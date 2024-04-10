Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII—XIX вв.

Современные исследования по истории науки (теоретической истории науки в первую очередь) приводят к мысли, что наука столь же стара, как и вся человеческая культура в ее высших проявлениях. Если математика и астрономия в своих античных формах — науки, то понятие науки не привязывается жестко к ее нововременному образу. На подобной предпосылке базируется подход, развиваемый, к примеру, в книге Π. П. Гайденко «Эволюция понятия науки» (Μ., 1980), где в качестве первых научных программ рассматриваются платонизм и аристотелиан- ство. Тем самым не только очерчиваются магистральные линии развития античного и средневекового способов познания, но также вскрываются и корни ряда фундаментальных онтологических представлений, свойственных едва ли не всей истории науки. При всей ценности такого исследования, оно не снимает вопроса о собственном предмете, вопроса «А была ли в то время вообще наука?», на который подавляющее количество современных ученых- естественников, не долго думая, дали бы отрицательный ответ. С точки зрения философа и историка науки оправданно и осмысленно желание расширить понятие науки и сделать тем самым легальным предметом исследования пласты знания, в сущности, не только далеко отстоящие от нас по времени, но и чрезвычайно отличные от того, чему обучают в наши дни в школе и университете. Это служит достижению исторической истины. Однако сегод- ня уже достигнуто понимание того, что жизнь человека, как материальная, так и духовная, не исчерпываются наукой и ее приложениями, и это понимание даже не рискует более конфликтом с доминирующей идеологией. Поэтому можно сделать следующий шаг на пути достижения исторической истины и обратить внимание на конвенциональность, относительность таких терминов как «на- ука» и «ненаука», что никоим образом не отменяет факта существенного отличия института науки от иных культурных и духовных институтов.

Двигаясь по этому пути, заманчиво заменить дихото- мию «наука-ненаука» различением магистрального и пе- риферийного направлений развития знания. Магистраль- ное развитие характеризуется регулярностью, прогрессом, накоплением позитивных прикладных результатов; периферийное движение идет неравномерно, нередко образует тупиковые ходы, в нем преобладают мифы и идеологемы, лишь дезориентирующие практику. Так, учения Платона и Аристотеля легко рассматривать как магистральные пути европейской мысли, определявшие стратегии исследования свыше двух тысячелетий, приведшие к современной науке. Тогда учения Гермеса Трисмегиста или Зороастра — это, напротив, типичная духовная периферия, отклоняющаяся как от ортодоксальной церковной, так и светской магистрали, основа еретических, сектантских, мистических и магических учений.

Однако историки науки и философии уже показали бесплодность подобного подхода. В течение всего пути в современность науки развивались параллельно и в диа- логе с тем, чему затем было отказано в научном статусе. Это ясно высветила эпоха Возрождения, откуда отсчитывает время своего рождения новая космология Нико- лая Коперника и тезис «знание — сила», сформулированный Френсисом Бэконом. Кого же было больше среди людей, поставивших и реализовавших задачу воскреше- ния античной мысли и культуры из забвения: сторонников античной философской классики или герметистов- каббалистов? Ответ неоднозначен, ибо невозможен всеобъемлющий контент-анализ и вывод «индекса цитируемости» или квалифицированный социологический опрос. Да и кем были, собственно, классики античной философии? По-видимому, не только они не были людьми «антично-ограниченными», если перефразировать Ф. Энгельса, но и сама античность — вовсе не царство просветительского рационализма. Именно поэтому «Тимей» и «Пир» воодушевляют оккультистов, а многочисленные Псевдоаристотели испокон веков служат источниками мистической метафизики. В немалой степени благодаря многообразию своих возможных и действительных ин- терпретаций Платон и Аристотель прошли сквозь века, а для деятелей Возрождения их авторитет почти столь же непререкаем, как и для критикуемых ими схоластов.

Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII—XIX вв.

Μ.: Канон+, 1999. — 864 с.

ISBN 5-88373-111-2.

Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII—XIX вв. – Содержание

Введение. И. Т. Касавин. Спутники и попутчики науки (Средневековье и Новое Время)

РАЗДЕЛ 1. МАГИЯ И НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПРЕДИСЛОВИЕ

Введение. Эудженио Гарен. МАГИЯ И АСТРОЛОГИЯ В КУЛЬТУРЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ ..

Роджер Бэкон. ВВЕДЕНИЕ К ТРАКТАТУ ПСЕВДО-АРИСТОТЕЛЯ «ТАЙНАЯ ТАЙНЫХ». Перевод А. Вашестова

Генрих Корнелиус Агриппа фон Неттесхейм. МАГИЧЕСКИЕ ТРУДЫ. Перевод В. В Соколовой

Теофраст Парацельс. ОБ ОККУЛЬТНОЙ ФИЛОСОФИИ. Перевод Ю. А. Данилова

Джон Ди. ИЕРОГЛИФИЧЕСКАЯ МОНАДА. Перевод Ю. А. Данилова

Иоганн Кеплер. О БОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫХ ОСНОВАНИЯХ АСТРОЛОГИИ. Перевод Ю. А. Данилова

Примечания к разделу 1

РАЗДЕЛ 2. СПОР О ВЕДОВСТВЕ

Введение. Б. И. Пружинив. СПОР О ВЕДОВСТВЕ: RATIO SERVIENS

ЕПИСКОПСКИЙ КАНОН

Я. Шпренгер, Г. Инститорис. МОЛОТ ВЕДЬМ (Избранное)

Джеймс Стюарт. ДЕМОНОЛОГИЯ В ФОРМЕ ДИАЛОГА

Иоганн Вейер. О ПРОДЕЛКАХ ДЕМОНОВ

Кристиан Томазиус. О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ МАГИИ

Переводы H. Н. Трубниковой, К. В. Бандуровского Примечания к разделу 2

РАЗДЕЛ 3. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И НАТУРФИЛОСОФИЯ

Введение. В. Н. Порус. НЕМЕЦКАЯ НАТУРФИЛОСОФИЯ И НАУКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. В ПОИСКАХ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

Иоганн Риттер. ФРАГМЕНТЫ, ОСТАВЛЕННЫЕ МОЛОДЫМ ФИЗИКОМ.

КАРМАННАЯ КНИЖИЦА ДЛЯ ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫ. Перевод А. Ю. Антоновского

Густав Теодор Фехнер. КНИЖИЦА О ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ. Перевод А. Ю. Антоновского

Лоренц Окен. УЧЕБНИК НАТУРФИЛОСОФИИ (ИЗБРАННОЕ). Перевод А. Н. Круглова

Ганс Христиан Эрстед. ДУХ В ПРИРОДЕ. ЗАМЕТКИ ОБ ИСТОРИИ ХИМИИ Перевод А. Ю. Антоновского

Примечания к разделу 3

РАЗДЕЛ 4. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И МАГИЯ

Введение. И. Т. Касавин. МАГИЯ КАК ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ГУМАНИТАРИСТИКА XVIII—XIX вв

Готхильф Генрих Шуберт. СИМВОЛИКА СНОВИДЕНИЯ. Перевод А. Ю. Антоновского

Карл Густав Карус. СИМВОЛИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЛИКА. РУКОВОДСТВО К ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЮ. Перевод А. Ю. Антоновского

Юстинус Кернер. ИСТОРИЯ ДЕВУШКИ ИЗ ОРЛАХА. Перевод О. Кузнецовой

Иозеф Гёррес. МАГИЯ КАК ОСНОВА МИРА. Перевод В. Соколовой

Примечания к разделу

Указатель имен и понятий