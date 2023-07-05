Когда дело касается духовной зрелости, некоторые христиане иногда становятся жертвами приверженности к быстродействующим средствам. "Исполниться Духом" — вот секрет победной христианской жизни",— говорят некоторые. "Нужно забыть и распять свое "Я",— говорят другие, — и тогда вы сразу поднимитесь на новый уровень духовности". А в последнее время стали говорить о том, что нужно "распознать наш духовный дар" и начать действовать в теле Христовом, как это предназначено Богом. И, конечно, эти идеи сопровождаются чтением Библии и молитвенными формулами.

Эти предложения заслуживают внимания. Но сами по себе они представляют расплывчатые общие рассуждения, которые часто сбивают с толку как опытных, так и новообращенных христиан. Оглядываясь на мою христианскую жизнь, я вижу, что большинство из этих формул приносило мне разочарование.

Я понял: чтобы стать "человеком Божьим", нет короткого и легкого пути. Эта мысль красной нитью проходит через всю книгу. К тому же, мы все, безусловно, отправляемся в христианское путешествие с разным культурным и жизненным багажом, что влияет на наш успех и достижения в христианской жизни. Но в одном можно быть уверенным: независимо от духовного и психологического наследия, потребуется время и старание, чтобы стать воистину Божьим человеком.

КАК УЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКА БОЖЬЕГО

Что значит быть человеком Божьим? Как распознать духовно зрелого человека?

Эти вопросы не новы. Эта проблема стояла и перед верующими в дни Первоначальной Церкви, когда был написан Новый Завет. Ученик апостола Павла, Тимофей, остановился в Ефесе, чтобы помочь духовному росту христиан. Здесь он столкнулся с людьми, которые стремились стать учителями и духовными лидерами Церкви. Апостол Павел поощряет тех, кто выражает желание руководить. "Если кто епископства желает, доброго дела желает",— пишет апостол (I Тим. 3:1). "Но убедись сначала, что этот человек — особый человек".

С этой же проблемой встретился и другой ученик Павла — Тит. Павел оставил его на Крите с определенной целью — поставить "по всем городам пресвитеров" (Тит. 1:5). И іут апостол советует: " Но проследи, чтобы каждый кандидат на пост пресвитера был человеком особым ".

В двух Посланиях — к Тимофею и Титу — Павел определяет четкие критерии, с помощью которых следует установить уровень духовной зрелости христианина (I Тим. 3:1-7, I Тит. 1:5-10).

Джин А. Гетц - Мера мужского характера

1995, Санкт-Петербургский Центр Христианской Литературы и Информации, - 227 с.

ISBN: 5-7379-0013-4

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