Сакс - Уроки лидерства

На протяжении двадцати двух лет, что я служил главным раввином Союза еврейских общин Британского Содружества, мы с моей командой сталкивались со множеством проблем. С самого начала мы выработали привычку всегда садиться и вместе искать ответ в Торе. Мы находили наиболее подходящий случаю текст и старались понять, что в нем говорится. Удивительно, насколько часто это происходило. И постепенно мы поняли, что есть три Торы.

С двумя из них мы были хорошо знакомы: это Тора, которую ты изучаешь по книгам, и Тора, которую тебе объясняют учителя. Проблемы, связанные с лидерством, познакомили нас с третьей Торой — той, которой тебя учит сама жизнь. Так и появилась эта книга — благодаря череде открытий, которые мы сделали, живя в диалоге с Торой, главным текстом иудейской традиции. Это было просто потрясающе — узнать, насколько много Тора на самом деле говорит о лидерстве: не в узком смысле должностных обязанностей, но скорее в смысле принципов отношения к жизни.

Герои и героини Торы, Праотцы и Праматери, и израильтяне, покинувшие Египет и отправившиеся в долгий путь к Земле обетованной, — все сталкивались с проблемой ответственности как оборотной стороны свободы. В этом, как мне кажется, центральная драма иудаизма. Древние греки оставили после себя грандиозный корпус литературных произведений о персонажах и судьбах, с героями титанических масштабов и нередко — трагическим финалом.

Древний Израиль создал иного рода литературу о воле и выборе и персонажей, с которыми мы можем себя отождествлять, часто сдерживающих свои собственные эмоции, превозмогая душевный упадок и отчаяние. Тора предлагает нам драматичные и неожиданные сюжеты. И не Hoax, «праведник, совершеннейший из представителей своего поколения», стал символом религиозного благочестия, а скорее Аврагам, непокорно возразивший Богу самыми, должно быть, дерзостными словами в истории веры: «Разве Судья всей земли не поступит по справедливости?» (Берешит, 18:25).

Моше, герой четырех из пяти книг Торы, безусловно, один из самых выдающихся лидеров в истории, поначалу изъяснялся робко и косноязычно и совершенно не был уверен в своей способности выполнить долг, возложенный на него Богом. Шауль, первый царь Израиля, хотя и был на голову выше ростом всех своих современников, все же, как оказалось, ему недоставало ни мужества, ни уверенности, чем он и заслужил язвительный упрек пророка Шмуэля: «И сказал Шмуэль: хотя ты и не велик в собственных глазах, но ты глава колен Израилевых» (Шмуэль /,15:17).

Давид, его преемник, был настолько неподходящим кандидатом, что, когда Шмуэлю было сказано помазать одного из сыновей Ишая на царство, никто даже и не помыслил, что речь может идти о нем. Греческие герои вели битвы со своими врагами. В битвах же, которые приходилось вести еврейским героям, они сражались сами с собой: со своими страхами, сомнениями, чувством собственной непригодности для возложенной на них миссии. В этом смысле, как мне представляется, Тора обращается ко всем нам, вне зависимости от того, видим мы сами себя лидерами или нет.

Рабби Джонатан Сакс – Уроки лидерства – Недельные главы Еврейской Библии

Издательство – «Книжники» – 336 с.

Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-906999-28-3

Рабби Джонатан Сакс – Уроки лидерства – Недельные главы Еврейской Библии – Содержание

Предисловие (Рональд Хейфец)

Лидерство и общественное образование

Вступление

Великая дерзость

Книга Берешит

Недельная глава Берешит

Взять ответственность

Недельная глава Hoax

Праведность — не лидерство

Недельная глава Лех-леха

Мужество не соглашаться

Недельная глава Байера

Откликаясь на призыв

Недельная глава Хаей Сара

Пускаясь в путь

Недельная глава Тольдот

Цена молчания

Недельная глава Вайеце

Свет в темные времена

Недельная глава Ваишлах

Будь собой

Недельная глава Вайешев

Сила похвалы

Недельная глава Микец

Сила грез

Недельная глава Ваигаш

Нежданный лидер

Недельная глава Вайехи

Пережить поражение

Книга Шмот

Недельная глава Шмот

Женщины-лидеры

Недельная глава Ваэра

Преодолеть неудачи

Недельная глава Во

Далекий горизонт

Недельная глава Вешалах

Устремляя взгляд к небесам

Недельная глава Итро

Нация лидеров

Недельная глава Мишпатим

Увидеть целое и различить детали

Недельная глава Трума

Дом, который мы строим вместе

Недельная глава Тецаве

Контрапункт лидерства

Недельная глава Ки тиса

Как лидеры терпят поражение

Недельная глава Ваякhелъ

Дух сплоченности

Недельная глава Пекудей

Празднуйте

Книга Ваикра

Недельная глава Ваикра

Грехи лидера

Недельная глава Цав

Не старайся быть тем, кем ты не являешься

Недельная глава Шмини

Сдержанность против импульсивности

Недельная глава Тазриа

Цена свободы слова

Недельная глава Мецора

Искусство хвалить

Недельная глава Ахарей мот

Бег на короткую и длинную дистанцию

Недельная глава Кдошим Последователи

Недельная глава Эмор

Не страшиться величия

Недельная глава Бегар

Думай вдолгую

Недельная глава Бехукотай

«Мы, народ»

Книга Бемидбар

Недельная глава Бемидбар

Во главе нации личностей

Недельная глава Насо

Политика зависти

Недельная глава Бегаалотха

Власть или влияние?

Недельная глава Шлах

Уверенность

Недельная глава Корах

Лидерство как служение

Недельная глава Хукат

Мирьям, подруга Моше

Недельная глава Балак

Лидерство и преданность

Недельная глава Пинхас

Уроки лидера

Недельная глава Матот

Разрешение конфликтов

Недельная глава Масеэй

Лидерство в кризисный период

Книга Дварим

Недельная глава Дварим

Лидер как учитель

Недельная глава Ваэтханан

Наималейший из народов

Недельная глава Экев

Быть лидером — значит слушать

Недельная глава Реэ

Определить реальное положение дел

Недельная глава Шофтим

Просвещение и лидерство

Недельная глава Ки-теце

Против ненависти

Недельная глава Ки-таво

Нация рассказчиков

Недельная глава Ницавим

Побеждая смерть

Недельная глава Вайелех

По согласию или по принуждению?

Недельная глава hаазину

Призыв лидера к ответственности

Недельная глава Везот hа-Браха

Оставаться молодым

Послесловие

Семь принципов еврейского лидерства

Об авторе

Рабби Джонатан Сакс – Уроки лидерства – Недельные главы Еврейской Библии – Праведность – не лидерство

Восхваление, которого удостоился Hoax, не имеет аналогов во всем Писании. Он был, говорится в Торе, «беспорочен в своем поколении; Hoax ходил пред Богом» (Берешит, 6:9). Подобной похвалы не удостаивается ни Аврагам, ни Моше, никто другой из пророков. Единственный персонаж Библии, который ближе всего оказывается к Ноаху, — Иов, о ком говорится: «Был человек этот непорочен, справедлив, боялся Бога и удалился от зла» (Иов, 1:1). По сути дела, Hoax — единственный персонаж в Танахе, который назван праведником. Однако человек, которого мы видим в конце его жизни, совсем не тот, каким он был вначале. Вот что было после потопа: «Ноах был земледельцем; он первым насадил виноградник.

Выпив вина, он опьянел и [лежал] голым в своем шатре. Хам, отец Кнаана, увидел наготу своего отца и рассказал [об этом] двум своим братьям, [которые оставались] снаружи. Шем и Йефет взяли одежду, накинули ее себе на плечи и, пятясь, вошли [в шатер], чтобы прикрыть наготу отца. [При этом] они отвернулись, чтобы не видеть наготы отца» (Берешит, 9:20-23). Человек Бога стал человеком земли. Не порочный стал пьяницей. Человек, некогда исполненный добродетели, теперь лежал нагой и не стыдился. Человек, спасший свою семью от потопа, теперь настолько утратил достоинство, что двое его сыновей стыдятся смотреть на него. Это притча о деградации. Почему? Hoax — классический пример человека праведного, но не лидера.

В годину катастроф, когда все прогнило, когда в мире царит разврат, когда даже Сам Господь, как сказано в самых горьких стихах Торы, «раскаялся в том, что создал человека на земле, и стало Ему скорбно» (Берешит, 6:6), один только Hoax оправдывает веру Господа в человечество, веру, которая, главным образом, и подвигла Его к сотворению человека. Это несравненное достижение, и ничто не может обратить его вспять. Hoax же, в конце концов, человек, через которого Господь заключает договор с человечеством. Hoax для человечества — то же, что Аврагам для еврейского народа. Hoax был хорошим человеком в дурное время. Но его влияние на жизнь современников, очевидно, было нулевым. Это подразуме-вается в словах Господа: «Я вижу, что в этом поколении [лишь] ты праведен предо Мною» (Берешит, 7:1).

Этим объясняется также тот факт, что только Hoax и его семейство, вместе с животными, были спасены. Логично предположить, что эти два свойства Ноаха — его праведность и неспособность повлиять на современников — внутренне взаимосвязаны. Hoax сохранил добродетель благодаря тому, что он порвал отношения с другими людьми. Так он сумел сохранить здравомыслие в мире, погрязшем в безумии. Знаменитый спор мудрецов о том, следует ли истолковывать фразу «беспорочен в своем поколении» (Берешит, 6:9) как хвалу или хулу, также может иметь к этому отношение. Кто-то считает, что «беспорочен в своем поколении» означает, что он был непорочным лишь на фоне низких стандартов морали, доминировавших в его время.

Живи он во времена Аврагама, заявляют сторонники этой точки зрения, он был бы неприметным человеком. Другие же утверждают прямо противоположное: если в дурном поколении Hoax был праведником, то еще более значительное положение он занимал бы в поколении, где образцом для подражания был Аврагам. Суть этого спора, как мне представляется, в следующем: была ли изоляция Ноаха свойством его характера, поскольку он был одиночкой, или же всего лишь необходимой тактикой поведения в то время и в том месте? Если он был одиночкой от природы, он бы не был примечателен рядом с таким героем, как Аврагам. Он бы оставался невосприимчивым ко всякому влиянию, дурному или благому.