Перед вознесением на небеса Иисус сказал Своим последователям: «...[вы] будете Мне свидетелями [martyrer] в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). Позже Пётр писал: «...я, сопастырь и свидетель [martys] страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться...»(1 Пет. 5:1). В обоих стихах и в десятках других стихов Нового Завета греческое слово martys; последовательно переводится как «свидетель».

Именно от греческого слова martys; происходит английское слово martyr («мученик»). Последствия верного «свидетельства» об Иисусе Христе были настолько серьёзными, что общепринятое значение этого слова со временем изменилось. Павел признавался: «.. .и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерёг одежды побивавших его» (Деян. 22:20). Три десятилетия спустя Павел также отдал свою жизнь за то, чтобы быть верным свидетелем Христа. Одиннадцать человек, избранных Иисусом в качестве апостолов, постигла та же участь, как и многих первых христиан. Однако это не закончилось ни в первом, ни во втором веке. Сегодня христиане в разных странах мира продолжают отдавать жизни, не идя на компромисс в свидетельстве об Иисусе Христе.

И хотя быть martys, то есть свидетелем, Иисуса Христа не всегда означает смерть, за это всегда приходилось и всегда придётся платить высокую цену. Однако за более чем две тысячи лет многие из тех, кто называют себя христианами, пришли к такому же выводу — это того стоит!

Послание к Евреям (12:1) гласит: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще...»

Примеры подвига веры первых христианских свидетелей имеют важнейшее значение для нас. Мы молимся о том, чтобы верное свидетельство этих первых последователей Христа вдохновило каждого из нас «с терпением проходить предлежащее нам поприще».

Голоса мучеников – Графическая антология – 34 г. н.э. – 203 г. н.э.

Санкт-Петербург: Голос мучеников, 2022. – 502 с.

Голоса мучеников – 34 г. н.э. – 203 г. н.э. – Содержание

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