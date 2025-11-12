Великое многообразие путей открылось народам Средиземноморья и Европы в последние столетия до Христа и в первые века после него. Подданные Римской империи наслаждались беспрецедентной свободой выбора в делах религии, непревзойдённой вплоть до наших дней. Сходств так много, что, кажется, будто нынешние времена в ускоренном темпе повторяют прошедшие. В таком случае можно использовать историю прошлого как линзу, через которую четче видится современность, и наоборот. В обеих эпохах мы видим вырождение древних религий из-за утраты искреннего энтузиазма (в первоначальном смысле этого слова). Священнослужители цепляются за свои ритуалы из страха или привычки, неспособные научить народ чему-либо, кроме нравственности. Древние религии Рима окаменели и потухли так же, как современное «церквианство», но альтернативные пути агностицизма или атеизма, хоть и были полезны как очищение, однако оставляли душу безрадостной, как происходит и сейчас. Озарение нисходит с другого направления, отвечая на нужды души: lux ex Oriente. В те дни культы Малой Азии, Египта и Ближнего Востока изливали свой свет на Империю; открытие религий Дальнего Востока во всем их многообразии вдохнуло новую жизнь в устремления восприимчивых к ним людей Запада. Они возвестили, что единственный смысл жизни есть духовное развитие, и в них каждый мог найти себе методы, наиболее близкие к его природе и уровню. Это, конечно, может привести современного человека обратно к Христу, но такая встреча будет наполнена новым пониманием. Теория перетекает в опыт, и мистерии — «то, что сокрыто» — становятся главной задачей жизни.

Слишком долго мы читали о древних религиях у неверующих ученых или христианских шовинистов, отделяющих древнюю религию сначала от жизни, а потом и от веры. Я с глубоким почтением отношусь к трудолюбию и приверженности наших археологов и исследователей античности, но не к подходу, который уравнивает мистерии с классификацией глиняных черепков. Исследования живых религий теперь отходят от обязательного агностицизма, ранее ожидавшегося в современной академической среде, и древние религии не должны быть исключением. Я хочу узнавать о Платоне не у логического позитивиста, а с платоником. Возможно ли постижение без веры?

За систему отсчета я беру «вечную философию» за неимением лучшего обозначения философии, которая предполагает трансцендентальное единство, стоящее за всеми религиями, которые в свою очередь будут актуальными своему времени и месту попытками указать путь к истинной цели человеческого существования. Множество людей могут принять это в отношении к крупным религиям наших дней: индуизму, буддизму, христианству и исламу, но все меняется, когда встает вопрос об более далёких нам религиях Кибелы, Митры или Орфея. Зачастую они рассматриваются лишь как причудливые и скорее «упадочные» попытки восстановить веру в древнеримские религии, но они были чем-то большим. Им следовали миллионы людей, не столь отличавшиеся от нас, живущие и умирающие согласно этим странным (для нас) верованиях.

Джослин Годвин - Мистериальные религии Античности

«Касталия», 2025. — 246 с.

ISBN 978-5-907969-38-4

Джослин Годвин - Мистериальные религии Античности - Содержание