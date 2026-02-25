О психологии написано уже столько, что возникает справедливый вопрос: зачем ещё одна книга на эту тему? Поспешу объясниться. Предложенный мною материал предназначен не для всех, но при этом для широкого круга читателей. У данного исследования своя целевая аудитория.
Книга посвящается в первую очередь христианам, на мышление которых повлияла советская эпоха и сформировала отношение к психологии. И это отношение по инерции передаётся следующему поколению. Ведь о психологии у многих верующих со времён СССР сложилось представление в контексте коммунистической идеологии. Под её воздействием психология преподносилась обществу не как библейская наука о душе, а как материалистическое учение о психике человека, воинствующее против его Творца. По программе атеизма она представлялась как продукт мозговой деятельности. Материалистическая психология в Советском Союзе развивалась под вдохновением марксистской философии. И это уже объясняет многое. Сама же идея материализма не новая. Она уходит корнями в древнегреческие языческие верования, в соответствии с которыми душа материальна и после смерти человека распадается на мелкие атомы.
Однако такие представления о душе ничего общего с наукой не имеют. Как справедливо выразился известный русский мыслитель и профессор Казанской духовной академии В. И. Несмелое: «При полном отрицании религиозной веры, материализм всё-таки не уничтожает религию, а только заменяет её, потому что он сам становится на место религии». При этом Несмелое смело называет весь этот бездушный материализм религиозным суеверием.
Я постараюсь последовательно и обстоятельно изложить ответ на главный вопрос: как современным христианам относиться к психологии? А также мы исследуем ещё ряд важных вопросов. Нужно ли нам вообще отказаться от светской психологии? Насколько научна светская психология? Откуда она взялась? Насколько понятие «психология» неоднозначно, и есть ли у него разновидности? Можно ли извлечь для христианина из области психологии что-то полезное? Что именно в ней может быть полезным, а что неприемлемым или вредным? Нужны ли нам христианские психологи? Следует ли вообще изучать свой внутренний мир? Что Библия говорит о психологии? Применяет ли Бог психологию в Своей работе над человеком? Нужна ли психология в нашем служении Богу? И многие другие насущные проблемы мы затронем в этой непростой области.
Голубин, Михаил - Христианство и психология – Том I – Четыре грани психологии
СПб.: Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов, 2024.— 472 с.
ISBN 978-5-7454-1896-9
Голубин, Михаил - Христианство и психология – Содержание
Предисловие. Цель книги
Введение. Почему я решился на эту книгу?
1. НАПРЯЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПСИХОЛОГИИ
- Актуальность психологии в современном христианстве
- Споры вокруг психологии
- Нужно ли копаться в себе?
- Разберёмся в терминах
2. ЖИТЕЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
- Житейская психология в повседневности
- Психология в Библии
- Житейская психология в служении
3. СВЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
- Исторические корни светской психологии
- Как возникла секулярная психология?
- Философская сторона светской психологии
- Научная сторона светской психологии
- Основные направления светской психологии
- Светские специалисты по работе с психикой
- Светский психолог для христиан: «за» и «против»
4. ОККУЛЬТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
- Апостол оккультной психологии
- Практика оккультной психологии
- Внедрение оккультной психологии в Церковь
- Психология оккультного «евангелия»
5. ХРИСТИАНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
- Опасность интеграции христианства и психологии
- Слабые стороны критиков христианской психологии
- Историческая справедливость христианской психологии
- Библейское учение о душе (краткое изложение)
- Христианские служители души
- Нужен ли христианам христианский психолог?
Заключение
Библиографический указатель
