Эта книга начинается со стихов из Священного Писания, которые записаны в Послании к Титу 2:1,6.

В стихе Тит. 2:6 Синодальный перевод Библии употребляет слово «целомудренными». Это слово можно перевести на русский язык как «благоразумные» и «здравомыслящие».

Мэтью Генри - Молодые христиане

Ровно: Христианская миссия «Живое слово», 2012 г. — 64 с.

ISBN 978-617-677-014-5

Мэтью Генри - Молодые христиане – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение

Глава 1. Что такое целомудрие?

Глава 2. Зачем быть целомудренным?

Глава 3. Что необходимо?

Глава 4. Польза от целомудрия

Глава 5. Как стать целомудренным?

Мэтью Генри - Молодые христиане – Введение

«Ты же говори то, что сообразно с здравым учением... увещавай быть целомудренными».

Титу 2:1,6)

В этом послании состарившийся Павел наставляет молодого служителя Тита, «истинного сына по общей вере» (см. Тит. 1:4), в том, на какие темы проповедовать. В выборе проповеди служителям нужна мудрость, о которой необходимо постоянно молиться. Это и другие наставления из Священного Писания должны определять и направлять их проповеди.

В общем, служитель обязан говорить «то, что сообразно с здравым учением» (Тит. 2:1). Он должен проповедовать учение Христа — истину такую, какая она есть в Иисусе, — великую тайну благочестия. Это и есть здравое, неиспорченное учение, полезное как духовная пища, которой души питаются во возрастание (1 Тим. 4:6). Оно также полезно для лечения. Это исцеляющее учение, поскольку говорит о прощении грехов для тех, которые испытывают ужас вины, и обещает силу против греха тем, кто жалуется на силу развращенной плоти. Слава Богу, это здравое, исцеляющее учение проповедуется вам во всей своей чистоте и, я надеюсь, во всей своей силе — вовремя и не вовремя.

Но это еще не всё. Служитель также должен говорить истинное слово, согласное со здравым учением, в противовес иудейским басням и постановлениям людей, искажающим учение Христа (Тит. 1:10,14). Лучший способ хранить себя от заблуждения — это наряду с самим учением проповедовать обязанности христианина — истину, относящуюся к благочестию (Тит. 1:1).

Практическая религия, которая правит сердцем и жизнью, органически согласуется с доктриной христианства. Такая религия должна быть соответственно проповедована учителями этой доктрины. Как им, так и всем исповедующим это учение, нужно сделать ее делом своей совести. «Благодать Божья, спасительная для всех человеков» (Тит. 2:11), научает нас, и поэтому служители слова этой благодати должны учить вас тому, что все надеющиеся на спасение обязаны отвергать нечестие и мирские похоти и жить целомудренно, праведно и благочестиво. Хорошие убеждения не принесут пользы без правильных норм нравственного поведения.

Во второй главе послания Тит получает наставления о том, чтобы проповедовать обязанности, требуемые от христиан обоих полов и разных возрастов. Он должен учить старцев тому, как им поступать, чтобы их седые головы, пребывая в свете праведности, могли бы быть для них венцом славы (Тит. 2:2). Также он обязан учить престарелых женщин (Тит. 2:3), чтобы те соответственно могли учить молодых (Тит. 2:4). Здесь же Тит наставлен, как применить здравое слово к молодым людям.

Служители должны быть до такой степени конкретны в проповеди, чтобы, насколько это возможно, соотнести ее с обстоятельствами каждого верующего. Это и есть наилучший способ достигнуть сознания каждого человека. Таким образом, служители должны стараться правильно разделить слово истины и, как мудрые и верные домостроители в доме Божьем, дать каждому свою порцию пищи в должное время. Чтобы верующий взял свою порцию, питался ею и переваривал ее, и, вместо того чтобы говорить: «Это предназначалось для того-то», — он научился говорить: «Это сказано для меня!».

Тит получает наставление увещевать молодых людей. Он должен наставлять их, что им делать, каковы их обязанности. Тит должен напомнить им эти обязанности, чтобы они знали их, когда у них будет случай исполнить их.