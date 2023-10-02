Герман - Травма и исцеление

У исследований психологической травмы любопытная история — история эпизодической амнезии. Периоды ее активного изучения перемежаются периодами забвения. В прошлом столетии исследовательские работы по одним и тем же направлениям неоднократно начинались, потом резко сворачивались только для того, чтобя спустя много лет их открывали вновь. Классические труды пятидесяти-столетней давности зачастую читаются как современные. Хотя эта область на самом деле имеет богатые научные традиции, периодически она оказывается забытой — и так же периодически неизбежно становится востребованной. Причина этой периодической амнезии не в обычной переменчивости моды, влияющей на любые интеллектуальные изыскания. Исследования феномена психологической травмы могут зачахнуть вовсе не из-за отсутствия интереса. Скорее сама тема вызывает настолько яростные противоречия, что периодически ее предают анафеме. Исследования психологических травм неоднократно приводили ученых в область немыслимого и подрывали фундаментальные основы веры.

Изучать психологическую травму — значит лицом к лицу сталкиваться как с уязвимостью человека, так и с его способностью творить зло. Изучать психологическую травму — значит быть свидетелем ужасных событий. Когда этими событиями становятся природные катастрофы или «божий промысел», их свидетели с готовностью сочувствуют жертве. Но когда травмирующие события — дело рук человеческих, свидетели оказываются втянуты в конфликт между жертвой и преступником. В этом конфликте невозможно оставаться нейтральным. Сторонний наблюдатель вынужден принять ту или иную сторону.

Очень соблазнительно встать на сторону преступника. Единственное, что требует от стороннего наблюдателя преступник, — это не делать ничего. Он апеллирует к всеобщему, универсальному стремлению не видеть, не слышать и не говорить ничего дурного. Жертва же, напротив, просит, чтобы наблюдатель разделил с ней бремя боли. Она требует действия, участия и памяти. Лео Эйгингер, психиатр, который работал и проводил исследования с людьми, пережившими нацистские концентрационные лагеря, описывает жестокий конфликт интересов, возникающий между жертвой и сторонним наблюдателем:

«Война и жертвы — это то, что общество желает забыть; пелена забвения набрасывается на все болезненное и неприятное. Мы видим эти две стороны сошедшимися лицом к лицу: с одной стороны — жертвы, которые и хотели бы забыть, да не могут, а с другой — все остальные, с сильными, часто бессознательными мотивами, которые и страстно желают забыть, и успешно это делают. Контраст... часто бывает болезненным для обеих сторон. Слабейшая сторона... остается проигравшей в этом безмолвном и неравном диалоге».

Стремясь избежать ответственности за то, что совершил, преступник делает все, что в его силах, чтобы историю забыли. Скрытность и молчание — первая линия его обороны. Если скрытность соблюсти не удается, преступник подрывает доверие к жертве. Если не удается заставить ее замолчать полностью, он старается позаботиться о том, чтобы ее никто не слушал. Для этого он использует целый арсенал средств — от самого наглого отрицания до предельно изощренных и элегантных рационализаций. После каждого акта жестокости можно, не боясь ошибиться, предположить, что услышишь одни и те же предсказуемые оправдания: ничего такого не было; жертва лжет; жертва преувеличивает; жертва сама во всем виновата; и вообще, кто прошлое помянет... надо жить дальше. Чем могущественнее преступник, тем весомее его прерогативы по именованию и определению реальности — и тем сильнее звучат его аргументы, перекрывая голос того, кому он нанес ущерб.

Джудит Герман - Травма и исцеление

Москва : Эксмо, 2022. - 400 с. - (Травма и исцеление. Истории психотерапевтов).

ISBN 978-5-04-114201-8

Джудит Герман - Травма и исцеление. Последствия насилия- от абьюза до политического террора - Содержание

Предисловие научного редактора

Благодарности

Вступление

Часть I ТРАВМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

Глава 1. ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ

Героическая эпоха истерии

Травматические неврозы военного времени

Боевой невроз войны полов

Глава 2. УЖАС

Перевозбуждение

Интрузия

Избегание

Диалектика травмы

Глава 3. РАЗРЫВ СВЯЗЕЙ

Ущерб, нанесенный «я»

Уязвимость и резильентность

Эффект социальной поддержки

Роль сообщества

Глава 4. НЕВОЛЯ

Психологическое доминирование

Полная капитуляция

Синдром хронической травмы

Глава 5. НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ

Насильственная среда

Двоемыслие

Двойное «я»

Посягательства на тело

Повзрослевший ребенок

Глава 6. НОВЫЙ ДИАГНОЗ

Ошибочные ярлыки в диагностике

Необходимость новой концепции

Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство

Выжившие как психиатрические пациенты

Часть II СТАДИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Глава 7 ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Травматический перенос

Травматический контрперенос

Терапевтический контракт

Система поддержки терапевта

Глава 8. БЕЗОПАСНОСТЬ

Именование проблемы

Восстановление контроля

Создание безопасной среды

Завершение первой стадии

Глава 9. ВСПОМИНАНИЕ И ОПЛАКИВАНИЕ

Реконструкция истории

Трансформация травматических воспоминаний

Оплакивание травматической утраты

Глава 10. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ

Научиться бороться

Примирение с собой

Восстановление связей с другими людьми

Поиск миссии выживших

Освобождение от травмы и ее последствий

Глава 11. ОБЩНОСТЬ

Группы для обеспечения безопасности

Группы для вспоминания и оплакивания

Группы для восстановления связей

Послесловие. ДИАЛЕКТИКА ТРАВМЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ

Эпилог к изданию 2015 года

Примечания

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