Гарнелл - Христианин во всеоружии

Уильям Гарнелл – Христианин во всеоружии – Том 1
Апостол Павел был прозорлив. Обращаясь с посланием к первым христианам Эфеса, он хорошо осознавал необходимость подготовить их к небывалым трудностям и лишениям. Но для начала он хотел успокоить и воодушевить их напоминанием о могуществе Господа.
Должно быть, он рассуждал следующим образом: «Некоторые из моих возлюбленных братьев трепещут от страха, видя, как сильны, многочисленны, хорошо вооружены и опытны их враги, тогда как они сами слабы, малочисленны и не искушены в ратном деле». Павел понимал, что истерзанная страхом душа слишком озабочена своими бедами, чтобы прислушиваться к любым, пусть даже самым доброжелательным советам. Страх парализует свою жертву; так, при первых признаках атаки обезумевший от страха солдат прячется в окопе и не показывается оттуда до тех пор, пока не убедится, что опасность миновала.
Поэтому Павел ищет средство, которое избавит верующих от страха, и вскоре находит его. Его ответ — непреходящая истина, позволяющая преодолеть бессилие, знакомое каждому христианину с незапамятных времен. Он говорит нам: «Не позволяйте страхам овладеть вами. Идите вперед, не теряя мужества и оставаясь твердыми в Господе...» У нас есть великое утешение: исход битвы зависит только от Бога, а не от нашей силы и умения!
Услышав это обнадеживающее известие, всякая дрожащая от страха душа вздохнет с облегчением. Отныне каждый христианин может сосредоточиться на конкретной задаче, а именно — «быть твердым». Этот призыв настойчиво повторяется в Писании: «Будьте тверды и мужественны» (2 Пар. 32:7); «Скажите робким душею: будьте тверды» (Ис. 35:4). Другими словами, соберите все свои силы, ибо они вам еще понадобятся!

С.-Пб.: «Мирт», 2002. – 308 с.
ISBN 5-88869-129-1; ISBN 5-88869-130-5 (Т. 1).

Уильям Гарнелл – Христианин во всеоружии – Содержание

Предисловие
Биографический очерк
Часть первая. СВЯЩЕННЫЙ ПРИЗЫВ К ОРУЖИЮ
  • I. Христианский призыв к мужеству
    • Трусость и храбрость
    • Источники христианского мужества
      • 1. Твердое знание божественной истины
      • 2. Сердце, ступившее на верный путь
  • II. Христианский призыв к служению
    • Основные распоряжения
      • 1. Откажитесь от своих греховных пристрастий
      • 2. Подчините свою жизнь Христу
      • 3. Обходите камни преткновения
      • 4. Полагайтесь на Бога в любых обстоятельствах
      • 5. Не сходите с пути до конца своей жизни
  • III. Наставление «укрепляться Господом»
    • Источник силы святых
    • Значение Божьей силы
      • 1. Разум святых
      • 2. Природа разума
      • 3. Божий замысел
      • 4. Природа Бога
    • Важное предостережение
  • IV. Наставление о присвоении «могущества силы Его»
    • Что означает «могущество силы Его»?
    • Присвоение Божьего могущества
    • Причины доверия к Божьему могуществу
      • 1. Сведения о Его прошлых свершениях
      • 2. Ваша насущная проблема
      • 3. Его непреходящее желание
    • Узы, обеспечивающие Божье могущество
      • 1. Его близкое родство со святыми
      • 2. Его любовь к святым
      • 3. Его вечный завет
      • 4. Его добровольно принятые обязательства
      • 5. Посредничество Его Сына
    • Случаи применения Божьего могущества
      • 1. Под гнетом греха
      • 2. Под наплывом искушений
      • 3. Под тяжестью христианского долга
    • Причины, по которым Божья сила бывает сокрыта
      • 1. Возможно, вы не заметили Божью силу
      • 2. Возможно, Бог намеренно медлит с проявлением силы
      • 3. Возможно, вы сами препятствуете своему благословению
      • 4. Бог может призвать вас держаться против превосходящих сил
Часть вторая. ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: ОРУЖИЕ СВЯТОГО
  • I. Христианин должен быть вооружен
    • Вооруженный святой и его небесный арсенал
      • 1. Христос как оружие
      • 2. Добродетели Христа как оружие
    • Безоружный грешник и его печальные перспективы
      • 1. Отчуждение от Бога
      • 2. Неведение
      • 3. Бессилие
      • 4. Дружба с грехом и сатаной
    • Сатана и его коварный замысел
      • 1. Естественная склонность человеческой души
      • 2. Сверхъестественная злоба сатаны
    • Оружие и его творец
      • 1. Бог —единственный разработчик вооружения святых
      • 2. Бог кует оружие для святых и учит правильному обращению с ним
    • Доспехи и составляющие их предметы
      • 1. Доспехи защищают душу и тело святого
      • 2. Каждый предмет доспехов имеет свое назначение
      • 3. Надежность и совершенство каждого предмета доспехов
    • Почему мы должны совершенствовать свои добродетели
      • 1. Ибо наши добродетели могут получить повреждения
      • 2. Ибо сатана непрерывно совершенствует свое коварство
      • 3. Ибо, возрастая в благодати, мы исполняем Божий замысел
    • Надлежащее применение оружия
      • 1. Доспехи должны быть надеты
      • 2. Оружие должно быть наготове
    • Ор ужие и его надлежащее место
    • По следнее наставление
  • II. Почему христианин должен быть вооружен
    • Опасность безоружного состояния
    • Сатана как искуситель
      • 1. Сатана знает, когда искушать
      • 2. Сатана знает, как искушать
      • 3. Сатана знает, кого или что использовать в качестве орудия искушения
    • Предостережение
    • Меры предосторожности
      • 1. Обращайтесь к Богу за советом
      • 2. Познайте свое сердце
      • 3. Внимательно читайте Божье слово
    • Сатана в роли обличителя греха
      • 1. Сатана обвиняет святого в своих собственных нечестивых мыслях
      • 2. Сатана преувеличивает грехи святых
      • 3. Сатана назначает себя судьей и присяжным
      • 4. Сатана пытается украсть у святых обетование завета
    • Пр авильное отношение святого к обвинениям сатаны
      • 1. Его обвинения сделают вас более осмотрительным
      • 2. Его обвинения увеличат ваше смирение
      • 3. Обвинения сатаны обнаружат ошибочность его логики
    • Исчерпывающий ответ Бога на обвинения сатаны
      • 1. Бог использует происки сатаны, чтобы святые стали мудрее
      • 2. Бог использует козни сатаны, чтобы сделать святых более благодарными
      • 3. Бог использует происки сатаны, чтобы сделать святых бдительными
    • Укрепление святых
      • 1. Остерегайтесь сатаны как искусителя
      • 2. Держитесь за обещанное Богом оправдание
      • 3. Избегайте ловушек
      • 4. Не теряйте уверенность в спасении
    • Оглавление
    • Вооруженный воин уверен в победе
    • Осуждение сатаны
      • 1. Проклятие, возложенное на сатану
      • 2. Пределы, поставленные Богом сатане
    • Намерения сатаны и вмешательство Бога
      • 1. Цель сатаны — запятнать совесть святого
      • 2. Цель сатаны — запятнать остальных христиан
      • 3. Цель сатаны — испортить отношения святого с Богом
Часть третья. ПРАВИЛО ВТОРОЕ: ПРИРОДА ВОЙНЫ И ХАРАКТЕР ВРАГА
  • I. Природа войны
    • Почему святые должны бороться
      • 1. Жестокость битвы
      • 2. Всеобъемлющий характер битвы
      • 3. Продолжительность битвы
    • Когда не следует бороться
      • 1. Не боритесь с Божьим Духом
      • 2. Не боритесь с Божьим провидением
      • 3. Не боритесь по своим собственным правилам
    • Как надо бороться
      • 1. Запишите Бога в свои секунданты
      • 2. Поддерживайте форму
      • 3. Умело пользуйтесь своим преимуществом
    • Ободряющее напутствие борцам
  • II. Природа врага
    • Второстепенные противники святого: «кровь и плоть»
      • 1. «Кровь и плоть» — это наши внутренние пороки
      • 2. «Кровь и плоть» — это люди
    • Основные враги святого: духи злобы
      • 1. Их система правления
      • 2. Их силы
      • 3. Царство дьявола («тьма века сего»)
      • 4. Духи злобы поднебесные
      • 5. Причины войны
Часть четвертая. ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: ПОВТОРНЫЙ ПРИЗЫВ К ОРУЖИЮ
  • I. Призыв и его значение
    • Замечание первое: значение повторного предупреждения
      • 1. Непреложные истины
    • Замечание второе: необходимость проверки и исправления ваших добродетелей
      • 1. Почему ваши добродетели необходимо поддерживать в исправном состоянии
      • 2. Кто терпит зло, когда ваша благодать ослабевает
      • 3. Как узнать, уменьшается ли ваша благодать
      • 4. Как восстановить утраченную благодать
  • II. Основания для призыва к оружию
    • Основание первое: время битвы
      • 1. Природа и свойства зла и злого дня
      • 2. Неотвратимость злого дня
      • 3. Потребность во всеоружии, чтобы устоять в «день злый»
      • 4. Правила приготовления к злому дню
    • Основание второе: условия счастливого исхода войны
      • 1. Необходимость стой кости
      • 2. Чтобы выстоять, необходимы священные доспехи
      • 3. Почему не устоят невозрожденные
      • 4. Уверенность в победе при условии вооруженности
      • 5. Обетование награды за проявленную стойкость
Часть пятая, ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: ПОЗИЦИЯ В БИТВЕ
  • I. Станьте. Не бегите и не сдавайтесь
    • Так повелевает Писание
    • Бог полностью обеспечивает нас оружием для битвы
    • Сопротивляясь, христианин находится в безопасности
    • Враг побеждается только силой
      • 1. Сатана —коварный враг
      • 2. Сатана — враг, подкрадывающийся незаметно
      • 3. Сатана —обвиняющий враг
  • II. Стойте на своем месте и не посягайте на чужое
    • Пять замечаний о необходимости стоять
      • 1. Оставляя предназначенное вам место, чтобы трудиться за пределами своего призвания, вы теряете одобрение Бога
      • 2. Пренебрегая наложенными Богом ограничениями, касающимися вашего места и призвания, вы лишаетесь Его покровительства
      • 3. Бог не считает вас ответственным за работу другого человека
      • 4. Взваливая на себя бремя, которое Бог вам не поручал, вы страдаете напрасно
      • 5. Люди часто изменяют своему призванию по легкомыслию
  • III. Стойте. Не спите
    • Почему христианин должен бодрствовать
      • 1. Христианская работа слишком важна и ответственна, чтобы совершать ее в полусонном состоянии или с равнодушием
      • 2. Бодрствование дает христианину три важных преимущества
    • Как стоять и бодрствовать 290
      • 1. Вы должны бодрствовать постоянно 290
      • 2. Ваше бодрствование должно быть всеобъемлющим 292
      • 3. Вы должны бодрствовать разумно

Гарнелл, Уильям - Христианин во всеоружии – Том 2

Пер. с англ. - СПб.: Мирт, 2002. - 393 с.
ISBN 5-88869-129-1.
Т. 2: ISBN 5-88869-208-5.

Гарнелл, Уильям - Христианин во всеоружии – Том 2 – Содержание

Часть шестая. ПРАВИЛО ПЯТОЕ: ДУХОВНЫЙ ПОЯС ХРИСТИАНИНА
  • Введение
  • I. Истина учения как пояс для ума
    • Непоколебимая убежденность в истинах Христа
    • Почему христианам необходима непоколебимая убежденность в истине
      • 1. Защита от опасных лжеучений
      • 2. Защита от хитроумия самозванцев
      • 3. Всеобъемлющее влияние убежденности на человека
    • Как достичь убежденности в истине
      • 1. Принимайте истину чистосердечно
      • 2. Внимайте несущим слово
      • 3. Избегайте влияния какого-либо человека или секты
      • 4. Остерегайтесь чрезмерного любопытства
      • 5. Смиренно взыскуйте твердого суждения о Боге
      • 6. Не принимайте близко к сердцу разнообразие мнений
      • 7. Постигайте ценность истины сердцем
    • Св ободное и смелое исповедание веры
      • 1. Храните приверженность истине
      • 2. Бог доверил святым Свою истину
      • 3. Держитесь исповедания истины перед лицом опасности и смерти
    • Как препоясаться исповеданием истины
    • Самозванцы, использующие истину
      • 1. Те, кто использует истину ради выгоды
      • 2. Те, кто говорит об истине, но не живет ею
      • 3. Те, кто равнодушен к врагам истины
    • Как зажечь сердце любовью к истине
      • 1. Сделайте свое сердце созвучным истине
      • 2. Да будет ваше сердце постоянно исполнено любви к Богу
      • 3. Размышляйте о совершенстве истины
      • 4. Да исполнится ваше сердце страха перед гневом Бога на отступничество
  • II. Чистота сердца, или искренность, как пояс для воли
    • Что означает выражение «чистота сердца»
    • Почему чистота сердца сравнима с поясом
      • 1. Ремень прикрывает соединения доспехов
      • 2. Ремень укрепляет
    • Искренность покрывает невзрачность христианина
      • 1. Мирская нравственность
      • 2. Евангельская праведность
    • Невзрачность, покрываемая искренностью
      • 1. Преходящие внешние достоинства
      • 2. Греховное уродство
    • Каким образом искренность покрывает невзрачность святых
    • Почему искренность покрывает невзрачность святого
      • 1. Она проистекает из благодати евангельского завета
      • 2. Она покрывает наши промахи благодаря великой любви Бога
    • Верные спутники искренности
      • 1. Искренность делает душу ревностной
      • 2. Искренность делает душу свободной и открытой перед Богом
    • Природа лицемерия и его омерзительность для Бога
    • Преступления лицемерия
      • 1. Лицемерие погрешает против света природы
      • 2. Лицемерие лежит в основе всех остальных грехов
    • Ложное почитание Бога и ложные притязания
      • 1. Лицемер посягает на святое богослужение
      • 2. Лицемер претендует на связь с Богом и Христом
    • Поиски искренности
      • 1. Вечность зависит от вашей искренности
      • 2. В вашем сердце может таиться лицемерие
      • 3. Ваши поиски искренности осуществимы
    • Притворная вера лицемера
      • 1. Лицемер утверждает, что не выносит лицемерия
      • 2. Лицемер хвастается своим бесстрашием
      • 3. Лицемер молится напоказ
      • 4. Лицемер объявляет войну греху
    • Свойства искренности
      • 1. Искреннее сердце — это обновленное сердце
      • 2. Искреннее сердце — это простое сердце
      • 3. Преданный христианин постоянен
      • 4. Искренний христианин постоянно совершенствуется
    • Наставления неискренним
      • 1. Вглядитесь в смертоносную природу своего лицемерия
      • 2. Осознайте, что вы неспособны излечить свое лицемерие
      • 3. Обратитесь со своим лицемерием к Христу — врачу, чье искусство и праведность вернут вам здоровье
    • Наставления искренним
      • 1. Хождение перед Богом
      • 2. Служите по любви, а не из страха
      • 3. Размышляйте о Божьей искренности
      • 4. Остерегайтесь грехов самонадеянности
      • 5. Возвысьтесь над любовью к миру и над страхом перед миром
      • 6. Приучите свое сердце к строгой дисциплине
    • Утешение для искреннего христианина, пребывающего в сомнении
      • 1. Не делайте вывода, что вы лицемер, только потому, что не видите подтверждения своей искренности
      • 2. Осознайте, что сатана хочет поселить сомнение и страх в вашем сердце
      • 3. Ищите подтверждение своей искренности
    • Искренность укрепляет дух христианина
      • 1. Охранительная сила искренности
      • 2. Возрождающая сила искренности
      • 3. Утешающая сила искренности
      • 4. Сила искренности в борьбе с искушением
      • 5. Значение стремления к искренности
      • 6. Благословение искренности
      • 7. Уверенность искренности против страха отступничества
      • 8. Не гордитесь искренностью
      • 9. Опасайтесь лицемерия, а не беды
Часть седьмая. ПРАВИЛО ШЕСТОЕ: БРОНЯ ХРИСТИАНИНА
  • Введение
    • Значение праведности
      • 1. Праведность перед законом
      • 2. Евангельская праведность
    • Почему праведность сравнивается с броней
      • 1. Броня прикрывает важнейшие части тела
      • 2. Броня делает святого храбрым
    • Связь между броней и поясом
      • 1. Истина учения
      • 2. Истина сердца
  • I. Почему каждый христианин должен постоянно носить броню
    • 1. Бог хочет, чтобы Его дети были святы
    • 2. Сатана хочет, чтобы народ Божий был нечестивым
    • Непревзойденность силы святости
      • 1. Она проявляется только в человеке
      • 2. Она предоставляет свидетельство небу
      • 3. Она дает нам возможность общения с Богом
      • 4. Она приносит мир
      • 5. Она оказывает большое влияние на окружающих
      • 6. Святость и праведность — это столпы народов
  • II. Как христианин проявляет силу святости
    • В сражении с грехом
      • 1. Избегайте самого вида греха
      • 2. Сражайтесь с грехом во имя Бога
      • 3. Умерщвляйте грех
      • 4. Возрастайте в добродетели вопреки греху
      • 5. Боритесь с грехом в жизни окружающих
      • 6. Не допускайте самовосхваления
    • В богослужении
      • 1. Соблюдайте все установления
      • 2. Преследуйте цели, поставленные Богом
    • В земных трудах
      • 1. Трудолюбие
      • 2. Совесть
      • 3. Преуспевание
      • 4. Удовлетворение
      • 5. Приоритеты
    • В поведении по отношению к окружающим
      • 1. Сила святости в кругу семьи
      • 2. Сила святости в отношениях с окружающими
  • III. Руководство для христианина, стремящегося к святости
    • Как поддерживать святость
      • 1. Заложите хорошую основу
      • 2. Придерживайтесь единственно верного правила
      • 3. Храните чистоту своих побуждений
      • 4. Пусть Христос будет для вас образцом святой жизни
      • 5. Просите святость у Бога
      • 6. Тщательно выбирайте духовных спутников
      • 7. Отчитывайтесь перед зрелым христианином
      • 8. Смотрите на святость с точки зрения смерти
      • 9. Полагайтесь на Божий завет благодати
      • 10. Защита от разочарования
    • Уловки сатаны, направленные на разоружение христианина
      • 1. Сатана говорит, что праведность мешает удовольствиям
      • 2. Сатана заявляет, что праведность разорительна ...
      • 3. Сатана угрожает праведности яростным сопротивлением мира
    • Две особенности святой жизни
      • 1. Грех и святость действительно существуют и действительно противостоят друг другу
      • 2. Жизнь в силе святости возможна
    • Обличение нечестивых
      • 1. Некоторых устраивает собственная греховность
      • 2. Иные прячутся за притворной святостью
      • 3. Многие смеются над праведностью
    • Наставление святым
      • 1. Благословляйте Господа за обеспечение доспехами ..
      • 2. Всегда носите броню праведности
      • 3. Будьте смиренны, если вы святы
Часть восьмая. ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ: ДУХОВНАЯ ОБУВЬ ХРИСТИАНИНА
  • Введение
  • I. Что означает «благовествование»
    • Самая радостная весть на свете
      • 1. Бог прощает, а затем одаривает
      • 2. Никакие дурные вести не могут появиться после того, как человек принял Благую весть Христа
    • Свойства радостной вести, описанные в Евангелии
      • 1. Радостная весть должна быть доброй
      • 2. Весть Евангелия столь же велика, сколь и добра
      • 3. Благая весть должна непосредственно затрагивать слушателей
      • 4. Неожиданность делает Благую весть еще более радостной
      • 5. Благая весть должна быть правдивой и достоверной
    • Необходимость нашего сочувствия к тем, кто никогда не слышал Евангелия
    • Неприятие Евангелия миром
      • 1. Только остаток принимает Евангелие
      • 2. Христианский мир состоит в основном из старых христиан, а не из новообращенных
      • 3. Разделения среди Божьего народа
    • Наставление неверующим и верующим
      • 1. Неверующим
      • 2. Верующим
  • II. Что означает «мир»
    • Мир примирения с Богом
      • 1. Потребность в мире с Богом
      • 2. Мир только через Евангелие
      • 3. Почему Бог устанавливает мир с помощью Евангелия
    • Превосходство нашей природы во Христе над природой Адама
      • 1. Союз примиренных грешников с Богом
      • 2. Общение примиренного грешника с Богом
    • Почему вам следует стремиться к миру с Богом
      • 1. Подумайте, ведь предлагается мир с Богом!
      • 2. Подумайте, ведь вам предлагает мир Сам Святой Бог!
      • 3. Подумайте о том, как Бог предлагает вам мир
      • 4. Подумайте, что происходит, когда вы отвергаете Божий мир
    • Как обрести мир с Богом
      • 1. Посмотрите правде в глаза и признайте свою вражду с Богом
      • 2. Убедитесь в чистоте своих побуждений 277
      • 3. Прекратите свой мятеж и покоритесь Божьему милосердию
      • 4. Смиренно идите к престолу благодати и просите Бога дать вам мир
    • Наставление тем, кто уже имеет мир с Богом
      • 1. Не заключайте мир с грехом
      • 2. Примиритесь с окружающими
      • 3. Полагайтесь на Бога в своих нуждах
      • 4. Стойко переносите превратности судьбы
      • 5. Питайте надежду на небесную славу
      • 6. Свидетельствуйте окружающим
    • Умиротворение совести
      • 1. Что умиротворяет совесть
      • 2. Как осуществляется умиротворение совести
    • Назидание тем, кто отрицает принадлежность покоя совести к евангельским блаженствам
      • 1. Кое-кто отрицает уверенность в спасении
      • 2. Нелепые представления о Евангелии и умиротворении совести, вызванные отсутствием этого мира в некоторых людях, исповедующих Евангелие
      • 3. Некоторые ищут мира вне Евангелия
    • Особенности евангельского мира
      • 1. Евангельское утешение изливается в сокрушенное сердце
      • 2. Евангельский мир дается послушным рабам
      • 3. Евангельский мир укрепляет и возрождает христианина
      • 4. Евангельский мир утешает душу
    • Мир любви и согласия
      • 1. Единство первых христиан
      • 2. Великолепие евангельского мира и взаимной любви на небе
    • Как Евангелие соединяет миром человеческие сердца и умы
      • 1. Евангелие выдвигает веские доводы в пользу мира и согласия
      • 2. Евангелие устраняет причины разногласий
    • Отличие мира святых от мира грешников
      • 1. Мир и любовь у нечестивых
      • 2. Грех священников, сеющих раздоры
    • Наставление о необходимости беречь мир
      • 1. Христиане должны стремиться к миру во имя Христа
      • 2. Христиане должны стремиться к миру ради собственного блага
      • 3. Христиане должны стремиться к миру ради блага окружающих
    • Мир с творением
  • III. Готовность благовествовать мир
    • Что означает готовность благовествовать мир
    • Почему этот элемент всеоружия назван «готовностью благовествовать мир»
    • Готовность к испытаниям
    • Почему христиане должны быть готовы к испытаниям
      • 1. Такой настрой духа заповедал Христос
      • 2. Христос достоин такого настроя духа
      • 3. Эта готовность свидетельствует о сердце, исполненном благодати
      • 4. Готовность духа делает человека свободным
      • 5. Готовность к страданию подготавливает христианина к служению
      • 6. Готовность к страданию приносит истинное наслаждение жизнью
    • Почему лишь немногие люди становятся христианами
      • 1. Бог призывает всех христиан быть готовыми к страданию
      • 2. Многие отказываются носить евангельскую обувь
    • Наставление о необходимости обуться в готовность
      • 1. Страдания могут начаться внезапно
      • 2. Если вы не готовы пострадать за Христа на земле, то не будете увенчаны на небе
    • Правила ношения духовной обуви
      • 1. Проверьте искренность своего послушания
      • 2. Молитесь о духе страдания
      • 3. Размышляйте о страдании
      • 4. Постоянно подчиняйтесь Божьей воле
      • 5. Сделайте самоотречение частью своей жизни
      • 6. Оставьте земные похоти
    • Благовествование мира приготовляет святого к испытаниям
    • Как евангельский мир приготовляет христианина к страданиям
      • 1. Евангельский мир возвышает верующего над опасностями
      • 2. Человек, который в мире с Богом, становится Его чадом 375
      • 3. Душа с Божьим миром — наследник Бога
      • 4. Евангельский мир делает веру непобедимой
      • 5. Мир с Богом наполняет сердце любовью к Христу
      • 6. Мир с Богом подталкивает к самоотречению
      • 7. Мир с Богом способствует возрастанию добродетели долготерпения
    • Евангельский мир и терпение
      • 1. Терпение в скорби в отсутствие евангельского мира
      • 2. Исповедание Евангелия в отсутствие терпения в скорби
    • Христианская кротость
      • 1. Грехи самонадеянности — это «воры», похищающие утешение
      • 2. Нерадивость — это «ржавчина», разъедающая прочность мира

Гарнелл, Уильям - Христианин во всеоружии – Том 3

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2002-2008. - 318 с.
ISBN 5-88869-129-1.
Т. 3: ISBN 978-5-88869-233-2.

Гарнелл, Уильям - Христианин во всеоружии – Том 3 – Содержание

Часть девятая. ПРАВИЛО ВОСЬМОЕ: ДУХОВНЫЙ ЩИТ ХРИСТИАНИНА
  • I. Род проповедуемой веры
    • Природа оправдывающей веры
    • Почему вера сопоставима со щитом
    • Смысл выражения «паче всего»
  • II. Превосходство веры над остальными добродетелями
    • Почему вера превыше всего
      • 1. Важнейший вопрос, который Бог задает о вере
      • 2. Почет, которым пользуется вера
      • 3. Значение нашего оправдания
      • 4. Влияние веры на остальные добродетели
    • Каким образом вера оказывает влияние на другие добродетели
      • 1. Вера обеспечивает все добродетели работой
      • 2. Вера помогает всем добродетелям получать силу от Христа
      • 3. Вера защищает христианина в проявлении всех его добродетелей
      • 4. Только вера добивается одобрения от Бога за дела всех остальных добродетелей
      • 5. Вера оказывает помощь, когда другие добродетели дают сбой
      • 6. Вера утешает христианина, когда другие добродетели имеются в изобилии
    • Превосходство неверия над остальными грехами
    • Почему мы должны серьезно относиться к испытанию нашей веры
      • 1. Какова ваша вера, таковы и все остальные ваши добродетели
      • 2. Величие истинной веры подчеркивает омерзительность ложной
      • 3. Льстивая ложная вера отгораживается от воздействия истинной веры
    • Как судить об истинности веры
      • 1. Как Дух вырабатывает веру в душе
      • 2. Свойства веры, выработанной Духом
    • Наставление неверующим обрести щит веры
    • Указания неверующим о приобретении веры
      • 1. Ваше сердце должно убедиться в своем неверии
      • 2. Не противьтесь Святому Духу, когда Он предлагает вам Свою помощь
      • 3. Взывайте в молитве к Богу о даровании веры
      • 4. Как можно чаще размышляйте об обетовании
      • 5. Вмените своей душе обязанность уверовать
    • Наставление верующим хранить щит веры
    • Веру надо хранить как зеницу ока, потому что это важнейшая из добродетелей
    • Правила, которыми должны руководствоваться верующие, чтобы сохранить веру
      • 1. Слово Божье играет ведущую роль в зарождении и хранении веры
      • 2. Присмотритесь к своей совести
      • 3. Упражняйте свою веру
      • 4. Боритесь с остатками неверия
      • 5. Трудитесь ради возрастания веры
    • Как узнать, слаба или сильна вера
      • 1. Чем более полно способен христианин полагаться на Божьи обетования, тем сильнее его вера
      • 2. Чем больше сердце христианина способно довольствоваться изменениями, которые вносит Провидение в его положение в мире, тем сильнее его вера
      • 3. Чем дольше христианин способен ждать ответа, тем сильнее его вера
      • 4. Чем больше христианин добровольно страдает из-за обетования, тем сильнее его вера
      • 5. Чем легче христианин противится искушениям, тем сильнее его вера
      • 6. Чем больше послушания и любви в жизни христианина, тем сильнее его вера
      • 7. Чем более сладостной представляется христианину смерть, тем сильнее его вера
    • Верующий не должен скрывать веру
    • Подозрения, которые приводят человека к отрицанию веры
    • Свойства сомнения, которое может сопровождать истинную веру
      • 1. Истинный верующий испытывает из-за сомнений стыд и печаль
      • 2. Несмотря на сомнения, искренний верующий жаждет Божьей милости
      • 3. Сомнение побуждает верующего искать Бога, так как он опасается, что ему чего-то не хватает
      • 4. Несмотря на сомнения, истинный верующий желает прилепиться к Христу
    • Св ойства самонадеянной веры
      • 1. Самонадеянная вера — это необременительная вера
      • 2. Самонадеянной вере недостает равновесия
      • 3. Самонадеянная вера не способна наслаждаться общением со Спасителем
  • III. Убедительное доказательство возможности угашать раскаленные стрелы лукавого
    • Описание врага
      • 1. Природа врага
      • 2. Единство врага
      • 3. Боеприпасы врага
    • Власть веры над врагом
    • Раскаленные стрелы искушений, сулящих удовольствия
    • Способность веры подавлять соблазны
      • 1. Похоть плоти
      • 2. Как вера угашает «похоть плоти»
      • 3. «Похоть очей»
      • 4. Как вера подавляет «похоть очей»
      • 5. «Гордость житейская» 99
      • 6. Как вера подавляет «гордость житейскую»
    • Отличие победы веры от победы язычников
      • 1. Победа веры абсолютна
      • 2. Необратимость победы веры
    • Как пользоваться щитом веры, чтобы подавлять соблазны
      • 1. Молитва верующего
      • 2. Упование верующего
      • 3. Внушенное верой доверие к Богу
    • Раскаленные стрелы устрашающих искушений
    • Способность веры подавлять устрашающие искушения
      • 1. Раскаленные стрелы атеизма
      • 2. Как вера угашает раскаленную стрелу атеизма
      • 3. Раскаленные стрелы богохульства
      • 4. Как вера угашает раскаленные стрелы богохульства
      • 5. Раскаленные стрелы отчаяния
      • 6. Как вера угашает раскаленные стрелы отчаяния
    • Вера противопоставляет греху зрелище Всевышнего Бога
      • 1. Вера видит величие Бога
      • 2. Вера видит Божью святость и всепрощение
    • Вера утешает душу, которая боится Божьей справедливости
      • 1. Искупительная жертва Христа свидетельствует о Божьем милосердии
      • 2. Бог утверждает жертву умилостивления Христа за грехи
      • 3. Божье милосердие являет Его праведность
      • 4. Христос полностью оплатил долг грешников
      • 5. В осуждении грешников справедливость прославляется лишь пассивно
    • Вера сражается с грехом величием Божьих обетований
    • Вера учит пониманию достоинств Божьих обетований
      • 1. Вера доходит до источника обетований
      • 2. Вера доходит до конечной цели обетований
      • 3. Вера предоставляет свидетельства тех, для кого Божьи обетования исполнились
    • Вера противодействует отчаянию
Часть десятая. ПРАВИЛО ДЕВЯТОЕ: ШЛЕМ ХРИСТИАНИНА
  • I. Связь шлема со шитом и другими элементами всеоружия
    • 1. Общность происхождения освящающих добродетелей
    • 2. Связь освящающих добродетелей в их возрастании и увядании
    • Выводы, сделанные на основании связи добродетелей
      • 1. Укрепление ослабевшей добродетели
      • 2. Успокоение тревожных мыслей о будущем
  • II. Что такое «шлем спасения»
    • Характер надежды, образующей этот шлем
      • 1. Творец надежды
      • 2. Субъект надежды
      • 3. Объект надежды
    • Почему надежда именуется «надеждой спасения»
      • 1. Спасение обнимает все цели надежды
      • 2. Надежда спасения отличается от обычной человеческой надежды
    • Почему надежда сопоставима со шлемом
      • 1. Шлем защищает душу
      • 2. Шлем придает сердцу смелость
  • III. Использование этого шлема
    • Надежда и выдающиеся достижения
      • 1. Надежда избавляет от похотей
      • 2. Надежда побуждает отказаться от земных наслаждений
      • 3. Надежда делает святого смелым
      • 4. Надежда порождает святые желания
    • Надежда и усердие в малейшем служении
    • Надежда поддерживает христианина в больших несчастьях
    • Влияние надежды на христианина в беде
      • 1. Надежда успокаивает христианина в беде
      • 2. Надежда наполняет огорченное сердце радостью
      • 3. Надежда приободряет упавший дух
    • Надежда и утешение, когда Бог медлит с исполнением обетования
      • 1. Бог, прежде чем исполнить обетование, часто долго выжидает
      • 2. Верующие должны ждать исполнения обетования, и порой ждать долго
      • 3. Надежда наделяет душу способностью ждать
    • Уверенность, которую надежда придает христианину, если Бог медлит с исполнением обетования
      • 1. Надежда уверяет душу, что Бог, хотя и выжидает некоторое время, прежде чем исполнить обетование, не отменяет его
      • 2. Надежда уверяет душу, что когда Бог придет, Он с избытком вознаградит ее за долгое ожидание
      • 3. Надежда уверяет душу, что пока Бог медлит с исполнением одного обетования, Он поддерживает нас другим
  • IV. Применение учения о христианском шлеме
    • Металл нашего шлема надежды
    • Наставление тем, кто имеет шлем надежды
      • 1. Будьте благодарны за этот несказанно ценный дар
      • 2. Будьте достойны своей надежды
    • Почему мы должны укреплять свою надежду
      • 1. Это ваш долг
      • 2. Нежелание укреплять надежду свидетельствует о недостаточном почтении к Христу и спасению
      • 3. Ваша надежда может подвергнуться суровому испытанию
    • Как укрепить надежду
      • 1. Вдумчиво изучайте Божье Слово
      • 2. Храните чистую совесть
      • 3. Просите Бога дать вам более сильную надежду
      • 4. Любите сильнее
      • 5. Упражняйте свою надежду
      • 6. Вспоминайте прошлые милости
    • Наставление тем, кто не имеет шлема надежды
      • 1. Отсутствие надежды — очень серьезная проблема
      • 2. Обретение шлема спасения осуществимо
      • 3. Задумайтесь о том, как жестоко обрекать себя на вечную погибель
Часть одиннадцатая. ПРАВИЛО ДЕСЯТОЕ: МЕЧ ХРИСТИАНИНА
  • I. Род оружия, которым должен пользоваться христианин
    • 1. Меч предназначен для защиты
    • 2. Меч предназначен для нападения
    • Место меча среди других элементов всеоружия
      • 1. Для правильного использования Слова требуются добродетели Духа Божьего
      • 2. Без Слова христианин не может быть в безопасности
  • II. Само оружие
    • Что подразумевается под Словом Божьим
      • 1. Предвечный Сын Божий
      • 2. Слово, произнесенное Богом, в соответствии с многообразием путей, которыми Он являет Свою волю
    • Святые Писания — это подлинное Слово Божье
    • Божественность Писания: его содержание
      • 1. Исторический аспект
      • 2. Пророческий аспект
      • 3. Вероучительный аспект
      • 4. Наставительный аспект
    • Божественность Писания: вызванные им сверхъестественные следствия
      • 1. Исследование сердца
      • 2. Обличение совести
      • 3. Утешение
      • 4. Обращение
  • III. Почему Слово Божье именуется мечом духовным
    • Почему Слово Божье уподобляется мечу
    • Почему этот меч приписывается Духу
      • 1. Его автор — Бог
      • 2. Дух — единственный истинный толкователь Слова ...
      • 3. Только Божий Дух может передать силу Слова душе
    • Написанное Слово — это меч, которым христиане побеждают врагов
    • Слово Божье побеждает гонителей
      • 1. Обращение
      • 2. Истребление
    • Слово Божье побеждает еретиков
    • Слово Божье побеждает пороки и похоти
    • Слово Божье побеждает бедствия
    • Самонадеянные попытки других религиозных систем лишить людей этого духовного меча
    • Достаточность Писания
    • Нечестивое использование этого меча для защиты греха ...
    • Благодарность за слово
      • 1. Благословляйте Бога за перевод Писания
      • 2. Благословляйте Бога за служение Слова
      • 3. Благословляйте Бога за влияние Писания на вашу душу
    • Необходимость изучения Божьего Слова
      • 1. Заповедь
      • 2. Средства
    • Бог истолковывает Свое Слово
  • IV. Как использовать меч Слова
    • Как использовать этот меч против гонителей
      • 1. Займите твердую позицию в духовном и практическом отношении
      • 2. Позвольте Писанию научить вас больше бояться Бога, а не человека
      • 3. Отдайте свои похоти под меч Духа
      • 4. Укрепляйте свою веру в Божьи обетования относительно гонений
    • Библейские обетования о скорбях верующих
      • 1. Личные трудности
      • 2. Страдания верующих во имя Христа
    • Как использовать этот меч против еретиков
      • 1. Не приближайтесь к Слову с нечестивым сердцем
      • 2. Не делайте свой собственный разум мерилом оценки истин Писания
      • 3. Относитесь к учению Слова без предубеждения
      • 4. Молите Бога, чтобы Он открыл тайны Писания
      • 5. Поверяйте Писание Писанием
      • 6. Советуйтесь с заслуживающими доверия руководителями церкви
    • Как использовать этот меч против похотей
      • 1. Собирайте библейские описания изъянов греха ....
      • 2. Ищите в Писании возражения на лживые сатанинские рассуждения
      • 3. Сокройте Слово в своем сердце
      • 4. Ссылайтесь на обетование против греха у престола благодати
    • Как использовать меч Слова в бедствиях
      • 1. Помните о своем праве на Божьи обетования
      • 2. Собирайте и сортируйте обетования в соответствии с возможностями их применения
      • 3. Пользуйтесь Божьими обетованиями во всей их полноте
      • 4. Размышляйте над Божьими обетованиями
      • 5. Ссылайтесь на обетования у престола благодати
      • 6. Проявляйте веру в то, что Бог исполнит Свои обетования
    • Наставление священникам относительно меча Слова
      • 1. Вы должны знать Слово Божье
      • 2. Не используйте на кафедре никакого меча, кроме Писания
Views 1 956
Rating 5.0 / 5
Added 05.03.2026
Author brat Vadim
5.0/5 (7)

