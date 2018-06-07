Если бы Микеланджело родился сегодня, в нынешнее суматошное время, прозябал бы он в безвестности или так же преуспевал? Каждый год миллионы людей приходят в Сикстинскую капеллу, чтобы благоговейно взглянуть на «Сотворение Адама» Микеланджело Буонарроти. Еще миллионы преклоняются перед «Моной Лизой» Леонардо да Винчи. На протяжении пяти веков мы бережно храним эти шедевры эпохи Ренессанса и дорожим ими как прекрасными и вдохновляющими произведениями искусства.

Но вместе с тем они бросают нам вызов. Художники, пятьсот лет назад создавшие эти гениальные произведения, жили не в каком-то сказочном мире, где повсюду царила красота, — нет, они жили в бурную эпоху, отмеченную не только знаковыми историческими событиями и великими открытиями, но и тяжелейшими потрясениями. Их мир стал намного сложнее, чем был когда-либо, благодаря недавно изобретенному Гутенбергом печатному станку (1450-е гг.), открытию Нового Света Колумбом (1492) и морского пути к сокровищам Азии Васко да Гамой (1497). Судьбы человечества менялись, порой радикально.

«Черная смерть» отступила, население Европы восстанавливалось, здоровье, благосостояние и образованность общества росли. Гений расцветал в этих условиях, о чем свидетельствуют художественные достижения той эпохи (особенно с 1490-х до 1520-х гг.), появление гелиоцентрической теории Коперника (1510-е гг.) и революционные открытия в самых разных областях науки, от биологии до инженерного дела, от навигации до медицины. Простые и очевидные истины, которые никто не подвергал сомнению веками, даже тысячелетиями, разрушались на глазах. Земля не была неподвижной. Солнце не вращалось вокруг нее.

«Известный» мир не составлял и половины целого. Человеческое сердце было не вместилищем души, а простым насосом. Благодаря книгопечатанию число новых книг в считаные десятилетия увеличилось с сотен до миллионов, а невероятные открытия и новые идеи распространялись как никогда широко и стремительно. Но вместе с тем расцветали и опасности. Наводящие ужас новые болезни распространялись как лесной пожар по обе стороны отныне соединенной Атлантики.

Османская империя, получив в свое распоряжение «новое» оружие, порох, утвердила господство ислама в Восточном Средиземноморье, одержав на суше и на море ряд ошеломляющих побед, зловещая тень которых нависла над всей Европой. Мартин Лютер (1483-1546), воспользовавшись новыми возможностями книгопечатания, во всеуслышание распространял страстные проклятия в адрес католической церкви, разжигая религиозные волнения по всему континенту.

Церковь, более тысячи лет успешно державшая свои позиции и ставшая одной из самых важных и всепроникающих сил в европейской жизни, безвозвратно раскололась под этим давлением. Такой была жизнь, когда 8 сентября 1504 г. в Италии, на главной городской площади Флоренции, Микеланджело сорвал покрывало со статуи Давида. Высотой пять метров, весом более шести тонн, высеченный из лучшего каррарского мрамора, «Давид» недвусмысленно свидетельствовал о богатстве города и о мастерстве скульптора.

Йен Голдин и Крис Кутарна – Эпоха открытий – Возможности и угрозы второго Ренессанса

Издательство – Колибри – 384 с.

Москва – 2017 г.

ISBN 978-5-389-11779-2

Йен Голдин и Крис Кутарна – Эпоха открытий – Возможности и угрозы второго Ренессанса – Содержание

Часть I. Факты эпохи Ренессанса. Как мы здесь оказались, и что делает этот век особенным

Новый Свет

Новые взаимосвязи

Витрувианский человек

Часть II. Расцвет гения. Как нынешнее время порождает гений и увеличивает масштаб коллективных достижений

Коперниканские революции

Соборы, верующие и сомнения

Часть III. Расцветающие опасности. Как нынешнее время создает опасности и порождает общественное напряжение

Свирепствует оспа, Венеция тонет

Костры и сопричастность

Часть IV. Борьба за будущее

«Давид»

Примечания

Карты

Благодарность

Йен Голдин и Крис Кутарна – Эпоха открытий – Возможности и угрозы второго Ренессанса – Витрувианский Человек

Одним из величайших достижений предыдущего Ренессанса было возникновение понятия, которое в конечном итоге стали называть прогрессом. На фоне осязаемых масштабных перемен началось широкое философское переосмысление человеком своего места в мире: если раньше он считал, что занимает важное, но неизменное положение в середине Великой цепи бытия (между Богом и дьяволом), то теперь он увидел, что может разорвать эту цепь и самостоятельно определить свою судьбу. В истории философии это был важный шаг вперед, отделивший Европу раннего Нового времени от средневекового прошлого.

Осознание человечеством своих прогрессивных возможностей было выражено в 1486 г. в «Речи о достоинстве человека» (Oratio de hominis dignitate) Джованни Пико делла Мирандолы (1463-1494): Образ прочих творений определен в пределах, установленных нами [Богом] законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные. Это сочинение нередко называют манифестом Возрождения. Во-первых, дело в его происхождении: оно в наукообразной форме выразило суть проникнутой новыми взаимосвязями эпохи.

Автор изучал церковное право (на латыни) в Болонье и греческую философию (на греческом) в Падуе, он познакомился с ивритом, арамейским и арабским языками во Флоренции и Париже. Его целью было открытие фундаментальной философии человеческой природы, которая объединила бы христианскую, греческую, иудейскую и другие отрасли философской мысли. Во-вторых, дело в очевидно современной теме: по мнению автора, мы можем достичь более высокого состояния бытия, если будем прикладывать к этому хотя бы некоторые усилия. «Речь о достоинстве человека» имеет много общего с культовым изображением эпохи Ренессанса, «Витрувианским человеком» Леонардо да Винчи (1490).

Круг — это небеса, гармоничные и совершенные. Квадрат — четыре угла, четыре стихии, четыре времени года — это земля. Размещая человека в центре этих фигур, Леонардо символически передает нашу способность пребывать и в той, и в другой стихии и призывает нас реализовать божественный потенциал, заключенный в нашей природной форме. Мы смотрим и видим, чем могли бы быть. У художественного произведения Леонардо был аналог в реальной жизни. С точки зрения материального благополучия — здоровья и богатства — европейцы достигли в эпоху Возрождения новых высот, что было особенно заметно на фоне предыдущего столетия. В 1346 г. монгольское войско, пришедшее из Азии, осадило портовый город Кафу (на территории современного Крыма).

Монголы принесли с собой страшную болезнь — чуму, и, согласно широко распространенному мнению, с помощью катапульт «перебрасывали трупы [умерших от чумы воинов] через городские стены, рассчитывая, что невыносимая вонь убьет всех, кто скрывался внутри... Вскоре разлагающиеся трупы отравили воздух и воду, вонь была такой сильной, что едва одному из нескольких тысяч удалось бежать от остатков [монгольской] армии». Те, кому удалось спастись, вероятно, разнесли чуму вдоль Средиземноморского побережья и стали причиной одной из самых крупных пандемий в истории. В 1347-1353 гг. бо лезнь, которую называли «черной смертью», уничтожила, согласно разным оценкам, от одной трети до половины всего населения Европы — 75 или более миллионов человек.

Даже в далекой Англии погибло от 30 до 50% населения. Средиземноморский регион пострадал еще сильнее. Население Флоренции сократилось на две трети — со 120 тысяч жителей перед чумой до 40 тысяч после. Вымирание населения и тяготы, вызванные чумой, в сочетании с войнами (в частности, Столетней войной между Францией и Англией (1337-1453) и завоевательными походами Османской империи в 1352 г. и далее) привели к глубокому экономическому кризису на всем континенте. Сельское хозяйство пришло в упадок — крестьян не хватало, работать на полях было некому, люди, которым удалось пережить чуму, голодали. Не хватало даже денег. Собственные рудники Европы почти истощились, а война с турками препятствовала поступлению золотых слитков с Золотого Берега Западной Африки. Королевские дома стонали под тяжестью международных долгов. Это было опасное и полное несчастий время.