Германский хасидизм - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Германский хасидизм - одно из трех главных течений в средневековой еврейской мысли. Два других - каббала и философия. Еврейская философия старше германского хасидизма; она зародилась на востоке в 10 веке и достигла своего расцвета в Испании 12 и 13 веков. Каббала возникла в середине 12 века и, как и два других течения, достигла наивысшего развития в 13 веке.

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Германский хасидизм - религиозно-философское течение еврейской мысли, возникшее в Центральной Европе в середине 12 века. На протяжении последующего столетия это течение оказало чрезвычайно существенное влияние на еврейскую культуру германских земель, в особенности в больших городах на берегах Рейна: Майнце, Вормсе и Шпейере - трех великих общинах, действовавших и творивших в страшные времена крестовых походов, т. е. с конца 11 и до завершения 13 века.

Ведущими мыслителями этого течения были рабби Шмуэль Хасид, его сын рабби Йеуда Хасид и ученик последнего - рабби Эльазар из Вормса. Их учение привело к созданию новой еврейской этики, а наряду с ней - к возникновению эзотерической доктрины и сокровенного учения о тайнах божества, вселенной и человека. Их писания содержат великолепное подтверждение обширной духовной деятельности, соединяющей творчество в областях галахи, мистики, этики и богословия. В двенадцати учебных частях настоящего курса нам предстоит изучать этические и мистические положения германского хасидизма. Однако очень трудно отдать себе отчет в том, что на самом деле представляет учение германских хасидов, не сопоставив его основные положения с идеями еврейской философии, с одной стороны, и с каббалистическими доктринами, с другой. Взаимные связи этих трех течений будут соответственно отражены в подробном обсуждении германского хасидизма, которое нам предстоит.

Итак, германский хасидизм - это выдающийся пример тому, как еврейская мысль отвечала на вызов, брошенный ей историей. Все необходимое для такого ответа извлекалось из идей, развивавшихся в непосредственном культурном окружении евреев, и переплеталось с внутренними еврейскими источниками, составляя таким образом единое целое с тем и другим.

Настоящий курс основан на многолетнем опыте преподавания германского хасидизма в Еврейском университете в Иерусалиме. Курс был написан в виде книги в течение учебного года в 1984 - 1985 гг. Я хочу выразить благодарность в первую очередь профессору Йишайе Тишби, впервые познакомившему меня с Книгой хасидов в 1956 - 1957 гг. Многие из результатов его работы в этой области приводятся на страницах настоящего курса. Я широко пользовался плодотворными исследованиями моего друга и коллеги, профессора Айвена (Йисраэля) Маркуса, преподавателя Училища для Раввинов в Нью-Йорке (the Jewish Theological Seminary), посвятившего годы изучению германского хасидизма. Многие из сделанных им выводов приводятся и обсуждаются в различных частях этого курса. Среди тех, кто помог создать этот курс, я особенно признателен профессору Итамару Гринвальду из Тель-авивского университета и профессорам Йаакову Эльбойму и Йосефу Аккеру из Еврейского университета в Иерусалиме, которые прочитали отдельные части курса и сделали ценные замечания. Доктор Шимон Шокек из Еврейского университета в Балтиморе прочитал весь курс от начала и до конца и сделал многое для его обработки и совершенствования.

Йосеф Дан Открытый университет, 1990