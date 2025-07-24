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Газизуллина - Все женщины Библии

Юлия Газизуллина - Все женщины Библии
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Pastoral Care Counseling, Educational
Данная рабочая тетрадь была разработана в помощь сестрам – участницам сестринских встреч. Ее предназначение – активное участие в изучении женщин Библии. Участницы группы не просто слушают материал, а задумываются над предложенными вопросами и текстами Священного Писания, и составляют свой собственный конспект, где записывают важные моменты, свои мысли по поводу изучаемой темы.
Кроме свободных полей, есть предложения с пропущенными словами. Они предназначены для того, чтобы сестры обратили на них особое внимание. Это акценты урока. (Предложения взяты из текста книги дословно. Руководителю группы не составит труда найти полный текст и заполнить пропуски вместе с участниками встречи).
Так же рабочая тетрадь включает в себя вопросы для размышления и домашнее задание.У каждой сестры есть возможность повторить пройденный материал, вернуться к вопросам, подготовиться к следующей теме.
В рабочей тетради предложена молитва за себя и за одну из сестер группы.

Юлия Газизуллина - Все женщины Библии

«Автор», 2025

Юлия Газизуллина - Все женщины Библии - Содержание

Предисловие
УРОК 1. Мудрость и Глупость – одно из двух
Мудрость и Глупость учат
Мудрость и Глупость щедро награждают
Урок 2. Мудрая женщина – благотворное влияние
УРОК 3. Блудная женщина – смертоносное влияние
УРОК 4. Ева – похожая и не похожая на нас . Ч1. Образ Божий
Уникальность Евы
Общие черты с нами
Урок 4. Ева – похожая и не похожая на нас. Ч2.
Урок 4. Ева – похожая и не похожая на нас. Часть 3. Искушение Евы.
Вера Евы.
УРОК 5. Сарра – пример веры и послушания
Послушание Сарры
Вера Сарры
УРОК 7. Жена Лота – любовь к миру
УРОК 8. Ревекка – разрушающая свой дом
Прекрасное начало
Печальный конец
УРОК 9. Лия – посеявшая ложь
Рахиль и ее борьба с людьми
Рахиль и ее борьба с Богом
Влияние мира на наших детей и наша ответственность
УРОК 12. Фамарь – неугодная невеста
Урок 13. Жена Потифара – уловляющая в сеть
УРОК 14. Повивальные бабки – боящиеся Бога
УРОК 15. Иохаведа
УРОК 16. Дочь фараона – материнское сердце
УРОК 17. Мариам – осужденная зависть
УРОК 18. Сепфора – спасение от смерти
УРОК 19. Раав – истинная вера проявляется в делах
УРОК 20. Девора – отважная ради Господа
УРОК 21. Дочь Иеффая – самоотверженная жертвенность
УРОК 22. Наложница – страшная история
УРОК 23. Далида – красота, коварство и алчность
УРОК 24. Ноеминь – от смерти к жизни
УРОК 25. Ноеминь и Руфь – мудрая свекровь и любящая сноха
УРОК 26. Руфь – прославленная у всех ворот
УРОК 27. Анна – живая вера посреди скорбей
УРОК 28. Анна – милость к обижающим
УРОК 29. Феннана – ссоры и злословие
УРОК 30. Мелхола – принцесса Израиля
УРОК 31. Авигея – женщина, поступающая мудро
УРОК 32. Рицпа – вознагражденная преданность
УРОК 33. Вирсавия – легкая мишень
УРОК 34. Фамарь – предупреждение молодым девушкам
УРОК 35. Царица Савская – ищущая мудрости
УРОК 36. Иезавель – господство нечестия
УРОК 37. Гофолия – нечестивые не избегнут наказания
УРОК 39. Вдова из Сарепты – гостеприимство по вере
УРОК 40. Вдова-должница – Божья забота о наших нуждах
УРОК 41. Сонамитянка – достойный пример для подражания
УРОК 42. Девочка-рабыня
УРОК 43. Олдама и другие женщины – пример служения Богу
УРОК 44. Суламита
УРОК 45. Астинь
УРОК 47. Жена Иова – проверка страданием
УРОК 48. Гомерь – неверная жена, любимая мужем
УРОК 49. Мария – сердце полное веры и поклонения
УРОК 50. Елисавета – радость веры в Бога
УРОК 51. Анна – пример старицы, верно служащей Богу
УРОК 52. Женщина 12 лет страдающая кровотечением
УРОК 53. Иродиада – власть греха
УРОК 54. Саломея – обольщение и сексуальная распущенность
УРОК 55. Хананеянка
УРОК 56. Вдова – страдание матери
УРОК 57. Грешница – возлюбившая мно
УРОК 58. Женщины, служащие Христу своим имением
Урок 59. Марфа – погруженная в заботы
УРОК 60. Мария – пример поклонения
УРОК 61. Самарянка – сила свидетельства
УРОК 62. Теща Петра – власть Христа над болезнями
УРОК 63. Взятая в прелюбодеянии – приговоренная к смерти
УРОК 64. Согбенная – урок сострадания от Иисуса Христа
УРОК 65. Мать сыновей Зеведеевых – желание превосходства
УРОК 66. Вдова – пожертвовавшая все, что имела
УРОК 67. Мария Магдалина – первая свидетельница
УРОК 68. Сапфира – опасность лицемерия
УРОК 69. Тавифа – жить, видя конец пути
УРОК 70. Лидия – богатая в веке сем, богатая в Небесах
УРОК 71. Прорицательница – сеть сатаны
УРОК 72. Прискилла – поддерживающая служителей Христовых
УРОК 73. Друзилла и Вереника – последние царевны Израиля
УРОК 74. Лоида и Евника – воспитывающие в Слове
УРОК 75. Еводия и Синтихия – призыв к единству
УРОК 76. Госпожа – призыв бодрствовать и подвязаться
УРОК 77. Портрет христианки – как узнать ее?
УРОК 78. Портрет христианки – как быть ею?
Юлия Газизуллина — Все женщины Библии«Библия жива!» – так начинается одна из книг о Ветхом Завете. И я всем сердцем говорю: «Аминь! Аминь!» Библия жива, и она говорит к нам Слова Божии. Бог обращается к нам! Он говорит ясно и понятно. Слово Божие – «светильник ноге нашей, светящий в темном месте» (2 Пет. 1:19). Пренебрегающий им не знает, обо что споткнется! Бог от нас требует приклонить свое ухо, смирить свое сердце, слушать и упражняться в послушании.

Поэтому первая цель разработанных занятий для сестринских общений – развить интерес к изучению Писания, привить любовь к Слову Божьему. В сердце каждой сестры в церкви должна зародиться твердая уверенность, что Библия актуальна для ее жизни.

Писание много говорит о женщинах. Женщины Библии – такие же, как и мы, женщины XXI века. Их проблемы, их страдания и радости, даже их грехи – это не что-то далекое и нам незнакомое, мы в своей жизни сталкиваемся с теми же искушениями, с теми же проблемами и горестями. «Нет ничего нового под небом» (Еккл. 1:9). Сменились только декорации. Человеческое сердце и его влечения остались теми же. Как и Бог. Он – все Тот же, что и в прошлые времена.

Поэтому все повествования о женщинах прошлого – «написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4). Эти живые истории могут наставить нас на путь истины или предостеречь от пути погибели. Они могут дать ответы на вопросы, которые мучают нас. Они могут утешить нас надеждой на нашего Небесного Отца, Который неизменен, Который все Тот же.

Поэтому вторая цель занятий – исправление, обличение и наставление в праведности. Занятия должны учить ходить путями Божьими, увещевать не отступать от них. Обличать в грехе и предостерегать от пути отступления от истины. Чтобы каждая женщина возрастала в послушании Христу, богатела добрыми делами и была украшением учению нашего Господа Иисуса Христа.

Юлия Газизуллина — Все женщины Библии

Газизуллина Юлия. Все женщины Библии. Разработанные уроки для сестринских групп. — Самара: Благая весть, 2025. — 528 с.
ISBN 978-5-7454-1891-4

Газизуллина — Все женщины Библии — Содержание

  • Предисловие
  • Уроки 1–3. Вступительные темы:
    • Мудрость и Глупость – одно из двух
    • Мудрая женщина – благотворное влияние
    • Блудная женщина – смертоносное влияние
  • Уроки 4–48. Женщины Ветхого Завета:
    • Ева, Сарра, Агарь, Жена Лота, Ревекка, Лия, Рахиль, Дина, Фамарь...
    • Раав, Девора, Ноеминь и Руфь, Анна, Авигея, Вирсавия, Царица Савская
    • Иезавель, Гофолия, Иосавеф, Вдова из Сарепты, Сонамитянка, Олдама
  • Уроки 49–77. Женщины Нового Завета:
    • Мария, Елисавета, Анна-пророчица, Женщина с кровотечением, Марфа и Мария
    • Самарянка, Теща Петра, Согбенная, Жена Иова, Мария Магдалина
    • Прискилла, Еводия и Синтихия, Лидия, Прорицательница
  • Заключительные материалы:
    • Портрет христианки — как узнать ее?
    • Портрет христианки — как ею быть?
    • Приложение: «Все женщины Библии»
    • Ссылки на источники
Views 503
Rating 4.9 / 5
Added 24.07.2025
Author brat Artem
Rate this publication:
4.9/5 (7)

Comments (2 comments)

O
OlegN 1 year ago

спасибо!
A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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