Ишайя Гиссер – Семьдесят ликов Торы

Моя первая библиотека Бней Ноах

Издание, предлагаемое вашему вниманию, имеет для нас, его создателей, особое значение. Нам представляется, что для русскоязычного читателя оно уникально. В его основу легла концепция, согласно которой при изучении Торы надо ориентироваться не на память, а на творческие силы учащегося; в нем вы не найдете пространных объяснений, как именно надо понимать тот или иной комментарий, как согласовать между собой различные точки зрения мудрецов, как актуализировать текст. Смысл и задача этого сборника состоит в обсуждении и постижении текста Торы и порожденных им идей. Именно потому, что наше пособие не берет на себя функции учителя истины, а предназначено для приобретения навыков самостоятельного изучения текста, оно имеет право на существование.

Помимо общей, уже заявленной выше, цели мы попытались решить еще несколько задач:

В этом сборнике комментарии подбирались таким образом, чтобы раскрыть текст с разных точек зрения, сделать его объемным и живым. Сознание новообращенных, да и просто обывательское сознание плохо усваивает идею множественности правд, сформулированную нашими мудрецами так: «И это, и это - подлинные слова Всевышнего!» В большинстве случаев это связано с неграмотностью, иногда - с ограниченностью, иногда - с ложно понимаемым духовным комфортом. Но, к счастью, еврейские мудрецы никогда не ходили строем и иудаизм гораздо богаче, чем представления о нем у невежд!

Даже небольшая подборка предложенных вашему вниманию комментариев великих учителей нашего народа очевидно показывает полифонию их мнений, независимость и интеллектуальную смелость подходов. Творец слишком велик, чтобы Его слово можно было исчерпать каким либо одним, даже самым мудрым, подходом. Несовпадение мнений не делает инакомыслие противоправным, и только противоречащая еврейскому законодательству практика и отрицание самих основ веры (таких, как признание существования Творца, истинности Синайского Откровения, необходимости соблюдения заповедей) способны вывести интеллектуальное творчество за рамки допустимого с точки зрения иудаизма.

Ишайя Гиссер – Семьдесят ликов Торы - Материалы к изучению недельных глав Торы - Методическое пособие

Федерация универсального монотеизма

2019 / 5780 – 241 с.

Ишайя Гиссер – Семьдесят ликов Торы – Содержание

БРЕЙШИТ

Брейшит

Ноах

Лех леха

Ваера

Хаей-Сара

Толдот

Ваеце

Ваишлах

Ваешев

Микец

Ваигаш

Ваехи

ШМОТ

Шмот

Ваера

Бо

Бешалах

Мишпатим

Итро

Трума

Тецаве

Тиса

Ваякгель

Пкудей

ВАИКРА

Ваикра

Цав

Шмини

Тазриа

Мецора

Ахарей

Кдошим

Эмор

Бегар

Бехукотай

БЕМИДБАР

Бемидбар

Насо

Бегаалотха

Шлах

Корах

Хукат

Балак

Пинхас

Матот

Масаей

ДВАРИМ

Дварим

Ваэтханан

Экев

Ръэ

Шофтим

Ки теце

Ки таво

Ницавим

Ваелех

Гаазину

Браха

Ишайя Гиссер – Семьдесят ликов Торы – «Вавилонская Башня»

(4) И СКАЗАЛИ ОНИ: «ДАВАЙТЕ ПОСТРОИМ СЕБЕ ГОРОД И БАШНЮ, ГЛАВОЮ ДО НЕБЕС, И СДЕЛАЕМ СЕБЕ ИМЯ, ЧТОБЫ НЕ РАССЕЯЛИСЬ МЫ ПО ЛИЦУ ВСЕЙ ЗЕМЛИ». (5) И СОШЕЛ Б-Г ПОСМОТРЕТЬ ГОРОД И БАШНЮ, КОТОРЫЕ СТРОИЛИ СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ. (6) И СКАЗАЛ Б-Г: «ВЕДЬ НАРОД ОДИН И РЕЧЬ У ВСЕХ ОДНА, И ЭТО ЛИШЬ НАЧАЛО ИХ ДЕЯНИЯ, А ТЕПЕРЬ НЕ БУДЕТ ДЛЯ НИХ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО - ЧТО БЫ ОНИ НИ ВЗДУМАЛИ ДЕЛАТЬ. (7) ДАВАЙТЕ СОЙДЕМ И СМЕШАЕМ ТАМ РЕЧЬ ИХ, ЧТОБЫ ОДИН НЕ ПОНИМАЛ РЕЧИ ДРУГОГО». (П. Гиль)

«Мидраш раба»: Поколение Вавилонской башни было спасено благодаря миру и единству, что царили между людьми.

«Псикта зутрата»: « Они сказали: «Давайте построим себе город и башню». И Он сказал: «Давайте сойдем и смешаем там речь их».

«Пиркей-де-раби Элиэзер»: Семь лестниц имела эта башня с восточной стороны и семь — с западной. С одной стороны люди несли наверх кирпичи, а с другой спускались. Если кто-нибудь падал и разбивался, на это не обращали внимание, но если падал кирпич, садились и плакали: «Ой, горе нам! Когда еще принесут другой кирпич вместо этого!»

Раши: Чтобы не рассеялись мы — Как бы Творец не рассеял нас. Сыны человеческие — сыны? Но имеются в виду сыны Адама, первого человека, который проявил неблагодарность и обвинил Всевышнего в том, что Он дал ему жену, толкнувшую его на грех. Так и поколение потопа — оно оказалось неблагодарным, подняв бунт против Него. Ведь народ один — Действительно, быть одним народом и иметь один язык — это благо, однако как они воспользовались им! Чтобы один не понимал речи другого — Один просит кирпич, а другой вместо этого приносит ему раствор. Тогда первый набрасывается на него с кулаками.

Рамбан: Рассеяние и разделение языков было воздаянием по принципу «мера за меру», ведь они отрицали основы веры (восстав против Единого. — Прим. пер.).

«Кли якар»: «Единство злодеев — зло как для них, так и для мира, их рассеяние — добро для них и для мира» (Вавилонский Талмуд, «Сангедрин», 71б). С праведниками — наоборот. Ибо таковы злодеи... одному нужно богатство, другому — еда, третьему — женщины, четвертый ищет славы... Там, где нет единой цели, начинается распря. Чтобы ее избежать, они определили общую цель — построить один город, чтобы собраться в нем всем вместе.

Но ведь сказал Г-сподь: «.вот народ, живущий обособленно и среди народов не числится» («Бемидбар», 23:9). Есть только «.один народ, рассеянный среди других народов.» («Эстер», 3:8), который останется народом, если будет «обособленным» (см. там же) и единым. А если народы мира соберутся вместе, то их единство станет причиной еще больших междоусобиц, ведь каждый захочет вознестись над соседом.