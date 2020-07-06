Ишайя Гиссер – Семьдесят ликов Торы

Гиссер – Семьдесят ликов Торы
Моя первая библиотека Бней Ноах
Издание, предлагаемое вашему вниманию, имеет для нас, его создателей, особое значение. Нам представляется, что для русскоязычного читателя оно уникально. В его основу легла концепция, согласно которой при изучении Торы надо ориентироваться не на память, а на творческие силы учащегося; в нем вы не найдете пространных объяснений, как именно надо понимать тот или иной комментарий, как согласовать между собой различные точки зрения мудрецов, как актуализировать текст.
Смысл и задача этого сборника состоит в обсуждении и постижении текста Торы и порожденных им идей. Именно потому, что наше пособие не берет на себя функции учителя истины, а предназначено для приобретения навыков самостоятельного изучения текста, оно имеет право на существование.
Помимо общей, уже заявленной выше, цели мы попытались решить еще несколько задач:
- В этом сборнике комментарии подбирались таким образом, чтобы раскрыть текст с разных точек зрения, сделать его объемным и живым. Сознание новообращенных, да и просто обывательское сознание плохо усваивает идею множественности правд, сформулированную нашими мудрецами так: «И это, и это - подлинные слова Всевышнего!» В большинстве случаев это связано с неграмотностью, иногда - с ограниченностью, иногда - с ложно понимаемым духовным комфортом. Но, к счастью, еврейские мудрецы никогда не ходили строем и иудаизм гораздо богаче, чем представления о нем у невежд!
- Даже небольшая подборка предложенных вашему вниманию комментариев великих учителей нашего народа очевидно показывает полифонию их мнений, независимость и интеллектуальную смелость подходов. Творец слишком велик, чтобы Его слово можно было исчерпать каким либо одним, даже самым мудрым, подходом. Несовпадение мнений не делает инакомыслие противоправным, и только противоречащая еврейскому законодательству практика и отрицание самих основ веры (таких, как признание существования Творца, истинности Синайского Откровения, необходимости соблюдения заповедей) способны вывести интеллектуальное творчество за рамки допустимого с точки зрения иудаизма.
Ишайя Гиссер – Семьдесят ликов Торы - Материалы к изучению недельных глав Торы - Методическое пособие
Федерация универсального монотеизма
2019 / 5780 – 241 с.
Ишайя Гиссер – Семьдесят ликов Торы – Содержание
БРЕЙШИТ
- Брейшит
- Ноах
- Лех леха
- Ваера
- Хаей-Сара
- Толдот
- Ваеце
- Ваишлах
- Ваешев
- Микец
- Ваигаш
- Ваехи
ШМОТ
- Шмот
- Ваера
- Бо
- Бешалах
- Мишпатим
- Итро
- Трума
- Тецаве
- Тиса
- Ваякгель
- Пкудей
ВАИКРА
- Ваикра
- Цав
- Шмини
- Тазриа
- Мецора
- Ахарей
- Кдошим
- Эмор
- Бегар
- Бехукотай
БЕМИДБАР
- Бемидбар
- Насо
- Бегаалотха
- Шлах
- Корах
- Хукат
- Балак
- Пинхас
- Матот
- Масаей
ДВАРИМ
- Дварим
- Ваэтханан
- Экев
- Ръэ
- Шофтим
- Ки теце
- Ки таво
- Ницавим
- Ваелех
- Гаазину
- Браха
Ишайя Гиссер – Семьдесят ликов Торы – «Вавилонская Башня»
(4) И СКАЗАЛИ ОНИ: «ДАВАЙТЕ ПОСТРОИМ СЕБЕ ГОРОД И БАШНЮ, ГЛАВОЮ ДО НЕБЕС, И СДЕЛАЕМ СЕБЕ ИМЯ, ЧТОБЫ НЕ РАССЕЯЛИСЬ МЫ ПО ЛИЦУ ВСЕЙ ЗЕМЛИ». (5) И СОШЕЛ Б-Г ПОСМОТРЕТЬ ГОРОД И БАШНЮ, КОТОРЫЕ СТРОИЛИ СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ. (6) И СКАЗАЛ Б-Г: «ВЕДЬ НАРОД ОДИН И РЕЧЬ У ВСЕХ ОДНА, И ЭТО ЛИШЬ НАЧАЛО ИХ ДЕЯНИЯ, А ТЕПЕРЬ НЕ БУДЕТ ДЛЯ НИХ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО - ЧТО БЫ ОНИ НИ ВЗДУМАЛИ ДЕЛАТЬ. (7) ДАВАЙТЕ СОЙДЕМ И СМЕШАЕМ ТАМ РЕЧЬ ИХ, ЧТОБЫ ОДИН НЕ ПОНИМАЛ РЕЧИ ДРУГОГО». (П. Гиль)
«Мидраш раба»: Поколение Вавилонской башни было спасено благодаря миру и единству, что царили между людьми.
«Псикта зутрата»: « Они сказали: «Давайте построим себе город и башню». И Он сказал: «Давайте сойдем и смешаем там речь их».
«Пиркей-де-раби Элиэзер»: Семь лестниц имела эта башня с восточной стороны и семь — с западной. С одной стороны люди несли наверх кирпичи, а с другой спускались. Если кто-нибудь падал и разбивался, на это не обращали внимание, но если падал кирпич, садились и плакали: «Ой, горе нам! Когда еще принесут другой кирпич вместо этого!»
Раши: Чтобы не рассеялись мы — Как бы Творец не рассеял нас. Сыны человеческие — сыны? Но имеются в виду сыны Адама, первого человека, который проявил неблагодарность и обвинил Всевышнего в том, что Он дал ему жену, толкнувшую его на грех. Так и поколение потопа — оно оказалось неблагодарным, подняв бунт против Него. Ведь народ один — Действительно, быть одним народом и иметь один язык — это благо, однако как они воспользовались им! Чтобы один не понимал речи другого — Один просит кирпич, а другой вместо этого приносит ему раствор. Тогда первый набрасывается на него с кулаками.
Рамбан: Рассеяние и разделение языков было воздаянием по принципу «мера за меру», ведь они отрицали основы веры (восстав против Единого. — Прим. пер.).
«Кли якар»: «Единство злодеев — зло как для них, так и для мира, их рассеяние — добро для них и для мира» (Вавилонский Талмуд, «Сангедрин», 71б). С праведниками — наоборот. Ибо таковы злодеи... одному нужно богатство, другому — еда, третьему — женщины, четвертый ищет славы... Там, где нет единой цели, начинается распря. Чтобы ее избежать, они определили общую цель — построить один город, чтобы собраться в нем всем вместе.
Но ведь сказал Г-сподь: «.вот народ, живущий обособленно и среди народов не числится» («Бемидбар», 23:9). Есть только «.один народ, рассеянный среди других народов.» («Эстер», 3:8), который останется народом, если будет «обособленным» (см. там же) и единым. А если народы мира соберутся вместе, то их единство станет причиной еще больших междоусобиц, ведь каждый захочет вознестись над соседом.
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