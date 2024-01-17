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Гностики или о "Лжеименном знании"

Гностики или о "Лжеименном знании"
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies

Синкретическое течение, охватившее античный мир в самые последние столетия перед рожцеством Христовым, начало со временем постепенно консолидироваться и кристаллизовываться в виде различных теогоний, космогоний , учений о происхожцении человека, смешанных мистических культов и религиозных союзов или общин. Правда, нет возможности составить цельный и ясный образ тогдашних религиозных общин и выработать определенное представление об их мистическом учении и культе. Сохранившиеся с того времени памятники - сщщы великих религиозных движений - скудны, неполны и отрывочны. К нимотносятся:

  • l) различные космогонические отрывки, напр., миф о творении в Лейденском папирусе, или космогония в Сrрасбурrском, миф о творении человека у наассенов, разные гимны и молитвы из таинственных и мистических культов древности, извесmые из особых изданий папирусов,

  • 2) так называемая "герметическая" литература

  • и 3) мандейские писания.

Если одни из сохранившихся памятников суть только отрывки великих поэм или осколки и обломки грандиозных построений , то другие представляют более или менее уцелевшие здания, как, напр. , "герметическая" литература, и, наконец, третьи рисуют живые явления, существующие еще и в наши дни, как секта мандеев.

Религиозное синкретическое течение, незначительными следами которого являются указанные Памятники, незадолго до рождества Христова принимает ту главную и характерную особенность, что начинает усвоять исключительное значение религиозному знанию. Насколько стремление к знанию овладело тогдашним религиозным движением - это видно не только из того, что в уцелевших памятниках часто упоминается о гносисе, говорится о необходимости религиозно-мистического знания и т. п., но главным образом из того, что целое религиозное общество назвало себя мандеями, т. е. гностиками, знающими и полагающими путь спасения в знании. Это знание не было обыкновенным теоретическим знанием, но совершенно особым: это знание - сила, несущая человеку небесное спасение. Часто оно приближается к внутреннему созерцанию или чувству, и таким образом как бы уравнивается с религиозным, благочестивым настроением.

Гностики или о "Лжеименном знании"

Издание второе, исправленное и дополненное

"УЦИММ-ПРЕСС" Киев, 1997 – 476 с.

Переводы с коптского, древнегреческого, английского, испанского и др.

Тексты печатаются в современной редакции

ISBN 966-7026-02-7

Гностики или о "Лжеименном знании" - Содержание

  • О БАШНЕ ВАВИЛОНСКОЙ (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ДОХРИСТИАНСКИЙ ГНОСТИЦИЗМ

1 ИССЛЕДОВАНИЯ

  • М Э ПОСНОВ ДОХРИСТИАНСКИЙ ГНОСТИЦИЗМ

  • С Н ТРУБЕЦКОЙ НАЧАТКИ ГНОСТИЦИЗМА

2 ДОКУМЕНТЫ

  • КНИГА ТАЙН ЕНОХА

  • АПОКАЛИПСИС БАРУХА

  • ПОИМАНДРЕС

3 ПРИЛОЖЕНИЯ

  • ЗАКОНЫ МАНУ

  • ПЛАТОН КОСМОГОНИЯ

  • Л Х БОРХЕС РЕЛИКТ

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ "ХРИСТИАНСКИЙ" ГНОСТИЦИЗМ

1 ИССЛЕДОВАНИЯ

  • М Э ПОСНОВ ХРИСТИАНСКИЙ ГНОСТИЦИЗМ

  • ГНОСТИЦИЗМ ВЕКА АПОСТОЛЬСКОГО

    • СИМОН МАГ

    • ГНОСТИЦИЗМ II-ГО ВЕКА

  • А ВОСТОЧНЫЕ (СИРИЙСКИЕ) ГНОСТИКИ

    • 1 ОФИТСКИЕ СЕКТЫ

    • 2 САТОРНИЛ

    • 3 ВАСИЛИД

    • 4 КЕРДОН И МАРКИОН

  • Б ЗАПАДНЫЕ (АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ) ГНОСТИКИ

    • 1 ВАЛЕНТИН

    • 2 ВАЛЕНТИНИАНСТВО

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • ПЛОТИН ПРОТИВ ГНОСТИКОВ

  • Л П КАРСАВИН ГЛУБИНЫ САТАНИНСКИЕ (ОФИТЫ И ВАСИЛИД)

  • С В БУЛГАКОВ ЕРЕСИ, ПРОТИВНЫЕ ХРИСТИАНСТВУ

  • Л Н ГУМИЛЕВ АНТИСИСТЕМ Ы И АЛЬБИГОЙСКАЯ ЕРЕСЬ

2 ДОКУМЕНТЫ

  • АПОКРИФ ИОАННА

  • ТАЙНАЯ КНИГА БОГОМИЛОВ

3 ПРИЛОЖЕНИЯ

  • ПОЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ ПЕТРА СИЦИЛИЙСКОГО: ОСУЖДЕНИЕ И ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЕРЕСИ МАНИХЕЕВ, НАЗЫВАЕМЫХ ТАКЖЕ ПАВЛИКИАНАМИ, НАЧЕРТАННАЯ ДЛЯ АРХИЕПИСКОПА БОЛГАРИИ

  • Л Х БОРХЕС ОПРАВДАНИЕ ЛЖЕ-ВАСИЛИДА

  • Л П КАРСАВИН СОФИЯ ЗЕМНАЯ И ГОРНЯЯ

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ НЕОГНОСТИЦИЗМ

1 ИССЛЕДОВАНИЯ

  • С Н БУЛГАКОВ О ТРАНСЦЕНДЕНТНОМ И ИММАНЕНТНОМ

  • ВС СОЛОВЬЕВ ЧТО ТАКОЕ "ДОКТРИНА ТЕОСОФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА"

2 ДОКУМЕНТЫ

  • ЭЛИФАС ЛЕВИ О ВЫСШЕЙ МАГИИ

  • В А ШМАКОВ О СВЯЩЕННОЙ КНИГЕ ТОТА

  • Б ГЕЛИВЕР ШКОЛЫ МИСТЕРИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ОРДЕНА

    • ШКОЛЫ МИСТЕРИЙ

    • ПАДЕНИЕ ШКОЛ МИСТЕРИЙ

    • ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ОРДЕНА

      • 1 ОРДЕН ТАМПЛИЕРОВ

      • 2 НАТУРФИЛОСОФЫ

      • 3 ОРДЕН РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ

      • 4 ОРДЕН ВОЛЬНЫХ КАМЕНЩИКОВ

      • 5 ОРДЕН МИЗРАИМ

      • 6 ОРДЕН МЕМФИСА

      • 7 ОРДЕН СТАРЫХ ФРАНКМАСОНОВ

      • 8 ОРДЕН ИЛЛЮМИНАТОВ

3 ПРИЛОЖЕНИЯ

  • АНТОНИЙ (ХРАПОВИЦКИЙ) ПОСЛАНИЕ О МАСОНСТВЕ

Views 992
Rating 4.8 / 5
Added 17.01.2024
Author brat Vadim
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4.8/5 (6)

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