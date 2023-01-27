Земная жизнь Иисуса Христа, совершенные Им чудеса, Его учение, смерть и Воскресение, а затем самоотверженная проповедь Апостолов по всем странам известного тогда мира, – это такие, сами по себе, величайшие исторические события, о которых должны были много говорить и писать современники и последующие поколения.

Но были еще и особенные причины, вызвавшие внимание языческого мира к учению Христа. Евреи, распявшие Его и кричавшие перед тем Пилату: Кровь Его на нас и на детях наших(Мф 27:25), разослали (как о том свидетельствует Иустин Философ в своем «Разговоре с Трифоном-иудеем», гл. 108) по всей вселенной избранных мужей разглашать, что «появилась безбожная и беззаконная ересь через какого-то Галилеянина Иисуса, которого мы распяли, но ученики Его ночью похитили Его из гроба, где Он был положен по снятии с креста, и обманывают людей, говоря, что Он воскрес из мертвых и вознесся на небо».

Евреи, жившие тогда почти во всех городах обширнейшей Римской империи, помогали избранным мужам иудейским и, в свою очередь, разглашали самые нелепые слухи о христианах с целью выставить их в глазах равнодушных к вопросам веры язычников как опасных и зловредных сектантов.

Эти обвинения вызвали гонения на христиан и вынудили последних, с одной стороны, поддерживать своих слабых духом и неокрепших еще в вере собратий посылкой им писем (посланий) утешения и увещания, с другой же стороны, защищаться, но только не оружием, а словом и пером, против клеветников и гонителей.

Борис Гладков - Толкование Евангелия

Москва, Эксмо, 2016 г. – 944 с.

ISBN: 978-5-699-85817-0

Также Репринт издания 1907 г

М.: Столица, 1991. — 720 с.

ISBN 5-7055-1423-9

Борис Гладков - Толкование Евангелия – Содержание

Отзыв святого праведного Иоанна Кронштадтского на книгу «Толкование Евангелия» Б. И. Гладкова

Предисловие к первому изданию

Введение

Глава 1 Предсказание ангела о рождении Иоанна Предтечи. Благовестие Пресвятой Деве Марии. Встреча с Елисаветой. Рождение Иоанна

Глава 2 Рождение Иисуса Христа. Поклонение пастухов. Обрезание Иисуса. Принесение Его в храм. Встреча с Симеоном. Отшествие из Иерусалима

Глава 3 Поклонение волхвов. Избиение младенцев. Бегство в Египет и возвращение из него. Двенадцатилетний Иисус в храме

Глава 4 Иоанн Креститель и его проповедь

Глава 5 Крещение Иисуса. Искушение

Глава 6 Посольство синедриона. Свидетельство Иоанна об Иисусе. Призвание первых учеников. Возвращение в Галилею. Родословная Иисуса

Глава 7 Путешествие Иисуса в Иерусалим. Изгнание торговцев из храма. Беседа с Никодимом. Последнее свидетельство Иоанна об Иисусе

Глава 8 Взятие Иоанна под стражу. Уход Иисуса из Иудеи. Беседа Его с самарянкой

Глава 9 Исцеление сына царедворца. Чудесный улов рыбы. Исцеление бесноватого. Исцеление тещи Симона-Петра. Иисус в Назарете. Исцеление расслабленного. Призвание мытаря Матфея

Глава 10 Вторая Пасха. Прибытие Иисуса в Иерусалим. Исцеление расслабленного

Глава 11 Возвращение Иисуса в Галилею. Исцеление сухорукого. Учение о значении субботы

Глава 12 Избрание двенадцати Апостолов. Нагорная проповедь

Глава 13 Исцеление прокаженного. Исцеление слуги капернаумского сотника. Христос в доме Симона-фарисея

Глава 14 Поучения в притчах

Глава 15 Ответы книжнику и двум ученикам. Укрощение бури. Исцеление бесноватых в стране Гадаринской. Исцеление страдавшей кровотечением. Воскрешение дочери Иаира. Исцеление двух слепых и немого бесноватого. Воскрешение сына вдовы Наинской

Глава 16 Посольство от Иоанна. Ответ Иисуса посланным. Речь Его к народу об Иоанне и об иудеях. Укоризна городам галилейским. Прославление Бога Отца. Призвание трудящихся и обремененных

Глава 17 Отправление Апостолов на проповедь и наставления им

Глава 18 Исцеление бесноватого слепого и немого. Обвинения Иисуса книжниками в том, что Он изгоняет бесов силой веельзевула. Отказ им в знамении. Приход к Иисусу Его Матери и братьев

Глава 19 Смерть Иоанна Крестителя. Возвращение Апостолов. Насыщение народа пятью хлебами и двумя рыбами. Хождение Иисуса по воде и спасение утопавшего Апостола Петра. Беседа о хлебе жизни. Оставление Иисуса многими учениками

Глава 20 Избрание семидесяти учеников и отправление их на проповедь. Третья Пасха. Учение Иисуса о том, что оскверняет человека. Путешествие Иисуса в пределы Тирские и Сидонские. Путешествие по области Десятиградия. Чудесное насыщение 4000 человек. Возвращение в Галилею

Глава 21 Преображение Господне. Исцеление бесноватого, которого Апостолы не могли исцелить

Глава 22 Прибытие в Капернаум. Спор Апостолов о том, кто из них больше. Наставление им о смирении. Речь о соблазнах. Разные наставления Апостолам. Притча о немилосердном должнике. Уплата подати на храм

Глава 23 Путешествие Иисуса в Иерусалим на праздник кущей. Толки о Нем. Речь Иисуса о Себе. Приказ первосвященников и фарисеев схватить Иисуса

Глава 24 Грешница перед судом Иисуса. Речь Иисуса о Себе. Обличение фарисеев. Покушение фарисеев убить Иисуса

Глава 25 Исцеление слепорожденного. Притча о добром пастыре

Глава 26 Иисус в доме Марфы. Возвращение семидесяти учеников. Притча о ближнем. Учение о неотступности в молитве

Глава 27 Обличение фарисеев и законников на обеде у фарисея. Наставления ученикам. Беседа о любостяжании. Притча о богаче. Притчи о рабах, ожидающих возвращения господина своего, и о благоразумном домоправителе. Речь Иисуса по поводу известия о казни Пилатом галилеян. Притча о смоковнице. Исцеление скорченной женщины

Глава 28 Иисус в Иерусалиме на празднике обновления

Глава 29 Исцеление страдавшего водяной болезнью. Притча о званных. Речь о малом числе спасающихся. Притча о богаче и нищем Лазаре

Глава 30 Учение Иисуса Христа о разводе и девственности. Благословение детей

Глава 31 Притчи о заблудшей овце и о потерянной драхме. Притча о блудном сыне. Притча о неверном управителе

Глава 32 Последнее путешествие Иисуса в Иерусалим. Исцеление десяти прокаженных. Притча о судье неправедном. Притча о фарисее и мытаре. Беседа с богатым юношей и учениками о богатстве. Притча о работниках в винограднике

Глава 33 Воскрешение Лазаря. Заговор первосвященников и фарисеев

Глава 34 Просьба Саломии и сыновей ее, Иакова и Иоанна. Наставление о смирении. Иисус в доме Закхея-Мытаря. Притча о минах. Исцеление слепого Вартимея

Глава 35 Иисус в Вифании. Торжественный въезд в Иерусалим. Осуждение бесплодной смоковницы. Изгнание торговцев и меновщиков из храма

Глава 36 Беседы в храме. Притча о двух сыновьях. Притча о злых виноградарях. Речь о камне, отвергнутом строителями. Притча о брачном пире. Ответ Иисуса фарисеям о подати кесарю. Ответ саддукеям о воскресении. Ответ законнику о наибольшей заповеди. Речь о Христе: чей Он Сын? Обличение книжников и фарисеев. Лепта вдовы. Приход эллинов к Иисусу. Притча о пшеничном зерне. Молитва Иисуса и голос с неба

Глава 37 Беседа Иисуса с Апостолами о разрушении Иерусалима и о кончине мира. Притча о десяти девах и талантах. Рассказ о Страшном Суде

Глава 38 Иисус в доме Симона-прокаженного

Глава 39 Тайная Вечеря. Приготовления. Спор Апостолов. Омовение ног. Наставление о смирении. Обличение предателя и уход его с Вечери. Установление Таинства Евхаристии. Прощальная беседа Иисуса с одиннадцатью Апостолами. Окончание Тайной Вечери и уход из Иерусалима на гору Елеонскую

Глава 40 Наставление Апостолам по пути в Гефсиманию. Притча о виноградной лозе. Молитва Иисуса

Глава 41 Иисус в Гефсиманском саду. Моление о чаше. Взятие Иисуса под стражу

Глава 42 Иисус у бывшего первосвященника Анны. Иисус перед судом синедриона. Отречение Петра. Вторичное, на рассвете, заседание синедриона. Раскаяние Иуды

Глава 43 Иисус на суде Пилата. Иисус у Ирода. Вторичный суд Пилата. Бичевание Иисуса. Предание Пилатом Иисуса во власть синедриона

Глава 44 Шествие на Голгофу. Распятие Иисуса и двух разбойников. Смерть Иисуса. Снятие тела Иисуса со креста и погребение Его. Приставление стражи ко гробу

Глава 45 Воскресение Иисуса Христа. Подкуп первосвященниками стражников. Явление Христа Марии Магдалине. Явление Его женам-мироносицам

Глава 46 Явление Господа ученикам, шедшим в Эммаус. Явление Его десяти Апостолам. Вторичное явление им и Фоме

Глава 47 Явление Христа Апостолам в Галилее. Вознесение Господне

Глава 48 Что вы думаете о Христе?

Приложения