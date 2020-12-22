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Гетте - История иезуитов

Рене Франсуа Гетте - История иезуитов
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, History, Religious Studies Atheism
Православная Мысль
Основателем ордена иезуитов был дон Иниго де Лойола, известный под именем святого Игнатия. Он был испанский дворянин. Он родился в 1491 году в царствование Фердинанда и Изабеллы в провинции Гюипюскоа. Отец его был синьор д’Оньец и де Лойола. В этом последнем поместье и родился Игнатий, получивший поэтому прозвище, фамилию, де Лойола. Иезуитские историки рассказывают, что его мать в честь родов Богородицы родила его в хлеву. Так как шел спор о том, как его назвать, то он вдруг воскликнул: «Мое имя Иниго». Никто не счел должным перечить столь чудесным образом выраженному желанию.
Игнатий провел свои первые годы в Аревало, городке в Старой Кастилье, у дона Хуана Веласко, королевского казначея. Этот вельможа усыновил его; он сделал его пажом Фердинанда V, но праздная жизнь при дворе недолго подходила к характеру Игнатия; он предпочел ей военную службу.
В это время французы задумали отнять у испанцев Наварру. В 1521 году они осадили Пампелуну, где герцог Нахара был комендантом. Игнатий, изучавший военное искусство под руководством этого вельможи, очутился вместе с ним запертым в городе. Он храбро сражался. Когда жители открыли ворота, он удалился в цитадель. Когда французы пошли на штурм, Игнатий появился на бреши со шпагою в руке, осколком камня он был ранен в левую ногу, а пушечным ядром в правую. Перевязав его раны, французы перевезли его в замок Лойола, где он нашел надлежащий уход. Правая нога его была вправлена наскоро; он испытывал страшные муки. Хирурги объявили, что некоторые кости оказались не на месте и что необходимо снова сломать ногу. Игнатий мужественно выдержал эту операцию, но у него сделалась сильная горячка. Больной впал в сильнейший бред, и врачи объявили, что он не переживет ночи. Был канун праздника апостолов Петра и Павла. Игнатий сочинил на испанском языке поэму в честь св. Петра. В бреду ему представилось, что апостол этот в награду за его восхваление спускается с неба, чтобы исцелить его. Когда кризис прошел, больному стало лучше, и он считал, что спасен чудесным образом. Опасность миновала, и нога его почти зажила, как вдруг он заметил, что над коленом выдавалась какая-то кость и что он не сможет хорошо натянуть сапог. Он захотел непременно, чтобы ему спилили эту кость, и перенес эту новую операцию, не испустив ни одного стона, не изменившись даже в лице. Он снова выздоровел, но снова подверг себя мучениям, чтобы не быть хромым. В надежде удлинить свою правую ногу он заставил сильно вытягивать ее железной машиной; тем не менее остался хромым на всю жизнь.

Рене Франсуа Гетте - История иезуитов

(Серия "Православная Мысль")
М.: Издательство М.Б. Смолина (ФИВ), 2016. — 512 с.
ISBN 978-5-91862-034-2

Рене Франсуа Гетте - История иезуитов - Содержание

  • Книга 1.1491-1541
  • Книга 2.1556-1572
  • Книга 3.1572-1598
  • Книга 4.1579-1640
  • Книга 5

Рене Франсуа Гетте - История иезуитов - Книга 1

Игнатию было 33 года, когда он начал изучать грамматику в Барцелоне. Склонение далось ему без особенного труда, но диавол поджидал его у спряжения; его ловушку тем труднее было метить, что она прикрывалась любовью к Богу. Вместо спряжения глагола «Ато» Игнатий произносил признание в любви: «Я люблю тебя, Господи, — восклицал он. — Ты любишь меня, любить, быть любимым и больше ничего». Эти порывы не помогали ему усваивать механизм спряжений; он заметил свои слабые успехи и вину в этом приписал диаволу. Чтобы разрушить козни врага, он повел Артебаля, своего учителя, в церковь Св. Марии на Море, стал перед ним на колени и поклялся продолжать учиться, какие бы препятствия ни создавал ему сатана.
Он попросил своего учителя смотреть на него как на малолетнего и обращаться с ним, как с таковым, задавая ему ежедневно уроки и наказывая кнутом, если урок был не выучен. Когда он на- чал немного разбираться в латыни, ему дали переводить «Христианского воина» Эразма. Но лишь только эта книга попала в руки Игнатия, как все его видения прекратились, из чего он заключил, что Эразм как автор был неугоден Богу. По этой причине он за- претил впоследствии чтение этой книги своим духовным рыцарям, которые с той поры хулят ее, сколько могут. Христианские писатели были не столь строги; они всегда почитали этого знаменитого автора как просвещенного священника, который понимал, что в XVI веке Церковь нуждалась в реформе, и как отличного писателя, делавшего величайшую честь литературе. Игнатий, изучавший грамматику, был догадливее, а потому его последователи утверждают, что как по этому вопросу, так и по многим другим он получил внушение свыше.
Views 387
Rating 3.8 / 5
Added 22.12.2020
Author brat Aleksey
Rate this publication:
3.8/5 (3)

Comments (1 comment)

B
brat Andron 5 years ago

Это не "Католицизм", а "Католицизм с точки зрения Православия".

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