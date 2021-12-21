Федор Гиренок - Введение в сингулярную философию - Монография

Лекция — это отживающий способ передачи информации от преподавателя к студенту. В современной лекции важна охота за мыслью. Поэтому мы с вами будем охотиться. Может быть, мы что-то и поймаем в этом рискованном мероприятии. Но преподаватель не только «охотник» за мыслью, он еще и артист. Поэтому время от времени я буду развлекать вас. Как развлекать? Уклоняться от мысли, уходить от нее в сторону, заниматься не делом, а тем, что находится в промежутке, между делом. Моя задача — рассказывать так, чтобы сказанное было интересно и вам, и мне.

Что читать по курсу? Мои книги: «Удовольствие мыслить иначе», «Абсурд и речь», «Аутография языка и сознания», «Клиповое сознание».

1. Об алгоритме

Предупреждаю: скоро лектора заменит алгоритм. И книги будут не нужны. Вы перейдете на дистанционное обучение, профессора заменит робот. Я человек. У меня плохая память. У алгоритма она хорошая. В него загрузят все философские тексты. И он к вам придет и скажет: «Ну что, ребята, поговорим?» И вам он понравится. Он все знает и все помнит. Он ничего не забудет. Вам нужен Ницше? Вы хотите поговорить о последнем человеке? Нет проблемы. Он у вас на глазах процитирует Заратустру и то, что думал о Заратустре Делез, и вы сможете с ним поговорить о сверхчеловеке. И все же лучше учиться у преподавателя с плохой памятью, чем у машинного интеллекта с хорошей памятью. Почему? Потому что робот действует по логике мысли, а преподаватель — ради мысли.

Возможно, вы еще не знаете, что мы с вами живем в мире, в котором появился алгоритм. Что это значит? А вы знаете, что значит ад? Ад — это то, что мы втайне от себя желаем, то, чего нет, но что мы с вами очень хотим, чтобы оно было. Алгоритм рожден нашими желаниями. Он появился необратимо. Его нельзя изгнать, как призрака.

Мир человека изменился. Произошла революция, а мы ее даже не заметили. Мы ждали волнений, стрельбы. Чепуха. Напрасные ожидания. Алгоритм появился тихо, как домашний пылесос. Но этот будничный умный пылесос совершил самое революционное действие за последние двадцать тысяч лет. Он поставил под вопрос само существование человека. Но ответной реакции человека на машинный интеллект пока не последовало. Где луддиты? Философия онемела. Ей, видимо, нечего сказать. А может быть, ей не жаль человека? А мне жаль. И я объясню, почему мне жаль. Давайте вспомним, что говорил Есенин «красногривому жеребенку», который хотел обогнать поезд.

Милый, милый, смешной дуралей

Но куда он, куда он гонится?

Неужель он не знает, что живых коней,

Победила стальная конница?

Сегодня человеческий интеллект гонится за машинным интеллектом. Неужель он не знает, что кремний победил органику? Нам с вами нужно будет, не покидая поле философии, ответить на вопрос, почему он победил. Для этого мы проведем различие между искусственным интеллектом и естественным.

В нашей жизни почти не осталось места для сознания, и много места в ней подготовлено для алгоритмов. Почему? Потому что мы с вами не любим сознание. Нам нравятся алгоритмы. Почему они нравятся? Потому что думать не надо.

Наперед могу сказать: жизнь — не логический процесс, опасайтесь быть логичными. Конечно, мы живем в обществе. Нельзя жить в обществе и быть свободными от его алгоритмов. Общество — это набор алгоритмов, в которые закован человек. И уже одно это обстоятельство заставляет нас по-новому посмотреть на общество. Если вы будете вести себя последовательно, если работа будет требовать от вас порядочности, вы станете профессионалами. Но одновременно вы попадете в зону риска. Вас отправят на пенсию в 20 лет. Вас заменят алгоритмом. Почему? Потому что у вас есть знания, но нет сознания.

Поэтому мое послание вам простое: не будьте последовательными. Бунтуйте. Следуйте мысли о том, что жизнь абсурдна. Взбрыкивайте, ловите неожиданное вдруг, и это вас убережет. От чего? От прогресса, от замещения сил человека силами алгоритма.

В России был один проницательный человек. Звали его Казимир Малевич. Он был директором какого-то института. Однажды к нему пришли с визитом вежливости обэриуты: Хармс и Введенский. Поэты встали перед ним на колени и склонили головы. Малевича восхитила театральная находка гостей, и он в свою очередь тоже встал на колени перед ними. А затем произнес свою знаменитую фразу: «Идите и остановите прогресс». Что значит эта фраза? Во-первых, художник и поэт не подчиняются прогрессу. Во-вторых, остановить прогресс цивилизации невозможно. Мы незаменимы тогда, когда предоставлены самим себе. Когда мы следуем порядку, мы не интересны даже самим себе. Почему? Потому что мы становимся органикой без галлюцинаций.

Федор Гиренок - Введение в сингулярную философию - Монография

ООО «Проспект», 2020

Федор Гиренок - Введение в сингулярную философию - Монография

Предисловие

Лекция № 1. Введение в сингулярную антропологию

Лекция № 2. Концепты сингулярной философии

Лекция № 3. Манифестация антропологии

Лекция № 4. Греческий миф о бытии

Лекция № 5. Закат греческого мифа о бытии

Лекция № 6. Онейрическое существование человека

Лекция № 7. Философия коллективных галлюцинаций

Лекция № 8. Десакрализация социального

Лекция № 9. О завершении метафизики сущего в философии Ницше

Лекция № 10. Деантропологизация философского мышления

Лекция № 11. Разрыв европейского сознания: две формулы картезианской философии

Лекция № 12. Корреляция. бунт спекулятивного материализма

Лекция № 13. Антропологический поворот Канта

Лекция № 14. Романтизм в философии. зияние человека

Лекция № 15. От антропологии к призракологии

Лекция № 16. Мышление после Хайдеггера

Заключение

Библиография

Примечания