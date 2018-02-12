Черный дым и пламя погребального костра обвивали бледное тело того, кто еще двенадцать дней назад был храбрым юным солдатом, защищавшим в бою свой город. Армений, потерявший сына, безучастно смотрел на бренные остатки своих надежд. Вдруг тело сына шевельнулось в порыве к жизни, приподнялось среди языков пламени и исторгло крик: “Не бойся, я должен гебе многое рассказать”. И он рассказал. И история сохранила рассказ Эра о том, как его душа рассталась с телом, побывала на том свете, а затем была отправлена обратно, чтобы поведать об увиденном и услышанном; рассказ этот можно найти в конце великого диалога Платона “Государство” (Plato, 1974, 447) Этот явно чудесный случай не единичен: современные примеры подобных чудес приводит специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Роулингз (Rawlings, 1978). Он говорит, что современные средства реанимации возвращают все больше и больше людей к жизни из этого сумеречного клинического состояния между жизнью и смертью, причем одни вернувшиеся рассказывают о небесных ощущениях, другие же — об ужасах. Какими бы впечатляющими ни были эти рассказы, подробный пересказ их в нашем контексте был бы неуместен. Но можно сделать два заключения. Во-первых, пережитое тем, кто якобы вернулся из царства смерти, не может быть ничем подтверждено. Ведь этот опьгг не может быть воспроизведен и изучен в лаборатории. Более того — он вообще недоступен постороннему. И, во-вторых, так как подтверждения быть не может, то приятие или полное неприятие таких рассказов другими лицами становится вопросом их доверия, поскольку свидетельство лишь одного очевидца невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Разумеется, чтобы поверить подобному рассказу, необходимо доверие к самому рассказчику. Несомненно, скептицизм, как правило, возрастает по мере удаления рассказа во времени и пространстве от его источника. Тем не менее, судя по историческим документам, человечество всегда делится на два лагеря: на готовых поверить в недоказуемое — например, в возвращение человека к жизни после физической смерти, и на требующих доказательств, прежде чем поверить. Эти последние обычно в меньшинстве, но их Aarq>b в какой-то степени пополняется теми, кто еще не выработал своего мнения.

Тэйлор Йен - В умах людей - Дарвин и новый мировой порядок

Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, СОНАТ, 2000. - 552 с. ISBN 966-7347-28-1

Тэйлор Йен - В умах людей - Дарвин и новый мировой порядок - Содержание

В умах людей. Дарвин и новый мировой порядок ВВЕДЕНИЕ Глава 1 ОТКРОВЕНИЕ, РАЗУМ И РЕВОЛЮЦИЯ

Глава 2 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Глава 3 ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА ДАРВИНОВСКОЙ ТЕОРИИ

Глава 4 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ГЕОЛОГИЯ

Глава 5 ЧАРЛЬЗ ДАРВИН, МАГИСТР ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Глава 6 ВОПРОС ВИДОВ

Глава 7 ПЕРВОЕ ОТСУТСТВУЮЩЕЕ ЗВЕНО

Глава 8 ОТ МЛЕКОПИТАЮЩИХ - К ЧЕЛОВЕКУ

Глава 9 ДРУГИЕ ИСКОПАЕМЫЕ ЛЮДИ

Глава 10 ГОЛОВЫ, ОРГАНЫ И ЭМБРИОНЫ

Глава 11 ВОЗРАСТ ЗЕМЛИ

Глава 12 СТАРАЯ ЗЕМЛЯ, МОЛОДАЯ ЗЕМЛЯ

Глава 13 ОТ ОТКРОВЕНИЯ К САЙЕНТИЗМУ

Глава 14 ПУТЬ К АТЕИЗМУ

Глава 15 НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК ПРИЛОЖЕНИЕ А-Л ПРИЛОЖЕНИЕ М. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ ПРИМЕЧАНИЯ БИБЛИОГРАФИЯ Указатель Содержание

Тэйлор Йен - В умах людей - Дарвин и новый мировой порядок - Первое отсутствующее звено

Мысль о том, что жизнь на Земле началась с одноклеточного организма, а затем развивалась вперед и по восходящей, непрерывно усложняясь, чтобы достигнуть высшей точки в лице самого человека, является стержнем эволюционной теории. В наши дни стадии развития одних форм жизни в другие изображают в филогенетических схемах, которые становятся своего рода произведениями искусства, обрастая подробностями и неизбежно увеличиваясь в размерах. Часто кончается тем, что они становятся впечатляющим дополнением настенного оформления школьных биологических кабинетов. Хотя эти схемы могут различаться в деталях, но в них всегда предполагаете я, что все живые существа родственны друг другу и составляют “генеалогическое древо” жизни. И действительно, первая схема такого рода, опубликованная Геккелем в 1874 году, была исполнена в виде дерева (Haeckel, 1879, 2:189)Эрнст Геккель был изобретательным немецким популяризатором теории Дарвина девятнадцатого века. Использовав аналогию с генеалогическим древом, он успешно привил общественному сознанию идею о родстве всех живых существ.

В предыдущей главе говорилось о стоявшей перед Дарвином проблемой отсутствия в “летописи окаменелостей” существ, переходных между крупными группами животных. Среди ископаемых не было животных, строение которых отражало бы этапы эволюции позвоночного столба, но в этом “генеалогическом древе” есть и другие пробелы, например, между рыбами и амфибиями и между амфибиями и рептилиями. Можно было бы ожидать, что на протяжении миллионов лет, требовавшихся, согласно теории эволюции, например, для перехода от рыб к первым амфибиям, должны были сохраниться буквально тысячи окаменевших животных, на которых были бы видны стадии постепенного перехода от плавника к лапе. Но до сих пор ничего подобного не найдено. Согласно теории в процессе эволюции стали способными летать представители четырех категорий: полностью вымершие крылатые пресмыкающиеся (например, птерозавры), крылатые млекопитающие (например, летучие мыши), крылатые насекомые и, разумеется, птицы.

Годами археоптерикс занимал почетное место доказательства перехода от пресмыкающихся к птицам, но со времени открытия Иенсеном в 1977 году окаменелости истинной птицы в том же самом геологическом пласте, где обнаружен и археоптерикс, а, значит, имеющей тот же возраст, утверждение, что археоптерикс является переходной формой, поставлено под сомнение (Jensen, 1977)2. Интересно отметить, что такие авторитетные палеонтологи, как Гоулд и Элдредж (Gould and Eldredge, 1977, 3:147) из Гарвардского университета, категорически отрицают, что археоптерикс — это переходная форма3. Кроме того, Элдредж ставит под вопрос и эволюционный ряд лошади, утверждая, что переходные формы между различными видами ископаемых лошадей отсутствуют. Прошло более сотни лет исследований “летописи окаменелостей”, а полученные факты обескураживают своей незначительностью и неопределенностью, и к тому же обнаружено много пробелов, для заполнения которых не найдено ни единой окаменелости.