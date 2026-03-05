Апостол Павел был прозорлив. Обращаясь с посланием к первым христианам Эфеса, он хорошо осознавал необходимость подготовить их к небывалым трудностям и лишениям. Но для начала он хотел успокоить и воодушевить их напоминанием о могуществе Господа.

Должно быть, он рассуждал следующим образом: «Некоторые из моих возлюбленных братьев трепещут от страха, видя, как сильны, многочисленны, хорошо вооружены и опытны их враги, тогда как они сами слабы, малочисленны и не искушены в ратном деле». Павел понимал, что истерзанная страхом душа слишком озабочена своими бедами, чтобы прислушиваться к любым, пусть даже самым доброжелательным советам. Страх парализует свою жертву; так, при первых признаках атаки обезумевший от страха солдат прячется в окопе и не показывается оттуда до тех пор, пока не убедится, что опасность миновала.

Поэтому Павел ищет средство, которое избавит верующих от страха, и вскоре находит его. Его ответ — непреходящая истина, позволяющая преодолеть бессилие, знакомое каждому христианину с незапамятных времен. Он говорит нам: «Не позволяйте страхам овладеть вами. Идите вперед, не теряя мужества и оставаясь твердыми в Господе...» У нас есть великое утешение: исход битвы зависит только от Бога, а не от нашей силы и умения!

Услышав это обнадеживающее известие, всякая дрожащая от страха душа вздохнет с облегчением. Отныне каждый христианин может сосредоточиться на конкретной задаче, а именно — «быть твердым». Этот призыв настойчиво повторяется в Писании: «Будьте тверды и мужественны» (2 Пар. 32:7); «Скажите робким душею: будьте тверды» (Ис. 35:4). Другими словами, соберите все свои силы, ибо они вам еще понадобятся!

Уильям Гарнелл – Христианин во всеоружии – Том 1

С.-Пб.: «Мирт», 2002. – 308 с.

ISBN 5-88869-129-1; ISBN 5-88869-130-5 (Т. 1).

Уильям Гарнелл – Христианин во всеоружии – Содержание

Предисловие

Биографический очерк

Часть первая. СВЯЩЕННЫЙ ПРИЗЫВ К ОРУЖИЮ

I. Христианский призыв к мужеству Трусость и храбрость Источники христианского мужества 1. Твердое знание божественной истины 2. Сердце, ступившее на верный путь

II. Христианский призыв к служению Основные распоряжения 1. Откажитесь от своих греховных пристрастий 2. Подчините свою жизнь Христу 3. Обходите камни преткновения 4. Полагайтесь на Бога в любых обстоятельствах 5. Не сходите с пути до конца своей жизни

III. Наставление «укрепляться Господом» Источник силы святых Значение Божьей силы 1. Разум святых 2. Природа разума 3. Божий замысел 4. Природа Бога Важное предостережение

IV. Наставление о присвоении «могущества силы Его» Что означает «могущество силы Его»? Присвоение Божьего могущества Причины доверия к Божьему могуществу 1. Сведения о Его прошлых свершениях 2. Ваша насущная проблема 3. Его непреходящее желание Узы, обеспечивающие Божье могущество 1. Его близкое родство со святыми 2. Его любовь к святым 3. Его вечный завет 4. Его добровольно принятые обязательства 5. Посредничество Его Сына Случаи применения Божьего могущества 1. Под гнетом греха 2. Под наплывом искушений 3. Под тяжестью христианского долга Причины, по которым Божья сила бывает сокрыта 1. Возможно, вы не заметили Божью силу 2. Возможно, Бог намеренно медлит с проявлением силы 3. Возможно, вы сами препятствуете своему благословению 4. Бог может призвать вас держаться против превосходящих сил



Часть вторая. ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: ОРУЖИЕ СВЯТОГО

I. Христианин должен быть вооружен Вооруженный святой и его небесный арсенал 1. Христос как оружие 2. Добродетели Христа как оружие Безоружный грешник и его печальные перспективы 1. Отчуждение от Бога 2. Неведение 3. Бессилие 4. Дружба с грехом и сатаной Сатана и его коварный замысел 1. Естественная склонность человеческой души 2. Сверхъестественная злоба сатаны Оружие и его творец 1. Бог —единственный разработчик вооружения святых 2. Бог кует оружие для святых и учит правильному обращению с ним Доспехи и составляющие их предметы 1. Доспехи защищают душу и тело святого 2. Каждый предмет доспехов имеет свое назначение 3. Надежность и совершенство каждого предмета доспехов Почему мы должны совершенствовать свои добродетели 1. Ибо наши добродетели могут получить повреждения 2. Ибо сатана непрерывно совершенствует свое коварство 3. Ибо, возрастая в благодати, мы исполняем Божий замысел Надлежащее применение оружия 1. Доспехи должны быть надеты 2. Оружие должно быть наготове Ор ужие и его надлежащее место По следнее наставление

II. Почему христианин должен быть вооружен Опасность безоружного состояния Сатана как искуситель 1. Сатана знает, когда искушать 2. Сатана знает, как искушать 3. Сатана знает, кого или что использовать в качестве орудия искушения Предостережение Меры предосторожности 1. Обращайтесь к Богу за советом 2. Познайте свое сердце 3. Внимательно читайте Божье слово Сатана в роли обличителя греха 1. Сатана обвиняет святого в своих собственных нечестивых мыслях 2. Сатана преувеличивает грехи святых 3. Сатана назначает себя судьей и присяжным 4. Сатана пытается украсть у святых обетование завета Пр авильное отношение святого к обвинениям сатаны 1. Его обвинения сделают вас более осмотрительным 2. Его обвинения увеличат ваше смирение 3. Обвинения сатаны обнаружат ошибочность его логики Исчерпывающий ответ Бога на обвинения сатаны 1. Бог использует происки сатаны, чтобы святые стали мудрее 2. Бог использует козни сатаны, чтобы сделать святых более благодарными 3. Бог использует происки сатаны, чтобы сделать святых бдительными Укрепление святых 1. Остерегайтесь сатаны как искусителя 2. Держитесь за обещанное Богом оправдание 3. Избегайте ловушек 4. Не теряйте уверенность в спасении Оглавление Вооруженный воин уверен в победе Осуждение сатаны 1. Проклятие, возложенное на сатану 2. Пределы, поставленные Богом сатане Намерения сатаны и вмешательство Бога 1. Цель сатаны — запятнать совесть святого 2. Цель сатаны — запятнать остальных христиан 3. Цель сатаны — испортить отношения святого с Богом



Часть третья. ПРАВИЛО ВТОРОЕ: ПРИРОДА ВОЙНЫ И ХАРАКТЕР ВРАГА

I. Природа войны Почему святые должны бороться 1. Жестокость битвы 2. Всеобъемлющий характер битвы 3. Продолжительность битвы Когда не следует бороться 1. Не боритесь с Божьим Духом 2. Не боритесь с Божьим провидением 3. Не боритесь по своим собственным правилам Как надо бороться 1. Запишите Бога в свои секунданты 2. Поддерживайте форму 3. Умело пользуйтесь своим преимуществом Ободряющее напутствие борцам

II. Природа врага Второстепенные противники святого: «кровь и плоть» 1. «Кровь и плоть» — это наши внутренние пороки 2. «Кровь и плоть» — это люди Основные враги святого: духи злобы 1. Их система правления 2. Их силы 3. Царство дьявола («тьма века сего») 4. Духи злобы поднебесные 5. Причины войны



Часть четвертая. ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: ПОВТОРНЫЙ ПРИЗЫВ К ОРУЖИЮ

I. Призыв и его значение Замечание первое: значение повторного предупреждения 1. Непреложные истины Замечание второе: необходимость проверки и исправления ваших добродетелей 1. Почему ваши добродетели необходимо поддерживать в исправном состоянии 2. Кто терпит зло, когда ваша благодать ослабевает 3. Как узнать, уменьшается ли ваша благодать 4. Как восстановить утраченную благодать

II. Основания для призыва к оружию Основание первое: время битвы 1. Природа и свойства зла и злого дня 2. Неотвратимость злого дня 3. Потребность во всеоружии, чтобы устоять в «день злый» 4. Правила приготовления к злому дню Основание второе: условия счастливого исхода войны 1. Необходимость стой кости 2. Чтобы выстоять, необходимы священные доспехи 3. Почему не устоят невозрожденные 4. Уверенность в победе при условии вооруженности 5. Обетование награды за проявленную стойкость



Часть пятая, ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: ПОЗИЦИЯ В БИТВЕ