Я уверен, этот комментарий к Пятикнижию Моисея станет настольной книгой для евреев стран СНГ, которые в течение многих десятилетий не имели возможности не то что изучать Тору, но даже просто держать её в руках. Теперь нам приходится, говоря попросту, догонять евреев других стран в уровне познания и понимания нашей главной книги. Комментарий Пинхаса Гольдшмидта — верный помощник в преодолении этого отставания. Книга написана, с одной стороны, с учётом опыта толкования Торы величайшими комментаторами прошлого, с другой — с учётом особенностей истории, жизненного уклада евреев, проживающих на обширных пространствах бывшего СССР. Одна из несомненных заслуг автора состоит в том, что он показывает, как на основании сюжетов и образов Торы можно углублённо анализировать, истолковывать современные проблемы и противоречия сегодняшней действительности. Прошлое и настоящее еврейского народа питают друг друга: былое помогает лучше понять сегодняшнее, сегодняшнее — глубже проникнуть в давнишнее. Читая комментарии раввина Гольдшмидта, видишь, как разные времена еврейской истории сплетаются в один тугой узел. Осмелиться написать свои комментарии к Торе, несомненно, требует даже от такого высокообразованного в иудаизме человека, как Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, немалого мужества. И то, что он эту работу совершил, делает ему честь. Александр Гельман

Пинхас Гольдшмидт - Слово Торы - Комментарии к Торе главного раввина Москвы

М.: «Московская еврейская религиозная община», 2016 — 528 с.

Пер. с иврита: Даниэль Левин

ISBN 978-5-7164-0678-0

Пинхас Гольдшмидт - Слово Торы - Комментарии к Торе главного раввина Москвы - Содержание

Слово Раввина Предисловие БЕРЕШИТ К главе Берешит - Мужнина и женщина

К главе Hoax - Самоубийство — дело личное?

К главе Rex Леха - К вопросу о гиюре

К главе Ваера - Жертвоприношение Ицхака: попытка осмыслены

К главе Хаей Сара - Ещё раз о любви и смерти

К главе Толдот - В шатре и в поле

К главе Ваеце - Усталость физическая и духовная

К главе Ваишлах - И вышла Дина...

К главе Ваешев - Секрет еврейского обаяния

К главе Микец - Культ личности - К главе Ваигаш - Быть честным с самим собой

К главе Ваехи - «Скрестил руки, ибо Менаше первенец» ШМОТ К главе Шмот - Имена — потерянные и обретённые

К главе Ваэра - Иов ель — из рабства на свободу

К главе Бо - Пасхальная жертва как общий знаменатель

К главе Бешалах - Этапы Большого пути

К главе Итро - Так что же услышал Итро?

К главе Мишпатим - От Исхода из Египта до дарования Торы

К главе Трума - «Каков дом, который построите - Мнеу и где место покоя Моего?»

К главе Тецаве - Цициэфод - К главе Ки Тиса - О еврейской тяге к религии

К главе Ваякгель - Святость Шаббата

К главе Пекудей - Культура и духовность ВАИКРА К главе Ваикра - Слова Торы, которые слаще, нем мёд...

К главе Цав - Смысл жертвы

К главе Шмини - Размышления о Холокосте

К главе Тазриа - О рождении и обрезании

К главе Мецора - Ограниченность физическая и духовная

К главе Ахарей - «Не войском и не силой...»

К главе Кдошим - «И возлюби ближнего, как самого себя»

К главе Эмор - Особенности национального отсчёта времени

К главе Бэар - Заповедь Шмиты и гора Синай: - в чём их взаимосвязь?

К главе Бехукотай - Не догма, а способ самосохранения БЕМИДБАР К главе Бемидбар - «По семействам их, по отчим домам их»

К главе Насо - О коллективной ответственности

К главе Бэаалотха - О перепелах и Санэдрине

К главе Шлах - «Между двумя мирами наполняет почёт его всю - землю — и освящусь в среде общины Израиля...»

К главе Корах - Два еврея — три мнения?

К главе Хукат - Воды Распри: вера и испытание

К главе Балак - Результат и процесс

К главе Пинхас - Смешанные браки: Алаха и реальность

К главе Матот - Сила речи

К главе Масэй - Виртуальная реальность ДВАРИМ К главе Дварим - Между двумя вехами: разрушение, избавление и то, что между ними

К главе Ваэтханан - Еврейская традиция: к чему приводят изменения?

К главе Экев - Благой и делающий благо - К главе Реэ - «Не делайте такого Б-гу...»

К главе Шофтим - Всегда ли правы раввины?

К главе Ки Теце - «Не приноси платы блудницы - и выручки за пса в дом Б-га...»

К главе Ки Таво - Испытание оседлостью

К главе Ницавим - Тора и раскаяние

К главе Ваелех - Тора как символ единства Израиля

К главе Аазину - Песнь Моте — нагие прошлое, настоящее и будущее

К главе Браха - Дом молитвы — источник - благословения Всевышнего Праздники Суккот

Десятое тевета

Девятое Ава

Глоссарий Алфавитный указатель

Пинхас Гольдшмидт - Слово Торы - Комментарии к Торе главного раввина Москвы - Поколения и их учителя

Один из законов, которые установил для народа Израиля ещё сам пророк Моше (Моисей), — это обязательность публичного чтения Торы. Каждый Шаббат евреи, собираясь на молитву, читают по свитку определённый отрывок из Пятикнижия, называемый «сидра» (от слова «седер» — порядок) или «парашат а-шавуа» — «недельный отрывок» или «недельная глава». В древности в разных общинах величина этих отрывков и продолжительность цикла чтения были разными, но уже примерно две тысячи лет как установился единый порядок чтения, так что во всех синагогах мира каждый Шаббат читается один и тот же отрывок из Торы.

Недельная глава Торы, её сюжет и духовный смысл, который она в себе несёт, стали для евреев словно зеркалом, в котором в истинном свете отражаются события, происходящие вокруг, сегодня, с каждым человеком. На семейных праздниках — таких, как обрезание сына, бар-мицва и бат-мицва, вступление в брак, — слова из недельной главы неизменно сопровождают благословения и напутственные речи, адресованные виновникам торжества. И то же самое происходит в дни печали и траура, когда, провожая в последний путь ушедших близких людей, мы упоминаем недельную главу в надгробной речи.

Мудрецы Израиля во всех поколениях всегда старались связать сказанное в недельной главе с историческими событиями, происходившими в данную эпоху. Это могли быть события, относящиеся к жизни общины, жизни страны, где живут евреи, или же связанные с Землёй Израиля...

Значительную часть литературного наследия мудрецов и раввинов всех поколений составляют речи и статьи, написанные ими самими или записанные их учениками, в которых они разъясняли своим общинам актуальные для той эпохи проблемы, привязывая их к темам недельной главы.

К 25-летию моей деятельности на посту председателя раввинского суда СНГ, Главного раввина Москвы и общины, религиозная жизнь которой была почти полностью разрушена в годы коммунистического режима и возрождена к новой жизни после его падения.

Друзья попросили меня написать и опубликовать некоторые из моих речей, посвященных недельным главам Торы, чтобы они остались на память будущим поколениям.

Книга эта также является плодом деятельности кружка изучения недельной главы Торы, созданного известной журналисткой Евгенией Альбац. В этом кружке принимали участие сотни ассимилированных московских интеллигентов еврейского происхождения, которые до той поры ни разу не открывали ни Танах, ни какую-либо другую еврейскую книгу. Этот кружок, о котором много говорили тогда, позволил мне, выпускнику мира классических еврейских домов учения и ешивот, впервые увидеть и почувствовать, как воспринимает современный человек то, что он читает в Торе первый раз в своей жизни. Понять, какие вопросы задают те, которых по степени знакомства с данной темой можно сравнить с детьми, не знающими, как правильно задать вопрос.

Помещая эти статьи в книге, я постарался максимально связать примеры и притчи, освещающие события сегодняшнего дня, с традиционным толкованием недельной главы, как это принято в раввинис-тической литературе.

Это уже второе издание моей книги о недельных главах «Слово Торы». Её первое издание было полностью распродано. Книга была заново отредактирована, были исправлены неточности перевода на русский язык с оригинала на иврите. В некоторых местах эти неточности даже переворачивали смысл, который хотел донести автор, на полностью противоположный, и я выражаю свою благодарность раввину Даниэлю Левину, который проделал работу над новым переводом. В конце книги был добавлен алфавитный указатель по терминам и обсуждаемым темам, а также глоссарий, который поможет читателю, не знакомому с основными понятиями иудаизма, понять то, что он читает. Я также благодарю Зинаиду Кутновски за новую редактуру.

И я возношу молитву Всевышнему, чтобы читатели этой книги смогли открыть для себя новые горизонты в познании Путей Творца и чтобы сам автор книги удостоился и далее сидеть в Шатре Торы и всегда находить в ней новые смыслы — для себя и для других.

Пинхас Гольдшмидт