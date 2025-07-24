Юлия Газизуллина — Все женщины Библии

Данная рабочая тетрадь была разработана в помощь сестрам – участницам сестринских встреч. Ее предназначение – активное участие в изучении женщин Библии. Участницы группы не просто слушают материал, а задумываются над предложенными вопросами и текстами Священного Писания, и составляют свой собственный конспект, где записывают важные моменты, свои мысли по поводу изучаемой темы.

Кроме свободных полей, есть предложения с пропущенными словами. Они предназначены для того, чтобы сестры обратили на них особое внимание. Это акценты урока. (Предложения взяты из текста книги дословно. Руководителю группы не составит труда найти полный текст и заполнить пропуски вместе с участниками встречи).

Так же рабочая тетрадь включает в себя вопросы для размышления и домашнее задание.У каждой сестры есть возможность повторить пройденный материал, вернуться к вопросам, подготовиться к следующей теме.

В рабочей тетради предложена молитва за себя и за одну из сестер группы.