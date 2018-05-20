Когда десять лет тому назад я опубликовал небольшое сочинение под заглавием «И еще одна философия истории для воспитания человечества», то словами «и еще» я отнюдь не хотел сказать «Anch’io son pittore». Эти слова, как и подзаголовок — «Новый опыт в дополнение к множеству опытов нашего века» — и помещенный на титульном листе эпиграф, должны были, напротив, выразить скромность автора, потому что он был далек от того, чтобы сочинение свое выдавать за полную философию истории нашего рода человеческого, а хотел только указать на пролегающую в стороне от проторенных путей маленькую тропку, о которой забыли, но которая заслуживает того, чтобы идти по ней, развивая свои мысли. Книги, процитированные в разных местах этого сочинения, достаточно показывают, от каких именно проторенных — исхоженных, истоптанных — путей хотел отвлечь людей автор. Итак, новый опыт был задуман просто как сочинение на злобу дня, в дополнение к опытам века; и это намерение ясно обнаруживает вся его форма.

Сочинение мое вскоре было распродано, и многие побуждали меня вторично издать его, но я не решался представить его на суд публики в прежнем виде. Я уже заметил тогда, что некоторые мысли моей маленькой книги перешли в сочинения других авторов, ссылались на меня не всегда, а использовали широко, чего я не мог и вообразить прежде.

При этом забывали скромные слова «и еще», тогда как мне и в голову не приходило проложить широкую дорогу посредством таких понятий, как «детство», «юность», «возмужалый», «престарелый» возраст человеческого рода, ибо такие понятия применены мной и вообще могут быть применимы лишь к немногим из народов, населяющих Землю, - тем более не было и мысли о том, чтобы твердою мерой измерить всю историю культуры, не говоря уж о философии всей человеческой истории. Разве есть на свете народ, совершенно лишенный культуры?

А какую неудачу потерпело бы Провидение в своих начинаниях, если бы всякий индивид человеческого рода создан был для той культуры, которую мы именуем так и которая на самом деле есть скорее изнеженность и бессилие? Нет ничего менее определенного, чем это слово - «культура», и нет ничего более обманчивого, как прилагать его к целым векам и народам. Как мало культурных людей в культурном народе! И в каких чертах следует усматривать культурность? И способствует ли культура счастью людей? Счастью отдельных людей — вот что хочу я сказать, ибо может ли быть счастливо целое государство, понятие абстрактное, в то время как члены его бедствуют?

Это противоречие или, лучше сказать, мнимость, которая незамедлительно разоблачает сама себя. Итак, нужно было идти на большую глубину, нужно было очертить куда более широкий круг идей, чтобы сочинение хотя бы в малой степени заслуживало своего заглавия. Что такое счастье людей? И есть ли на земле счастье? И, коль скоро все земные существа и, главное, люди так различаются между собой, нельзя ли сказать, что есть счастье повсюду — во всяком климате, во все времена, во все возрасты, при всяком строе и во всяком жизненном укладе, при всех катастрофах и переворотах жизненных судеб?

Есть ли общая мера для всех столь различных условий и состояний, и рассчитывало ли Провидение на благополучие творений своих в любых жизненных ситуациях как на последнюю и конечную, главную свою цель? Все эти вопросы надо было исследовать, проследить их и расчислить в неудержимом беге времен, в смене жизненных форм, прежде чем вывести общий, относящийся к человечеству в целом результат.

Предстояло перейти широкое поле, глубоко уходить в почву. Читал я, можно сказать, все, написанное на эту тему, и с юношеских лет всякая новая, касавшаяся истории человечества книга, от которой ждал я нового для решения своей грандиозной задачи, была для меня словно неожиданно найденный клад. Меня радовало в последние годы, что философия истории пошла в гору, и всем, что дарил мне Случай, я старался пользоваться.

Иоганн Готфрид Гердер – Идеи к философии истории человечества

Издательство — Центр гуманитарных инициатив — 760 с.

Москва — Санкт-Петербург — 2013 г.

ISBN 978-5-98712-122-1

Иоганн Готфрид Гердер – Идеи к философии истории человечества – Содержание

Предисловие

Книга первая

Наша Земля — одна из звезд

Земля наша — одна из срединных планет

Наша Земля претерпела множество катастроф, пока не приняла

свой теперешний облик

Земля — шар, вращающийся вокруг своей оси и вокруг Солнца

в наклонном положении

Земля окружена кольцом тумана и подвержена влиянию

нескольких небесных тел

Населяемая людьми планета есть горный хребет, выступающий

над поверхностью моря

Направление гор на обоих полушариях предопределило самые

странные различия и перемены

Книга вторая

Земля - обширная кузница самых разнообразных органических

Существ

Растительный мир Земли в связи с историей человечества

Мир животных в связи с историей человечества

Человек - центральное существо среди земных животных

Книга третья

Сравнение органического строения растений и животных в связи со строением человека

Сопоставление различных действующих в животном организме сил.

Примеры физиологического строения животных

Об инстинктах животных

Поступательное развитие живых существ, приучающихся связывать разные понятия и свободнее пользоваться органами чувств и членами тела

Органическое различие между животными и людьми

Книга четвертая

Органическое строение предрасполагает человека к способности разума

И Взгляд с высот органического строения человеческой головы на

существа низшие, приближающиеся по складу своему к человеку

Органическое строение предрасполагает человека к тонким чувствам, искусству и языку

Органическое строение предрасполагает человека к тонким влечениям, а потому и к вольности

Органическое строение предрасполагает человека к хрупкому здоровью, но к выносливости и долголетию, а потому и к расселению по всей Земле

Человек создан, чтобы усвоить дух гуманности и религии

Человек создан, чтобы чаять бессмертия

Книга пятая

В нашем земном творении господствует ряд восходящих форм и сил

Ни одна сила в природе не обходится без своего органа; но орган — не сама сила, а ее орудие

Взаимосвязь сил и форм — не отступление и не застой, а поступательное движение вперед

Царство человека - система духовных сил

Человечность — предварение, бутон будущего цветка

Нынешнее состояние человека, по всей вероятности, — звено, соединяющее два мира

Часть вторая

Книга шестая

Органическое строение народов, живущих вблизи Северного полюса

Органическое строение народов, живущих близ горных хребтов Азии

Органическое строение в областях, где живут изящно сложенные народы

Органическое строение народов Африки

Органическое строение людей на островах теплых морей

Органическое строение американских народов

Заключение

Книга седьмая

В каких бы различных строениях ни являлся род человеческий

на Земле, повсюду только одна и та же человеческая природа

Один на Земле род человеческий приспособился ко всем существующим климатам

Что такое климат и как влияет он на душевный строй и телесное сложение человека?

Генетическая сила породила все органические образования на Земле,

а климат лишь содействует или противодействует этой силе

Заключительные замечания о споре генезиса и климата

Книга восьмая

Присущий человеческому роду характер чувственности изменяется в зависимости от климата и органического строения, но к гуманности ведет лишь человечность чувств

Воображение человека повсюду климатически и органически определено, и повсеместно традиция руководит воображением

Практический рассудок рода человеческого повсюду взращен потребностями жизни, но повсюду он — цвет Гения народов, сын традиции и привычки

Чувства и влечения людей повсюду сообразуются с их жизненными условиями и органическим строением, но повсеместно управляют ими мнения и привычки

Счастье человека — это всегда благо индивида, определенное

тем самым климатически и органически, детище упражнения, традиции, привычки

Книга девятая

Человеку кажется, что он все производит изнутри своего существа,

а на самом деле развитие его способностей зависит от других

Особое средство для воспитания людей — язык

Все известные человеческому роду науки и искусства созданы подражанием, разумом и языком

Формы правления суть установленные среди людей порядки, обычно наследуемые традицией

Религия — самая древняя и священная традиция Земли

Книга десятая

Наша Земля особо создана для живого творения, Землю населяющего

Где создан был человек и где жили самые первые люди на Земле?

Развитие культуры и истории дает фактические доказательства,

подтверждающие, что человеческий род возник в Азии

Что говорят предания Азии о сотворении Земли и начале рода человеческого

Что говорит древнейшая письменная традиция о начале человеческой истории

Что говорит древнейшая письменная традиция о начале человеческой истории. Продолжение

Что говорит древнейшая письменная традиция о начале человеческого рода.

Завершение

Часть третья

Книга одиннадцатая

Китай

Кохинхина, Тонкин, Лаос, Корея, Восточная Татария, Япония

Тибет

Индостан

Общие рассуждения об истории этих стран

Книга двенадцатая

Вавилон, Ассирия, халдейское царство

Мидийцы и персы

Евреи

Финикия и Карфаген

Египет

Дальнейшие мысли о философии рода человеческого

Книга тринадцатая

Географическое положение и население Греции

Язык, мифология и поэзия греков

Греческие искусства

Нравственная и государственная мудрость греков

Научные занятия греков

История перемен, происходивших в Греции

Общие рассуждения о греческой истории

Книга четырнадцатая

Этруски и латиняне

Строительство военного и политического здания господства

Римские завоевания

Падение Рима

Римский характер, римские науки и художества

Общие размышления о судьбах Рима и его истории

Книга пятнадцатая

Гуманность — цель человеческой природы, и ради достижения

ее предал Бог судьбу человечества в руки самих людей

Разрушительные силы природы не только уступают со временем

силам созидательным, но в конечном счете сами служат построению целого Роду человеческому суждено пройти через несколько ступеней культуры и претерпеть различные перемены, но прочное благосостояние людей основано исключительно на разуме и справедливости

Разум и справедливость по законам своей внутренней природы должны со временем обрести более широкий простор среди людей и способствовать постоянству гуманного духа людей

Благое, мудрое начало правит в судьбах человеческих, и нет поэтому достоинства более прекрасного и счастья прочного и чистого, как способствовать благим свершениям мудрости

Часть четвертая

Книга шестнадцатая

Баски, гэлы и кимвры

Финны, летты, пруссы

Немецкие народы

Славянские народы

Чужие народы в Европе

Общие рассуждения и следствия

Книга семнадцатая

Происхождение христианства и принципов, заложенных в нем

И Распространение христианства на Востоке

Распространение христианства в греческих землях

Распространение христианства в латинских провинциях

Книга восемнадцатая

Царства вестготов, свевов, аланов и вандалов

Царства остготов и лонгобардов

Царства алеманнов, бургундов и франков

Царства саксов, норманнов и датчан

Северные королевства и Германия

Общее рассуждение об укладе немецких государств в Европе

Книга девятнадцатая

Римская иерархия

Как воздействовала церковная иерархия на Европу

Светские бастионы церкви

Арабские государства

Влияние арабских государств

Общее рассуждение

Книга двадцатая

Купеческий дух в Европе

Рыцарский дух в Европе

Крестовые походы и их последствия

Культура ума в Европе

Открытия и новые начинания в Европе

Заключительное замечание

План заключительного тома

Приложения

А. Гулыга. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества»

Примечания. Составитель А. В. Михайлов

Указатель и мен. Составители А. В. Михайлов, И. И. Ремезова

Иоганн Готфрид Гердер – Идеи к философии истории человечества – Что такое климат и как он влияет на душевный строй и телесное сложение человека

Самые неподвижные точки нашего земного шара - это два полюса; не будь полюсов, и не было бы возможным обращение Земли вокруг своей оси, не была бы, по-видимому, возможна и форма шара. Если бы мы знали, как произошли эти полюса, если бы мы знали законы магнетизма, знали, как магнитное поле нашей Земли влияет на различные тела, то мы, по всей вероятности, нашли бы ту основную нить, ту основу, которую природа, создавая живые существа, пронизала затем иными силами - силами более высокого порядка. Но поскольку, несмотря на ряд изящных опытов, в целом о магнетизме не известно почти ничего, то темным остается для нас и базис всех наклонений (климатов) к полярной области Земли.

Быть может, некогда магнит в царстве физических сил был тем же, чем неожиданно стал он для нас теперь на море и на суше. Вращение земного шара вокруг своей оси и вокруг Солнца подсказывает нам более конкретную характеристику различных климатических зон, однако и в этом случае практическое применение всеми признанных законов сложно и приводит к ошибочным результатам. Полученные в Новое время знания о чужих частях света не подтвердили существования тех географических поясов, какие предполагали древние, и вообще нарисованная ими картина основана была, с физической точки зрения, как раз на незнании других частей света. То же самое – расчет тепла и холода в зависимости от количества солнечных лучей, приходящихся на Землю, и от угла их падения.

Соответствующая математическая задача решена с полной точностью, но если бы философ-историк стал делать безусловные выводы из полученного правила, то математик справедливо счел бы это извращением его результатов'. Близость моря, ветер, высота над поверхностью моря, горы, дожди, туманы - все это придает локальную определенность всеобщему закону, так что соседние области Земли могут отличаться диаметрально противоположным климатом. Кроме того, новые исследования показывают нам, что всякое живое существо по-своему воспринимает и расходует тепло, так что чем органичнее строение живого существа, чем более выражена наружно его собственная деятельная жизненная энергия, тем сильнее выражена и его способность порождать относительное тепло и холод".

Уже опровергнуты на опыте старые суждения о том, что человек может жить только в условиях такого климата, где температура воздуха не превышает температуру крови, однако новейшие системы, трактующие происхождение и действие животного тепла, еще и отдаленно не достигли такого совершенства, чтобы можно было думать о климатологии хотя бы только человеческого тела, не говоря уж о душевных силах человека и их применении, зависящем от стольких обстоятельств. Конечно, всякий знает, что тепло расширяет волокна тела, так что они становятся более вялыми, что соки от тепла разжижаются и усиливается испарение и что со временем даже твердые члены тела могут становиться ватными, слабыми; закон этот в целом вполне сохраняет силу;

с помощью этого и противоположного ему закона холода уже объяснено немало физиологических феноменов, но что касается общих выводов, которые делались на основании такого, взятого изолированно, принципа или даже его частичного применения, что касается попыток перенести свойство вялости, испарения и т.д. на целые народы, на целые большие области Земли и, более того, на тонкую сферу деятельности человеческого духа, то следует сказать: чем более остроумно, чем более систематично продумывали и формулировали подобные выводы, тем рискованнее были они. Их шаг за шагом опровергают примеры, взятые из истории, даже физиологические аргументы, - потому что одновременно действует много сил, зачастую противоречивых сил.

Даже великого Монтескье упрекали в том, что климатический дух законов он основал на обманчивом опыте с «бараньим языком». Конечно, люди - это податливая глина в руках климата, но пальцы создают такие разнообразные формы, а противодействующие законы столь многообразны, что, быть может, лишь сам Гений человечества может составить уравнение всех этих сил. Не только жаром и холодом веет на нас воздух, но воздух, согласно новым наблюдениям, - это огромное хранилище всяких благоприятных и вредных для нас сил. В воздухе действует электрический огненный поток, стихия могучая и еще не изученная в своем животном влиянии, ибо мы мало что знаем и о внутренних законах ее природы, и о том, как человеческое тело воспринимает и перерабатывает ее.

Мы живем, вдыхая воздух, но что это за бальзам, что за питательная сила жизни заключена в воздухе, - мы не знаем. А если мы еще прибавим сюда почти неисчислимое множество местных особенностей - в зависимости от испарения тел, если мы вспомним примеры, когда ужасные явления порождались невидимым злокачественным семенем, которому врач и может только дать название «миазмов», причем целые столетия не способны справиться с их последствиями,

— если вспомним о неведомом яде, приносящем оспу, чуму, сифилис, — болезни, пропадающие с приходом новых времен; если мы задумаемся над тем, что мы не знаем не только, что такое герматтан и саммиэль, сирокко и северо-восточный ветер Татарии, но и вообще, что вызывает ветры на земном шаре и что вызывается самими ветрами, то мы поймем, что нам недостает еще целого множества исследований для того, чтобы мы могли приступить хотя бы к физиолого-патологической климатологии, не говоря уж об общей климатологии всех умственных и эмоциональных сил человека!