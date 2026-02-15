Рабби Джонатан Сакс – Уроки лидерства – Недельные главы Еврейской Библии
На протяжении двадцати двух лет, что я служил главным раввином Союза еврейских общин Британского Содружества, мы с моей командой сталкивались со множеством проблем. С самого начала мы выработали привычку всегда садиться и вместе искать ответ в Торе. Мы находили наиболее подходящий случаю текст и старались понять, что в нем говорится. Удивительно, насколько часто это происходило. И постепенно мы поняли, что есть три Торы.

С двумя из них мы были хорошо знакомы: это Тора, которую ты изучаешь по книгам, и Тора, которую тебе объясняют учителя. Проблемы, связанные с лидерством, познакомили нас с третьей Торой — той, которой тебя учит сама жизнь. Так и появилась эта книга — благодаря череде открытий, которые мы сделали, живя в диалоге с Торой, главным текстом иудейской традиции. Это было просто потрясающе — узнать, насколько много Тора на самом деле говорит о лидерстве: не в узком смысле должностных обязанностей, но скорее в смысле принципов отношения к жизни.

Герои и героини Торы, Праотцы и Праматери, и израильтяне, покинувшие Египет и отправившиеся в долгий путь к Земле обетованной, — все сталкивались с проблемой ответственности как оборотной стороны свободы. В этом, как мне кажется, центральная драма иудаизма. Древние греки оставили после себя грандиозный корпус литературных произведений о персонажах и судьбах, с героями титанических масштабов и нередко — трагическим финалом.

Древний Израиль создал иного рода литературу о воле и выборе и персонажей, с которыми мы можем себя отождествлять, часто сдерживающих свои собственные эмоции, превозмогая душевный упадок и отчаяние. Тора предлагает нам драматичные и неожиданные сюжеты. И не Hoax, «праведник, совершеннейший из представителей своего поколения», стал символом религиозного благочестия, а скорее Аврагам, непокорно возразивший Богу самыми, должно быть, дерзостными словами в истории веры: «Разве Судья всей земли не поступит по справедливости?» (Берешит, 18:25).

Моше, герой четырех из пяти книг Торы, безусловно, один из самых выдающихся лидеров в истории, поначалу изъяснялся робко и косноязычно и совершенно не был уверен в своей способности выполнить долг, возложенный на него Богом. Шауль, первый царь Израиля, хотя и был на голову выше ростом всех своих современников, все же, как оказалось, ему недоставало ни мужества, ни уверенности, чем он и заслужил язвительный упрек пророка Шмуэля: «И сказал Шмуэль: хотя ты и не велик в собственных глазах, но ты глава колен Израилевых» (Шмуэль /,15:17).

Давид, его преемник, был настолько неподходящим кандидатом, что, когда Шмуэлю было сказано помазать одного из сыновей Ишая на царство, никто даже и не помыслил, что речь может идти о нем. Греческие герои вели битвы со своими врагами. В битвах же, которые приходилось вести еврейским героям, они сражались сами с собой: со своими страхами, сомнениями, чувством собственной непригодности для возложенной на них миссии. В этом смысле, как мне представляется, Тора обращается ко всем нам, вне зависимости от того, видим мы сами себя лидерами или нет.

Издательство – «Книжники» – 336 с.

Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-906999-28-3

Рабби Джонатан Сакс – Уроки лидерства – Недельные главы Еврейской Библии – Содержание

  • Предисловие (Рональд Хейфец)

  • Лидерство и общественное образование

  • Вступление

  • Великая дерзость

Книга Берешит

  • Недельная глава Берешит

  • Взять ответственность

  • Недельная глава Hoax

  • Праведность — не лидерство

  • Недельная глава Лех-леха

  • Мужество не соглашаться

  • Недельная глава Байера

  • Откликаясь на призыв

  • Недельная глава Хаей Сара

  • Пускаясь в путь

  • Недельная глава Тольдот

  • Цена молчания

  • Недельная глава Вайеце

  • Свет в темные времена

  • Недельная глава Ваишлах

  • Будь собой

  • Недельная глава Вайешев

  • Сила похвалы

  • Недельная глава Микец

  • Сила грез

  • Недельная глава Ваигаш

  • Нежданный лидер

  • Недельная глава Вайехи

  • Пережить поражение

Книга Шмот

Недельная глава Шмот

  • Женщины-лидеры

  • Недельная глава Ваэра

  • Преодолеть неудачи

  • Недельная глава Во

  • Далекий горизонт

  • Недельная глава Вешалах

  • Устремляя взгляд к небесам

  • Недельная глава Итро

  • Нация лидеров

  • Недельная глава Мишпатим

  • Увидеть целое и различить детали

  • Недельная глава Трума

  • Дом, который мы строим вместе

  • Недельная глава Тецаве

  • Контрапункт лидерства

  • Недельная глава Ки тиса

  • Как лидеры терпят поражение

  • Недельная глава Ваякhелъ

  • Дух сплоченности

  • Недельная глава Пекудей

  • Празднуйте

Книга Ваикра

  • Недельная глава Ваикра

  • Грехи лидера

  • Недельная глава Цав

  • Не старайся быть тем, кем ты не являешься

  • Недельная глава Шмини

  • Сдержанность против импульсивности

  • Недельная глава Тазриа

  • Цена свободы слова

  • Недельная глава Мецора

  • Искусство хвалить

  • Недельная глава Ахарей мот

  • Бег на короткую и длинную дистанцию

  • Недельная глава Кдошим Последователи

  • Недельная глава Эмор

  • Не страшиться величия

  • Недельная глава Бегар

  • Думай вдолгую

  • Недельная глава Бехукотай

  • «Мы, народ»

Книга Бемидбар

  • Недельная глава Бемидбар

  • Во главе нации личностей

  • Недельная глава Насо

  • Политика зависти

  • Недельная глава Бегаалотха

  • Власть или влияние?

  • Недельная глава Шлах

  • Уверенность

  • Недельная глава Корах

  • Лидерство как служение

  • Недельная глава Хукат

  • Мирьям, подруга Моше

  • Недельная глава Балак

  • Лидерство и преданность

  • Недельная глава Пинхас

  • Уроки лидера

  • Недельная глава Матот

  • Разрешение конфликтов

  • Недельная глава Масеэй

  • Лидерство в кризисный период

Книга Дварим

  • Недельная глава Дварим

  • Лидер как учитель

  • Недельная глава Ваэтханан

  • Наималейший из народов

  • Недельная глава Экев

  • Быть лидером — значит слушать

  • Недельная глава Реэ

  • Определить реальное положение дел

  • Недельная глава Шофтим

  • Просвещение и лидерство

  • Недельная глава Ки-теце

  • Против ненависти

  • Недельная глава Ки-таво

  • Нация рассказчиков

  • Недельная глава Ницавим

  • Побеждая смерть

  • Недельная глава Вайелех

  • По согласию или по принуждению?

  • Недельная глава hаазину

  • Призыв лидера к ответственности

  • Недельная глава Везот hа-Браха

  • Оставаться молодым

  • Послесловие

  • Семь принципов еврейского лидерства

  • Об авторе

Рабби Джонатан Сакс – Уроки лидерства – Недельные главы Еврейской Библии – Праведность – не лидерство

Восхваление, которого удостоился Hoax, не имеет аналогов во всем Писании. Он был, говорится в Торе, «беспорочен в своем поколении; Hoax ходил пред Богом» (Берешит, 6:9). Подобной похвалы не удостаивается ни Аврагам, ни Моше, никто другой из пророков. Единственный персонаж Библии, который ближе всего оказывается к Ноаху, — Иов, о ком говорится: «Был человек этот непорочен, справедлив, боялся Бога и удалился от зла» (Иов, 1:1). По сути дела, Hoax — единственный персонаж в Танахе, который назван праведником. Однако человек, которого мы видим в конце его жизни, совсем не тот, каким он был вначале. Вот что было после потопа: «Ноах был земледельцем; он первым насадил виноградник.

Выпив вина, он опьянел и [лежал] голым в своем шатре. Хам, отец Кнаана, увидел наготу своего отца и рассказал [об этом] двум своим братьям, [которые оставались] снаружи. Шем и Йефет взяли одежду, накинули ее себе на плечи и, пятясь, вошли [в шатер], чтобы прикрыть наготу отца. [При этом] они отвернулись, чтобы не видеть наготы отца» (Берешит, 9:20-23). Человек Бога стал человеком земли. Не порочный стал пьяницей. Человек, некогда исполненный добродетели, теперь лежал нагой и не стыдился. Человек, спасший свою семью от потопа, теперь настолько утратил достоинство, что двое его сыновей стыдятся смотреть на него. Это притча о деградации. Почему? Hoax — классический пример человека праведного, но не лидера.

В годину катастроф, когда все прогнило, когда в мире царит разврат, когда даже Сам Господь, как сказано в самых горьких стихах Торы, «раскаялся в том, что создал человека на земле, и стало Ему скорбно» (Берешит, 6:6), один только Hoax оправдывает веру Господа в человечество, веру, которая, главным образом, и подвигла Его к сотворению человека. Это несравненное достижение, и ничто не может обратить его вспять. Hoax же, в конце концов, человек, через которого Господь заключает договор с человечеством. Hoax для человечества — то же, что Аврагам для еврейского народа. Hoax был хорошим человеком в дурное время. Но его влияние на жизнь современников, очевидно, было нулевым. Это подразуме-вается в словах Господа: «Я вижу, что в этом поколении [лишь] ты праведен предо Мною» (Берешит, 7:1).

Этим объясняется также тот факт, что только Hoax и его семейство, вместе с животными, были спасены. Логично предположить, что эти два свойства Ноаха — его праведность и неспособность повлиять на современников — внутренне взаимосвязаны. Hoax сохранил добродетель благодаря тому, что он порвал отношения с другими людьми. Так он сумел сохранить здравомыслие в мире, погрязшем в безумии. Знаменитый спор мудрецов о том, следует ли истолковывать фразу «беспорочен в своем поколении» (Берешит, 6:9) как хвалу или хулу, также может иметь к этому отношение. Кто-то считает, что «беспорочен в своем поколении» означает, что он был непорочным лишь на фоне низких стандартов морали, доминировавших в его время.

Живи он во времена Аврагама, заявляют сторонники этой точки зрения, он был бы неприметным человеком. Другие же утверждают прямо противоположное: если в дурном поколении Hoax был праведником, то еще более значительное положение он занимал бы в поколении, где образцом для подражания был Аврагам. Суть этого спора, как мне представляется, в следующем: была ли изоляция Ноаха свойством его характера, поскольку он был одиночкой, или же всего лишь необходимой тактикой поведения в то время и в том месте? Если он был одиночкой от природы, он бы не был примечателен рядом с таким героем, как Аврагам. Он бы оставался невосприимчивым ко всякому влиянию, дурному или благому.

Views 1 121
Rating 4.8 / 5
Added 15.02.2026
Author brat librarian
Comments (1 comment)

K
kino511 6 years ago

Цикл видеоуроков

Джонатан Сакс. "Уроки лидерства"

 


 

Related Books

All Books