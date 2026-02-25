Голубин, Михаил - Христианство и психология – Том I – Четыре грани психологии
Рецензия на книгу
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Psychology Psychotherapy
О психологии написано уже столько, что возникает справедливый вопрос: зачем ещё одна книга на эту тему? Поспешу объясниться. Предложенный мною материал предназначен не для всех, но при этом для широкого круга читателей. У данного исследования своя целевая аудитория.
Книга посвящается в первую очередь христианам, на мышление которых повлияла советская эпоха и сформировала отношение к психологии. И это отношение по инерции передаётся следующему поколению. Ведь о психологии у многих верующих со времён СССР сложилось представление в контексте коммунистической идеологии. Под её воздействием психология преподносилась обществу не как библейская наука о душе, а как материалистическое учение о психике человека, воинствующее против его Творца. По программе атеизма она представлялась как продукт мозговой деятельности. Материалистическая психология в Советском Союзе развивалась под вдохновением марксистской философии. И это уже объясняет многое. Сама же идея материализма не новая. Она уходит корнями в древнегреческие языческие верования, в соответствии с которыми душа материальна и после смерти человека распадается на мелкие атомы.
Однако такие представления о душе ничего общего с наукой не имеют. Как справедливо выразился известный русский мыслитель и профессор Казанской духовной академии В. И. Несмелое: «При полном отрицании религиозной веры, материализм всё-таки не уничтожает религию, а только заменяет её, потому что он сам становится на место религии». При этом Несмелое смело называет весь этот бездушный материализм религиозным суеверием.
Я постараюсь последовательно и обстоятельно изложить ответ на главный вопрос: как современным христианам относиться к психологии? А также мы исследуем ещё ряд важных вопросов. Нужно ли нам вообще отказаться от светской психологии? Насколько научна светская психология? Откуда она взялась? Насколько понятие «психология» неоднозначно, и есть ли у него разновидности? Можно ли извлечь для христианина из области психологии что-то полезное? Что именно в ней может быть полезным, а что неприемлемым или вредным? Нужны ли нам христианские психологи? Следует ли вообще изучать свой внутренний мир? Что Библия говорит о психологии? Применяет ли Бог психологию в Своей работе над человеком? Нужна ли психология в нашем служении Богу? И многие другие насущные проблемы мы затронем в этой непростой области.

СПб.: Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов, 2024.— 472 с.
ISBN 978-5-7454-1896-9

Голубин, Михаил - Христианство и психология – Содержание

Предисловие. Цель книги
Введение. Почему я решился на эту книгу?
1. НАПРЯЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПСИХОЛОГИИ
  • Актуальность психологии в современном христианстве
  • Споры вокруг психологии
  • Нужно ли копаться в себе?
  • Разберёмся в терминах
2. ЖИТЕЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
  • Житейская психология в повседневности
  • Психология в Библии
  • Житейская психология в служении
3. СВЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
  • Исторические корни светской психологии
  • Как возникла секулярная психология?
  • Философская сторона светской психологии
  • Научная сторона светской психологии
  • Основные направления светской психологии
  • Светские специалисты по работе с психикой
  • Светский психолог для христиан: «за» и «против»
4. ОККУЛЬТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
  • Апостол оккультной психологии
  • Практика оккультной психологии
  • Внедрение оккультной психологии в Церковь
  • Психология оккультного «евангелия»
5. ХРИСТИАНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
  • Опасность интеграции христианства и психологии
  • Слабые стороны критиков христианской психологии
  • Историческая справедливость христианской психологии
  • Библейское учение о душе (краткое изложение)
  • Христианские служители души
  • Нужен ли христианам христианский психолог?
Заключение
Библиографический указатель
