Об авторе. Дэвид Годуин является автором The Truth about Cabala, Light in Extension и How to Choose Your Own Tarot. Кроме редакторской работы и публикаций в The Qabalistic Messenger и составления указателя к последней редакции книги Израэля Регарди The Golden Dawn, Годуин публиковал статьи в Fate, Gnostica, Llewellyn's Magical Almanac, The Golden Dawn Journal, The Texas Ranger, Dragon, Crypt of Cthulhu и в других периодических изданиях. В настоящее время он работает внештатным автором, редактором и наборщиком, а также оформляет для региональных издателей книги, получившие награды.

Дэвид Годуин - Современная каббалистическая энциклопедия

Дэвид Годуин.— М.: ACT Астрель, 2007. — 512, [1] с: ил.

ISBN 978-5-271-16671-6 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 978-5-17-041193-1 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 1-56718-324-7 (англ.)

Дэвид Годуин - Современная каббалистическая энциклопедия - Содержание

Введение

Древо жизни

Ивритский алфавит

Еврейское произношение

Как пользоваться этой энциклопедией

Гематрия

Соответствия

Практическое применение

Другие применения

Заключение

РАЗДЕЛ I

Транслитерированный иврит

РАЗДЕЛ II

Гематрия

Дэвид Годуин - Современная каббалистическая энциклопедия - Введение

Первоначально эта энциклопедия была составлена много лет назад для моего личного пользования, прежде всего для изучения гематрии, тайной еврейской нумерологии каббалы. Однако я посчитал, что она может принести определенную пользу многим ученикам, духовным искателям и практикующим магам. Следует сразу же сказать, что эта книга не является исчерпывающим словарем иврита. Как и не является она полным словарем «каббалы», как ее понимают истинные каббалисты — иудейские ученые и мистики, обладающие огромными познаниями в Талмуде и Торе. Скорее, это энциклопедия каббалистики как ее понимают и интерпретируют мистические школы и герметические общества Запада, в частности герметический орден «Золотая заря», который существовал в самом конце XIX в.

Сначала я предпочел написание «кабала» (cabala) ряду альтернативных вариантов лишь потому, что его используют англоязычные словари, а также чтобы дать понять, что данный предмет рассматривается преимущественно не с иудаистской позиции. По-видимому, адепты «Золотой зари» отдавали предпочтение «каббале» (kabbalah), хотя в наши дни привычнее видеть это написание используемым для обозначения в традиционной еврейской науке. Большинство других авторов, как кажется, предпочитают написание qabala, предполагая, что оно «ближе к еврейскому произношению». Однако то, что буква, соответствующая твердому к иврита, пишется в английском qoph (коф) и транслитерируется буквой q, — это не более чем вопрос договоренности, а не фонетики. Она может также писаться, и часто пишется, к или к либо с. (Приведенным автором примерам трудно отыскать аналоги в русском языке и русской традиции перевода и употребления данного термина. Мы решили остановиться на общепринятом написании слова «каббала», напоминая, однако, внимательному читателю, что всякий раз речь идет о cabala — в противовес kabbalah, qabala и другим, не указанным, но имеющимся в виду вариантам. — Примеч. ред.)

Каббалистическая энциклопедия

Эта книга адресована тем, кому нужна относительно полная энциклопедия каббалистики — как ее понимают, — выстроенная в алфавитном порядке на английском языке и на иврите, а также в числовом порядке. Чтобы проследить основные значения, еврейские написания и числовые значения сотен терминов, слов и имен, включенных в эту энциклопедию, нет необходимости обращаться ко множеству книг по мистицизму, магии и оккультизму. Эта книга содержит огромное количество слов на иврите, важных по религиозным, философским, мистическим, числовым и другим причинам. Она содержит множество имен Бога, планет и астрологических знаков, а также большого числа ангелов и демонов, включая тех, которые связаны с Шем ха-Мефораш и Гоэцией. Кроме того, в нее включено большинство соответствий 32 путей мудрости, т. е. десять Сефирот и 22 буквы ивритского алфавита.

Эта энциклопедия не требует от изучающего никаких или почти никаких предварительных знаний. Английский маг Алистер Кроули (Crowley) опубликовал в свое время нумерологический словарь имен и терминов каббалистики в The Equinox. Однако словарь Кроули предполагает, что читатель уже обладает обширными знаниями в каббалистике и пользуется словарем лишь для выявления нумерологических связей. Он выстроен только в числовом, а не в алфавитном, порядке и не снабжен транслитерацией слов на иврите. Напротив, в настоящей книге делается очень мало предварительных допущений. Во введении дается основная схема Древа жизни и Сефирот, алфавит иврита, 32 пути мудрости, четыре «мира» каббалистики и т. д. Если в определениях используется какой-либо непонятный вам термин, нужно лишь найти его в кратком, но информативном пояснении. Например, вы можете обнаружить, что Нахаширон определен как Клиппот Стрельца, и поинтересоваться, что означает Клиппот. Найдя это слово, вы увидите, что оно означает «скорлупы» или «демоны», так что Нахаширон — это порядок демонов, связанный со Стрельцом. Если вы имеете лишь смутное представление — или вообще никакого представления — о том, что такое Шемха-Мефораш (ошибочное «Шем ха-Фораш» Антона Ла Вея), вам нужно лишь найти этот термин и получить исчерпывающее объяснение.

Вы можете спросить, зачем западной, преимущественно христианской, мистической школе или оккультному обществу, такому как «Золотая заря» или розенкрейцеры, заниматься каббалой, которая, в конечном счете, является формой иудейского мистицизма? Необходимо прояснить этот момент. Некоторые мои друзья решили, что я составил словарь иудаизма, что, конечно же, далеко от истины. «Золотая заря» — и франкмасоны, если на то пошло, — были обвинены антисемитами в том, что они являются сионистской организацией, — ввиду использования ими каббалы и иврита. Это обвинение совершенно абсурдно.

Во-первых, необходимо помнить, что основополагающий религиозный текст и священная книга христиан — это Библия и что Ветхий Завет был первоначально написан на иврите. Следовательно, использование еврейских имен и терминов неизбежно в любой западной организации, которая занимается мистицизмом, даже если в ней лишь изредка упоминается об «Иегове». «Аминь» — еврейское слово, так же как «аллилуйя» и «Саваоф». Никто не обвиняет христиан-фундаменталистов в том, что они — скрытые сионисты, поскольку верят в историю сотворения мира, первоначально написанную на иврите, как она дана в первой из пяти книг Моисея.

Во-вторых, западные оккультные общества были и остаются тесно связанными с церемониальной магией в целях интеграции личности и обретения союза с Богом (или космическим сознанием, если вам так больше нравится) или познания вашего святого ангела-хранителя и общения с ним. Любое изучение или исполнение церемониальной магии неизбежно включает каббалу. Почему? Изучение каббалы стали считать важным с философской и теологической точек зрения благодаря усилиям неоплатоников Ренессанса, таких как Пико делла Мирандола и Иоганн Рейхлин, на которых повлияли иудейские мудрецы, высланные из Испании в 1492 году. (В тот период каббала была оторвана от своих корней в такой степени, что ее использовали для «обоснования» христианства.) Эти люди, в свою очередь, оказали большое влияние на Генриха Корнелиуса Агриппу, который в своих «Трех книгах оккультной философии» фактически определил развитие церемониальной магии на последующие столетия. Как прямо, так и косвенно (через «Мага» Фрэнсиса Барретта, опубликованного в 1801 году) труд Агриппы стал одним из основных источников методологии «Золотой зари».

В-третьих, каббалистика включает единственный по-настоящему полный и всесторонний из известных мне методов классификации Вселенной, как макро-, так и микрокосма, различные уровни существования и обширные иерархии ангелов и демонов. Я полагаю, что литература суфизма может содержать нечто схожее и что эта энциклопедия могла бы также быть составлена на арабском. Однако эта литература недоступна в полной мере на английском, и интересующиеся данным предметом больше знакомы с ивритской системой.