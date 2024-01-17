Гностики или о "Лжеименном знании"
Синкретическое течение, охватившее античный мир в самые последние столетия перед рожцеством Христовым, начало со временем постепенно консолидироваться и кристаллизовываться в виде различных теогоний, космогоний , учений о происхожцении человека, смешанных мистических культов и религиозных союзов или общин. Правда, нет возможности составить цельный и ясный образ тогдашних религиозных общин и выработать определенное представление об их мистическом учении и культе. Сохранившиеся с того времени памятники - сщщы великих религиозных движений - скудны, неполны и отрывочны. К нимотносятся:
l) различные космогонические отрывки, напр., миф о творении в Лейденском папирусе, или космогония в Сrрасбурrском, миф о творении человека у наассенов, разные гимны и молитвы из таинственных и мистических культов древности, извесmые из особых изданий папирусов,
2) так называемая "герметическая" литература
и 3) мандейские писания.
Если одни из сохранившихся памятников суть только отрывки великих поэм или осколки и обломки грандиозных построений , то другие представляют более или менее уцелевшие здания, как, напр. , "герметическая" литература, и, наконец, третьи рисуют живые явления, существующие еще и в наши дни, как секта мандеев.
Религиозное синкретическое течение, незначительными следами которого являются указанные Памятники, незадолго до рождества Христова принимает ту главную и характерную особенность, что начинает усвоять исключительное значение религиозному знанию. Насколько стремление к знанию овладело тогдашним религиозным движением - это видно не только из того, что в уцелевших памятниках часто упоминается о гносисе, говорится о необходимости религиозно-мистического знания и т. п., но главным образом из того, что целое религиозное общество назвало себя мандеями, т. е. гностиками, знающими и полагающими путь спасения в знании. Это знание не было обыкновенным теоретическим знанием, но совершенно особым: это знание - сила, несущая человеку небесное спасение. Часто оно приближается к внутреннему созерцанию или чувству, и таким образом как бы уравнивается с религиозным, благочестивым настроением.
Гностики или о "Лжеименном знании"
Издание второе, исправленное и дополненное
"УЦИММ-ПРЕСС" Киев, 1997 – 476 с.
Переводы с коптского, древнегреческого, английского, испанского и др.
Тексты печатаются в современной редакции
ISBN 966-7026-02-7
Гностики или о "Лжеименном знании" - Содержание
О БАШНЕ ВАВИЛОНСКОЙ (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ДОХРИСТИАНСКИЙ ГНОСТИЦИЗМ
1 ИССЛЕДОВАНИЯ
М Э ПОСНОВ ДОХРИСТИАНСКИЙ ГНОСТИЦИЗМ
С Н ТРУБЕЦКОЙ НАЧАТКИ ГНОСТИЦИЗМА
2 ДОКУМЕНТЫ
КНИГА ТАЙН ЕНОХА
АПОКАЛИПСИС БАРУХА
ПОИМАНДРЕС
3 ПРИЛОЖЕНИЯ
ЗАКОНЫ МАНУ
ПЛАТОН КОСМОГОНИЯ
Л Х БОРХЕС РЕЛИКТ
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ "ХРИСТИАНСКИЙ" ГНОСТИЦИЗМ
1 ИССЛЕДОВАНИЯ
М Э ПОСНОВ ХРИСТИАНСКИЙ ГНОСТИЦИЗМ
ГНОСТИЦИЗМ ВЕКА АПОСТОЛЬСКОГО
СИМОН МАГ
ГНОСТИЦИЗМ II-ГО ВЕКА
А ВОСТОЧНЫЕ (СИРИЙСКИЕ) ГНОСТИКИ
1 ОФИТСКИЕ СЕКТЫ
2 САТОРНИЛ
3 ВАСИЛИД
4 КЕРДОН И МАРКИОН
Б ЗАПАДНЫЕ (АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ) ГНОСТИКИ
1 ВАЛЕНТИН
2 ВАЛЕНТИНИАНСТВО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПЛОТИН ПРОТИВ ГНОСТИКОВ
Л П КАРСАВИН ГЛУБИНЫ САТАНИНСКИЕ (ОФИТЫ И ВАСИЛИД)
С В БУЛГАКОВ ЕРЕСИ, ПРОТИВНЫЕ ХРИСТИАНСТВУ
Л Н ГУМИЛЕВ АНТИСИСТЕМ Ы И АЛЬБИГОЙСКАЯ ЕРЕСЬ
2 ДОКУМЕНТЫ
АПОКРИФ ИОАННА
ТАЙНАЯ КНИГА БОГОМИЛОВ
3 ПРИЛОЖЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ ПЕТРА СИЦИЛИЙСКОГО: ОСУЖДЕНИЕ И ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЕРЕСИ МАНИХЕЕВ, НАЗЫВАЕМЫХ ТАКЖЕ ПАВЛИКИАНАМИ, НАЧЕРТАННАЯ ДЛЯ АРХИЕПИСКОПА БОЛГАРИИ
Л Х БОРХЕС ОПРАВДАНИЕ ЛЖЕ-ВАСИЛИДА
Л П КАРСАВИН СОФИЯ ЗЕМНАЯ И ГОРНЯЯ
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ НЕОГНОСТИЦИЗМ
1 ИССЛЕДОВАНИЯ
С Н БУЛГАКОВ О ТРАНСЦЕНДЕНТНОМ И ИММАНЕНТНОМ
ВС СОЛОВЬЕВ ЧТО ТАКОЕ "ДОКТРИНА ТЕОСОФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА"
2 ДОКУМЕНТЫ
ЭЛИФАС ЛЕВИ О ВЫСШЕЙ МАГИИ
В А ШМАКОВ О СВЯЩЕННОЙ КНИГЕ ТОТА
Б ГЕЛИВЕР ШКОЛЫ МИСТЕРИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ОРДЕНА
ШКОЛЫ МИСТЕРИЙ
ПАДЕНИЕ ШКОЛ МИСТЕРИЙ
ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ОРДЕНА
1 ОРДЕН ТАМПЛИЕРОВ
2 НАТУРФИЛОСОФЫ
3 ОРДЕН РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ
4 ОРДЕН ВОЛЬНЫХ КАМЕНЩИКОВ
5 ОРДЕН МИЗРАИМ
6 ОРДЕН МЕМФИСА
7 ОРДЕН СТАРЫХ ФРАНКМАСОНОВ
8 ОРДЕН ИЛЛЮМИНАТОВ
3 ПРИЛОЖЕНИЯ
АНТОНИЙ (ХРАПОВИЦКИЙ) ПОСЛАНИЕ О МАСОНСТВЕ
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