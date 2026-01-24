В последние годы в Голландии неустанно растет интерес к России, истории отношений между Россией и Голландией. Пример тому — празднование в 1997 г. юбилея первого посещения Петром Великим Голландии в 1697 г., а культурная манифестация «Окно в Голландию», ежегодно проводящаяся в городе на Неве под руководством Генерального консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге, сильно подогревает этот растущий интерес.

Однако до сих пор почти не уделялось внимания религиозным и социальным аспектам связей. С желанием по возможности заполнить этот пробел Теологический университет реформатских церквей в Голландии, находящийся в городе Кампен (ТУК), в 1998 г. начал в сотрудничестве с архивной службой Голландской реформатской церкви исследование Голландской реформатской церкви в Санкт-Петербурге за период с 1917 по 1927 г.

Голландская реформатская церковь в Санкт-Петербурге (1717-1927): Сборник статей

Санкт-Петербург: Издательство «Русско-Балтийский информационный центр “БЛИЦ”», 2001 г. — 184 с.

ISBN 5-86789-146-1

Голландская реформатская церковь в Санкт-Петербурге (1717-1927): Сборник статей - Содержание

Предисловие

П.Н. ХОЛТРОП. Голландская реформатская церковь в Санкт-Петербурге (1717-1927 гг.). Краткий обзор

В.М. ШИШКИН. Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга — партнер в изучении истории голландцев в Санкт-Петербурге

А.Р. СОКОЛОВ. Голландия в документах Российского государственного исторического архива XVIII - начала XX в. (российско-голландские отношения)

Г. БРИНКМАН. Йохан Фредерик Хендрик Карп. История злополучного служения пастора в 1745-1749 гг

А. В. АРНАУТСЕ, Г.М. ДЕ ХААН. От «дома на маленькой речке» к «Deo et Servatori Sacrum»

П.Н. ХОЛТРОП. Изменение политического положения Голландской реформатской церкви в Санкт-Петербурге в 1842 г

Т.Й.С. ВАН СТААЛДАУНЕ. Падение Голландской реформатской церкви в Санкт-Петербурге (1914-1927 гг.)

А.Й.Й. ВАН’Т РИТ. Архивы Санкт-Петербурга — генеалогический источник

Г. БРИНКМАН. Вмешательство консульства в петербургское дело о ревене

Т.Й.С. ВАН СТААЛДАУНЕ. Пасторы и патроны Голландской реформатской церкви Санкт-Петербурга (1717-1919 гг.)

А. В. АРНАУТСЕ, Г.М. ДЕХААН. Старшины и дьяконы Голландской реформатской церкви Санкт-Петербурга (1717-1923 гг.)

Сокращения

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Иллюстрации

Голландская реформатская церковь в Санкт-Петербурге (1717-1927): Сборник статей - Голландская реформатская церковь в Санкт-Петербурге (1717—1927 гг.) Краткий обзор

Богатая история Голландской реформатской церкви в Санкт-Петербурге берет свое начало в XVIII в., уже в первые годы существования города, основанного в 1703 г. на берегах Невы Петром Великим (1672-1725). Несмотря на то что Санкт-Петербургская община была не первой голландской церковной общиной на территории России, по сравнению с другими она имеет самую длинную историю. Основанные в XVII в. голландские общины в Москве, Архангельске и других городах Российской империи через какое-то время распадались. Увядание этих общин в немалой степени было связано с переносом политической, экономической и культурной деятельности России в новую столицу. Петровская эпоха после веков изоляции открыла новую страницу в истории России и ее отношений с остальным миром. Петр был убежден в необходимости «открыть окно» в Европу. Он расширял контакты с Западом, среди них важное значение имели поездки Петра Великого в Нидерланды. Молодой царь восхищался голландцами. Во время посещений Голландии в конце XVII в. он убеждал способных специалистов — врачей, архитекторов, кораблестроителей, моряков и ремесленников — перейти на службу Российской империи. Он приглашал их на строительство нового города, который мечтал сделать новой столицей. Из других западноевропейских стран в Россию также потянулся поток иммигрантов: немцев, французов, англичан. Таким образом, возникла необходимость предоставления места для деятельности иностранных конфессий. Манифест 1702 г., в котором царь подтвердил предоставление свободы вероисповедания иностранцам, сделал это возможным.

В 1708 г. на подворье норвежского голландца, стоявшего у истоков основания русского флота, адмирала Корнелиуса Крюйса (1657— 1727) была возведена деревянная церковь. Эта маленькая церковь, в которой сначала проповеди читались поочередно на голландском и немецком языках и где лютеране по-братски сосуществовали под одной крышей с реформаторами, стала родоначальницей не только знаменитой Церкви Св. Петра (Петрикирхе), но и французской, и немецкой, и голландской реформатских церквей, а также и английской церкви. Первого пастора В. Толле, немца, Крюйс привез из Голландии в 1704 г. Со временем, когда Толле узнал, что серьезно болен и не сможет продолжать свое служение, он обратился в известный пиитический центр в Халле к А.Х. Франке, который уже посылал священников в Москву. Последнему стоило труда найти желающих, но в конце концов появились два кандидата: Х.Г. Нациус и Й. Г. Соргер, они оба были рукоположены на служение в Санкт- Петербурге самим Франке на Вербное воскресенье 1710 г. Нациус писал в своих воспоминаниях, вызванных смертью Франке в 1727 г.: «Последней речью покойного оказалось его напутствие 13 апреля 1710 года мне и Й.Г. Соргеру: «То, что вы уезжаете сегодня, в Вербное воскресенье, — благое предзнаменование, в нем мы узреваем, что сам Христос посылает двух своих учеников». Толле умер еще до их приезда в Санкт-Петербург, и поэтому будущее двух учеников Франке было быстро решено. Нациус был назначен пастором молодой общины, а Соргер — придворным проповедником Крюйса. Нациус писал Франке 6 февраля 1711 г.: «К глубочайшему прискорбию всех милых братьев в этой стране и нашему, Господу было угодно забрать своего верного слугу В. Толле из этого беспокойного мира в вечный покой еще до нашего прибытия в Петербург. Благословенна память его между всеми нами как по причине его благочестия, самоотречения, смирения, бедности и любви, так и из- за большой его учености, которая бы позволила ему вступить на должность профессора Академии. Соргер и я сразу призваны и утверждены... ныне оба быть пастырями этой общины, X. Соргеру вменено — придворным проповедником у вице-адмирала, мне же — служить в общине <...>. 11 января [1711] года оба мы были утверждены г-ном пастором Мюллером и еще одним, которого зовут Паули».