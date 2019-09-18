Азбука понятий Американская неправительственная организация Freedom House, которая занимается систематическим мониторингом тенденций демократического развития во всем мире, отвечает на этот вопрос отрицательно. Согласно данным на 2018 год, размещенным на сайте организации, демократиями в полном смысле слова («свободными» странами) были лишь 89 из 210 включенных в рейтинг стран и территорий. При этом были зарегистрированы 57 «несвободных» стран с явно автократическими режимами.

Больше половины автократий следует, стало быть, отнести к какому-то типу, который до сих пор не обсуждался в этой книге. Если же учесть, что 64 страны и территории Freedom House относит к категории «частично свободных» стран, а среди них преобладают автократии, то число кандидатов на принадлежность к этому типу весьма значительно.

Григорий Васильевич Голосов - Автократия, или Одиночество власти

Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019 г. - 160 с.

ISBN 978-5-94380-282-9

Григорий Голосов - Автократия, или Одиночество власти - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. Автократия и авторитаризм

2. Кто здесь народ?

Проблема гражданства

Эксклюзивная демократия?

Структура книги

I. АВТОКРАТИЯ И ДЕМОКРАТИЯ

1. Возможна ли власть народа?

Демократия — факт или фикция?

Античная демократия

2. Демократия в теории

Общедоступная власть?

Основы либеральной демократии

Сменяемость власти и меритократия

3. Автократия против демократии

Философ на троне

Моральная и техническая компетентность

Компетентен ли народ?

4. Демократия на практике

Общее благо и идеология

Принуждение к бескорыстию

Рациональность народа

Экономическое голосование

5. Итог

II. ЗООСАД АВТОКРАТИЙ

1. Автократия и институты

2. Традиционный режим

Сила традиции

Пустое множество

3. Монархия

Монархия без авторитаризма

Автократическая монархия

Река, в которую не войти дважды

4. Военный режим

Регулирующие режимы

Корректирующие режимы

Программные режимы

Военным лучше оставаться в казармах

5. Партийный режим

Коммунистические режимы

Фашистские режимы

Популистские мобилизационные режимы

6. Итог

III. АВТОКРАТИЯ СЕГОДНЯ: ТУДА И ОБРАТНО

1. Электоральный авторитаризм: происхождение понятия

«Демократия с прилагательными»

Споры о словах

2. Электоральный авторитаризм как политический режим

Автократия и выборы

Проводя различия: правила и исключения

Персонализм

Почему выборы?

Суть и формы электорального авторитаризма

3. Теория и практика демократизации

Культурная теория

Структурная теория

Транзитология

Выход из автократии

4. Итог

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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Григорий Голосов Г. В. - Автократия, или Одиночество власти – Введение

Слово «автократия» - греческого происхождения. По-гречески auroq означает «сам», а краток - «власть». Из этимологии ясно, что соответствующее понятие должно относиться к ситуации, при которой вся власть сосредоточена в руках одного человека. В русском языке есть два слова, которые образованы путем перевода слова «автократия». Одно из них - «самовластие» - появилось сравнительно поздно и носило негативный оттенок, явно заметный в известном стихотворении А. С. Пушкина. Другое образованное от «автократии» слово - «самодержавие» - вошло в русский язык давно и в течение длительного времени никакого негативного оттенка не имело. Напротив, до марта 1917 года оно было общепринятой, вполне официальной характеристикой российского государственного устройства. Именно в этом значении слово и было позаимствовано из греческого языка.

В Древней Греции слово «автократия» не имело строгого понятийного смысла. Форму правления, при которой вся власть принадлежит одному человеку, обычно называли монархией. Этому словоупотреблению следовал Аристотель, который, однако, проводил различие между собственно монархией, когда единовластный правитель заботится об общем благе своих подданных, и тиранией, когда он правит в собственных интересах. Лишь в эпоху раннего Средневековья слово «автократ» стало общеупотребительным как один из титулов, которые носили императоры Византии. Когда великий князь Московский Иван III женился на племяннице последнего византийского императора Константина XI, Софье Палео- В лог, слово «самодержец» стало общеупотребительным и в России, а при царе Федоре Иоанновиче вошло в набор официальных титулов. Статья 1 Основных законов Российской империи в действовавшей до 1906 года редакции гласила, что «Император Всероссийский есть Монарх самодержавный и неограниченный».

Во многих языках мира тоже есть слова, производные от греческого оригинала: autocracy по-английски, Autokratie по- немецки, autocratie по-французски. Однако монархи западных стран не называли себя автократами, и само слово было в течение длительного времени фактически зарезервировано для обозначения государственных устройств Византии и России. Применялось это слово и для характеристики политического устройства некоторых восточных стран, которые европейцы (иногда без достаточных на то оснований) рассматривали как примеры неограниченного, основанного на произволе личного правления, таких как Османская империя или Китай. При этом слово приобрело явно выраженный оттенок негативной оценки, и именно с этим оттенком оно дожило в западных языках до наших дней. Неудивительно поэтому, что вышедшая в 1956 году книга американских политологов Карла Фридриха и Збигнева Бжезинского, посвященная критике коммунистических и фашистских режимов, получила название «Тоталитарная диктатура и автократия».