетели дают сбой
- 6. Вера утешает христианина, когда другие добродетели имеются в изобилии
- Превосходство неверия над остальными грехами
Почему мы должны серьезно относиться к испытанию нашей веры
- 1. Какова ваша вера, таковы и все остальные ваши добродетели
- 2. Величие истинной веры подчеркивает омерзительность ложной
- 3. Льстивая ложная вера отгораживается от воздействия истинной веры
Как судить об истинности веры
- 1. Как Дух вырабатывает веру в душе
- 2. Свойства веры, выработанной Духом
- Наставление неверующим обрести щит веры
Указания неверующим о приобретении веры
- 1. Ваше сердце должно убедиться в своем неверии
- 2. Не противьтесь Святому Духу, когда Он предлагает вам Свою помощь
- 3. Взывайте в молитве к Богу о даровании веры
- 4. Как можно чаще размышляйте об обетовании
- 5. Вмените своей душе обязанность уверовать
- Наставление верующим хранить щит веры
- Веру надо хранить как зеницу ока, потому что это важнейшая из добродетелей
Правила, которыми должны руководствоваться верующие, чтобы сохранить веру
- 1. Слово Божье играет ведущую роль в зарождении и хранении веры
- 2. Присмотритесь к своей совести
- 3. Упражняйте свою веру
- 4. Боритесь с остатками неверия
- 5. Трудитесь ради возрастания веры
Как узнать, слаба или сильна вера
- 1. Чем более полно способен христианин полагаться на Божьи обетования, тем сильнее его вера
- 2. Чем больше сердце христианина способно довольствоваться изменениями, которые вносит Провидение в его положение в мире, тем сильнее его вера
- 3. Чем дольше христианин способен ждать ответа, тем сильнее его вера
- 4. Чем больше христианин добровольно страдает из-за обетования, тем сильнее его вера
- 5. Чем легче христианин противится искушениям, тем сильнее его вера
- 6. Чем больше послушания и любви в жизни христианина, тем сильнее его вера
- 7. Чем более сладостной представляется христианину смерть, тем сильнее его вера
- Верующий не должен скрывать веру
- Подозрения, которые приводят человека к отрицанию веры
Свойства сомнения, которое может сопровождать истинную веру
- 1. Истинный верующий испытывает из-за сомнений стыд и печаль
- 2. Несмотря на сомнения, искренний верующий жаждет Божьей милости
- 3. Сомнение побуждает верующего искать Бога, так как он опасается, что ему чего-то не хватает
- 4. Несмотря на сомнения, истинный верующий желает прилепиться к Христу
Св ойства самонадеянной веры
- 1. Самонадеянная вера — это необременительная вера
- 2. Самонадеянной вере недостает равновесия
- 3. Самонадеянная вера не способна наслаждаться общением со Спасителем
- Почему вера превыше всего
III. Убедительное доказательство возможности угашать раскаленные стрелы лукавого
Описание врага
- 1. Природа врага
- 2. Единство врага
- 3. Боеприпасы врага
- Власть веры над врагом
- Раскаленные стрелы искушений, сулящих удовольствия
Способность веры подавлять соблазны
- 1. Похоть плоти
- 2. Как вера угашает «похоть плоти»
- 3. «Похоть очей»
- 4. Как вера подавляет «похоть очей»
- 5. «Гордость житейская» 99
- 6. Как вера подавляет «гордость житейскую»
Отличие победы веры от победы язычников
- 1. Победа веры абсолютна
- 2. Необратимость победы веры
Как пользоваться щитом веры, чтобы подавлять соблазны
- 1. Молитва верующего
- 2. Упование верующего
- 3. Внушенное верой доверие к Богу
- Раскаленные стрелы устрашающих искушений
Способность веры подавлять устрашающие искушения
- 1. Раскаленные стрелы атеизма
- 2. Как вера угашает раскаленную стрелу атеизма
- 3. Раскаленные стрелы богохульства
- 4. Как вера угашает раскаленные стрелы богохульства
- 5. Раскаленные стрелы отчаяния
- 6. Как вера угашает раскаленные стрелы отчаяния
Вера противопоставляет греху зрелище Всевышнего Бога
- 1. Вера видит величие Бога
- 2. Вера видит Божью святость и всепрощение
Вера утешает душу, которая боится Божьей справедливости
- 1. Искупительная жертва Христа свидетельствует о Божьем милосердии
- 2. Бог утверждает жертву умилостивления Христа за грехи
- 3. Божье милосердие являет Его праведность
- 4. Христос полностью оплатил долг грешников
- 5. В осуждении грешников справедливость прославляется лишь пассивно
- Вера сражается с грехом величием Божьих обетований
Вера учит пониманию достоинств Божьих обетований
- 1. Вера доходит до источника обетований
- 2. Вера доходит до конечной цели обетований
- 3. Вера предоставляет свидетельства тех, для кого Божьи обетования исполнились
- Вера противодействует отчаянию
- Описание врага
Часть десятая. ПРАВИЛО ДЕВЯТОЕ: ШЛЕМ ХРИСТИАНИНА
I. Связь шлема со шитом и другими элементами всеоружия
- 1. Общность происхождения освящающих добродетелей
- 2. Связь освящающих добродетелей в их возрастании и увядании
Выводы, сделанные на основании связи добродетелей
- 1. Укрепление ослабевшей добродетели
- 2. Успокоение тревожных мыслей о будущем
II. Что такое «шлем спасения»
Характер надежды, образующей этот шлем
- 1. Творец надежды
- 2. Субъект надежды
- 3. Объект надежды
Почему надежда именуется «надеждой спасения»
- 1. Спасение обнимает все цели надежды
- 2. Надежда спасения отличается от обычной человеческой надежды
Почему надежда сопоставима со шлемом
- 1. Шлем защищает душу
- 2. Шлем придает сердцу смелость
- Характер надежды, образующей этот шлем
III. Использование этого шлема
Надежда и выдающиеся достижения
- 1. Надежда избавляет от похотей
- 2. Надежда побуждает отказаться от земных наслаждений
- 3. Надежда делает святого смелым
- 4. Надежда порождает святые желания
- Надежда и усердие в малейшем служении
- Надежда поддерживает христианина в больших несчастьях
Влияние надежды на христианина в беде
- 1. Надежда успокаивает христианина в беде
- 2. Надежда наполняет огорченное сердце радостью
- 3. Надежда приободряет упавший дух
Надежда и утешение, когда Бог медлит с исполнением обетования
- 1. Бог, прежде чем исполнить обетование, часто долго выжидает
- 2. Верующие должны ждать исполнения обетования, и порой ждать долго
- 3. Надежда наделяет душу способностью ждать
Уверенность, которую надежда придает христианину, если Бог медлит с исполнением обетования
- 1. Надежда уверяет душу, что Бог, хотя и выжидает некоторое время, прежде чем исполнить обетование, не отменяет его
- 2. Надежда уверяет душу, что когда Бог придет, Он с избытком вознаградит ее за долгое ожидание
- 3. Надежда уверяет душу, что пока Бог медлит с исполнением одного обетования, Он поддерживает нас другим
- Надежда и выдающиеся достижения
IV. Применение учения о христианском шлеме
- Металл нашего шлема надежды
Наставление тем, кто имеет шлем надежды
- 1. Будьте благодарны за этот несказанно ценный дар
- 2. Будьте достойны своей надежды
Почему мы должны укреплять свою надежду
- 1. Это ваш долг
- 2. Нежелание укреплять надежду свидетельствует о недостаточном почтении к Христу и спасению
- 3. Ваша надежда может подвергнуться суровому испытанию
Как укрепить надежду
- 1. Вдумчиво изучайте Божье Слово
- 2. Храните чистую совесть
- 3. Просите Бога дать вам более сильную надежду
- 4. Любите сильнее
- 5. Упражняйте свою надежду
- 6. Вспоминайте прошлые милости
Наставление тем, кто не имеет шлема надежды
- 1. Отсутствие надежды — очень серьезная проблема
- 2. Обретение шлема спасения осуществимо
- 3. Задумайтесь о том, как жестоко обрекать себя на вечную погибель
Часть одиннадцатая. ПРАВИЛО ДЕСЯТОЕ: МЕЧ ХРИСТИАНИНА
I. Род оружия, которым должен пользоваться христианин
- 1. Меч предназначен для защиты
- 2. Меч предназначен для нападения
Место меча среди других элементов всеоружия
- 1. Для правильного использования Слова требуются добродетели Духа Божьего
- 2. Без Слова христианин не может быть в безопасности
II. Само оружие
Что подразумевается под Словом Божьим
- 1. Предвечный Сын Божий
- 2. Слово, произнесенное Богом, в соответствии с многообразием путей, которыми Он являет Свою волю
- Святые Писания — это подлинное Слово Божье
Божественность Писания: его содержание
- 1. Исторический аспект
- 2. Пророческий аспект
- 3. Вероучительный аспект
- 4. Наставительный аспект
Божественность Писания: вызванные им сверхъестественные следствия
- 1. Исследование сердца
- 2. Обличение совести
- 3. Утешение
- 4. Обращение
- Что подразумевается под Словом Божьим
III. Почему Слово Божье именуется мечом духовным
- Почему Слово Божье уподобляется мечу
Почему этот меч приписывается Духу
- 1. Его автор — Бог
- 2. Дух — единственный истинный толкователь Слова ...
- 3. Только Божий Дух может передать силу Слова душе
- Написанное Слово — это меч, которым христиане побеждают врагов
Слово Божье побеждает гонителей
- 1. Обращение
- 2. Истребление
- Слово Божье побеждает еретиков
- Слово Божье побеждает пороки и похоти
- Слово Божье побеждает бедствия
- Самонадеянные попытки других религиозных систем лишить людей этого духовного меча
- Достаточность Писания
- Нечестивое использование этого меча для защиты греха ...
Благодарность за слово
- 1. Благословляйте Бога за перевод Писания
- 2. Благословляйте Бога за служение Слова
- 3. Благословляйте Бога за влияние Писания на вашу душу
Необходимость изучения Божьего Слова
- 1. Заповедь
- 2. Средства
- Бог истолковывает Свое Слово
IV. Как использовать меч Слова
Как использовать этот меч против гонителей
- 1. Займите твердую позицию в духовном и практическом отношении
- 2. Позвольте Писанию научить вас больше бояться Бога, а не человека
- 3. Отдайте свои похоти под меч Духа
- 4. Укрепляйте свою веру в Божьи обетования относительно гонений
Библейские обетования о скорбях верующих
- 1. Личные трудности
- 2. Страдания верующих во имя Христа
Как использовать этот меч против еретиков
- 1. Не приближайтесь к Слову с нечестивым сердцем
- 2. Не делайте свой собственный разум мерилом оценки истин Писания
- 3. Относитесь к учению Слова без предубеждения
- 4. Молите Бога, чтобы Он открыл тайны Писания
- 5. Поверяйте Писание Писанием
- 6. Советуйтесь с заслуживающими доверия руководителями церкви
Как использовать этот меч против похотей
- 1. Собирайте библейские описания изъянов греха ....
- 2. Ищите в Писании возражения на лживые сатанинские рассуждения
- 3. Сокройте Слово в своем сердце
- 4. Ссылайтесь на обетование против греха у престола благодати
Как использовать меч Слова в бедствиях
- 1. Помните о своем праве на Божьи обетования
- 2. Собирайте и сортируйте обетования в соответствии с возможностями их применения
- 3. Пользуйтесь Божьими обетованиями во всей их полноте
- 4. Размышляйте над Божьими обетованиями
- 5. Ссылайтесь на обетования у престола благодати
- 6. Проявляйте веру в то, что Бог исполнит Свои обетования
Наставление священникам относительно меча Слова
- 1. Вы должны знать Слово Божье
- 2. Не используйте на кафедре никакого меча, кроме Писания
- Как использовать этот меч против гонителей
