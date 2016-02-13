В первой лекции я отмечаю, что если христианское мировоззрение не становится всеобъемлющей целостностью, его интеллектуальной силы хватает ненадолго.

Со времени апостолов христианские постулаты то и дело размывались и подрывались мыслителями, стремившимися под напором спекулятивных построений сохранить от христианства «хоть что-то».

Приводило это к постепенному отказу от важнейших христианских доктрин - вплоть до того, что сегодня никого не удивляет печать неоязычества на многих центрах западной мысли.

Вторая лекция касается богословского метода. В ней я защищаю дедуктивную теологию, предпочитая её индуктивной и отмечая её значение, особенно теперь, когда эмпиризм и экзистенциализм глубоко проникли в наши ряды - верующих евангельского вероисповедания.

В лекции обсуждается неизбежность исходных предпосылок и их роль и ставится вопрос о том, как отличать верные предпосылки от неверных.

Я подчёркиваю, как важна разумная последовательность, когда проверяют истинность и утверждений, и как неправомерно считать теологию, отталкивающуюся от исходных предпосылок, фидеизмом.

Карл Генри – Христианин среди философов

Москва: ANNO DOMINI 1994г., - 98 с.

Карл Генри – Христианин среди философов - Содержание

Предисловие к русскому изданию

От автора

Лекция первая На дне колодца

Лекция вторая Исходные предпосылки и богословский метод

Лекция третья Аксиомы библейского теизма

Лекция четвёртая Неиссякаемый источник

Приложение

Ценности в нашу эпоху

Примечания

Карл Генри – Христианин среди философов – Предисловие к русскому изданию

Доктор Карл Фердинанд Говард Генри - один из самых известных протестантских писателей, философов и богословов двадцатого века.

Среди американских христиан евангельского вероисповедания. мало кто сравнится с ним по влиянию, оказанному на развитие христианской мысли – не только в университетских, но и самых широких кругах.

Он написал десятки книг и множество статей, прочитал сотни лекций в самых престижных аудиториях мира, основал (вместе с Билли Грэмом) и долгие годы редактировал «Christianity Today», самый авторитетный евангельский журнал англоязычного мира. По его инициативе и под его председательством в 1966 году в Берлине состоялся исторический «Всемирный конгресс по благочестию», положивший начало движению, известному теперь как Лозаннское движение всемирной евангeлизации.

В основу этой книги положены четыре лекции, прочитанные Доктором К. Генри в 1989 году в Разерфорд-хаусе и вышедшие вскоре отдельной книгой под названием «Toward а Recovery of Christian Bеlief».

Разерфорд-хаус - это христианский научный и издательский центр евангельского вероисповедания в Шотландии.

Вот что пишет его ректор д-р Найджел Камерон: «Несколько лет мы мечтали, что к нам сможет приехать д-p Карл Генри, и я был очень рад, когда в 1989 году он принял наше приглашение, прибыл в Шотландию и прочитал эти лекции. Больше полувека находится он в самой гуще христианской жизни, и потому лучше всех может призвать нас к обретению веры. Разум его и пыл не поддались течению лет и тем постоянным переменам в мире, из-за которых нам приходится не просто отстаивать веру, а заново её обретать.»

Эти же лекции читались и перед другими аудиториями, что объясняет некоторые повторы, которые заметит внимательный читатель.

В июле 1993 года, в возрасте восьмидесяти лет, Карл Генри побывал в России. Текст одной из лекций, прочитанных им в Москве, также включён в это русское издание, с любезного разрешения автора.