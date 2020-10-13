Глазерсон - Геометрия Ивритского Алфавита
Один наш знакомый поинтересовался: чем вы сейчас занимаетесь ? Работаем над книгой «Геометрия ивритского алфавита» - ответили мы. Что же вы насилуете одну и ту же тему? - с пренебрежением заявил знакомый, на что мы ответили ему ( [16] стр.138 ) : « Слова Торы, которую человек изучает, украшают корону Царя всего мира. В «Толковании на буквы рабби Акивы» говорится, что 22 буквы, составляющие алфавит Святого языка Торы, вырезаны на венце Святого, благословен Он, перед которым всё трепещет, и что именно эти буквы поддерживают небеса и землю».
«Даже в тех разделах Торы ( [16] стр. 116, 117 ) , которые все ощупывают постоянно, всё время находятся люди, помогающие набухнуть почкам и распуститься цветам Торы. Как в женской груди, когда бы ребёнок ни стал теребить её, всегда найдётся немного молока, таковы же слова Торы, ибо мудрости её нет предела. Как только в устах человека звучит слово о чём-то новом в Торе, это слово возносится ввысь и предстаёт перед Святым, а Тот берёт это слово, целует его и увенчивает семьюдесятью чеканными венцами». Эти слова из книги Хафец Хаима подтверждаются содержанием настоящей книги.
В обычной гиматрии, имеющейся в любой Священной книге и почти в каждой книге «перушим», т.е. пояснений к Священному Писанию, мы увидели с Б-жьей помощью гармонические четвёрки - основу проективной геометрии.Наверное, впервые общеизвестные преобразования «атбаш», «албам», «икбахар» и др. предстают перед читателем, как проективные преобразования. Отсюда конические сечения, дезарговы конфигурации и другие образы проективной геометрии оказываются связанными с алфавитом иврита.
Построения с помощью одной линейки - характерная особенность проективной геометрии - позволили восстановить на прямой весь алфавит Священного языка по трём фиксированным его буквам. Исследованию преобразований ивритского алфавита посвящены труды известнейших мудрецов еврейского народа. Например, книга «Ореховый сад» [28] крупнейшего каббалиста Джикатилио. В ней, в частности, преобразования алфавита связываются с таблицами, похожими на таблицу Авраама Авину.
В наше время эта тема нашла своё отражение в книге «Сефер Иецира» покойного ( ז.ל ) рава и профессора, математика Арие Каплана.
В настоящей книге исследуется возможность задания преобразования ивритского алфавита двумя элементами таблицы Авраама Авину. В отличие от многих алфавитов других языков, каждая буква алфавита иврита обладает наполнением. У буквы «алеф» наполнение состоит из трёх букв: אלפ , а у буквы «каф» ־ только из двух: כפ . В алфавите иврита есть три буквы כפה , наполнения которых состоят только из двух букв. Почему так ? На этот вопрос может ответить только Всевышний, а мы разбираем лишь некоторые свойства, связанные с этим фактом.
Например, треугольники ивритского алфавита. И нельзя не согласиться со словами рабейну Моше-Хаима Луцатто ( [31] стр. 117 ) : «Тот, кто углубится в мудрость, откроет, что все создания связаны друг с другом неразрывной связью». В настоящей книге демонстрируются связи между наполнением букв, геометрией треугольника, преобразованием «икбахар» и др. Геометрическая интерпретация наполнения букв в виде трёх точек, лежащих на одной прямой, приводит к сравнению конфигураций слов, проективным преобразованиям между плоскостями ( коллинеациям ) , что подтверждает слова Моше Луцатто.
Исследования алфавита иврита являются одновременно и исследованиями Торы, которая есть самое главное создание Б־га, сотворённое прежде мира ( [31] стр. 150 ) Человек рождён для труда, и объясняют мудрецы Талмуда, что речь идёт о труде изучения Торы ( [31] стр.129 ). Пусть человек всегда видит Тору не паханным полем, вспашет его и получит с него плоды. Книга нацелена на людей, обладающих знанием и пониманием математики в объёме средней школы , и желающих познакомиться со свойствами Священного алфавита, не лежащими на поверхности. Книга знакомит читателей с инструментами исследования Торы.
Рав Матитьягу Глазерсон - Геометрия Ивритского Алфавита
Издательство «Seferlsrael»
Тель-Авив, 2005
ISBN -965-7197-36-8
194с.
Рав Матитьягу Глазерсон - Геометрия Ивритского Алфавита - Оглавление
- 1.Исследование стиха «Шмот» 25.8
- 2. Поиск ключевых слов
- 3. Буквы как прямые линии
- 4. Алфавит на проективной прямой
- 5. Плоская конфигурация слова
- 6. Проективные координаты букв алфавита
- 7. Проективные соответствия ивритского алфавита
- 8.Коллинеация между двумя словами
- 9.Ивритский алфавит и геометрия
- 10.Преобразование איק בכר и Маген Давид
- 11.Ивритский алфавит на коническом сечении
- 12. Шесть частей ивритского алфавита
- 13. Слова и марковские цепи с непрерывным временем
- 14. Интенсивности слов
- 15. Математические аспекты преобразований אתבש , אלבמ
- 16 .איק בכר и обобщённая теорема Дезарга
- 17. Проективные соответствия в естественном порядке букв
- 18. Преобразования сдвига и таблица Авраама Авину
- 19. Преобразования алфавита и числовая таблица Авраама Авину
- 20. Преобразования אט בח , אי בט на коническом сечении
- 21.Наполнения букв и треугольники ивритского алфавита
- 22. Стихи Дварим 21.13־ и диаграмма Воронова
- 23. Квадраты слов
- 24. Расшифровка по Торе аббревиатур
- Заключение
- Библиография
Рав Матитьягу Глазерсон - Геометрия Ивритского Алфавита - Исследование стиха «Шмот» 25.8
Мы начинаем книгу разделом о Храме Всевышнего в Иерусалиме. Описание Храма в Торе насыщено геометрическими образами, но в этом разделе рассматриваются только числовые соотношения, намекающие на возникновение Третьего Храма и напоминающие читателям о гиматриях, используемых в дальнейшем. В [ 1 ] Шмот 25.8 написано:
”ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”
что в переводе на русский язык звучит так: И построят мне Храм и Я буду обитать среди них. Это предложение, очевидно, содержит много тайн. Две из них закодированы в слове ושכנתי ( вэ шаханти ) . Речь идёт о времени существования Первого и Второго Храмов. Если слово ושכנתי преобразовать согласно принципам, изложенным в [2] стр. 60, то можно получить два слова:
ושכן ת״י
что означает «будет обитать» 410. Другими словами, Первый Храм простоит 410 лет. Рассматриваемое нами слово можно представить иначе:
ושני ת"כ
и интерпретировать так: Второй Храм простоит 420 лет. Об этом читаем в [ 3 ] стр. 208 - 209, а также в Священном Писании [ 4 ]. В стихе «Шмот» 25.9 говорится о «мишкане»; משכן - т.е. временный Храм. В слове ושכנתי есть намёк ־ שכן корень слова משכן - на временный Храм, причём сказано, что в будущем стройте также, по той же форме, модели, которую показал Б-г Моше. Намёк на время существования двух Храмов имеется в нескольких местах Торы, например: Шмот 27.20 ; Ваикра 24.2 ,где написано:
יישמן זית זך כתית"
что в переводе на русский означает: чистое масло из маслин (оливковое масло ) раскрошенных ( разбитых ) для меноры ( семисвечника в Храме). Поскольку речь идёт о Храмовом светильнике, наши мудрецы обратили внимание на слово כתית. Если его разбить на два слова и читать в обратном порядке, то получится ת״י ; ת״כ , т.е. 410 и 420. Это намёк на время существования Первого и Второго Храмов. Возможно, что в стихе ( 1 ) закодировано что-то, связанное с Третьим Храмом, поэтому представляет интерес исследовать этот стих. Этим мы и займёмся. Прежде всего введём понятие обратной гиматрии, которой будем пользоваться в дальнейшем.
Книга хороша для тех, кому нравиться творчество этого автора, да и сам иврит
спасибо
Спасибо! С Праздником Света Всех! Приятно быть членом клуба.
Спасибо!