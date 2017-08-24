Чтобы хорошо понять духовную школу, необходимо прежде всего рассмотреть тот благодатный опыт, который послужил ей отправной точкой и основанием. Поэтому всякому, кто хочет познакомиться с духовностью Общества Иисуса, необходимо в первую очередь отдельно изучить духовный опыт св. Игнатия.

В сущности, эквивалентность двух терминов — духовность св. Игнатия и духовность иезуитов — ставилась под вопрос, ибо первый был великим мистиком, принадлежавшим к самому чистому течению католической духовной традиции, а вторые, несмотря на примечательные и относительно многочисленные исключения, по причине своего аскетизма в целом держались на обочине этого течения. Верно, что другие критики, напротив, считают самого основателя виновником различных изъянов, в которых упрекают духовность его сынов. Но, дабы точным изложением фактов рассеять сложности и неясности, связанные с обеими точками зрения, в первой части нашей книги мы должны задаться вопросом: какова была личная духовная жизнь св. Игнатия? Каким образом осуществлял он духовную подготовку своих первых товарищей и последователей? Какое учение излагал в своих духовных сочинениях? Как только мы уточним для себя ответы на эти вопросы, мы сможем взглянуть на истоки этой личной духовности св. Игнатия и указать ее отличительные черты.

Жозеф де Гибер - Духовность Общества Иисуса

Исторический очерк. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. 680 с.

Joseph de Guibert, S.J. La spiritualite de la Companie de Jesus

ISBN 978-5-94242-054-3

Жозеф де Гибер - Духовность Общества Иисуса - Содержание

Введение

Первая часть СВЯТОЙ ИГНАТИЙ Глава I. Личная духовная жизнь св. Игнатия Обращение Манреса Студенческие годы К вершине (1535-1540) Вершина Мистическая ж изнь Особенности игнатианской мистики Психология игнатианской мистики Упорный аскетизм Заключение Глава ІІ. Подготовка учеников св. Игнатия Первые попытки Первые товарищи После 1540 г. — Упражнения Средства духовной подготовки Применение средств подготовки С учениками вне Общества Глава ІІІ. Духовные сочинения св. Игнатия Духовные упражнения: что это такое Когда и как были написаны Упражнения? Основная цель Упражнений Духовное учение Упражнений Конституции Общества Иисуса: что это такое? Глава IV Источники и характерные черты духовности св. Игнатия Основополагающие источники Частные источники Устные источники Методическая духовность? Духовность аскетическая, рассудочная и волевая? Военная духовность? Воодушевление и разум в служении Идея служения из любви

Вторая часть ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (1556-1942) Глава V. Первые поколения (1556—1581) Святые Конфиденты св. Игнатия Первые духовные авторы Духовное чтение Трудности и споры Глава VI. Аквавива (1581—1615) Человек Руководство Наставления Святые Духовные авторы Глава VII. От Аквавивы до Риччи (1615—1758) Духовная жизнь и апостольский труд Общества Деятельность генеральных конгрегаций и генералов Несколько показателей Святые Апостольские дела Конгрегации Пресвятой Девы Духовные упражнения и домй духовных упражнений Реформы и монашеские учреждения Духовное руководство Глава VIII. Духовные авторы XVII века Испания и Португалия Италия Страны немецкого языка Польша и Литва Бельгия и Нидерланды Франция Глава IX. Духовные движения и споры Частое причащение Великие дела почитания Почитание Пресвятого Сердца Иисусова Спор о квиетизме Глава X. XVIII век Духовные авторы Духовная жизнь иезуитов XVIII века Глава XI. После упразднения(1773-1814) Передача духовных традиций Духовные авторы Глава XII. Новое Общество (1814—1940) Духовная жизнь: деятельность генералов Плоды: некоторые указания Автобиографии и биографии Апостольские дела: Упражнения Частое причащение. Апостольство молитвы Почитание Пресвятого Сердца Иисуса Марианские конгрегации и прочее Духовные авторы

Третья часть НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ АСПЕКТЫ Глава XIII. Духовные упражнения Место «Духовных упражнений» Чем обязана Упражнениям духовность иезуитов Видоизменения и обогащение Глава XIV. Мысленная молитва Значение мысленной молитвы у иезуитов Формы мысленной молитвы Продолжительность молитвы Мысленная молитва и литургия Излиянное созерцание Глава XV. Преобразование жизни и аскетический труд Духовная брань Главенство аскетизма? Подражание Христу Морализм? Глава XVI. Учение и практика Не умозрительная духовность Слишком вероучительная духовность Практическая духовность? Предлагаемый идеал

Четвертая часть ЗАКЛЮЧЕНИЕ Глава XVII. С Иисусом Христом, чтобы служить



Дополнение американского редактора

Библиография

Принятые сокращения

Жозеф де Гибер - Духовность Общества Иисуса - Введение

«Существует ли в действительности бенедиктинская духовность? И да, и нет. Нет, если понимать под ней особую, исключительную систему, закрытую для посторонних влияний. Опять же нет, если речь идет о некой доктрине, окончательно сложившейся и ставшей предметом официального учения некой школы. У ордена св. Бенедикта никогда не было особой духовной доктрины: у него нет никакого иного учения, кроме учения Церкви... И все же верным будет сказать, что бенедиктинский орден обладает семейной традицией, которую он преданно и бережно хранит все четырнадцать веков своего существования».

Эти слова дома П. де Пюнье, открывающие его любопытный труд о бенедиктинской духовности, можно повторить и в начале этой книги о духовности Общества Иисуса: не все ли семьи монашествующих могут о себе сказать, что у них нет иного духовного учения, кроме традиционного учения Церкви, которому они безраздельно и верно следуют в рамках своих собственных традиций?

Посему представляется необходимым кратко рассмотреть в этом введении ряд вопросов. Какова законная сфера особых традиций каждого ордена наряду со всеобщим учением? В чем может состоять, в условиях обязательного единства католического духовного учения, подлинное различие между школами? В каком смысле, соответственно, можно говорить о духовности Общества Иисуса? Не от недостатка ли внимания к этим вопросам рождается ряд недоразумений? Так, некоторые считают отличительной чертой той или иной духовности путь к Богу через Христа. Однако такое утверждение либо ничего не значит, либо подразумевает, что может быть и такая духовность, которая одновременно считается католической и ведет к Богу каким-то иным путем, не через Того единственного Посредника, каковым является Христос. Но для начала, наверное, полезно будет решить, что понимать под словом «духовность», будь то духовность человека или духовность группы.

Иногда слово «духовность» означает личную внутреннюю жизнь человека, мысли, обыкновенно ее питающие, формы молитвы, различные обряды и особые дары, которые ее поддерживают и развивают. Это также может быть способ, каким человек осуществляет духовное наставничество, принципы, которым он учит, средства, которые применяет, частные цели, которые он указывает или подсказывает своим подопечным. Наконец, часто это духовное учение, сформулированное в трудах того же человека, теоретическое обобщение различных положений духовной жизни, которые в этих трудах присутствуют явно или подспудно или, по крайней мере, могут быть из них извлечены. Разумеется, многие элементы будут общими для всех трех аспектов, в которых мы можем рассматривать духовность человека.

В то же время между ними не будет полного тождества, в особенности между первым и двумя другими. Лучшие духовные наставники прекрасно сознают, что путь духовной жизни, которым Бог ведет их самих, не всегда подходит другим, что порой их путь может иметь совершенно исключительный характер. Если же говорить о группе, например, о монашеском ордене, то вопрос становится еще более сложным. Как правило, духовность группы берет за точку отсчета духовность одного человека, основателя или учителя, явленную в его жизни, учении и обычаях, в его сочинениях, в том сочинении, которое признано живой традицией группы как нормативное. Таковы артикулы св. Фомы о духовной жизни, великие мистические труды св. Иоанна Креста, сочинения св. Франциска Сальского, «Духовные упражнения» св. Игнатия...

Но как сама духовность группы ни в коем случае не останется неизменной и неизбежно будет претерпевать изменения и развитие, так и слово «духовность» будет охватывать все большее число самых разных явлений: определенный набор духовных принципов, форм молитвы и аскезы, иногда даже целую систему, которую группа предписывает своим членам и считает для них основополагающей, практически незыблемой; или же совокупность принципов и обычаев, которые, несмотря на различные индивидуальные особенности, остаются воистину общими для всех членов группы; или же, наконец, ту среднюю величину, тот общий знаменатель, к которому можно более или менее безошибочно свести частную духовную жизнь или учение различных членов группы, тот общий знаменатель, который указывает на общее направление, основные тенденции движения в целом.

Итак, когда на страницах этой книги речь будет заходить о духовности Общества Иисуса, то мы будем иметь в виду прежде всего истинную совокупность основных положений и обычаев, которую может уловить тот, кто изучает духовную жизнь, духовное руководство и сочинения иезуитов: шире и чаще всего упоминаемые принципы, шире всего применяемые формы молитвы, самые распространенные методы духовного наставничества, никоим образом не исключающие различий, порой даже значительных, которые мы будем при случае подчеркивать. Наряду с этой совокупностью явлений мы будем обращать внимание на некоторые черты, авторитетно закрепленные и установленные настоятелями Общества, а в заключительных главах попытаемся свести сказанное к некоему общему знаменателю. Но наша первоочередная задача — собрать и сгруппировать конкретные факты, как они предстают перед нами.