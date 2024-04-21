Гельмольд - Славянская хроника

«Славянская хроника» Гельмольда — один из немногих средневековых памятников, содержащих сведения по истории прибалтийских славян. Она является как бы продолжением известного труда Адама Бременского «Деяния гамбургских архиепископов». Описав в ней события за период, освещенный и у Адама, Гельмольд продолжил свое изложение, закончив его 1171 г. Подобно Адаму Бременскому, он касается в своей «Хронике» истории лишь некоторых прибалтийских славянских, племен, а именно: вагров, бодричей, полабов, ран и в меньшей степени черезпеняи и хижан.

Название труда Гельмольда не совсем соответствует содержанию. В «Славянской хронике» славяне занимают хотя и значительное, но не самое большое место (из 108 глав 31 главу целиком и некоторые части из 23 глав). Большая часть «Хроники» отведена истории Германии, Дании, истории церкви, жизнеописанию отдельных ее представителей. Поэтому «Хроника» представляет интерес и для историков— специалистов в этих областях, а не только для историков-славистов. Сведения об авторе «Хро'ники» хможно почерпнуть в сущности лишь из его собственного труда. Родился Гельмольд, как можно приблизительно вычислить, около 1110, может быть, 1117 г. Гельмольд—немец по происхождению, но место его рождения установить трудно. Едва ли это была Голштиния, или, применяя его терминологию, земля гользатов, и. едва ли был он саксом. Из «Хроники» не видно, чтобы гользаты или саксы были его соотечественниками. Детские и юношеские годы Гельмольда прошли в селении Незенне, в земле вагров (кн. I, гл. 14).

Таким образом, он со сравнительно раннего возраста жил среди славян или в непосредственной близости от них, был свидетелем их жизни, слышал и, вероятно, знал их язык. Где Гельмольд получил образование, неизвестно. Едва ли можно црисоединиться к мнению одного из переводчиков его «Хроники», Я. Паплоньского, и его издателей, И. Лаппенберга и Б. Шмейдлера, считавших, что он получил духовное образование в Брунсвике (Б|рауншвейге), потому что он называет епископа Герольда своим 'наставником (Предисловие к книге I) и сообщает вместе с тем, что Герольд был Наставником школы в Брунсвике (I, 79). Но ведь Гельмольд мог называть так Герольда и независимо от того, был ли тот его учителем по школе. Во всяком случае Гельмольд получил, видимо, неплохое для того времени образование. Он хорошо знал Библию, о чем свидетельствуют многочисленные цитаты из нее в «Хронике», и, вероятно, классических авторов, на что указывает, например, упоминание им «Ахиллеиды» Стация (I, 42).

Гельмольд - Славянская хроника

Издательство Академии наук СССР

Москва, 1963

Гельмольд - Славянская хроника - Оглавление

Предисловие

СЛАВЯНСКАЯ ХРОНИКА

Книга первая

Предисловие

1. О разделении славян

2. О городе Юмнета

3. Каким образом Карл [Великий] обратил саксов в веру

4. О разделе империи

5. О путешествии св. Анскария в Швецию

6. Об обращении руян

7. Нападение нортманнов

8. Нашествие угров

9. Обращение Гарольда

10. О герцоге Германе

11. Об архиепископе Адальберте

12. О епископе Марке

13. О епископе Ваге

14. О хитрости Биллуга

15. О Свене, короле данском

16. Каким образом славяне отпали от веры

17. О епископе Унване

18. О епископе Бенно

19. О преследовании Готшалком [христиан]

20. О вере Готшалка

21. Война доленчан

22. О восстании славян

23. Мученическая смерть св. Иоанна епископа

24. Первое отпадение славян от веры христовой

25. О Круте

26. О смерти Бутуя

27. О постройке Гарцберга

28. О публичном покаянии короля Генриха

31. О послании монаха Петра

32. Низложение императора Генриха

34. О смерти Крута

35. О смерти графа Готфрида

36. О поражении ран

37. О победе Мстивоя

38. Поход славян в землю ран

39. Умерщвление римлян

40. О битве при Вельфесхольт

41. Избрание Людера

42. О епископе Вицелине

43. О кончине священника Людольфа

44. О настоятеле Тетмаре

46. Прибытие Вицелина в Славию

47. О раскаянии нордальбингов

48. О Святополке

49. О Кнуте

50. О Николае

51. Об Эрике

52. Об обычаях славян

53. О постройке Зигеберга

54. Смерть императора Лотаря

55. Преследование Прибислава

56. Смерть герцога Генриха

57. Постройка города Любека

59. О святом Бернарде, аббате из Клеррч

60. О королях Конраде и Людовике

61. Завоевание Лацебоны

62. О Никлоте

63. Сожжение кораблей

64. О пресвитере Герлаве

65. Об осаде Димина

66. О голоде

67. О смерти Этелерия

68. О герцоге Генрихе

69. Об архиепископе Гартвиге

70. О графе Адольфе

71. О Никлоте

72. О короле Конраде

73. Смерть священника Тетмара

74. О похоронах Тетмара

75. О болезни епископа Вицелина

77. О епископе Эвермоде

78. Смерть Вицелина

79. О Герольде, епископе альденбургском

80. Посвящение императора Фредерика

81. О повешении веронцев

82. Соглашение епископов Гартвига и Горольда

83. Обращение Прибислава

84. О смерти Кнута

85. О постройке Левенштада

86. Осада Медиолана

87. Убийство Никлота

88. Об Альберте Медведе

89. Переселение Альденбургского епископства

90. Раскол между [папами] Александром и Виктором

91. О десятине гользатов

92. Пленение Вартислава

93. Освящение Нового монастыря

94. Смерть епископа Герольда

Книга вторая

Предисловие

3. О епископе Верно

4. Повешение Вартислава

5. О погребении графа Адольфа

6. Восстановление Димина

7: Зависть государей к славе герцога

8. Разорение бременцев

9. Изгнание епископа Конрада

10. Интронизация папы Каликста

11. Примирение князей и герцога

12. О Святовите, идоле руян

13. Превращение тела и крови

14. Примирение короля данского с герцогом

Приложения