Когда христианские гуманисты итальянского Возрождения познакомились с только что найденными на тот момент трудами античных философов, представление западной цивилизации о самой себе серьезно изменилось. Долгое время считалось само собой разумеющимся, что человечество, как о том повествует Библия, прозябало в пороках и невежестве до тех пор, пока истинный Бог наконец не явил себя через избранных им людей: Ноя, Авраама, Моисея, иудейских пророков и наконец в личности Иисуса Христа. Однако все эти философы древности хотя и были язычниками, но демонстрировали при этом глубочайшую мудрость и безупречную духовность. Некоторые из них, очевидно, знали нечто, что одним только разумом объяснить невозможно и источником чего могло быть только божественное откровение. Единственным обоснованным следствием из этого стала точка зрения, что Бог не оставил своих потомков-язычников, но явил себя через пророков (Зороастра, Орфея), царей-жрецов (Гермес Трисмегист) и вдохновенных философов (Пифагора, Платона, Плотина и Порфирия).

Принес эту благую весть западному миру загадочный человек по имени Георгий Гемист Плифон (1356-1450). Будучи высокопоставленным чиновником Византийской империи (вернее, того, что от нее осталось), он жил в Мистрии на Пелопоннесе, последнем оплоте христианской Византии на греческом полуострове. В 1437-1439 годах Плифон принимал участие в подготовке и дебатах Ферраро-Флорентийского собора, созванного с целью подписания унии между православной и католической церквями1. В более частном порядке Георгий встречался с флорентийскими гуманистами2, разъясняя им свое представление об «изначальной теологии» (prisca teologia), периодически даруемой языческому миру через откровение. Истоки линии древних посвященных, по мнению Плифона, начинаются в Халдее и Персии с Зороастра, после этого переходят во Фракию вместе с Орфеем, чей ученик Аглаофем стал связующим звеном этой традиции с Пифагором и Платоном. В честь последнего Гемист принял созвучное имя Плифон. Этот почтенный посланец произвел на итальянцев неизгладимое впечатление, особенно на Козимо Медичи, родоначальника знаменитой династии. После отъезда Плифона Козимо основал на своей вилле Кареджи близ Флоренции Платоновскую академию, поставив во главе ее ученого и посвященного Марсилио Фичино. В дальнейшем эта академия стала центром изучения, перевода и распространения «вечной философии» (philosophia perennis), священной мудрости, общей для иудеев, христиан и язычников.

Гемист придумал каноничные тексты почти для каждого из этих древних теологов. Зороастру он приписал «Халдейские оракулы», Орфею - «Гимны Орфея», Пифагору - «Золотые стихи», Платону же - «Государство», «Законы» и другие сочинения. В свою очередь, флорентийские платоники могли бы добавить к упомянутым текстам «Герметический свод» и его автора, которым они уверенно считали египетского философа и правителя Гермеса Трисмегиста (см. 2 главу).

Джослин Годвин — Золотая нить - Вечная мудрость западных мистических традиций

Джослин Годвин. Золотая нить. Вечная мудрость западных мистических традиций. «Касталия», 2025. - 184 с.

ISBN 978-5-907969-66-7

Джослин Годвин — Золотая нить - Содержание