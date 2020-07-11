Ишайя Гиссер – Коротко и ясно

Моя первая библиотека Бней Ноах

Испокон веков слова Торы были утешением, поддержкой, источником сил для сынов Израиля. Изречения и притчи, комментарии к недельным главам, раввинские поучения - все это связывало любого, даже самого безграмотного еврея, с великой Книгой, делало ее более близкой, понятной, я бы сказал - более домашней. Удивительное слияние со словами Торы достигалось не только обязательной для всех учебой, но и разговорами за субботним столом, неспешной беседой с детьми перед сном, бабушкиными поучениями и дедушкиными шутками. Сам воздух еврейского дома был пропитан особой атмосферой, которую можно определить, как «бытовую святость», естественной, неподдельной и искренней. Но мы принадлежим к поколениям, в которых подобные островки еврейской жизни встречаются все реже. Распад коснулся, в первую очередь, именно семейного уклада. Все реже звучит еврейское слово в бытовом разговоре, во время беседы. Фейсбук вытесняет общение, разговоры о политике - комментарии к Торе. Знаменитая, воспетая писателями классиками кухня наших бабушек представлена рецептами в книге, а не вкусом любимого блюда. Редко встретишь тех, для кого естественно ввернуть в разговоре о личных семейных проблемах цитату из Талмуда, рассказывая о происшествии во дворе, сравнить хулигана со злодеем Эйсавом, прожженного антисемита - с ненавистником Гаманом. Даже у тех из нас, кто вовремя спохватился и подхватил цепь традиции, вернув в свой дом соблюдение заповедей, Субботу и праздники, еврейство зачастую остается натужным и книжным, привнесенным извне. Вашему вниманию предлагается подборка афористичных, метких и актуальных комментариев к тексту Торы. Именно такие слова звучали во время субботних трапез за праздничным столом, в дружеском разговоре между соседями, в семейном кругу. Написанные и произнесенные в разные времена учителями нашего народа, они дадут вам почувствовать вкус мудрости, житейской и святой одновременно, однозначно проистекающей из текста Писания и полной подлинно народного юмора. Возможно, строки этой книги станут для вас открытием, возможностью ощутить атмосферу, сформировавшую характеры наших предков, воспоминания о которых дошли до нас от наших дедушек и бабушек, вызывая восторг и недоверие столь редкими в окружающем нас ныне мире добротой и отзывчивостью, житейской сметкой и возвышенностью чувств. И пусть вновь, как встарь, вокруг стола соберутся все члены семьи, запах заветных блюд, приправленных вкусом субботы, поднимется над белой скатертью, освященной пламенем субботних свечей, и зазвучат слова Торы, чистые и освежающие душу. И повседневные заботы оставят вас, освобождая место для тех ценностей, которые не портятся со временем.

Ишайя Гиссер – Коротко и ясно

Киев – 2018 г. / 182 с.

Ишайя Гиссер – Коротко и ясно – Содержание

Берешит

Шмот

Ваикра

Бемидбар

Дварим

Ишайя Гиссер – Коротко и ясно – «Берешит»

«В начале сотворения Б-гом неба и земли, когда земля была пустой и хаосом, и тьма над бездной, а дух Б-га парил над водой» (1:1,2).

«В начале сотворения Б-гом ...» Уже первое слово Торы - берешит («в начале») - сообщает о том, что мир не существовал извечно. Второе - бара («сотворения») - опровергает теории спонтанного развития. Третье слово - «Б-г» - сообщает нам, Кто скрывается за тайной творения. («Парша ве-ликха»)

«И назвал Б-г свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро: день один» (1 :5).

« ...и был вечер, и было утро: день один». У евреев все наоборот! Даже день у них следует за ночью, а не ночь за днем, как у других народов.

Сказали наши мудрецы: «Праведным сначала маета, а затем - благоденствие: злодеям - сначала процветание, а затем - мучения». Ночь - символ изгнания, бед и напастей. Евреи столетиями терпят тяжкие удары судьбы и страдания, однако к ним придет спасение и избавление. Для наших мучителей все обстоит прямо противоположным образом: сейчас они тешатся своей силой и величием, но их ждет тьма небытия. («Имрей-шефер»)

«И сказал Б-г: "Пусть соберется вода, что под небом, в одно место, и появится суша". И стало так» (1:9).

« ... и появится суша...» На первый взгляд, слова «и появится суша» кажутся избыточными, ведь если воды соберутся в низинах, то суша откроется сама собой.

В процессе Творения было уготовано чудо, проявленное в момент исхода из Египта: когда преследуемый египтянами Израиль подойдет к водам Красного моря, они расступятся. Еще при Сотворении мира Всевышний заклял воды «собраться» в нарушение за веденного порядка мироздания и «явить сушу». («Имрей-шефер»)

«НОАХ» «Вот родословная Ноаха: Ноах, человек праведный, был совершенным в своих поколениях; пред Б-гом ходил Ноах» (6:9).

«...Ноах, человек праведный, был совершенным в своих поколениях...» Некоторые толкуют эти слова в похвалу Ноаху, некоторые видят в них хулу. (Раши) Как можно выдать праведность, о которой свидетельствует сама Тора, за порок, «истолковать» как порицание? Истинный праведник всегда имеет недругов, готовых даже саму его праведность истолковать как грех. А тот, о котором все говорят с похвалой, должен задуматься о своем жизненном пути: не излишняя ли склонность к компромиссам делает его столь приемлемым для негодяев. («Асефат-хахамим»)

«И вошел Ноах, и с ним сыновья его, и жена его, и жены сыновей его в ковчег, спасаясь от вод потопа» (7:7) «И вошел Ноах... в ковчег, спасаясь от вод потопа».

Раши писал: «Ноах также был маловером: ему то верилось, то не верилось, что действительно будет потоп, и он скрылся в ковчеге лишь тогда, когда пошел сильный ливень». Это Ноах-то был маловером? Но ведь выше было сказано, что он был «праведным» и «совершенным»! Зная, что истинная вера способна воплотить возможное в реальность, праведный Ноах не мог разрешить себе полностью поверить в угрозу потопа. Несмотря на то, что он знал об угрозе тотальной катастрофы, Ноах опасался сам себя, своей способности спровоцировать наступление бедствия. Поэтому «ему то верилось, то не верилось», и лишь тогда, когда для него стало очевидным, что потоп неизбежен и сам он уже ничего не способен изменить, вошел в ковчег. («Огев Исраэль»)

«И погибло все живое на суше, что дышало воздухом» (7:22). «И погибло все живое на суше...» Отчего же не погибли рыбы? Потому что они молчали - не хвастались своими грехами, не злословили и не сплетничали друг о друге. (Раби Элимелех из Гродзенска) «И стерлось всякое существо, что на поверхности земли, от человека до скота, и гада, и птицы небесной, - и стерлись они с земли; и остались только Ноах и те, что были с ним в ковчеге» (7:23).

«...и остались только Ноах...» И больше не сказано о нем ни «праведный», ни «совершенный», а только «Ноах». Несмотря на все свои достоинства, он так и не смог ничему научить свое поколение. Тот, кто не спасает других, неминуемо деградирует сам. (Раби М. Шапира, Гаон из Люблина)