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Гарни – Хетты - Разрушители Вавилона

Гарни О.Р. – Хетты - Разрушители Вавилона
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Category ESXATOS BOOKS, History, **Jewish History
В Ветхом Завете хетты («хеттеи») упоминаются главным образом в числе нескольких народов, обитавших в Палестине к тому времени, когда сыны Израилевы возвратились в Землю обетованную из Египта. Общеизвестны перечни народов, населявших Палестину, такие, как приведенный в Быт., 15:19—21 (кенеи, ке- незеи, кедмонеи, хеттеи, ферезеи, рефаимы, аморреи, хананеи, гергесеи и иевусеи) или, более краткий, в Иис. Нав., 3:10 (хананеи, хеттеи, евеи, ферезеи, гергесеи, аморреи и иевусеи). Аналогичные представления о хеттах как об одном из коренных народов Палестины отражены в эпизоде, повествующем о том, как Авраам покупал у «сынов Хетовых» пещеру Махпела близ Хеврона (Быт., 23), в упоминаниях о хеттеянках — женах Исава (Быт., 26:34 и Быт., 36:1—3) и о Хете, сыне Ханаана (Быт., 10:15), а также в образном описании Иерусалима как незаконнорожденного отпрыска амор- рея и хеттеянки (Иезек., 16:3). В Числ., 13:30 указывается, в какой именно области Палестины обитали хетты: «Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, Иевусеи и Аморреи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана». А в Иис. Нав., 2—4, по-видимому, подразумевается, что хетты занимали всю территорию от Ливана до Евфрата, хотя смысл этого фрагмента не вполне ясен.
Ни одно из этих ранних упоминаний не позволяет предположить, что хетты играли сколь-либо более важную роль, чем, к примеру, те же гергесеи или иевусеи. Однако в период монархии перед нами предстает уже совсем иная картина. Хеттеянки, которых брал в жены царь Соломон (3 Цар., 11:1), именуются «чужестранными женщинами» и стоят в одном ряду с моавитянками, аммонитянками, идуме- янками и сидонянками. Более того, в двух эпизодах упоминаются «Хеттейские цари». В 2 Пар., 1:17 сообщается, что Соломон ввозил коней из Египта и продавал их «царям Хеттейским и царям Арамейским», а в 4 Цар., 7:6—7 повествуется о том, как сирийские воины, услышав ржание коней и стук колесниц, сказали друг другу: «Верно, нанял против нас царь Израильский царей Хеттейских и Египетских...» И встали, и побежали в сумерки...» Очевидно, что цари, способные внушить такой страх, имели далеко не только местное значение.
Когда были расшифрованы египетские исторические хроники, стало известно, что с того времени, как Тутмос III в XV в. до н. э. одержал ряд побед в Северной Сирии и пересек Евфрат, фараоны XVIII династии поддерживали отношения с государством, именуемым «Хета». Жители Хеты и их многочисленные союзники сражались против Рамсеса II при Кадеше на реке Оронт (ныне р. Эль-Аси), в великой битве, которую подробнейшим образом описал египетский поэт Пентавр; позднее Рамсес заключил с этим народом договор, текст которого был высечен на стене главного храма в Карнаке. Кто мог усомниться, что «жители Хеты» из египетских текстов и «хеттеи» Ветхого Завета — один и тот же народ? Казалось, в пользу этого говорят и ассирийские клинописные надписи, с началом расшифровки которых обнаружилось, что со времен Тиглатпаласара I (ок. 1100 года до н. э.) ассирийцы знали Сирию как «страну Хатти» со столицей в Каркеми- ше. И никого не смущали указания на то, что хеттские поселения могли существовать в Палестине еще в период израильской оккупации или даже раньше, во времена Авраама.

Гарни О.Р. – Хетты - Разрушители Вавилона

Пер. с англ. А.И. Блейз. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2002. — 267 с. — (Загадки древних цивилизаций).
ISBN 5-9524-0034-5

Гарни О.Р. – Хетты – Содержание

Предисловие автора
Введение. ОТКРЫТИЕ ХЕТТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Глава I. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
  • 1. Древнейший период
  • 2. Древнехеттское царство
  • 3. Империя (Новохеттское царство)
  • 4. Неохеттские царства
  • 5. Ахейцы и троянцы в хеттских текстах
  • 6. Хетты в Палестине
Глава II. ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО ХЕТТОВ
  • 1. Царь
  • 2. Царица
  • 3. Общественные классы
  • 4. Форма правления
  • 5. Внешняя политика
Глава III. ЭКОНОМИКА
Глава IV. ПРАВО И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
  • 1. Свод законов
  • 2. Судопроизводство
  • 3. Наказания и реституции
  • 4. Коллективная ответственность
  • 5. Брак и семья
  • 6. Землевладение
Глава V. ВОЕННОЕ ДЕЛО
  • 1. Армия
  • 2. Военные операции
  • 3. Оборона
  • 4. Законы войны
Глава VI. ЯЗЫКИ И НАРОДЫ
  • 1. Письменные языки
    • Хеттский язык
    • Протохеттский (хаттский) язык
    • Лувийский язык
    • Палайский язык
    • Хурритский язык
    • Арийский (индоиранский) язык правителей Митанни
    • Аккадский язык
    • Шумерский язык
    • Хеттский иероглифический (табалский) язык
  • 2. Разговорные языки
Глава VII. РЕЛИГИЯ
  • 1. Общие соображения
  • 2. Местные культы
  • 3. Государственная религия
  • 4. Храмы, обряды и праздники
  • 5. Теология и гадания
  • 6. Магия
  • 7. Погребальные обряды
Глава VIII. ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ
  • 1. Официальная литература
  • 2. Мифы, легенды и художественная литература
Глава IX. ИСКУССТВО
Заключение
Таблица хеттских царей
Views 232
Rating 5.0 / 5
Added 24.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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