Гарни – Хетты - Разрушители Вавилона

В Ветхом Завете хетты («хеттеи») упоминаются главным образом в числе нескольких народов, обитавших в Палестине к тому времени, когда сыны Израилевы возвратились в Землю обетованную из Египта. Общеизвестны перечни народов, населявших Палестину, такие, как приведенный в Быт., 15:19—21 (кенеи, ке- незеи, кедмонеи, хеттеи, ферезеи, рефаимы, аморреи, хананеи, гергесеи и иевусеи) или, более краткий, в Иис. Нав., 3:10 (хананеи, хеттеи, евеи, ферезеи, гергесеи, аморреи и иевусеи). Аналогичные представления о хеттах как об одном из коренных народов Палестины отражены в эпизоде, повествующем о том, как Авраам покупал у «сынов Хетовых» пещеру Махпела близ Хеврона (Быт., 23), в упоминаниях о хеттеянках — женах Исава (Быт., 26:34 и Быт., 36:1—3) и о Хете, сыне Ханаана (Быт., 10:15), а также в образном описании Иерусалима как незаконнорожденного отпрыска амор- рея и хеттеянки (Иезек., 16:3). В Числ., 13:30 указывается, в какой именно области Палестины обитали хетты: «Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, Иевусеи и Аморреи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана». А в Иис. Нав., 2—4, по-видимому, подразумевается, что хетты занимали всю территорию от Ливана до Евфрата, хотя смысл этого фрагмента не вполне ясен.

Ни одно из этих ранних упоминаний не позволяет предположить, что хетты играли сколь-либо более важную роль, чем, к примеру, те же гергесеи или иевусеи. Однако в период монархии перед нами предстает уже совсем иная картина. Хеттеянки, которых брал в жены царь Соломон (3 Цар., 11:1), именуются «чужестранными женщинами» и стоят в одном ряду с моавитянками, аммонитянками, идуме- янками и сидонянками. Более того, в двух эпизодах упоминаются «Хеттейские цари». В 2 Пар., 1:17 сообщается, что Соломон ввозил коней из Египта и продавал их «царям Хеттейским и царям Арамейским», а в 4 Цар., 7:6—7 повествуется о том, как сирийские воины, услышав ржание коней и стук колесниц, сказали друг другу: «Верно, нанял против нас царь Израильский царей Хеттейских и Египетских...» И встали, и побежали в сумерки...» Очевидно, что цари, способные внушить такой страх, имели далеко не только местное значение.

Когда были расшифрованы египетские исторические хроники, стало известно, что с того времени, как Тутмос III в XV в. до н. э. одержал ряд побед в Северной Сирии и пересек Евфрат, фараоны XVIII династии поддерживали отношения с государством, именуемым «Хета». Жители Хеты и их многочисленные союзники сражались против Рамсеса II при Кадеше на реке Оронт (ныне р. Эль-Аси), в великой битве, которую подробнейшим образом описал египетский поэт Пентавр; позднее Рамсес заключил с этим народом договор, текст которого был высечен на стене главного храма в Карнаке. Кто мог усомниться, что «жители Хеты» из египетских текстов и «хеттеи» Ветхого Завета — один и тот же народ? Казалось, в пользу этого говорят и ассирийские клинописные надписи, с началом расшифровки которых обнаружилось, что со времен Тиглатпаласара I (ок. 1100 года до н. э.) ассирийцы знали Сирию как «страну Хатти» со столицей в Каркеми- ше. И никого не смущали указания на то, что хеттские поселения могли существовать в Палестине еще в период израильской оккупации или даже раньше, во времена Авраама.

Гарни О.Р. – Хетты - Разрушители Вавилона

Пер. с англ. А.И. Блейз. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2002. — 267 с. — (Загадки древних цивилизаций).

ISBN 5-9524-0034-5

Гарни О.Р. – Хетты – Содержание

Предисловие автора

Введение. ОТКРЫТИЕ ХЕТТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Глава I. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

1. Древнейший период

2. Древнехеттское царство

3. Империя (Новохеттское царство)

4. Неохеттские царства

5. Ахейцы и троянцы в хеттских текстах

6. Хетты в Палестине

Глава II. ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО ХЕТТОВ

1. Царь

2. Царица

3. Общественные классы

4. Форма правления

5. Внешняя политика

Глава III. ЭКОНОМИКА

Глава IV. ПРАВО И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ

1. Свод законов

2. Судопроизводство

3. Наказания и реституции

4. Коллективная ответственность

5. Брак и семья

6. Землевладение

Глава V. ВОЕННОЕ ДЕЛО

1. Армия

2. Военные операции

3. Оборона

4. Законы войны

Глава VI. ЯЗЫКИ И НАРОДЫ

1. Письменные языки Хеттский язык Протохеттский (хаттский) язык Лувийский язык Палайский язык Хурритский язык Арийский (индоиранский) язык правителей Митанни Аккадский язык Шумерский язык Хеттский иероглифический (табалский) язык

2. Разговорные языки

Глава VII. РЕЛИГИЯ

1. Общие соображения

2. Местные культы

3. Государственная религия

4. Храмы, обряды и праздники

5. Теология и гадания

6. Магия

7. Погребальные обряды

Глава VIII. ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ

1. Официальная литература

2. Мифы, легенды и художественная литература

Глава IX. ИСКУССТВО

Заключение

Таблица хеттских царей