Синкретическое течение, охватившее античный мир в самые последние столетия перед рожцеством Христовым, начало со временем постепенно консолидироваться и кристаллизовываться в виде различных теогоний, космогоний , учений о происхожцении человека, смешанных мистических культов и религиозных союзов или общин. Правда, нет возможности составить цельный и ясный образ тогдашних религиозных общин и выработать определенное представление об их мистическом учении и культе. Сохранившиеся с того времени памятники - сщщы великих религиозных движений - скудны, неполны и отрывочны. К нимотносятся:

l) различные космогонические отрывки, напр., миф о творении в Лейденском папирусе, или космогония в Сrрасбурrском, миф о творении человека у наассенов, разные гимны и молитвы из таинственных и мистических культов древности, извесmые из особых изданий папирусов,

2) так называемая "герметическая" литература

и 3) мандейские писания.

Если одни из сохранившихся памятников суть только отрывки великих поэм или осколки и обломки грандиозных построений , то другие представляют более или менее уцелевшие здания, как, напр. , "герметическая" литература, и, наконец, третьи рисуют живые явления, существующие еще и в наши дни, как секта мандеев.

Религиозное синкретическое течение, незначительными следами которого являются указанные Памятники, незадолго до рождества Христова принимает ту главную и характерную особенность, что начинает усвоять исключительное значение религиозному знанию. Насколько стремление к знанию овладело тогдашним религиозным движением - это видно не только из того, что в уцелевших памятниках часто упоминается о гносисе, говорится о необходимости религиозно-мистического знания и т. п., но главным образом из того, что целое религиозное общество назвало себя мандеями, т. е. гностиками, знающими и полагающими путь спасения в знании. Это знание не было обыкновенным теоретическим знанием, но совершенно особым: это знание - сила, несущая человеку небесное спасение. Часто оно приближается к внутреннему созерцанию или чувству, и таким образом как бы уравнивается с религиозным, благочестивым настроением.

Гностики или о "Лжеименном знании"

Издание второе, исправленное и дополненное

"УЦИММ-ПРЕСС" Киев, 1997 – 476 с.

Переводы с коптского, древнегреческого, английского, испанского и др.

Тексты печатаются в современной редакции

ISBN 966-7026-02-7

Гностики или о "Лжеименном знании" - Содержание

О БАШНЕ ВАВИЛОНСКОЙ (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ДОХРИСТИАНСКИЙ ГНОСТИЦИЗМ

1 ИССЛЕДОВАНИЯ

М Э ПОСНОВ ДОХРИСТИАНСКИЙ ГНОСТИЦИЗМ

С Н ТРУБЕЦКОЙ НАЧАТКИ ГНОСТИЦИЗМА

2 ДОКУМЕНТЫ

КНИГА ТАЙН ЕНОХА

АПОКАЛИПСИС БАРУХА

ПОИМАНДРЕС

3 ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАКОНЫ МАНУ

ПЛАТОН КОСМОГОНИЯ

Л Х БОРХЕС РЕЛИКТ

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ "ХРИСТИАНСКИЙ" ГНОСТИЦИЗМ

1 ИССЛЕДОВАНИЯ

М Э ПОСНОВ ХРИСТИАНСКИЙ ГНОСТИЦИЗМ

ГНОСТИЦИЗМ ВЕКА АПОСТОЛЬСКОГО СИМОН МАГ ГНОСТИЦИЗМ II-ГО ВЕКА

А ВОСТОЧНЫЕ (СИРИЙСКИЕ) ГНОСТИКИ 1 ОФИТСКИЕ СЕКТЫ 2 САТОРНИЛ 3 ВАСИЛИД 4 КЕРДОН И МАРКИОН

Б ЗАПАДНЫЕ (АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ) ГНОСТИКИ 1 ВАЛЕНТИН 2 ВАЛЕНТИНИАНСТВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПЛОТИН ПРОТИВ ГНОСТИКОВ

Л П КАРСАВИН ГЛУБИНЫ САТАНИНСКИЕ (ОФИТЫ И ВАСИЛИД)

С В БУЛГАКОВ ЕРЕСИ, ПРОТИВНЫЕ ХРИСТИАНСТВУ

Л Н ГУМИЛЕВ АНТИСИСТЕМ Ы И АЛЬБИГОЙСКАЯ ЕРЕСЬ

2 ДОКУМЕНТЫ

АПОКРИФ ИОАННА

ТАЙНАЯ КНИГА БОГОМИЛОВ

3 ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ ПЕТРА СИЦИЛИЙСКОГО: ОСУЖДЕНИЕ И ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЕРЕСИ МАНИХЕЕВ, НАЗЫВАЕМЫХ ТАКЖЕ ПАВЛИКИАНАМИ, НАЧЕРТАННАЯ ДЛЯ АРХИЕПИСКОПА БОЛГАРИИ

Л Х БОРХЕС ОПРАВДАНИЕ ЛЖЕ-ВАСИЛИДА

Л П КАРСАВИН СОФИЯ ЗЕМНАЯ И ГОРНЯЯ

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ НЕОГНОСТИЦИЗМ

1 ИССЛЕДОВАНИЯ

С Н БУЛГАКОВ О ТРАНСЦЕНДЕНТНОМ И ИММАНЕНТНОМ

ВС СОЛОВЬЕВ ЧТО ТАКОЕ "ДОКТРИНА ТЕОСОФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА"

2 ДОКУМЕНТЫ

ЭЛИФАС ЛЕВИ О ВЫСШЕЙ МАГИИ

В А ШМАКОВ О СВЯЩЕННОЙ КНИГЕ ТОТА

Б ГЕЛИВЕР ШКОЛЫ МИСТЕРИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ОРДЕНА ШКОЛЫ МИСТЕРИЙ ПАДЕНИЕ ШКОЛ МИСТЕРИЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ОРДЕНА 1 ОРДЕН ТАМПЛИЕРОВ 2 НАТУРФИЛОСОФЫ 3 ОРДЕН РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ 4 ОРДЕН ВОЛЬНЫХ КАМЕНЩИКОВ 5 ОРДЕН МИЗРАИМ 6 ОРДЕН МЕМФИСА 7 ОРДЕН СТАРЫХ ФРАНКМАСОНОВ 8 ОРДЕН ИЛЛЮМИНАТОВ



3 ПРИЛОЖЕНИЯ