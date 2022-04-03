Антология еврейской средневековой философии

AЛЕФ - Изыскания в еврейской мистике и философии Кому-то может показаться очевидным смысл термина «еврейская философия», но любая попытка построить курс, программу или учебник по «еврейской философии» сразу же спотыкается на этом, казалось бы, элементарном вопросе, как в теоретическом, так и в практическом плане. К теоретическому аспекту проблемы мы еще вернемся. Говоря же о практической стороне дела, должны ли мы включать в курс еврейской философии одного из самых значительных философов, которых когда-либо дали евреи, единственного еврея, который занял постоянное место в истории западной философии, — Баруха Спинозу? Другой вопрос. Какое место мы должны отвести — если это вообще необходимо — евреям Средневековья, которые обратились в ислам, как Абу- л-Баракат (Нетанель) ал-Багдади, или в христианство, как Авнер из Бургоса (Альфонсо из Вальядолида)? Должны ли мы рассматривать таких мыслителей и их труды как еврейские, или как еврейские вплоть до момента их отпадения, или как нееврейские, неуместные в контексте еврейской философии? Еще вопрос. Включаем ли мы, уже в современный период «еврейской философии», труды таких мыслителей, как Анри Бергсон, Герберт Маркузе, Пауль Вайс или Карл Маркс, если брать прошлый век?

Поставив вопрос по-другому, мы опять сталкиваемся с той же проблемой. Когда философ, чья философия всеми рассматривается как «еврейская», занимается также (часто в одной и той же книге) и такими «общими» науками, как астрономия или математика, правомочно ли такое учение (книгу, главу) рассматривать как еврейские? Леви бен Гершон (Ралбаг, Герсонид), который прославился в области еврейской философии в XIV веке, включил в свой философский труд «Милхамот Адонай» («Войны Господа») пространный раздел по астрономии (не включенный в печатные издания и в большинство рукописей его книги). Он был также автором отдельных работ по астрономии и математике и изобретателем «жезла Иакова» (Baculus Jacob, Jacob’s Staff) — инструмента, который используется в навигации для измерения углового расстояния между звездами. Какие книги, главы или даже страницы его работы являются «еврейскими» и должны быть предметом нашего рассмотрения, а какие — нет?

Следовательно, вопрос имеет совершенно конкретные практические грани для всех нас, кто занимается тем, что нам хотелось бы назвать «еврейской филоСофией», не говоря уже о ряде весьма серьезных теоретических проблем, которые этот вопрос влечет за собой. Эти теоретические соображения, в свою очередь, важны не только потому, что они заставляют нас задуматься над тем, что, по нашему мнению, входит в еврейскую философию, но и потому, что они, как мы увидим далее, затрагивают и наше понимание того, что такое сам иудаизм.

Таким образом, в центре нашего внимания будет «еврейская» составляющая словосочетания «еврейская философия», а именно вопрос о том, что конкретно делает ту или иную философию «еврейской».

Антология еврейской средневековой философии Сост. У. Гершович. М.; Иерусалим: Мосты культуры, 2018. — 632 с. ISBN 978-5-93273-507-7 Антология еврейской средневековой философии - Содержание Краткий обзор истории развития средневековой еврейской философии (вместо предисловия) - У. Гершович Ицхак Исраэли КНИГА О СУБСТАНЦИЯХ, фрагмент (перевод А. Борисова) Давид ал-Мукаммас ДВАДЦАТЬ ГЛАВ, главы 1-2 (перевод Д. Фролова) Саадия Гаон КНИГА ВЕРОВАНИЙ И МНЕНИЙ, Введение (перевод Д. Фролова)

КОММЕНТАРИЙ К «КНИГЕ ТВОРЕНИЯ» (перевод Д. Фролова) Бахья Ибн Пакуда ОБЯЗАННОСТИ СЕРДЦА (сокращенный перевод Э. Ратнера) Шломо Ибн Габироль ИСТОЧНИК ЖИЗНИ в изложении Шем-Това Фалакеры (перевод О. Ладоренко)

ЦАРСКАЯ КОРОНА (перевод В. Нечипуренко) Йегуда Галеви КУЗАРИ, фрагменты (перевод И. Стрешинского) Авраам Ибн Эзра КОММЕНТАРИЙ К ТОРЕ, фрагменты (перевод А. Ольмана) Моше бен Маймон (Маймонид) МИШНЕ ТОРА. КНИГА ЗНАНИЯ, фрагменты (перевод М. Левинова)

ПУТЕВОДИТЕЛЬ РАСТЕРЯННЫХ. Ч. I, фрагменты (перевод М. Шнейдера)

ПУТЕВОДИТЕЛЬ РАСТЕРЯННЫХ. Ч. III, гл. 54 (перевод В. Ванникова)

ПОСЛАНИЕ О ВОСКРЕШЕНИИ МЕРТВЫХ (перевод В. Нечипуренко) Ицхак Албалаг КНИГА ИСПРАВЛЕНИЯ МНЕНИЙ, фрагменты (перевод Т. Баскаковой) Леви бен Гершом (Герсонид) ВОЙНЫ ГОСПОДА, фрагменты (перевод В. Апанасика) Хасдай Крескас СВЕТ ГОСПОДЕНЬ, фрагменты (перевод Т. Баскаковой, С. Копелян) Йосеф Альбо КНИГА ОСНОВ, фрагменты (сокращенный перевод И. Векслера) Приложения Р. Йошпе. Что такое еврейская философия? (перевод Д. Фролова)

А. Смирнов. Возможно ли понимание еврейской философии как единой традиции? Указатель имен