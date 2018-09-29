В наше время никого не удивляет, что люди обращаются за помощью к психологам. Психологи пишут книги, где излагают теории и способы преодоления психологических трудностей, книги эти пользуются успехом, их читают, изучают и применяют полученные советы на практике. Человек обращается за помощью, стремясь найти рецепты преодоления сложностей в личной и общественной жизни, стремится использовать опыт и знания специалистов, чтобы обрести устойчивость в стрессовых ситуациях, возникающих дома и на работе.

Не так давно сам факт обращения к психологу показался бы окружающим признаком слабости или отклонения от нормы. Теперь личный психотерапевт служит своеобразным знаком социального статуса, говорящим о сложности натуры, неординарности жизненных коллизий, о том, что человек современен, обладает достатком и заботится о качестве своей жизни. Такие изменения в системе воззрений достойны всяческого одобрения; более того - с определенной точки зрения их нельзя назвать новшеством. На протяжении истории человеческой цивилизации в каждой социальной группе людей были наставники и духовные авторитеты.

Они играли ключевую роль в действии психологических и социальных механизмов, необходимых для стабильности общества и преемственности его культурного богатства. По-видимому, само их существование отражает древнее глубинное убеждение, заложенное в психологии человека, что люди не в состоянии, да и не обязаны самостоятельно справляться со всеми жизненными проблемами и что полезно просить психологической помощи и обращаться к тем, кто способен помочь и дать хороший совет.

Поскольку в современном обществе связи между людьми не так тесны, как в былые времена, человеку труднее наладить глубокие взаимоотношения с духовным наставником, подобные известным нам из примеров прошлого, поэтому образовавшийся вакуум заполнили профессиональные психотерапевты и народные целители, помогающие страждущим обрести душевное здоровье. В последнее время для лечения ментальных недомоганий наряду с психотерапией стали применять лекарственные препараты.

Но хотя лекарства частично помогают при лечении некоторых расстройств, психологи считают, что для лечения большинства болезней предпочтительна именно когнитивная психотерапия, дающая более стабильные результаты. Хотя такое лечение сложнее, дольше (и, к огромному сожалению, почти всегда дороже), специалисты считают, что наиболее действенно помогает только изменение характерных для пациента привычных мыслей и его результаты чувствуются в течение длительного времени.

Во многих случаях лекарства подбирают методом проб и ошибок, но даже когда лечение кажется «надежным», его ос- новная слабость в том, что это - искусственное воздействие. Довод, обычно приводимый в пользу такого лечения, звучит так: нервную систему человека надо обеспечить необходимыми химическими соединениями, которые организм должен вырабатывать сам, но у данного человека почему-то не вырабатывает. Однако хотелось бы полупить ответ на главный вопрос: почему в работе организма произошло нарушение? Зачастую причиной тому может стать стресс или депрессия, возникшая вследствие деструктивного отношения к жизни.

В других случаях причина может крыться в плохом уходе за своим организмом, что начинает сказываться на душевном здоровье человека. Тысячелетиями известно и признано современной наукой положительное влияние на здоровье правильного дыхания, гигиены, физических упражнений, тишины и т.д. Правильное питание также играет важную роль при закладке основ физического и душевного здоровья. Влияние лечебных трав на психофизическое функционирование организма с древних пор известно врачам , и они пользовались различными экстрактами и вытяжками из растений, чтобы отрегулировать функционирование его систем.

Несомненно, можно улучшить состояние больного с психологическим расстройством - а то и совершенно вылечить его - просто за счет усиленого внимания к физическому здоровью, которым люди зачастую склонны пренебрегать. Существует, однако, множество психологических проблем, для решения которых недостаточно простого изменения образа жизни. Вот почему психологическая помощь в той или иной форме во все времена была необходимой частью жизни общества и продолжает оставаться ею в наши дни.

Раввин Ицхак Гинзбург - Превращая тьму в свет - Каббала и психология

Издательство — «Галь Эйнай» — 229 с.

Израиль — 5772 / 2012 г.

ISBN: 978-965-7146-59-0

Раввин Ицхак Гинзбург - Превращая тьму в свет - Каббала и психология – Содержание

От редактора

1. Достижение стабильного душевного здоровья

Отношение общества к вопросу душевного здоровья

Каббала и психотерапия

Процесс самопознаниям

Процесс познания Всевышнего

2. Процесс духовного развития

Смирение, разделение, гармонизация

Свет и тьма

3. Методики лечения

Тревога

Подавление тревоги

Игнорирование тревоги

Обсуждение тревоги

Взаимная интеграция

4. Подавление тревоги

Тревога и эго т Размышление о природе реальности

Детальный анализ реальности

Молитва от всего сердца

5. Игнорирование тревоги

Объективный анализ тревоги

Устранение негативных мыслей

Обновленная самооценка

Позитивное мышление

6. Рассказ о своей тревоге

Роль консультанта

Потребность в другом человеке

Локальное решение

Превращение зла в добро

7. Превратить зло в добро

Постановка задачи

Лечение фобий

Этапы позитивного переосмысления зла

Отдаляйся от зла и делай добро

Разоблачение иллюзии

Дайте Душе сказать свое слово

Непрерывность спектра морали

Лечебные листья

8. Каббалистическая психология в сравнении с конвенциональной

Черты сходства и различия

Ошибка перехода от смирения к гармонизации, минуя разделение

Вседозволенность и гармонизация

9. Терапевт в действии

Квалификация терапевта

Прохождение консультантом этапов смирения, разделения и гармонизации Важность непрерывной терапии

10. Позитивная тревога

Вдохновляющая тревога

Ожидание Машиаха

Искра Машиаха

Смирение, разделение и гармонизация в ожидании Машиаха

11. Терапия и духовные пути

Путь Машиаха

Три течения хасидизма

Взросление"терапии

Вершина арки

Гармонизация внутри гармонизации у "среднего" и праведника

12. Терапия и духовные пути

Три особые книги

Машиах как психолог

Подъем по лестнице души

Примечания и ссылки

Подход к переводу

Глоссарий

Еврейский алфавит

Раввин Ицхак Гинзбург - Превращая тьму в свет - Каббала и психология - Процесс духовного развития

Смирение, Разделение, Гармонизация. Проблемы, возникающие в жизни человека, ставят перед ним задачи, требующие решения, и тем самым помогают развитию его души. Бааль-Шем-Тов говорил, что процесс духовного роста (а на самом деле и любое глубокое жизненное переживание) состоит из трех этапов, на каждом из которых меняется отношение к пережитому: 1). ахнаа (смирение). 2). авдала (разделение). 3).амтака (гармонизация) Смирение - это внутренний процесс нейтрализации эго. Смиряя себя, человек учится объективно оценивать и анализировать реальность.

Пока эго не подавлено и не нейтрализовано, оно обязательно будет искажать картину окружающего мира, становясь преградой между нашей истинной сущностью и нашими усилиями, направленными на объективную оценку проблемы. За первым этапом - «смирение» следует второй - «разделение». Скорректировав ошибочную самооценку, возникшую под влиянием эго, человек сможет абстрагироваться от гнетущей его проблемы. Когда человек осуществит процесс разделения между собой и проблемой, отстранится от нее и перестанет думать о себе в ее терминах, тогда в ярком свете, излучаемом его добрым началом, он сможет ясно и непредвзято понять суть вещей. Бааль-Шем-Тов приводит совет Рамбана: когда человек стоит перед выбором, он должен освободить сознание от скрытых мотивов и личных интересов - плодов субъективной ошибочной самооценки.

Только сумев это сделать, можно переходить к этапу гармонизации, то есть непосредственно к решению проблемы. Тогда у человека появится способность увидеть зло, не отделенное от добра, в свете этого добра, чтобы затем «свет, который добр» обратил, пользуясь выражением Бааль- Шем-Това, зло в «трон для добра». Свет и тьма. Психологический процесс смирения, разделения и гармонизации отражает взаимодействие света и тьмы, характерное для каждого раскрытия Всевышнего в сотворенном Им мире. Упоминание об этом взаимодействии впервые встречается в рассказе о сотворении мира: Вначале сотворил Б-г небо и землю. И земля была бесформенна, и тьма над бездной... И сказал Б-г: «Да будет свет», - и стал свет.

И увидел Б-г, что свет хорош, и разделил Б-г между светом и тьмой... И был вечер, и было утро: день один. В этом описании можно выделить три этапа:1) Тьма предшествовала свету. 2) Когда свет уже был сотворен, он все еще был смешан с тьмой, существовала, следовательно, необходимость разделить их. 3) Полнота проявления Всевышнего - «день один» - была достигнута только тогда, когда оно включило в себя как тьму (вечер), так и свет (утро). Созидательная динамика, сложившаяся уже в первый день творения, служит парадигмой всех процессов созидания, включая три этапа духовного роста, выделенных Бааль- Шем-Товом.

Тьма, царившая вначале, и хаос смешения тьмы и света, - это психологическая проблема, тревога, на которую мы должны отвечать ослаблением своего эго, то есть смирением. «Тьма» и «свет» - это дурные и добрые стороны нашей личности, выявленные или скрываемые возникшими проблемами. Наша задача - отделить свой внутренний свет от внутренней тьмы и идентифицировать себя со светом. Таков этап разделения. «День один» - это новое восприятие жизни, обретаемое человеком в результате духовного роста, достигнутого через смирение, разделение и гармонизацию. Этап гармонизации зла добром, включение темноты «вечера» в «(один) день» - это освещение проблемы и ее истоков светом нового дня.

Процесс превращения зла в добро Зоар описывает в терминах тьмы и света, горечи и сладости: «Тьму превращает в свет и горький вкус - в сладкий». В Танахе понятия света, добра и сладости объединены в стихе: «И сладок свет, и хорошо глазам видеть солнце». На эту парность в мире света и тьмы есть намек в одном из самых мистических отрывков Танаха - «видении Колесницы». В нем описываются высокие духовные миры, открывшиеся пророку Йехезкелю: «И увидел я: вот бурный ветер пришел с севера, туча огромная и огонь пылающий, и сияние вокруг тучи, и как бы сверкание - изнутри огня». Йехезкель видел «тучу огромную», которая заслоняет и скрывает (то есть выполняет функцию тьмы), из которого сияет свет, «как бы сверкание».

Слово «сверкание» является переводом слова חשמל [хашмаль) в словах Йехезкеля, которое во всем Танахе встречается лишь в этом пророчестве. Понятие хашмалъ трактуется в книгах Каббалы в качестве некоего света или энергии, исходящей из высшего единства, которое выше времени и места. На его более низкой ступени раскрытия понятие хашмалъ относится к особому виду ангелов - наделенных речью огненных существ, и расшифровывается как аббревиатура слов « חיות־אש ממללות » («говорящие огненные животные»). Слово хашмалъ состоит из двух слогов - «хаш», который означает «молчит», и «маль», то есть «говорит».