О психологии написано уже столько, что возникает справедливый вопрос: зачем ещё одна книга на эту тему? Поспешу объясниться. Предложенный мною материал предназначен не для всех, но при этом для широкого круга читателей. У данного исследования своя целевая аудитория.

Книга посвящается в первую очередь христианам, на мышление которых повлияла советская эпоха и сформировала отношение к психологии. И это отношение по инерции передаётся следующему поколению. Ведь о психологии у многих верующих со времён СССР сложилось представление в контексте коммунистической идеологии. Под её воздействием психология преподносилась обществу не как библейская наука о душе, а как материалистическое учение о психике человека, воинствующее против его Творца. По программе атеизма она представлялась как продукт мозговой деятельности. Материалистическая психология в Советском Союзе развивалась под вдохновением марксистской философии. И это уже объясняет многое. Сама же идея материализма не новая. Она уходит корнями в древнегреческие языческие верования, в соответствии с которыми душа материальна и после смерти человека распадается на мелкие атомы.

Однако такие представления о душе ничего общего с наукой не имеют. Как справедливо выразился известный русский мыслитель и профессор Казанской духовной академии В. И. Несмелое: «При полном отрицании религиозной веры, материализм всё-таки не уничтожает религию, а только заменяет её, потому что он сам становится на место религии». При этом Несмелое смело называет весь этот бездушный материализм религиозным суеверием.

Я постараюсь последовательно и обстоятельно изложить ответ на главный вопрос: как современным христианам относиться к психологии? А также мы исследуем ещё ряд важных вопросов. Нужно ли нам вообще отказаться от светской психологии? Насколько научна светская психология? Откуда она взялась? Насколько понятие «психология» неоднозначно, и есть ли у него разновидности? Можно ли извлечь для христианина из области психологии что-то полезное? Что именно в ней может быть полезным, а что неприемлемым или вредным? Нужны ли нам христианские психологи? Следует ли вообще изучать свой внутренний мир? Что Библия говорит о психологии? Применяет ли Бог психологию в Своей работе над человеком? Нужна ли психология в нашем служении Богу? И многие другие насущные проблемы мы затронем в этой непростой области.

Голубин, Михаил - Христианство и психология – Том I – Четыре грани психологии

СПб.: Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов, 2024.— 472 с.

ISBN 978-5-7454-1896-9

Голубин, Михаил - Христианство и психология – Содержание

Предисловие. Цель книги

Введение. Почему я решился на эту книгу?

1. НАПРЯЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПСИХОЛОГИИ

Актуальность психологии в современном христианстве

Споры вокруг психологии

Нужно ли копаться в себе?

Разберёмся в терминах

2. ЖИТЕЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Житейская психология в повседневности

Психология в Библии

Житейская психология в служении

3. СВЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Исторические корни светской психологии

Как возникла секулярная психология?

Философская сторона светской психологии

Научная сторона светской психологии

Основные направления светской психологии

Светские специалисты по работе с психикой

Светский психолог для христиан: «за» и «против»

4. ОККУЛЬТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Апостол оккультной психологии

Практика оккультной психологии

Внедрение оккультной психологии в Церковь

Психология оккультного «евангелия»

5. ХРИСТИАНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Опасность интеграции христианства и психологии

Слабые стороны критиков христианской психологии

Историческая справедливость христианской психологии

Библейское учение о душе (краткое изложение)

Христианские служители души

Нужен ли христианам христианский психолог?

Заключение

Библиографический указатель