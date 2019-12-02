Вавилонский Талмуд - Московское издание - Трактат Мегила - Том 1

Вавилонский Талмуд - Трактат Мегила - том 1 - московское издание
Московское издание Талмуда - Том 2 - Трактат «Мегила» - Том 1
Талмуд - это книга, на основе которой строится жизнь каждого еврея и еврейского народа в целом. Детали выполнения заповедей, моральные принципы и взгляд Торы на разные вопросы жизни - все исходит из Талмуда. К сожалению, еврейство России было насильно оторвано от этого живого источника. И потому сегодня многим из тех, кто хочет изучать Талмуд, мешает незнание языка Талмуда, форма изложения и т.д.
Слава Б-гу, группа русскоязычных знатоков Торы под руководством гаона рава Игаля Полищука, шлите, и гаона рава Шимона Швальба, шлита, перевела трактат «Мегила» на русский язык. Была проделана большая работа с тем, чтобы по этой книге мог изучать Талмуд даже человек, совершенно не знакомый с ним прежде. Надеюсь, что эта книга поможет многим войти в великое море Талмуда и научиться плавать в его водах.
В трактате Мегила, среди многих тем, Гемара подробно анализирует отношения между Б-гом и еврейским народом, причины бедствий, обрушивающихся на еврейский народ в галуте, и-что нужно делать для спасения.
Особая благодарность тем добрым евреям Москвы, которые финансировали этот проект. Пусть Б-г пошлет им благословение во всех их делах.
Рав Бен Цион Зильбер, Руководитель организации «Толдот Иешурун» Глава ешивы «Толдот Йешурун», Член раввинского совета издательства «Кеилат Москва»
Вавилонский Талмуд - С пояснениями и комментариями - Трактат «Мегила» - Том 1
На основе Талмуда с разъяснениями «Метивта» издательства «Оз ве-адар»
Издательство «Кеилат Москва» 2016, 541 с формат А4
JewishPublishers.com
Руководство издательства
- Рав Пинхас Гольдшмидт, президент издательства
- Рав Моше Лебель, вице-президент издательства
- Рав Шимон Швальб, главный редактор издательства
- Рав Пинхас Швальб, директор издательства
Вавилонский Талмуд - С пояснениями и комментариями - Трактат «Мегила» - Том 1 - От редакции
C волнением и радостью представляем читателям второй переведенный нами на русский язык трактат Вавилонского Талмуда.
Задавшись целью перевести Талмуд и размышляя о принципах осуществления этой идеи, мы должны были прежде всего найти решение основного рабочего вопроса-вопроса о формате издания. Он предполагал несколько возможностей: перевод оригинала без каких-либо дополнений, ввод в текст оригинала связок и пояснений и, наконец, создание основательного комментария.
Суть Талмуда - анализ положений Устной Торы. Простое чтение его текста, пусть даже при этом возникает какое-то понимание,- занятие малополезное. Едва ли можно даже назвать его ознакомлением с Талмудом. Талмуд записан чрезвычайно сжато; его язык имеет свои коды и правила прочтения; его логические выкладки нередко опускают отдельные звенья, очевидные для знатока; зачастую его текст рассчитан на глубокое знакомство с темами, освещенными в других местах Талмуда или в Пятикнижии. Самостоятельное понимание незнакомого талмудического текста возможно только после долгого предшествующего изучения Талмуда под руководством опытного учителя. Только тогда изучающий способен самостоятельно разобраться, о чем говорит новый для него отрывок, как сказанное согласуется с уже известным материалом, какие вопросы следует здесь поставить и где искать ответы на них.
Стремясь по-настоящему помочь желающим учить Устную Тору по первоисточнику-Талмуду, мы пришли к решению, что перевод Талмуда должен быть сопровожден основательным пояснением.
Существует множество комментариев к Талмуду, записанных величайшими мудрецами еврейского народа последнего тысячелетия. Вопрос о том, какой из комментариев является основным, решен предыдущими поколениями: основной комментарий к пшату (базовому пониманию) Талмуда - комментарий Раши. Естественно, что и в нашем издании пшат разъясняется по Раши, и это обстоятельство в каждом отдельном случае не оговаривается. В тех местах, где требовалось дополнительное пояснение, оно строилось на основе других классических комментариев, анализирующих тот или иной затруднительный момент. В таких местах дается ссылка на источник.
Одна из основных установок издания - в пояснениях опираться исключительно на классические комментарии. Однако часто эти комментарии, записанные предельно лаконично, требуют дополнительных разъяснений, и эти разъяснения носят уже, так сказать, «авторский» характер. Они составлены нами, и их уровень ограничен нашим пониманием.
Во избежание смысловых ошибок материал книги проходил многоэтапную проверку. Заключительная проверка была выполнена известным знатоком Торы гаоном равом Игалем Полищуком, шлита.
Несмотря на все приложенные усилия, мы не претендуем на безукоризненность работы, слишком хорошо сознавая сложность задачи и пределы своих возможностей.
При работе над книгой использовалась «Метивта»-издание Талмуда с пояснениями на иврите, выпущенное издательством «Оз ве-адар», имеющее структуру, аналогичную избранной нами, и уже многие годы занимающее почетное место среди книг-пособий по Талмуду. Речь, однако, идет не о переводе издания «Метивта», но об использовании его материала. Лучшие авторы и научные редакторы «Метивты», сегодня-члены нашего издательского коллектива, проделали существенную работу по ее адаптации и улучшению, готовя ее для издания на русском языке. Кроме самого текста «Метивты», использовался и опыт ее издателей, выработавших ценные приемы и принципы работы над изданием такого рода.
Текст книги состоит из четырех частей: (1) оригинальный текст Талмуда на иврите, (2) перевод оригинала на русский язык, (З) основное пояснение, (4) примечания в сносках. Перевод Талмуда выделен жирным шрифтом; основное пояснение в виде связки между словами Талмуда дано обычным шрифтом и интегрировано в текст перевода. При чтении важно различать, где слова Талмуда, а где-пояснения, и стараться понять, как пояснения вытекают из первоисточника.
Мы старались сделать перевод, с одной стороны, как можно более близким к тексту оригинала (чтобы читатель, который начал изучать язык оригинала, мог сопоставить перевод с оригиналом и понять, что означает каждое слово Талмуда), а с другой - понятным для прочтения и составляющим единое целое с основным пояснением. Примечания в сносках содержат расширения к пояснениям; вопросы, которые могут (или должны) возникнуть у внимательного ученика, и ответы на них; указания на источники; общую информацию, которая позволяет понять контекст вопроса. Если в примечаниях приводятся комментарии, дополнительные к комментариям Раши, это делается не с тем, чтобы представить читателю спектр различных мнений, а лишь с тем, чтобы основное понимание вопроса раскрылось полнее. Список авторов используемых комментариев приведен в конце книги.
Слова и термины, не имеющие точного аналога в русском языке, оставлены без перевода, даны курсивом и пояснены в примечаниях. Основные термины пояснены в словаре в конце книги.
Каждая страница перевода с пояснениями помещена против оригинальной страницы Талмуда. Главы поколения придают большое значение именно такому формату изданий Талмуда с пояснениями, поскольку это побуждает человека изучать сам оригинал, все реже прибегая за помощью к странице пояснений.
Здравствуйте а как я могу купить эту книгу
Интересно издание, спасибо! Но оно более расчитано на изучающих Гемару с ее средневековми комментами. Все остальное сделано в духе Талмуда Штейнзальтца, это хорошо. И тем, кто сам не переводит, лучше сверяться по разным переводам: так, напр., в первой фразе Meg. 3b "веамар" у Штейнзальтца (p. 206) переведено правильно и по грамматике, и по смылу, ведь там приведены высказывания разных мудрецом ("And Rav Shmuel bar Unya said"), а вот в московском издании вдруг читаем: "Так сказал рав Шмуэль бар Улья" (страницы там почему-то не указаны). Но все это уже для эстетов и ученых...
Спасибо за это ценное издание!