Один наш знакомый поинтересовался: чем вы сейчас занимаетесь ? Работаем над книгой «Геометрия ивритского алфавита» - ответили мы. Что же вы насилуете одну и ту же тему? - с пренебрежением заявил знакомый, на что мы ответили ему ( [16] стр.138 ) : « Слова Торы, которую человек изучает, украшают корону Царя всего мира. В «Толковании на буквы рабби Акивы» говорится, что 22 буквы, составляющие алфавит Святого языка Торы, вырезаны на венце Святого, благословен Он, перед которым всё трепещет, и что именно эти буквы поддерживают небеса и землю».

«Даже в тех разделах Торы ( [16] стр. 116, 117 ) , которые все ощупывают постоянно, всё время находятся люди, помогающие набухнуть почкам и распуститься цветам Торы. Как в женской груди, когда бы ребёнок ни стал теребить её, всегда найдётся немного молока, таковы же слова Торы, ибо мудрости её нет предела. Как только в устах человека звучит слово о чём-то новом в Торе, это слово возносится ввысь и предстаёт перед Святым, а Тот берёт это слово, целует его и увенчивает семьюдесятью чеканными венцами». Эти слова из книги Хафец Хаима подтверждаются содержанием настоящей книги.

В обычной гиматрии, имеющейся в любой Священной книге и почти в каждой книге «перушим», т.е. пояснений к Священному Писанию, мы увидели с Б-жьей помощью гармонические четвёрки - основу проективной геометрии.Наверное, впервые общеизвестные преобразования «атбаш», «албам», «икбахар» и др. предстают перед читателем, как проективные преобразования. Отсюда конические сечения, дезарговы конфигурации и другие образы проективной геометрии оказываются связанными с алфавитом иврита.

Построения с помощью одной линейки - характерная особенность проективной геометрии - позволили восстановить на прямой весь алфавит Священного языка по трём фиксированным его буквам. Исследованию преобразований ивритского алфавита посвящены труды известнейших мудрецов еврейского народа. Например, книга «Ореховый сад» [28] крупнейшего каббалиста Джикатилио. В ней, в частности, преобразования алфавита связываются с таблицами, похожими на таблицу Авраама Авину.

В наше время эта тема нашла своё отражение в книге «Сефер Иецира» покойного ( ז.ל ) рава и профессора, математика Арие Каплана.

В настоящей книге исследуется возможность задания преобразования ивритского алфавита двумя элементами таблицы Авраама Авину. В отличие от многих алфавитов других языков, каждая буква алфавита иврита обладает наполнением. У буквы «алеф» наполнение состоит из трёх букв: אלפ , а у буквы «каф» ־ только из двух: כפ . В алфавите иврита есть три буквы כפה , наполнения которых состоят только из двух букв. Почему так ? На этот вопрос может ответить только Всевышний, а мы разбираем лишь некоторые свойства, связанные с этим фактом.

Например, треугольники ивритского алфавита. И нельзя не согласиться со словами рабейну Моше-Хаима Луцатто ( [31] стр. 117 ) : «Тот, кто углубится в мудрость, откроет, что все создания связаны друг с другом неразрывной связью». В настоящей книге демонстрируются связи между наполнением букв, геометрией треугольника, преобразованием «икбахар» и др. Геометрическая интерпретация наполнения букв в виде трёх точек, лежащих на одной прямой, приводит к сравнению конфигураций слов, проективным преобразованиям между плоскостями ( коллинеациям ) , что подтверждает слова Моше Луцатто.

Исследования алфавита иврита являются одновременно и исследованиями Торы, которая есть самое главное создание Б ־ га, сотворённое прежде мира ( [31] стр. 150 ) Человек рождён для труда, и объясняют мудрецы Талмуда, что речь идёт о труде изучения Торы ( [31] стр.129 ). Пусть человек всегда видит Тору не паханным полем, вспашет его и получит с него плоды. Книга нацелена на людей, обладающих знанием и пониманием математики в объёме средней школы , и желающих познакомиться со свойствами Священного алфавита, не лежащими на поверхности. Книга знакомит читателей с инструментами исследования Торы.

Рав Матитьягу Глазерсон - Геометрия Ивритского Алфавита

Издательство «Seferlsrael»

Тель-Авив, 2005

ISBN -965-7197-36-8

194с.

Рав Матитьягу Глазерсон - Геометрия Ивритского Алфавита - Оглавление

1.Исследование стиха «Шмот» 25.8

2. Поиск ключевых слов

3. Буквы как прямые линии

4. Алфавит на проективной прямой

5. Плоская конфигурация слова

6. Проективные координаты букв алфавита

7. Проективные соответствия ивритского алфавита

8.Коллинеация между двумя словами

9.Ивритский алфавит и геометрия

10.Преобразование איק בכר и Маген Давид

и Маген Давид 11.Ивритский алфавит на коническом сечении

12. Шесть частей ивритского алфавита

13. Слова и марковские цепи с непрерывным временем

14. Интенсивности слов

15. Математические аспекты преобразований אתבש , אלבמ

16 . איק בכר и обобщённая теорема Дезарга

и обобщённая теорема Дезарга 17. Проективные соответствия в естественном порядке букв

18. Преобразования сдвига и таблица Авраама Авину

19. Преобразования алфавита и числовая таблица Авраама Авину

20. Преобразования אט בח , אי בט на коническом сечении

на коническом сечении 21.Наполнения букв и треугольники ивритского алфавита

22. Стихи Дварим 21.13 ־ и диаграмма Воронова

и диаграмма Воронова 23. Квадраты слов

24. Расшифровка по Торе аббревиатур

Заключение

Библиография

Рав Матитьягу Глазерсон - Геометрия Ивритского Алфавита - Исследование стиха «Шмот» 25.8

Мы начинаем книгу разделом о Храме Всевышнего в Иерусалиме. Описание Храма в Торе насыщено геометрическими образами, но в этом разделе рассматриваются только числовые соотношения, намекающие на возникновение Третьего Храма и напоминающие читателям о гиматриях, используемых в дальнейшем. В [ 1 ] Шмот 25.8 написано:

” ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ”

что в переводе на русский язык звучит так: И построят мне Храм и Я буду обитать среди них. Это предложение, очевидно, содержит много тайн. Две из них закодированы в слове ושכנתי ( вэ шаханти ) . Речь идёт о времени существования Первого и Второго Храмов. Если слово ושכנתי преобразовать согласно принципам, изложенным в [2] стр. 60, то можно получить два слова:

ושכן ת״י

что означает «будет обитать» 410. Другими словами, Первый Храм простоит 410 лет. Рассматриваемое нами слово можно представить иначе:

ושני ת"כ

и интерпретировать так: Второй Храм простоит 420 лет. Об этом читаем в [ 3 ] стр. 208 - 209, а также в Священном Писании [ 4 ]. В стихе «Шмот» 25.9 говорится о «мишкане»; משכן - т.е. временный Храм. В слове ושכנתי есть намёк ־ שכן корень слова משכן - на временный Храм, причём сказано, что в будущем стройте также, по той же форме, модели, которую показал Б-г Моше. Намёк на время существования двух Храмов имеется в нескольких местах Торы, например: Шмот 27.20 ; Ваикра 24.2 ,где написано:

יישמן זית זך כתית"