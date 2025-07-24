Газизуллина - Все женщины Библии
Юлия Газизуллина - Все женщины Библии
Юлия Газизуллина - Все женщины Библии - Содержание
Поэтому первая цель разработанных занятий для сестринских общений – развить интерес к изучению Писания, привить любовь к Слову Божьему. В сердце каждой сестры в церкви должна зародиться твердая уверенность, что Библия актуальна для ее жизни.
Писание много говорит о женщинах. Женщины Библии – такие же, как и мы, женщины XXI века. Их проблемы, их страдания и радости, даже их грехи – это не что-то далекое и нам незнакомое, мы в своей жизни сталкиваемся с теми же искушениями, с теми же проблемами и горестями. «Нет ничего нового под небом» (Еккл. 1:9). Сменились только декорации. Человеческое сердце и его влечения остались теми же. Как и Бог. Он – все Тот же, что и в прошлые времена.
Поэтому все повествования о женщинах прошлого – «написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4). Эти живые истории могут наставить нас на путь истины или предостеречь от пути погибели. Они могут дать ответы на вопросы, которые мучают нас. Они могут утешить нас надеждой на нашего Небесного Отца, Который неизменен, Который все Тот же.
Поэтому вторая цель занятий – исправление, обличение и наставление в праведности. Занятия должны учить ходить путями Божьими, увещевать не отступать от них. Обличать в грехе и предостерегать от пути отступления от истины. Чтобы каждая женщина возрастала в послушании Христу, богатела добрыми делами и была украшением учению нашего Господа Иисуса Христа.
Юлия Газизуллина — Все женщины Библии
Газизуллина Юлия. Все женщины Библии. Разработанные уроки для сестринских групп. — Самара: Благая весть, 2025. — 528 с.
ISBN 978-5-7454-1891-4
Газизуллина — Все женщины Библии — Содержание
- Предисловие
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Уроки 1–3. Вступительные темы:
- Мудрость и Глупость – одно из двух
- Мудрая женщина – благотворное влияние
- Блудная женщина – смертоносное влияние
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Уроки 4–48. Женщины Ветхого Завета:
- Ева, Сарра, Агарь, Жена Лота, Ревекка, Лия, Рахиль, Дина, Фамарь...
- Раав, Девора, Ноеминь и Руфь, Анна, Авигея, Вирсавия, Царица Савская
- Иезавель, Гофолия, Иосавеф, Вдова из Сарепты, Сонамитянка, Олдама
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Уроки 49–77. Женщины Нового Завета:
- Мария, Елисавета, Анна-пророчица, Женщина с кровотечением, Марфа и Мария
- Самарянка, Теща Петра, Согбенная, Жена Иова, Мария Магдалина
- Прискилла, Еводия и Синтихия, Лидия, Прорицательница
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Заключительные материалы:
- Портрет христианки — как узнать ее?
- Портрет христианки — как ею быть?
- Приложение: «Все женщины Библии»
- Ссылки на источники
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