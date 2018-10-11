«И ведите себе отсчет от второго дня празднования, от дня приношения вами Омера («снопа») возношения, семь недель: полными будут они. До дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней». Отсчитывать означает также обращать внимание на каждый день, чтобы не потерять ни одного из 49-ти дней, которые служат мостом между Песахом и Шавуотом. Каждый день отсчета отличается от предыдущего. Во-первых, потому, что эти дни дополняют друг друга и накапливаются.

Например, второй день - это не еще один день, а два дня вместе, как подчеркивается в тексте отсчета: «Сегодня два дня Омера» (а не «второй день Омера»). Более того, у каждого дня есть свой особый «характер», свой оттенок и своя собственная мелодия, которых нет ни у одного другого из этих дней. Только познав сорок девять различных оттенков света, мы можем прийти к пятидесятому дню, празднику Шавуот, Пятидесятницы, «времени дарования Торы».

Благодаря сидуру. Различные оттенки дней отсчета Омера хорошо известны благодаря сидуру, молитвеннику, в котором отсчет Омера сопровождается своего рода каббалистическим объяснени- ем: рядом со словами «сегодня один день Омера» написано «хесед, что в хеседе» («милость в милости»), рядом со словами «сегодня два дня Омера» - «гвура, что в хеседе» («строгость в милости»), и так далее.

Далее следует особая молитва: «Властелин мира!., и да будет угодно тебе, Авайе, Б-г наш и Б-г отцов наших... чтобы в заслугу за то, что я сегодня вел счет дням после принесения Омера, был исправлен вред, причиненный мною сфире [здесь называют сфиру, соответству- ющую данному дню: хесед, что в хеседе, гвура, что в хеседе...]». Стоит отметить, что в большинстве сидуров почти не приводят каббалистические каванот, интенции (если таковые вообще упоминаются), и все же эта кавана «прокралась» почти во все варианты сидуров, разумеется, благодаря Высшему Провидению.

Оказывается, многие дети спрашивают: папа, что такое хесед, что в хеседе? И отец в замешательстве отвечает, что он не знает... И вправду, пришло время узнать! Период отсчета Омера - это прекрасная возможность узнать обо всех сфирот в целом, а также о сочетаниях сфирот и об исправлении в душе конкретных качеств, относящихся к конкретным сфирот. Давайте начнем.

Семь раз по семь. Итак, каббалистическая мудрость говорит в основном о высших мирах и о системе сфирот, с помощью которой описывается Б-жественное откровение и управление Всевышним своим Творением. Учение хасидизма, начиная с Бааль-Шем-Това, обратилось к объяснению того, каким образом понятия Каббалы отражаются также в душе человека, ведь он сотворен «по Б-жественному образу» и в душе может прозревать, видеть Б-жественное: «И в плоти моей я вижу Б-га». Так абстрактные каббалистические каванот получают практический смысл в форме внутренней работы по исправлению души. И именно таким образом мы будем толковать каванот отсчета Омера.

Каванот каждой сфиры базируются на основной системе сфирот, причем каждая неделя посвящается исправлению одной из семи сфирот: хесед («милость»), геура («строгость»), тиферет («красота»), нецах («победа»), код («великолепие» и/ или «благодарность»), йесод («основа») и малхут («царство»). Но эта структура на самом деле сложнее и богаче, поскольку в отсчете Омера она двойная - по неделям и по дням. В соответствии с этим, каждую неделю конкретной сфиры исправляют семь ее различных аспектов в рамках каждой сфиры: в первый день - хесед хеседа, во второй - гвуру хеседа, и так далее. Другими словами, деление на семь является моделью, повторяющейся снова и снова, как основные цвета, из которых можно составить много различных оттенков.

Раввин Ицхак Гинзбург - 49 шагов восхождения - Глубинный взгляд на отсчет Омера

Издательство — «Галь Эйнай» — 179 с.

Израиль — 5778 / 2018 г.

ISBN: 978-965-532-041-1

Раввин Ицхак Гинзбург - 49 шагов восхождения - Глубинный взгляд на отсчет Омера - Содержание

От редакции

Введение: доброе сердце

Структура книги

Первая неделя

Вторая неделя

Третья неделя

Четвертая неделя

Пятая неделя

Шестая неделя

Седьмая неделя

Праздник Шавуот

Календарь дней Омера

Подход к переводу

Еврейский алфавит и числовое значение букв

«Древо жизни»

Книги рабби Гинзбурга на русском

Раввин Ицхак Гинзбург - 49 шагов восхождения - Глубинный взгляд на отсчет Омера - Первая неделя

Прежде, чем говорить о нашем, человеческом, милосердии, давайте немного познакомимся с этим свойством в его первоисточнике, ведь оно является Б-жественным, раскрывающим Святого Благословенного и Его управление миром. Первый день любви. Всевышний творит милость по отношению к миру уже тем, что создал его и позволяет ему существовать, как сказано: «Мир милостью устроен». Мир был сотворен за шесть дней, и в день седьмой наступил шабат - что полностью соответствует семи свойствам, от хеседа до малхута. Если так, то первый день Творения особенно явно раскрывает свойство хеседа. Хорошо бы каждую неделю начинать с первого дня хеседа!

В первом дне Творения есть нечто, содержащее в себе все остальные дни: «В начале сотворил Б ־ г небо и землю» - все, что связано с небом и землей, было сотворено в этот момент, и остальное творение стало лишь дальнейшей реализацией. Это означает: свойство хеседа, относящееся к первому дню, продолжает сопровождать остальные свойства-дни, «День, идущий с каждым днем» Мы также запомним, что хесед, «милосердие» первого дня нужно продолжать всю неделю. В первый день Сотворения мира, называемого Маасе Берешит, мы встречаемся, в основном, с понятиями ор, «свет», и тов, «добро», - Всевышний творит ор и видит, что он хорош, ки тов. Это характеристики хеседа - дающего свет и творящего добро.

Внутренним свойством доброты, что движет им, подобно душе, управляющей телом, является любовь. Милосердие приходит как следствие любви. Намек на любовь мы находим в самом названии первого дня: «И был вечер, и было утро: день один». Сказано не «первый», а «один», ведь чувство единства между Творцом и Творением - любовь, гиматрия которой равна гиматрии слова «один» ( אהבה=אחד ); слово אחד является также нотариконом (мнемоническим сокращением) слов חסד - אהבה .

И возлюби! Теперь, когда мы знаем, что Всевышний проявляется в определенном свойстве, нам заповедовано идти Его путями и придерживаться этого свойства: «И будешь ходить путями Его». Относительно свойства милосердия и любви: так же, как Б ־ г любит нас, Он заповедует и нам любить Его: «Люби Авайе, Б ־ га твоего», а также любить друг друга: «И люби ближнего своего, как самого себя». Как можно приказать любить? Можно ли заставить любить? Прежде всего нужно понять, что заповеди - это не сухие приказы. В каждой мицве Всевышний дает нам саму возможность ее выполнять. Это касается и любви: Творец дает миру свойство любви и наделяет нас способностью любить. В нас есть любовь, нужно лишь направить ее в правильную сторону.

Любовь ко Всевышнему и любовь к народу Израиля. Иными словами, Б ־ г, прежде чем требовать чего-то от нас, выполняет это Сам: «То, что Он делает, Он говорит Израилю выполнять и соблюдать». Он любит сам - и повелевает любить нам. Следующий этап - практическое действие: чтобы исполнить «Люби Авайе, Б-га твоего», нужно хорошенько выучить и понять предшествующий этому стих: «Слушай, Израиль, Авайе - Б-г твой, Авайе один!»; чем лучше мы осознаем единство Б-га и поймем, что мы сами едины с Ним, тем легче любовь проснется в сердце (сама по себе), и, как мы уже видели, אחד=אהבה («один» = «любовь»). Спросили рабби Шнеура Зальмана из Ляд: какая любовь больше - к Б-гу или к народу Израиля? Рабби ответил: «Любовь к Б-гу и любовь к Израилю - обе высечены в нашей душе. Однако любовь к народу Израиля больше! Ведь Все- вышний очень нас любит, а совершенство любви заключается в умении любить то, что любит любимый». Подумайте об этом.

Любить любовь. Что означает понятие «любить любовь»? Это значит любить само чувство любви к душе другого человека. В первый день [после принесения] Омера нам предлагается вспомнить о том, что нет ничего более прекрасного, приносящего наслаждение и удовлетворяющего нас, чем чувство любви. Само переживание любви к кому-либо придает нашей жизни смысл, и больше всего на свете мы должны стремиться удостоиться его отведать. Ведь гласит великое правило Торы: «Возлюби ближнего своего как самого себя». Для тех из нас, кто женат или замужем, чувство любви должно быть направлено, в первую очередь, на нашего супруга или супругу, как сказали мудрецы: «(Человек) любит свою жену, как свое тело».

Очень часто мы забываем про те удовольствие и ценность, которые содержатся в способности любить другую душу. Мы не ценим тот факт, что вообще способны любить, забываем, что к этому чувству необходимо стремиться. Рутина жизни тянет нас наружу, увлекая в погоню за удачей и личными удовольствиями, и мы попадаем в круговорот, в центре которого воцаряется наше эго. Первый день Омера призывает нас остановить этот вихрь и начать движение в противоположную сторону - вокруг нашего возлюбленного. Тем самым мы прекращаем гоняться за наслаждениями для самих себя и обнаруживаем гораздо более возвышенное удовольствие - удовольствие дарования другому.

Кого ты любишь? Впрочем, любить любовь дело опасное! Мы можем слишком влюбиться в саму любовь и вместо того, чтобы любить нашего возлюбленного, полюбим само чувство любви, наше личное переживание (какой кайф - любить!). Тогда вместо любви к любимому нас захватит любовь к самим себе... Обнаружить разницу между ними не всегда легко. И проверкой будет момент, когда (и если) пройдет начальное чувство любви: если нашим основным побудительным мотивом было эмоциональное удовлетворение, то мы вдруг почувствуем, что любимый нам не подходит, и захотим его оставить.

Как описано в Трактате Авот: «Всякая любовь, которая небескорыстна [как любовь, что зависит от моих личных переживаний], исчезает с исчезновением корысти». Что нужно сделать для того, чтобы любовь была настоящей и не сбилась не туда, куда нужно? Мы должны помнить, что еще не исчерпали образ любви: в ближайшие дни проанализируем дополнительные стороны хеседа, которые дополнят всю картину и уравновесят ее. А пока напомним самим себе, что есть большая ценность в самой любви к чувству любви. И что если эта любовь - настоящая, то она представляет собой не стремление к самоудовлетворению, а искреннее желание выйти за собственные границы, чтобы соединиться с другой душой.