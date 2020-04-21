Рассказ о Древней Греции начинается с путешествий доисторических охотников-собирателей и поклонения Великой Богине, которая предстает в виде каменных статуэток и наскальных рисунков, изображающих человеческую фигуру пышных форм и значительной силы, именно с этими качествами у человека обычно ассоциируется Земля.

Она является подательницей жизни, питающей все живое и защищающей после смерти в своих подземных чертогах.

В Восточном Средиземноморье ее присутствие обнаруживается повсюду, начиная с самых ранних культурных слоев, в частности, в Греции ее изображения можно найти как в окружающей природе, так и в древних святилищах, в которых воспевались ее сила и слава.

Ричард Г. Гелдард - Путеводитель по Древней Греции - Священные места Эллады

ИГ «Весь»

СПб, 2012 ISBN 978-5-9573-2042-5

Ричард Гелдард - Путеводитель по Древней Греции - Священные места Эллады - Содержание

Введение

I История вопроса

Исторический обзор

Греческая религия

Священное число и геометрия

Священная архитектура

II Дворцовые культуры

Крит и минойцы

Малые дворцовые комплексы в Маллии, Гурнии и Закросе

Материк и микенцы

III Храмовые культуры

Храмы и святилища

Новая действительность

Афины

Элевсин

Эпидавр

Дельфы

Олимпия

IV Малые дворцы и храмы

Бассы

Враврона

Коринф

Делос

Додона

Пилос

Суний

Тиринф

Глоссарий

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