Гарни – Хетты - Разрушители Вавилона
В Ветхом Завете хетты («хеттеи») упоминаются главным образом в числе нескольких народов, обитавших в Палестине к тому времени, когда сыны Израилевы возвратились в Землю обетованную из Египта. Общеизвестны перечни народов, населявших Палестину, такие, как приведенный в Быт., 15:19—21 (кенеи, ке- незеи, кедмонеи, хеттеи, ферезеи, рефаимы, аморреи, хананеи, гергесеи и иевусеи) или, более краткий, в Иис. Нав., 3:10 (хананеи, хеттеи, евеи, ферезеи, гергесеи, аморреи и иевусеи). Аналогичные представления о хеттах как об одном из коренных народов Палестины отражены в эпизоде, повествующем о том, как Авраам покупал у «сынов Хетовых» пещеру Махпела близ Хеврона (Быт., 23), в упоминаниях о хеттеянках — женах Исава (Быт., 26:34 и Быт., 36:1—3) и о Хете, сыне Ханаана (Быт., 10:15), а также в образном описании Иерусалима как незаконнорожденного отпрыска амор- рея и хеттеянки (Иезек., 16:3). В Числ., 13:30 указывается, в какой именно области Палестины обитали хетты: «Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, Иевусеи и Аморреи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана». А в Иис. Нав., 2—4, по-видимому, подразумевается, что хетты занимали всю территорию от Ливана до Евфрата, хотя смысл этого фрагмента не вполне ясен.
Ни одно из этих ранних упоминаний не позволяет предположить, что хетты играли сколь-либо более важную роль, чем, к примеру, те же гергесеи или иевусеи. Однако в период монархии перед нами предстает уже совсем иная картина. Хеттеянки, которых брал в жены царь Соломон (3 Цар., 11:1), именуются «чужестранными женщинами» и стоят в одном ряду с моавитянками, аммонитянками, идуме- янками и сидонянками. Более того, в двух эпизодах упоминаются «Хеттейские цари». В 2 Пар., 1:17 сообщается, что Соломон ввозил коней из Египта и продавал их «царям Хеттейским и царям Арамейским», а в 4 Цар., 7:6—7 повествуется о том, как сирийские воины, услышав ржание коней и стук колесниц, сказали друг другу: «Верно, нанял против нас царь Израильский царей Хеттейских и Египетских...» И встали, и побежали в сумерки...» Очевидно, что цари, способные внушить такой страх, имели далеко не только местное значение.
Когда были расшифрованы египетские исторические хроники, стало известно, что с того времени, как Тутмос III в XV в. до н. э. одержал ряд побед в Северной Сирии и пересек Евфрат, фараоны XVIII династии поддерживали отношения с государством, именуемым «Хета». Жители Хеты и их многочисленные союзники сражались против Рамсеса II при Кадеше на реке Оронт (ныне р. Эль-Аси), в великой битве, которую подробнейшим образом описал египетский поэт Пентавр; позднее Рамсес заключил с этим народом договор, текст которого был высечен на стене главного храма в Карнаке. Кто мог усомниться, что «жители Хеты» из египетских текстов и «хеттеи» Ветхого Завета — один и тот же народ? Казалось, в пользу этого говорят и ассирийские клинописные надписи, с началом расшифровки которых обнаружилось, что со времен Тиглатпаласара I (ок. 1100 года до н. э.) ассирийцы знали Сирию как «страну Хатти» со столицей в Каркеми- ше. И никого не смущали указания на то, что хеттские поселения могли существовать в Палестине еще в период израильской оккупации или даже раньше, во времена Авраама.
Гарни О.Р. – Хетты - Разрушители Вавилона
Пер. с англ. А.И. Блейз. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2002. — 267 с. — (Загадки древних цивилизаций).
ISBN 5-9524-0034-5
Гарни О.Р. – Хетты – Содержание
Предисловие автора
Введение. ОТКРЫТИЕ ХЕТТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Глава I. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
- 1. Древнейший период
- 2. Древнехеттское царство
- 3. Империя (Новохеттское царство)
- 4. Неохеттские царства
- 5. Ахейцы и троянцы в хеттских текстах
- 6. Хетты в Палестине
Глава II. ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО ХЕТТОВ
- 1. Царь
- 2. Царица
- 3. Общественные классы
- 4. Форма правления
- 5. Внешняя политика
Глава III. ЭКОНОМИКА
Глава IV. ПРАВО И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
- 1. Свод законов
- 2. Судопроизводство
- 3. Наказания и реституции
- 4. Коллективная ответственность
- 5. Брак и семья
- 6. Землевладение
Глава V. ВОЕННОЕ ДЕЛО
- 1. Армия
- 2. Военные операции
- 3. Оборона
- 4. Законы войны
Глава VI. ЯЗЫКИ И НАРОДЫ
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1. Письменные языки
- Хеттский язык
- Протохеттский (хаттский) язык
- Лувийский язык
- Палайский язык
- Хурритский язык
- Арийский (индоиранский) язык правителей Митанни
- Аккадский язык
- Шумерский язык
- Хеттский иероглифический (табалский) язык
- 2. Разговорные языки
Глава VII. РЕЛИГИЯ
- 1. Общие соображения
- 2. Местные культы
- 3. Государственная религия
- 4. Храмы, обряды и праздники
- 5. Теология и гадания
- 6. Магия
- 7. Погребальные обряды
Глава VIII. ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ
- 1. Официальная литература
- 2. Мифы, легенды и художественная литература
Глава IX. ИСКУССТВО
Заключение
Таблица хеттских царей
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