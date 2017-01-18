Германский хасидизм - 6 томов - 12 частей
Германский хасидизм - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
Германский хасидизм - одно из трех главных течений в средневековой еврейской мысли. Два других - каббала и философия. Еврейская философия старше германского хасидизма; она зародилась на востоке в 10 веке и достигла своего расцвета в Испании 12 и 13 веков. Каббала возникла в середине 12 века и, как и два других течения, достигла наивысшего развития в 13 веке.
***
Германский хасидизм - религиозно-философское течение еврейской мысли, возникшее в Центральной Европе в середине 12 века. На протяжении последующего столетия это течение оказало чрезвычайно существенное влияние на еврейскую культуру германских земель, в особенности в больших городах на берегах Рейна: Майнце, Вормсе и Шпейере - трех великих общинах, действовавших и творивших в страшные времена крестовых походов, т. е. с конца 11 и до завершения 13 века.
Ведущими мыслителями этого течения были рабби Шмуэль Хасид, его сын рабби Йеуда Хасид и ученик последнего - рабби Эльазар из Вормса. Их учение привело к созданию новой еврейской этики, а наряду с ней - к возникновению эзотерической доктрины и сокровенного учения о тайнах божества, вселенной и человека. Их писания содержат великолепное подтверждение обширной духовной деятельности, соединяющей творчество в областях галахи, мистики, этики и богословия. В двенадцати учебных частях настоящего курса нам предстоит изучать этические и мистические положения германского хасидизма. Однако очень трудно отдать себе отчет в том, что на самом деле представляет учение германских хасидов, не сопоставив его основные положения с идеями еврейской философии, с одной стороны, и с каббалистическими доктринами, с другой. Взаимные связи этих трех течений будут соответственно отражены в подробном обсуждении германского хасидизма, которое нам предстоит.
Итак, германский хасидизм - это выдающийся пример тому, как еврейская мысль отвечала на вызов, брошенный ей историей. Все необходимое для такого ответа извлекалось из идей, развивавшихся в непосредственном культурном окружении евреев, и переплеталось с внутренними еврейскими источниками, составляя таким образом единое целое с тем и другим.
Настоящий курс основан на многолетнем опыте преподавания германского хасидизма в Еврейском университете в Иерусалиме. Курс был написан в виде книги в течение учебного года в 1984 - 1985 гг. Я хочу выразить благодарность в первую очередь профессору Йишайе Тишби, впервые познакомившему меня с Книгой хасидов в 1956 - 1957 гг. Многие из результатов его работы в этой области приводятся на страницах настоящего курса. Я широко пользовался плодотворными исследованиями моего друга и коллеги, профессора Айвена (Йисраэля) Маркуса, преподавателя Училища для Раввинов в Нью-Йорке (the Jewish Theological Seminary), посвятившего годы изучению германского хасидизма. Многие из сделанных им выводов приводятся и обсуждаются в различных частях этого курса. Среди тех, кто помог создать этот курс, я особенно признателен профессору Итамару Гринвальду из Тель-авивского университета и профессорам Йаакову Эльбойму и Йосефу Аккеру из Еврейского университета в Иерусалиме, которые прочитали отдельные части курса и сделали ценные замечания. Доктор Шимон Шокек из Еврейского университета в Балтиморе прочитал весь курс от начала и до конца и сделал многое для его обработки и совершенствования.
Йосеф Дан Открытый университет, 1990
Германский хасидизм - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
Курс 42129-01
Открытый университет Израиля
Германский хасидизм - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Содержание
Том 1
- Часть 1 Взгляд на германский хасидизм
Том 2
- Часть 2 Евреи и христиане в Центральной Европе в XI-XIII веках
Том 3
- Часть 3 Как создавалось учение германского хасидизма
- Часть 4 Книга хасидов
Том 4
- Часть 5 Этические ценности германского хасидизма
- Часть 6 Учение о покаянии
- Часть 7 Этика в повседневной жизни
Том 5
- Часть 8 Нарратив и предание в германском хасидизме
Том 6
- Часть 9 Учение о тайном и учение о божестве
- Часть 10 Учение о славе Божьей: понятие божественного откровения
- Часть 11 Учение о сотворении мира и создание голема
- Часть 12 Провидение и тайны молитвы
Германский хасидизм - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Предисловие
Термин "германские хасиды"[1] относится к группе еврейских лидеров, действовавших в Германии во второй половине 12 и первой половине 13 века. Это обозначение - не самоназвание; оно употребляется еврейскими авторами, писавшими вне Германии - в Испании, Провансе и других странах. Его происхождение, по-видимому, связано с тем, что во главе группы стоял рабби Йеуда Хасид (Благочестивый) и его отец, рабби Шмуэль бен Калонимус Хасид. Прозвище учителей стало также прозвищем их учеников и последователей, а географическое определение "германские", вероятно, было добавлено, когда о хасидах стали писать за пределами Германии.
Одно из первых упоминаний "хасидов Алеманнии" (то есть Германии[2]) содержится в Книге правящего рабби Авраама бен Натана а-Йархи (1155 - 1215):
По поводу смысла этого я получил предание от имени хасидов Алеманнии (да благословится их память!): [Тфиллин] равноценны всей Торе, как сказано: "... дабы Тора Господня была в устах твоих" и как учат об этом в Мехилте. И счет двух букв шин вместе со счетом слова шеш и вместе с семью зубцами дает 613.
Последние полтора столетия этот термин применяется и в научной литературе для обозначения еврейских мыслителей, создававших труды на темы этики, теологии и мистики в Германии 12 - 13 веков. Поскольку под это определение подпадают и авторы, которые никак не были связаны со школой Шмуэля Хасида и Йеуды Хасида, принято говорить о различных школах или "кружках" германских хасидов, чтобы подчеркнуть, что в среде германского еврейства того времени существовали различные течения и направления.
Говоря об учении германского хасидизма, подразумевают в первую очередь Книгу хасидов. В этом обширном произведении детально изложены этические представления средневекового еврейства - представления, сохранившие свое влияние и в новое время. Согласно принятому сегодня словоупотреблению, хасидизмом называют не только этическое, но и мистическое учение хасидов. Такое расширение исходного значения термина оправдано тем, что ведущие хасидские авторитеты в сфере этики занимались также и мистическим учением. Сказанное относится в первую очередь к рабби Йеуде Хасиду и его наиболее выдающемуся ученику рабби Эльазару бен Йеуде из Вормса.
Содержание понятий "этическое учение" и "мистическое учение" будет раскрываться в ходе дальнейшего изложения. Пока же в этом вводном разделе мы ограничимся следующими предварительными определениями.
• Этическое учение - совокупность норм и правил, предметом которых являются не только поступки человека во внешнем мире, но и его внутренний мир, эмоции, намерения, духовные устремления - любовь к Богу и страх перед Ним, вера и борьба с дурными побуждениями. Этические нормы предъявляют человеку требования, превосходящие тот минимум, который возложен на него религиозным законом (галахой); следовать этим нормам - значит делать больше того, что предписано, держаться "внутри линии закона"[3]. Они направляют человека к достижению высокого духовного достоинства путем "сверхдолжных деяний" и в социальной, и в религиозной сфере. Эти сверхдолжные деяния создают дополнительные заслуги, присоединяющиеся к заслуге обычного соблюдения закона. Этическая литература, как правило, адресована широкой аудитории; для ее стиля характерно использование риторических, дидактических и проповеднических приемов, призванных убедить слушателей и читателей принять провозглашаемые ею нормы.
• Эзотерическое учение[4] - учение, предметом которого являются недоступные рациональному познанию основы Божественного и земного бытия. Основные темы эзотерического учения: структура Божественной реальности и действующие в ней силы; пути Божьего провидения и управления миром; причина и цель творения; место человека в мире; учение о душе; смысл и назначение религиозного служения. В переводе на привычный язык эти темы можно обозначить так: теология - учение о Божестве; космогония - учение о творении; космология - учение о мире и о божественном управлении им; антропология - учение о человеке; психология - учение о душе. Эзотерическое учение опирается не на рациональную аргументацию, а на знание, передаваемое по традиции, а также на истолкование сакрального текста (Библии, Талмуда, Мидрашей и т. д.) согласно традиционным герменевтическим правилам (друш)*. В некоторых случаях учение апеллирует к сверхчувственному откровению и мистическому опыту. Сочинения, излагающие эзотерическое учение, адресованы обычно узкому кругу посвященных; понимание таких текстов сопряжено со значительными трудностями.
[1] Ивр. хасиде ашкеназ - см. "хасид" и "Ашкеназ" в глоссарии.
[2] Алеманния, или Аламанния (от названия германского племени алеманнов) - герцогство в составе германского королевства, на границе с Францией (более позднее название - Швабия). Во Франции (где писал Авраам бен Натан) Алеманнией стала называться вся Германия (фр. Allemagne). (Прим. пер. Далее в этой части курса все примечания, обозначенные арабскими цифрами и без дополнительных указаний, составлены переводчиком.)
[3] Ивр. лифним мишурат а-дин. Шурат а-дин - линия, черта закона; требования галахи, не смягченные и не усиленные на основании каких бы то ни было дополнительных соображений. Тот, кто держится внутри линии закона, требует от себя больше того, что предписывает ему закон, и требует от других меньше, чем полагается по закону. Критерием в этом случае является "дух закона", его метагалахические принципы.
[4] Ивр. торат а-сод - учение о тайном (см. Замечание: об основных терминах, в начале настоящей части курса).
Спасибо! Благословений
Совершенно уникальное исследование по еврейскому мистицизму. При этом читается досточно легко. И информация очень разнообразная: от концепций германских хасидов о мироздании и духовном пути, до обстоятельного рассказа как и зачем средневековые каббалисты создавали голема (глиняного человека)