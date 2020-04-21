Гелдард - Путеводитель по Древней Греции
Рассказ о Древней Греции начинается с путешествий доисторических охотников-собирателей и поклонения Великой Богине, которая предстает в виде каменных статуэток и наскальных рисунков, изображающих человеческую фигуру пышных форм и значительной силы, именно с этими качествами у человека обычно ассоциируется Земля.
Она является подательницей жизни, питающей все живое и защищающей после смерти в своих подземных чертогах.
В Восточном Средиземноморье ее присутствие обнаруживается повсюду, начиная с самых ранних культурных слоев, в частности, в Греции ее изображения можно найти как в окружающей природе, так и в древних святилищах, в которых воспевались ее сила и слава.
Ричард Г. Гелдард - Путеводитель по Древней Греции - Священные места Эллады
ИГ «Весь»
СПб, 2012
ISBN 978-5-9573-2042-5
Ричард Гелдард - Путеводитель по Древней Греции - Священные места Эллады - Содержание
Введение
I История вопроса
- Исторический обзор
- Греческая религия
- Священное число и геометрия
- Священная архитектура
II Дворцовые культуры
- Крит и минойцы
- Малые дворцовые комплексы в Маллии, Гурнии и Закросе
- Материк и микенцы
III Храмовые культуры
- Храмы и святилища
- Новая действительность
- Афины
- Элевсин
- Эпидавр
- Дельфы
- Олимпия
IV Малые дворцы и храмы
- Бассы
- Враврона
- Коринф
- Делос
- Додона
- Пилос
- Суний
- Тиринф
Глоссарий
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Ричард Гелдард - Путеводитель по Древней Греции - Священные места Эллады - Введение
Книга «Справочник путешественника по Древней Греции» разделена на четыре раздела: «История вопроса», «Дворцовые культуры», «Храмовые культуры» и «Малые дворцы и храмы».
В первом разделе читатель найдет некоторые сведения по истории, описание религии Древней Греции, введение в науку священных чисел, геометрию и архитектуру. Второй раздел посвящен выдающимся дворцовым культурам, которые были созданы древними минойцами и микенцами, воздвигшими ряд сооружений, доступных теперь для изучения современным пилигримам и пытливым археологам. Третий раздел включает описания основных священных мест Архаического, Классического и Эллинистического периодов древнегреческой истории. В четвертом разделе рассматриваются некоторые менее значительные дворцы и храмы.
Платон, провозгласивший идею о странствиях человеческой души, был первым западным писателем, который напрямую заговорил о духовном развитии, о том, что человеческие существа, вероятно, должны жить так, чтобы пробудить в себе священное начало. Открытие, сделанное Платоном, переносит его работы в психологическую плоскость, делает их своего рода исследованием человеческого поведения в физическом, интеллектуальном и духовном аспектах. Платон прислушивался к голосам своей собственной культуры, своих предшественников в философии и многое заимствовал у них – в частности, у Гераклита, фрагменты произведений которого из архаического прошлого способны оказывать влияние на жизнь человека и по сей день.
Каждая глава данной книги, посвященная определенному городу, святилищу, региону Греции, содержит информацию об истории этого места, его мифологии, а также описание сооружений. Если бы на месте читателя был древний паломник, ему была бы отчасти известна история и мифология объекта его внимания, ведь именно живой рассказ о месте паломничества пробуждает к нему интерес. Цель таких визитов прежде заключалась в очищении тела и разума, в принесении богу или богине избранного места жертвы, которая должна была побудить их снизойти к человеку. От такого общения с богами паломник надеялся получить знание, благословение и удачу.
Структура данной книги воспроизводит путешествие паломника по святым местам. Читателю дается информация об их истории и мифологии, что может побудить его сделать попытку самостоятельно изучить их природу. Древние боги никогда не покидали священные места Греции. Если кто-то от чего-либо и отдалился, так это только сами люди, которые утратили святость в самих себе. Священное место, в конце концов, это всего лишь место на Земле, которое человеческие существа выделяют из всех других и считают символом своих духовных устремлений. Его внутренняя составляющая не менее важна, чем внешняя.
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