Петр Голин - Жить благовествуя

Голин - Жить благовествуя
Каждый верный христианин ищет способы распространять благоухание Христа. Но здесь, на Западе, мы часто слышим обактивном росте христианства в тех странах, где оно находится под запретом, и потому естественным будет предположить, что мы делаем что-то в корне неверно. Почему мы не растем так же, как они?Что мы можем сделать, чтобы культура и окружающие нас люди по-настоящему прониклись Евангелием Иисуса Христа?
Дело не в том, что мы совсем не касаемся этой проблемы. Подумайте о количестве христианских книг затрагивающих этот вопрос. Прежде всего, это книги, В которых речь идет о структуре и здоровье поместной церкви. Раньше в этой области доминировало движение, выступающее за церковный рост. Старшего пастора рассматривали как необходимый катализатор ростам и потому требовалось, чтобы он прошел обучение, которое помогло бы ему стать более предприимчивым и научиться принципам лидерства. Важным считался и целый ряд организационных принципов, призывающих поместную церковь быть более доступной для неверующих. А за этим последовало множество различных идей, от обучения церквей преодолению барьера 200* до развития более харизматичного поклонения. Студенческое служение, захватывающая музыка, программы, ориентированные на различные субкультуры, инструменты для церковного роста. — все это предоставляло.
Тем не менее движение за церковный рост часто подвергалось суровой критике. Прежде всего, подход к организационным моментам в этом движении не всегда исходил из тщательного, изучения принципов лидерства в Новом Завете, но был в горазд от большей степени основан на исследованиях в области социологии. Где во всем этом Библия? А как же сила Святого Духа? В ответ на это появилось еще больше книг— книг, которые также делали акцент на структуре церкви, но их подход был более целостным и библейским. И хотя во многом их подход можно считать положительным, в итоге упор делался на то, что рост в вepe целиком и полностью зависит от типа применяемой в церкви структуры руководства.
Но не только книги по структуре церкви обращались к вопросу благовестия заблудшим душам. В то время была огромная нужда в здравой литературе о радикальном ученичестве и в страстном желании ставить Христа в центр любого дела. Ответом на эту нужду стали книги, которые помогают верующим вновь обрести радость во Христе и противостоять соблазнам расширяющей свое влияние светской культуры.
Петр Голин - Жить благовествуя
СПб: Виссон, 2024. — 320 с.
ISBN 978-1-943217-31-1 (англ.)
ISBN 978-5-6052355-1-4 (рус.)
Петр Голин - Жить благовествуя - Оглавление
Предисловие
Введение
Как пользоваться этой книгой
Акроним БЛАГОВЕСТИЕ
ЧАСТЬ I. ЧТОТАКОЕ ИСТИННОЕБИБЛЕЙСКОЕ БЛАГОВЕСТИЕ?
- Глава 1. Б в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ:будьте открытым и уязвимым
- Глава 2. Л в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: любите Бога и ближних
- Глава 3. А в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: адаптируйтесь к ситуации
- Глава 4. Г в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: говорите естественно, будьте самим собой
- Глава 5.0 в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: оставьте споры, многословие и клише
- Глава 6. В в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: возвещайте Евангелие ради славы Божьей
- Глава 7. Е в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: ежедневно благовествуйте влюбой ситуации
- Глава 8. С в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: сознавайте суверенность Бога
- Глава 9. Т в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: трудитесь для Господа в полном послушании
- Глава 10. И в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: избавьтесь от эгоизма
- Глава 11. Е в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: ежедневно молитесь
ЧАСТЬ II.КАК БЛАГОВЕСТВОВАТЬ
- Глава 12.Что делать после проповеди Евангелия
- Глава 13.Как благовествовать своим детям
- Глава 14.Как благовествовать своему неверующему супругу
- Глава 15.Как благовествовать,если вы учитесь в школе,колледже или университете
- Глава 16.Как начать,направить и сосредоточить разговор на благовестии
- Глава 17.Как научить благовестию прихожан церкви,учеников христианской школы и детей на домашнем обучении
- Глава 18.Как вести неверующего в молитве покаяния
- Глава 19.Как использовать свой дом для эффективного благовестий
- Глава 20.Как призывать людей к покаянию (для руководителей церкви)
- Глава 21.Инструменты для эффективного благовестия
- Глава 22.Что делать дальше?
Приложение 1.Примеры изложения Евангелия при помощи схемы «Крест»
Приложение 2.Стихи Писания,используемые в изложении Евангелия припомощи схемы «Крест»
Приложение 3.Краткое изложение ключевых моментов
Приложение 4.Примеры изложения принципов,зашифрованных в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ,для школьников
Слова признательности
No comments yet. Be the first!