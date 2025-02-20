Петр Голин - Жить благовествуя

Каждый верный христианин ищет способы распространять благоухание Христа. Но здесь, на Западе, мы часто слышим обактивном росте христианства в тех странах, где оно находится под запретом, и потому естественным будет предположить, что мы делаем что-то в корне неверно. Почему мы не растем так же, как они?Что мы можем сделать, чтобы культура и окружающие нас люди по-настоящему прониклись Евангелием Иисуса Христа?

Дело не в том, что мы совсем не касаемся этой проблемы. Подумайте о количестве христианских книг затрагивающих этот вопрос. Прежде всего, это книги, В которых речь идет о структуре и здоровье поместной церкви. Раньше в этой области доминировало движение, выступающее за церковный рост. Старшего пастора рассматривали как необходимый катализатор ростам и потому требовалось, чтобы он прошел обучение, которое помогло бы ему стать более предприимчивым и научиться принципам лидерства. Важным считался и целый ряд организационных принципов, призывающих поместную церковь быть более доступной для неверующих. А за этим последовало множество различных идей, от обучения церквей преодолению барьера 200* до развития более харизматичного поклонения. Студенческое служение, захватывающая музыка, программы, ориентированные на различные субкультуры, инструменты для церковного роста. — все это предоставляло.

Тем не менее движение за церковный рост часто подвергалось суровой критике. Прежде всего, подход к организационным моментам в этом движении не всегда исходил из тщательного, изучения принципов лидерства в Новом Завете, но был в горазд от большей степени основан на исследованиях в области социологии. Где во всем этом Библия? А как же сила Святого Духа? В ответ на это появилось еще больше книг— книг, которые также делали акцент на структуре церкви, но их подход был более целостным и библейским. И хотя во многом их подход можно считать положительным, в итоге упор делался на то, что рост в вepe целиком и полностью зависит от типа применяемой в церкви структуры руководства.

Но не только книги по структуре церкви обращались к вопросу благовестия заблудшим душам. В то время была огромная нужда в здравой литературе о радикальном ученичестве и в страстном желании ставить Христа в центр любого дела. Ответом на эту нужду стали книги, которые помогают верующим вновь обрести радость во Христе и противостоять соблазнам расширяющей свое влияние светской культуры.

Петр Голин - Жить благовествуя

СПб: Виссон, 2024. — 320 с.

ISBN 978-1-943217-31-1 (англ.)

ISBN 978-5-6052355-1-4 (рус.)

Петр Голин - Жить благовествуя - Оглавление

Предисловие

Введение

Как пользоваться этой книгой

Акроним БЛАГОВЕСТИЕ

ЧАСТЬ I. ЧТОТАКОЕ ИСТИННОЕБИБЛЕЙСКОЕ БЛАГОВЕСТИЕ?

Глава 1. Б в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ:будьте открытым и уязвимым

Глава 2. Л в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: любите Бога и ближних

Глава 3. А в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: адаптируйтесь к ситуации

Глава 4. Г в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: говорите естественно, будьте самим собой

Глава 5.0 в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: оставьте споры, многословие и клише

Глава 6. В в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: возвещайте Евангелие ради славы Божьей

Глава 7. Е в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: ежедневно благовествуйте влюбой ситуации

Глава 8. С в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: сознавайте суверенность Бога

Глава 9. Т в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: трудитесь для Господа в полном послушании

Глава 10. И в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: избавьтесь от эгоизма

Глава 11. Е в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ: ежедневно молитесь

ЧАСТЬ II.КАК БЛАГОВЕСТВОВАТЬ

Глава 12.Что делать после проповеди Евангелия

Глава 13.Как благовествовать своим детям

Глава 14.Как благовествовать своему неверующему супругу

Глава 15.Как благовествовать,если вы учитесь в школе,колледже или университете

Глава 16.Как начать,направить и сосредоточить разговор на благовестии

Глава 17.Как научить благовестию прихожан церкви,учеников христианской школы и детей на домашнем обучении

Глава 18.Как вести неверующего в молитве покаяния

Глава 19.Как использовать свой дом для эффективного благовестий

Глава 20.Как призывать людей к покаянию (для руководителей церкви)

Глава 21.Инструменты для эффективного благовестия

Глава 22.Что делать дальше?

Приложение 1.Примеры изложения Евангелия при помощи схемы «Крест»

Приложение 2.Стихи Писания,используемые в изложении Евангелия припомощи схемы «Крест»

Приложение 3.Краткое изложение ключевых моментов

Приложение 4.Примеры изложения принципов,зашифрованных в акрониме БЛАГОВЕСТИЕ,для школьников

Слова признательности