Два круга вопросов, очерченные темой настоящей работы, — антропология преп. Максима и православная апологетика — на первый взгляд могут показаться не имеющими тесной и очевидной связи Друг с другом.

То, что в действительности их взаимоотношение не является чем-либо искусственным, будет показано в ходе всего предлагаемого исследования.

диакон Андрей Глущенко - Значение антропологии преподобного Максима Исповедника для современной православной апологетики

К. : Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2013. —296 с

ISBN 978-966-2371-21-5

диакон Андрей Глущенко - Значение антропологии преподобного Максима Исповедника для современной православной апологетики - Содержание

Вступление Раздел 1 ОНТОЛОГИЧЕСКИ-КАТЕГОРИАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ 1.1.Триада: γένεσις, κίνησις, στάσις (возникновение, движение, покой) 1.2.Триада: αρχή, μεσότης, τέλος (начало, середина, конец) 1.3.Триада: ουσία, δύναμις, ενέργεια (сущность, сила, энергия) 1.4.Диада: ουσία, ύπόστασις (сущность, ипостась) 1.5.Учение о логосах 1.6.Выводы 1. Триада « возникновение, движение, покой» 2.Триада «Начало, Середина, Конец» 3.Триада «сущность, сила, энергия» 4.Диада «сущность, ипостась» 5.Учение о логосах Раздел 2 ОБЩАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА 2.1.Состав человека: душа и тело 2.2.Структура души 2.3.Образ и подобие 2.4.Человек как микрокосм, ό μικρός κόσμος 2.5.Человек как посредник, μεσίτης 1.Посредничество между полами 2.Посредничество между вселенной и раем 3.Посредничество между землей и небом 4.Посредничество между чувственным и умопостигаемым мирами 5.Посредничество между Богом и творением 2.6. Выводы 1.Душа и тело 2.Структура души 3.Образ и подобие 4.Человек как микрокосм 5.Человек как посредник а)Посредничество между полами б)Посредничество между вселенной и раем в)Посредничество между землей и небом Раздел 3 УЧЕНИЕ О ГРЕХОПАДЕНИИ. АСКЕТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ 3.1.Учение о грехопадении 3.2.Аскетическое богословие 1.«Практическая философия» («деятельное любомудрие») 2.«Естественноесозерцание» 3.Мистическое богословие 3.3.Вера 3.4.Выводы 1.Грехопадение 2.Вера Заключение Список литературы Священное Писание Сочинения прсп. Максима Исповедника (основные источники) Русские переводы (основные источники) Источники и пособия Сокращенные названия сочинений преп. Максима, используемые в настоящем исследовании

диакон Андрей Глущенко - Значение антропологии преподобного Максима Исповедника для современной православной апологетики - Вступление