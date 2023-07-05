Гетц - Мера мужского характера
Когда дело касается духовной зрелости, некоторые христиане иногда становятся жертвами приверженности к быстродействующим средствам. "Исполниться Духом" — вот секрет победной христианской жизни",— говорят некоторые. "Нужно забыть и распять свое "Я",— говорят другие, — и тогда вы сразу поднимитесь на новый уровень духовности". А в последнее время стали говорить о том, что нужно "распознать наш духовный дар" и начать действовать в теле Христовом, как это предназначено Богом. И, конечно, эти идеи сопровождаются чтением Библии и молитвенными формулами.
Эти предложения заслуживают внимания. Но сами по себе они представляют расплывчатые общие рассуждения, которые часто сбивают с толку как опытных, так и новообращенных христиан. Оглядываясь на мою христианскую жизнь, я вижу, что большинство из этих формул приносило мне разочарование.
Я понял: чтобы стать "человеком Божьим", нет короткого и легкого пути. Эта мысль красной нитью проходит через всю книгу. К тому же, мы все, безусловно, отправляемся в христианское путешествие с разным культурным и жизненным багажом, что влияет на наш успех и достижения в христианской жизни. Но в одном можно быть уверенным: независимо от духовного и психологического наследия, потребуется время и старание, чтобы стать воистину Божьим человеком.
КАК УЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКА БОЖЬЕГО
Что значит быть человеком Божьим? Как распознать духовно зрелого человека?
Эти вопросы не новы. Эта проблема стояла и перед верующими в дни Первоначальной Церкви, когда был написан Новый Завет. Ученик апостола Павла, Тимофей, остановился в Ефесе, чтобы помочь духовному росту христиан. Здесь он столкнулся с людьми, которые стремились стать учителями и духовными лидерами Церкви. Апостол Павел поощряет тех, кто выражает желание руководить. "Если кто епископства желает, доброго дела желает",— пишет апостол (I Тим. 3:1). "Но убедись сначала, что этот человек — особый человек".
С этой же проблемой встретился и другой ученик Павла — Тит. Павел оставил его на Крите с определенной целью — поставить "по всем городам пресвитеров" (Тит. 1:5). И іут апостол советует: " Но проследи, чтобы каждый кандидат на пост пресвитера был человеком особым ".
В двух Посланиях — к Тимофею и Титу — Павел определяет четкие критерии, с помощью которых следует установить уровень духовной зрелости христианина (I Тим. 3:1-7, I Тит. 1:5-10).
Джин А. Гетц - Мера мужского характера
1995, Санкт-Петербургский Центр Христианской Литературы и Информации, - 227 с.
ISBN: 5-7379-0013-4
Джин А. Гетц - Мера мужского характера - Содержание
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Непорочен
Одной жены муж
Трезв
Целомудрен
Благочинен
Страннолюбив
Учителей
Не пьяница
Не дерзок
Не гневлив
Не бийца
Не сварлив
Тих
Не сребролюбив
Хорошо управляющий домом своим
Доброе свидетельство от внешних
Любящий добро
Справедлив
Благочестив
Не новообращенный
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