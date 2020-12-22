Рене Франсуа Гетте - История иезуитов

Игнатию было 33 года, когда он начал изучать грамматику в Барцелоне. Склонение далось ему без особенного труда, но диавол поджидал его у спряжения; его ловушку тем труднее было метить, что она прикрывалась любовью к Богу. Вместо спряжения глагола «Ато» Игнатий произносил признание в любви: «Я люблю тебя, Господи, — восклицал он. — Ты любишь меня, любить, быть любимым и больше ничего». Эти порывы не помогали ему усваивать механизм спряжений; он заметил свои слабые успехи и вину в этом приписал диаволу. Чтобы разрушить козни врага, он повел Артебаля, своего учителя, в церковь Св. Марии на Море, стал перед ним на колени и поклялся продолжать учиться, какие бы препятствия ни создавал ему сатана.

Он попросил своего учителя смотреть на него как на малолетнего и обращаться с ним, как с таковым, задавая ему ежедневно уроки и наказывая кнутом, если урок был не выучен. Когда он на- чал немного разбираться в латыни, ему дали переводить «Христианского воина» Эразма. Но лишь только эта книга попала в руки Игнатия, как все его видения прекратились, из чего он заключил, что Эразм как автор был неугоден Богу. По этой причине он за- претил впоследствии чтение этой книги своим духовным рыцарям, которые с той поры хулят ее, сколько могут. Христианские писатели были не столь строги; они всегда почитали этого знаменитого автора как просвещенного священника, который понимал, что в XVI веке Церковь нуждалась в реформе, и как отличного писателя, делавшего величайшую честь литературе. Игнатий, изучавший грамматику, был догадливее, а потому его последователи утверждают, что как по этому вопросу, так и по многим другим он получил внушение свыше.