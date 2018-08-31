Неудивительно, что подобные идеи и теории оказались притягательными для многих представителей нового, прогрессивного класса буржуазии в ряде стран. Зародившись на Британских островах, эти идеи очень скоро стали известны и востребованы не только на европейском континенте — во Франции, Германии, Италии, России, но и в Америке.

Просветители превозносили веру в человека, в непобедимую силу его разума, настаивали на необходимости распространения знаний, образованности и культуры среди людей, стремились к формированию у них высоких моральных качеств, добиваясь уважения к личности человека.

Идеологическая платформа Просвещения как идейного движения в переходную от феодализма к капитализму эпоху включала в себя теории «естественного права», «общественного договора», «разделения и равновесия» контролирующих друг друга властей, «сопротивления тирании», а также защиты частной собственности, гражданских и личностных свобод. Особую ценность в идеологии Просвещения представляли гуманистические идеи.

Татьяна Лабутина - Дмитрий Ильин - Английское Просвещение: общественно-политическая и педагогическая мысль

СПб.: Алетейя, 2012. -304 с. -(Pax Britannica).

ISBN 978-5-91419-659-9

Татьяна Лабутина - Дмитрий Ильин - Английское Просвещение - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Часть I. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИБЕРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДЕМОКРАТИИ

Глава 1. Англия в эпоху раннего Просвещения

Глава 2. Теории государственного устройства в трудах просветителей

Глава 3. Теория «сопротивления» — право на революцию?

Глава 4. Демократические свободы

Глава 5. Гуманистические идеи Просвещения

Глава 6. Педагогические взгляды просветителей

ЧАСТЬ II. СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Глава 7. Просветители в период правления династии Ганноверов

Глава 8. Теории происхождения государства и общества в трудах просветителей новой эпохи

Глава 9. Просветительская концепция правового государства

Глава 10. Взгляды просветителей на образование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Татьяна Лабутина - Дмитрий Ильин - Английское Просвещение - От авторов

Идейное движение в переходную от феодализма к капитализму эпоху, связанное, прежде всего, с борьбой буржуазии против феодализма, вошло в историю XVIII века под названием «Просвещение». Впервые просветительские идеи зародились в Англии в последние десятилетия XVII века. Опираясь на идейное наследие мыслителей Ренессанса и деятелей Английской буржуазной революции середины XVII в., ранние просветители выработали идеологическую платформу, включавшую в себя ряд теорий (« общественный договор », « разделение и равновесие ветвей власти», сопротивление тирании, политическая оппозиция и двухпартийная система правления, защита гражданских и личностных свобод и др.). Дело ранних просветителей было продолжено и обогащено трудами их последователей во второй половине XVIII века.

Выработанные теории и концепции английских просветителей вскоре были перенесены на европейский и американский континенты, сделались универсальными для стран, где готовились или совершались буржуазные революции. Просветительские идеи, по сути, оформились в идеологию буржуазии, а затем легли в основу либеральной модели демократии. Как известно, подобная форма правления существует и поныне не только в Великобритании, но и в ряде других государств (США, Франция, Италия, Германия и др.).

В этой связи творческое наследие просветителей представляет бесспорный научный интерес для современников. Многие теории и концепции, выдвинутые просветителями, привлекают внимание также наших сограждан. Естественно-правовая теория, демократические свободы, осуждение деспотических форм правления— все эти концепции не потеряли своей актуальности для российского государства, в котором предпринимаются попытки создания гражданского общества и правового государства. Особый интерес представляют теории создания двухпартийной системы и партийно-парламентской оппозиции, а также меры, направленные на борьбу с коррупцией, поднятые деятелями английского Просвещения в их многочисленных трудах.

Необходимость обращения к изучению общественно-политической мысли Англии XVIII века обусловлена не только актуальностью проблемы, но и ее недостаточной изученностью в зарубежной и отечественной историографии. Несмотря на солидный объем исследовательской литературы по истории Просвещения, комплексный труд, посвященный идейно-политическим и дидактическим взглядам английских просветителей, отсутствует. Чаще всего ученые обращаются к творчеству отдельных деятелей эпохи: философов (Дж. Локк, Дж. Толанд, граф Шефтстбери, Д. Юм), литераторов (Д. Дефо, Дж. Свифт, У. Годвин, Дж. Пристли, Б. Мандевиль), журналистов (Р. Стиль, Дж. Аддисон, А. Юнг), ученых (И. Ньютон), государственных деятелей (маркиз Галифакс, У. Темпль, Э. Берк, Ф. Честерфилд). Обобщающих работ по-прежнему нет.

С подобной проблемой столкнемся также, обратившись к отечественной историографии. Занимаясь на протяжении ряда лет исследованием общественно-политической мысли английского Просвещения, как в период его формирования (Т. Л. Лабутина), так и в последующие периоды (Д. В. Ильин), авторы решили объединить свои усилия и представить на суд читателей обобщающий труд по указанной проблеме.