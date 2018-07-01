Одним из серьезных препятствий к взаимопониманию между Римско-католической церковью и всеми ветвями русского православия является политика, вошедшая в историческую литературу под названием «восточного обряда». Вниманию читателя предлагается изложение истории вопроса с целью выяснить, насколько деятельность римского католичества в среде русских эмигрантов повлияла на взаимопонимание между двумя крупными современными церковными центрами, такими как Рим и Москва.

Исследование посвящено истории попыток Римско-католической церкви распространить собственное вероучение среди эмигрантов, вынужденно оказавшихся вне России после Октябрьской революции 1917 г.

Данная деятельность в лоне Римской церкви не имела официального названия. Русские католики называли это «Русским католическим апостольством», но подобное название мне удалось обнаружить лишь в документах относительно позднего времени. Более удачным является итальянское название Opere Religioso Russo (Русское религиозное дело), которое впервые появляется в качестве названия издательства при семинарии «Руссикум» в Риме в середине 1930-х годов.

Голованов Сергей - Русское католическое дело. Римско-католическая церковь и русская эмиграция в 1917–1991 гг.

Омск: Амфора, 2015. 464 с.

ISBN 978-5-906706-28-7

Голованов Сергей - Русское католическое дело. Римско-католическая церковь и русская эмиграция в 1917–1991 гг. - Оглавление

От автора

Определение темы

Источники

Историография

Глава 1

Поиск подходов к достижению церковного единства

Изучение Римской курией русского вопроса

Полемика в католической периодике

Роль экзарха Леонида Федорова

Русское католическое движение в Западной Европе

Стратегия Мишеля д’Эрбиньи

Папская русская комиссия

Участие митрополита Андрея Шептицкого в русском апостольстве

Восточные проекты Общества Иисуса

Византийская ветвь бенедиктинцев

Глава 2

Встреча Востока и Запада

Константинопольская миссия иезуитов

Доминиканская семинария в Лилле

«Новая уния» и «Восточная миссия» в Речи Посполитой

Униональная работа среди эмигрантов в Западной Европе

Миссия в Китае

Глава 3

Папская Русская коллегия – форпост апостольства

Учреждение единой русской семинарии

Коллегия в период ректорства Яворки

Дисциплина в Руссикуме

Ректорство де Режиса

Духовное влияние Станислава Тышкевича

Глава 4

Миссия в 1930–1940-е годы

Храм Св. Антония в Риме – литургический центр апостольства

Первые миссии выпускников Руссикума и руссипетов

Руководство Эжена Тиссерана

Вторая мировая война

Миссия среди перемещенных лиц

Преследование членов апостольства со стороны НКВД – МГБ

Глава 5

Послевоенный апостолат

Русская католическая миссия в Париже

Образовательные проекты иезуитов византийского обряда

Римское паломничество и съезд 1950 года

Поиск единства с православием на антикоммунистической платформе

Новое поколение русского католического духовенства и каноническое управление

Русское католическое монашество

Восточный очаг в Брюсселе

Миссия в Новом Свете

Конфликт в Париже

Глава 6

Переход от унионизма к экуменизму

II Ватиканский собор: от «Восточного обряда» к «Восточной политике»

Митрополит Никодим Ротов

Ректорство Поля Майё

Хроника экуменических контактов

Последний съезд русского апостольства и новые ориентиры

Миссия епископа Павла Хнилицы

Служение протопресвитера Георгия Рошко

Заключение

Документы и материалы участников русского апостольства

Биографический справочник деятелей русского католического апостольства в эмиграции

География русского апостольства

Иллюстрации

Источники и библиография с указанием сокращений

Голованов Сергей - Русское католическое дело. Римско-католическая церковь и русская эмиграция в 1917–1991 гг. - От автора

Исторический очерк я начал писать в 2005–2007 году, когда у меня появилось достаточно свободного времени, чтобы сделать выводы из документов, которые я собирал с 1993 года. Очерк задумывался в качестве сжатого введения к источникам, большая часть из которых публикуются впервые. Они интересны сами по себе и по своему объему превышают написанный мною текст. Я ограничиваюсь сжатым изложением узловых моментов истории, не вдаваясь в объяснения мотивов ее действующих лиц. Для меня было важно сохранить малоизвестные документы, открыв их читателям. Некоторые главы очерка являются компиляцией работ предыдущих исследователей данной темы, что можно проследить по ссылкам. Прилагаемые в конце биографический и географический указатели помогут представить тему более широко. Если сведения об историческом деятеле не даются в сносках, то они обязательно приводятся в биографическом указателе.

Написание данной работы стало возможным благодаря о. Рене Маришалю SJ, директору Славянской библиотеки в Лионе. Архивные рукописи и фотографии, сохраняемые отцом Рене, послужили главной опорой в моих исследованиях. Кроме работы в архивах и изучения литературы в течение предшествующего десятилетия я встречался и переписывался с Робертом де Калуве (Эспо), Ги Барбье (Хельсинки), Кириллом Козиной (Брюссель), Андреем Стерпеном (Медон), Пьером Дюпиром (Париж), Алексеем Стричеком SJ (Париж), Иосифом Махой SJ (Новосибирск), Мигелем Арранцем SJ (Рим), Томашем Шпидликом (Рим), Пьетро Модесто (Мюнхен) и другими деятелями русского католического дела. Их интересные воспоминания и подсказки позволили мне написать краткий очерк, несмотря на то, что большая часть важных документов была мне физически недоступна.

Я особенно благодарен ценным замечаниям и дополнениям, полученным от архимандрита Сергия Гайека MIC (Рим), архимандрита Роберта Тафта SJ (Бостон), игумена Ростислава Колупаева (Сериате), игумена Иннокентия Павлова (Москва), о. Антуана Ламбрехтса OSB (Шевтонь), иеромонаха Мануила Пишковича (Унив), доктора Вима Кудениса (Антверпен), проф. Пола Делэни (Монреаль), Марины Сорокиной (Москва), проф. Юрия Блоха (Москва), Сергея Кудрявцева(Чита), Алексея Юдина (Москва), Павла Парфентьева (Санкт-Петербург), Ольги Ивановой (Вологда). Особая благодарностьдиакону Ивану Лященко (Беларусь) за предоставление мне необходимой актуальной литературы по данной теме. И главное,основной массив документов был обнаружен и копирован вархивах моей супругой Ириной Головановой, которой я признателен в наибольшей степени.

Этот труд остался бы незавершенным, если бы не просьба Елены Григорьевой, моей сокурсницы по историческому факультету Мордовского университета им. Н. П. Огарева (выпуск 1994 г.), довести мою работу до печати. Ей я и посвящаю эту книгу.