Вавилонский Талмуд - Московское издание - Трактат Мегила - Том 1

C волнением и радостью представляем читателям второй переведен­ный нами на русский язык трактат Вавилонского Талмуда.

Задавшись целью перевести Талмуд и размышляя о принципах осуществления этой идеи, мы должны были прежде всего найти ре­шение основного рабочего вопроса-вопроса о формате издания. Он предполагал несколько возможностей: перевод оригинала без каких-либо дополнений, ввод в текст оригинала связок и пояснений и, наконец, создание основательного комментария.

Суть Талмуда - анализ положений Устной Торы. Простое чтение его текста, пусть даже при этом возникает какое-то понимание,- занятие малополезное. Едва ли можно даже назвать его ознакомлением с Талмудом. Талмуд записан чрезвычайно сжато; его язык имеет свои коды и правила прочтения; его логические выкладки нередко опускают отдельные звенья, очевидные для знатока; зачастую его текст рассчитан на глубокое знакомство с темами, освещенными в других местах Талмуда или в Пятикнижии. Само­стоятельное понимание незнакомого талмудического текста возможно только после долгого предшествующего изучения Талмуда под руководством опытного учителя. Только тогда изучающий способен самостоятельно разобраться, о чем говорит новый для него отрывок, как сказанное согласуется с уже известным материалом, какие во­просы следует здесь поставить и где искать ответы на них.

Стремясь по-настоящему помочь желающим учить Устную Тору по первоисточни­ку-Талмуду, мы пришли к решению, что перевод Талмуда должен быть сопровожден основательным пояснением.

Существует множество комментариев к Талмуду, записанных величайшими мудреца­ми еврейского народа последнего тысячелетия. Вопрос о том, какой из комментариев является основным, решен предыдущими поколениями: основной комментарий к пша­ту (базовому пониманию) Талмуда - комментарий Раши. Естественно, что и в нашем издании пшат разъясняется по Раши, и это обстоятельство в каждом отдельном слу­чае не оговаривается. В тех местах, где требовалось дополнительное пояснение, оно строилось на основе других классических комментариев, анализирующих тот или иной затруднительный момент. В таких местах дается ссылка на источник.

Одна из основных установок издания - в пояснениях опираться исключительно на клас­сические комментарии. Однако часто эти комментарии, записанные предельно лаконично, требуют дополнительных разъяснений, и эти разъяснения носят уже, так сказать, «ав­торский» характер. Они составлены нами, и их уровень ограничен нашим пониманием.

Во избежание смысловых ошибок материал книги проходил многоэтапную проверку. Заключительная проверка была выполнена известным знатоком Торы гаоном равом Игалем Полищуком, шлита.

Несмотря на все приложенные усилия, мы не претендуем на безукоризненность работы, слишком хорошо сознавая сложность задачи и пределы своих возможностей.

При работе над книгой использовалась «Метивта»-издание Талмуда с пояснениями на иврите, выпущенное издательством «Оз ве-адар», имеющее структуру, аналогичную избранной нами, и уже многие годы занимающее почетное место среди книг-пособий по Талмуду. Речь, однако, идет не о переводе издания «Метивта», но об использовании его материала. Лучшие авторы и научные редакторы «Метивты», сегодня-члены нашего изда­тельского коллектива, проделали существенную работу по ее адаптации и улучшению, готовя ее для издания на русском языке. Кроме самого текста «Метивты», использовался и опыт ее издателей, выработавших ценные приемы и принципы работы над изданием такого рода.

Текст книги состоит из четырех частей: (1) оригинальный текст Талмуда на иврите, (2) перевод оригинала на русский язык, (З) основное пояснение, (4) примечания в снос­ках. Перевод Талмуда выделен жирным шрифтом; основное пояснение в виде связки между словами Талмуда дано обычным шрифтом и интегрировано в текст перевода. При чтении важно различать, где слова Талмуда, а где-пояснения, и стараться понять, как пояснения вытекают из первоисточника.

Мы старались сделать перевод, с одной стороны, как можно более близким к тексту оригинала (чтобы читатель, который начал изучать язык оригинала, мог сопоставить перевод с оригиналом и понять, что означает каждое слово Талмуда), а с другой - по­нятным для прочтения и составляющим единое целое с основным пояснением. При­мечания в сносках содержат расширения к пояснениям; вопросы, которые могут (или должны) возникнуть у внимательного ученика, и ответы на них; указания на источники; общую информацию, которая позволяет понять контекст вопроса. Если в примечаниях приводятся комментарии, дополнительные к комментариям Раши, это делается не с тем, чтобы представить читателю спектр различных мнений, а лишь с тем, чтобы основное понимание вопроса раскрылось полнее. Список авторов используемых комментариев приведен в конце книги.

Слова и термины, не имеющие точного аналога в русском языке, оставлены без перевода, даны курсивом и пояснены в примечаниях. Основные термины пояснены в словаре в конце книги.

Каждая страница перевода с пояснениями помещена против оригинальной страницы Талмуда. Главы поколения придают большое значение именно такому формату изданий Талмуда с пояснениями, поскольку это побуждает человека изучать сам оригинал, все реже прибегая за помощью к странице пояснений.