Пропонований посібник грецької мови елліністично-римського періоду розрахований на студентів філософсько-богословських відділень, а також інших гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти в Україні. Вивчаючи койне елліністично-римського періоду, студенти опановують мову, якою впродовж століть спілкувалися народи Середземноморського світу. Засвоєння грецької мови IV ст. до Р. X. — IV ст. після Р. X. значно полегшує студентам перехід до розуміння важких з огляду мовного вираження давньогрецьких текстів класичного періоду чи творів пізнішої літератури, автори яких прагнули відтворити вишукану складність античних зразків.

Посібник розрахований на вивчення старогрецької мови впродовж одного року. Засвоєння основ старогрецької мови за такий короткий період можливе лише за умови продуманого відбору лексичного та граматичного матеріалу і при паралельному вивченні морфології та синтаксису простого і складнопідрядного речень. Тому в посібнику з перших лекцій поступово й послідовно впроваджується синтаксичний матеріал.

Системний теоретичний виклад кожної теми проілюстровано реченнями та уривками з Нового Завіту й Септуаґінти, а також текстами репрезентативних пам'яток грецькомовної літератури періоду койне. При виборі ілюстративного матеріалу автори керувалися передусім наміром найоптимальнішого представлення граматичної теми, так би мовити, в узусі, тобто в оригінальному грецькомовному вжитку. На другому плані авторського задуму — спроба відтворити перед зацікавленими студентами найширшу хронологічну, жанрову й стилістичну палітру грецьких текстів, відібраних із Нового Завіту, патристичної спадщини та літургійної традиції.

Пропонуються також уривки з історичних і філософських творів Иосифа Флавія, Філона Александрійського, Марка Аврелія. Поряд із літературними текстами студенти матимуть змоту ознайомитися також з «малими формами» грецькомовної словесності — із так званими apophthegmata patrum, які не претендують на літературну довершеність, але слуїують чудовим свідченням живої розмовної мови, а отже доповнюють сучасні уявлення про загальну картину того неоднорідного й строкатого феномена, за яким у науковій літературі утвердилася назва «елліністичного койне».

Уляна Головач, Галина Шепель - Грецька мова - койне елліністично-римського періоду

Львів: Видавництво Українського Католицького Університету 2011, 492с.

ISBN 978-966-8197-79-6

Уляна Головач, Галина Шепель - Грецька мова - койне елліністично-римського періоду - Зміст

Передмова

Вступ

Нарис історії старогрецької мови

Лекція 1 - Лекція 34

Граматичний довідник: додатки 1-11

Додаток 1 - Додаток 11

Завдання для загальної перевірки засвоєного матеріалу

Граматичний покажчик

Список скорочень

Старогрецько-український словник

Українсько-старогрецький словник