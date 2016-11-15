Классические сочинения по еврейской этике

Книга р Ионы Гиронди Шаарей тшува (в русском переводе "Как вернуть утерянное") прославлена среди евреев всего мира. Вместе с другими его работами на моральные темы она относится к классическим сочинениям по еврейской этике и широко популярна в наше время.

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По ряду причин в современном русском языке нет терминов, адекватных многим терминам, которые содержатся в книге "Как вернуть утерянное").

Те русские слова, которыми принято переводить определенные понятия еврейской философии, недостаточно точно передают их смысл. Поэтому в некоторых случаях мы снабжали русский перевод терминов еврейским словом подлинника в русской транскрипции, заключая его в скобки.

Переводя цитаты из Танаха, мы старались лишь передать их общий смысл для более легкого понимания текста, и перевод этих цитат ни в коем случае нельзя считать точным переводом.

В некоторых, очень редких, случаях мы давали комментарий к тексту и обозначали его скобками. Мы не сочли возможным давать русские названия книг Танаха, поскольку эти названия в русской традиции не адекватны еврейскому подлиннику. Мы не переводили также названия трактатов Талмуда.

Рабейну Иона Гиронди - Шаарей тшува - Как вернуть утерянное

Bnei-Brack Israel

Год 5757

Рабейну Иона Гиронди - Шаарей тшува - Как вернуть утерянное - Содержание

Раздел первый

Принцип первый - Принцип двадцатый

Раздел второй

Путь первый - Путь шестой

Раздел третий

Степень первая - Степень десятая

Раздел четвертый

Рабейну Иона Гиронди - Шаарей тшува - Как вернуть утерянное - Объяснение понятия "раскаяние"

1. Среди множества благ, оказанных Всевышним творениям Своим, людям, числим мы указанный Им путь из бездны, куда может завести наше поведение, путь обретения выхода из западни, в которую попадаем из-за своих преступлений. Как избежать падения в эту пропасть и отвести от себя гнев Всевышнего? Всевышний научил и наставил людей возвращаться к Нему, если они согрешили пред Ним. Это также проистекает из Его доброты и справедливости, ибо Ему ведомо людское злое начало, как сказано (Теилим 25;8): "Добр и справедлив Всевышний, поэтому Он указывает путь преступникам". И невзирая на то, что они преступили и восстали много раз и коварней-ше Ему изменили, не закрыл Всевышний пред ними врат раскаяния, как сказано (Ишая 31;6): "Вернитесь к Тому, пред Которым вы глубоко грешили", и сказано (Ирмия 3;22): "Вернитесь, сыны-отступники, и Я исцелю необузданность вашу". О раскаянии нам неоднократно заповедано в Торе. А также разъяснено, что Всевышний желает раскаяния, даже если преступник раскаивается из-за многих бед и несчастий, с ним приключившихся. Тем более, если он раскаивается из страха пред Всевышним и из любви к Нему, как сказано (Дварим 4;30): "При невзгоде твоей, когда постигнут тебя все эти напасти в будущие времена, возвратишься ты ко Всевышнему и будешь слушаться гласа Его". А также разъяснено в Торе, что Всевышний поможет кающимся даже в том, на что сами они не способны по своему естеству, и обновит в них желание и умонастроение очищения, чтобы достигли ступени любви к Нему, как сказано (там же 30;2): "И обратишься ко Всевышнему и послушаешь гласа Его во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и дети твои, всем сердцем и всею душою". И там же (30;6): "И Всевышний обрежет сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы любили Всевышнего всем сердцем своим и всею душою своею". И в книгах Пророков, и в Писаниях постоянно обсуждается вопрос раскаяния так подробно, что все принципы его разъяснены в этих книгах. И это будет показано в дальнейшем.

2. Следует знать, что когда преступник не торопится покаяться, наказание ему увеличивается с каждым днем. Ему известно, что он прогневал Всевышнего и что есть путь спасения в раскаянии, - но он продолжает бунтовать и остается при своем зле. Есть у него возможность избежать бедствия, но он не боится гнева и не страшится ярости, -потому уготовано ему страшное наказание, ибо его преступление велико. В мидраше Коэлет мудрецы приводят такой пример. Вот поймали шайку разбойников и посадили в тюрьму, а они сделали подкоп, пробили стену и вырвались на свободу. Но один не бежал и остался в заключении. Появился начальник тюрьмы и обнаружил подкоп и того, оставшегося. И начальник поколотил его палкой, приговаривая: "Перед тобой, несчастный глупец, подкоп и возможность бежать! Как же ты не постарался спасти свою жизнь?"

3. И опаздывают с раскаянием лишь невежды, спящие наяву; они не позволяют разумным мыслям проникнуть в глубину своей души. И нет у них разума; и не понимают они, что спасаться нужно как можно скорее. И есть среди них отдалившиеся от Всевышнего и не верящие, что за преступление полагается кара. И мудрецы говорят: "Если ты видел, что ученый совершил ночью нечто недостойное, не думай о нем плохо утром, ибо он уже раскаялся в содеянном".

4.Вот еще одно умозаключение о том, насколько велико зло опаздывающего с раскаянием. Если б он не медлил, то теперь бы каялся и горько вздыхал в страхе и беспокойстве и плакал в скорби. И встреться ему злое начало, и случись возможность снова совершить преступление, - он сумел бы злое начало свое подавить, помня об испитой горькой чаше и не желая ее более, как сказано (Теилим 4;5): "Беспокойтесь и избежите преступлений", что значит, беспокойтесь и сожалейте о содеянном, и этим избежите преступлений. Ибо выше говорится о преступлении (там же 3): "Доколе любить будете тщету, искать лжи?" Это доказывается тем, что написано (Берешит 45;24): "Не беспокойтесь в пути"; (Хаввакук 3;15): И в сердце своем я беспокоюсь", что имеет смысл сожаления о прошедшем и о настоящем. И не сказано "бойтесь" или "страшитесь". Ибо запаздывая с раскаянием, человек вновь попадает в ту же западню, когда появляется возможность согрешить. И это его преступление гораздо тяжелее прежнего, и содеянное зло предстает пред Всевышним. А человек и не думал, что злое начало нападет на него, как разбойник. Но, познав свою слабость и силу злого начала, победившего его, человек должен понять, что он беззащитен, и подумать, как увеличить свой страх пред Всевышним настолько, чтобы страх этот преобладал в душе его, спасая от ловушек злого начала и оберегая от греха. И сказал Шломо (Мишлей 26; 11): "Как пес возвращается на блевотину свою, так глупец повторяет глупость свою", что значит: известно, что собака может пожирать отвратительное, но когда она это исторгает, оно становится еще отвратительнее, да она еще и пожирает исторгнутое. Так же и с глупцом, ибо он совершает нечто гнусное, а когда повторяет гнусность, оно еще гнуснее первой.

5. Во-вторых, грешащему повторно труднее раскаяться, потому что преступление кажется ему дозволенным. И тем самым преступление утяжеляется, как сказано (Ирмия 3;5):

"Ты говоришь и делаешь зло, и можешь". "И можешь", значит, зло становится как бы дозволено, как то, что в твоей воле и возможности. От слов (Дварим 12; 17): "Не можешь ты есть в доме твоем" и так далее. И смысл этого -"не дозволено тебе". И мудрецы говорят: "В тот момент, когда человек совершает преступление и повторяет его, оно становится в его глазах дозволенным". И сказали мудрецы: "Тому, кто дважды совершил преступление, в дальнейшем, даже если он лишь решил совершить преступление, но у него не получилось, - его злой замысел считается как действие. И о нем сказано (Ирмия 6; 19): "Вот Я наведу на народ этот бедствие - плод замыслов их".

6. Теперь прислушайся и пойми нижеследующее, в нем заключается важнейший принцип. Верно, что иногда некоторые праведники спотыкаются о препятствие преступления, как сказано (Коэлет 7;20): "Ибо нет на земле такого праведника, который творил бы добро и не погрешил бы". Но праведники подавляют свое злое начало, и если приходится им согрешить один раз, больше не повторяют и сражаются со злым началом, и раскаиваются. Но тот, кто не остерегается преступлений и не старается избегать легких прегрешений, и даже если он остерегается всех других преступлений и соблюдает все запреты Торы, - мудрецы называют такого "вероотступником в одном", то есть в одной вещи. И он остается преступником, и его преступление непереносимо. Ибо если раб говорит господину: "Все, что ты прикажешь, я выполню, кроме одного", - это значит, что раб сбросил с себя ярмо повиновения господину и делает что захочет. И об этом сказано (Дварим 27;26): "Проклят, кто не поставит над собой Закон!", то есть кто не берет на себя обязательство исполнять весь Закон, от начала до конца. И доказательство этому то, что написано "кто не поставит над собой", а не "кто не исполняет его".

7. И еще следует тебе знать, что совершающий одно и то же преступление повторно десять раз, даже если остерегается всех остальных преступлений, совершает несколько преступлений, а не одно. И так сказали мудрецы: "если предупредят назорея "не пей вина!", а он пьет, повторяют ему: "не пей!", а он пьет, то его наказывают плетьми за каждый раз в отдельности, как если бы он поел мяса смертельно больного и нечистого животного, и кровь, и жир" (см. Бамидбар 6 и далее).