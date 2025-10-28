Гипотеза творения - Научные свидетельства в пользу Разумного Создателя

Нет более интересной темы для размышления, чем та, что названа в этой книге «гипотезой Творения». Кто мы - создания, существующие благодаря сверхъестественному разуму, который вызвал нас к жизни с определённой целью? Или случайные порождения некоего бессмысленного материального механизма, которому совершенно всё равно, кто мы такие и что делаем?

Обсуждать этот важнейший вопрос в любом из наших знаменитых светских университетов - не говоря уж о средних школах - практически невозможно. Причина в том, что современной модернистской культурой правит философия, имя которой - научный натурализм. Эта философия настойчиво утверждает, что вся история Вселенной есть предмет изучения естествознания. Естествознание же, согласно той же философии, неразрывно связано с наших реализмов. Натурализм, в свою очередь, - учение о том, что Вселенная всегда являлась и является закрытой системой материальных причин и следствий, которые никоим образом не могут быть подвержены воздействию чего бы то ни было «извне» - скажем, Бога. Из подобных философских предпосылок следует, что «Бог» есть аспект человеческой субъективности или фантазия. Эволюция, с точки зрения натуралистической философии, есть несомненно объективный «факт», в то время как Бог - объект, существующий лишь в сознании верующих.

Натурализм безраздельно правит миром светской науки, и это очень дурно. Но ещё хуже то, что натурализм правит и немалой частью христианского мира. Как подчёркивает в своей статье, входящей в данную книгу, Стивен Мейер (Stephen Meyer), даже в консервативных христианских учебных заведениях философы сплошь и рядом принимают правила научного натурализма - единственно по той неуважительной причине, что этого желает светский мир. Не удивительно, что выпускники этих заведений столь часто обнаруживают натуралистическое мировоззрение; именно этому их и учили.

те, кто верит в Творение, якобы противопоставляют «слепую веру» «здравому смыслу». Однако всякий, кто непредвзято прочтёт работу Брэдли и Тэкстона, сможет убедиться: если кто и ослеплён верой в непогрешимость натуралистического подхода и не способен смотреть в лицо фактам, то это как раз сами эволюционисты.

Гипотеза творения - не детально разработанная доктрина, ограничивающая свободу научного выбора, но метафизическая стартовая площадка для исследования. Креационист - это просто человек, который верит - или, по крайней мере, предполагает, - что всё сущее сотворено Богом. Долго ли, коротко ли творил Бог, использовал ли Он побочные причины, а если да, то в какой степени - все эти вопросы, несомненно, вызовут живейшую дискуссию среди креационистов. Расхождения во мнениях неизбежны, поскольку всем нам приходится иметь дело с данными, полученными метафизическими натуралистами, и потому предстоит решить, как именно мы будем расчищать пласты натуралистических толкований, чтобы добраться до фактов и наконец-то истолковать их иначе.

А посему читайте эту книгу не в расчёте узнать готовую истину, но с надеждой обнаружить начала грандиозного проекта по открытию этой истины - проекта, который, как я думаю, привлечёт к себе интерес лучших умов двадцать первого века. Время, когда научный натурализм казался незыблемым, уже миновало. Аргументы против него с каждым годом набирают силу

Гипотеза творения - Научные свидетельства в пользу Разумного Создателя

Под редакцией Дж. П. Морлэнда - Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 200С -336 с.

ISBN: 966-7491-22-6

Гипотеза творения - Научные свидетельства в пользу Разумного Создателя - Содержание

Предисловие (Филлип Джонсон)

Вступительное слово 4

Введение (Дж. П. Морлэнд)

Часть I Творение, разумный замысел и философия науки.

Глава 1. Теистическая наука и методологический натурализм (Дж. П. Морлэнд)

Глава 2. «Методологическая равноценность теорий разумного замысла и естественного происхождения жизни»: возможна ли научная «теория творения» (Стивен Мейер)

Глава 3. «О возможности разумного замысла» (Уильям А. Дембски)

Часть II Творение, разумный замысел и научные свидетельства.

Глава 4. Астрономические доказательства существования личностного трансцендентного Бога (Хью Росс) 135

Глава 5. Информация и возникновение жизни (Уолтер Л. Брэдли, Чарльз Тэкстон)

Глава 6. Происхождение высших систематических групп живых организмов (Курт П. Уайс)

Глава 7. Возникновение способности человека к речи: по чьему образу? (Джон У. Оллер-мл., Джон Л. Омдал)

Приложение. Рациональное исследование и сила научных данных: новые горизонты?

(Джон Энкерберг, Джон Уэлдон)