Вступительное слово

1. Вера в чудеса

2. Что считать чудесами?

3.Чудеса и наука

4. А жизнь — чудесна или нет?

5. Вселенная как чудо

6. Вопросы о чудесах

7.Библейские чудеса

8.Воскресение Иисуса

9.Обретение веры

10.Чудесные исцеления

11.Возрождение души

12.Ангелы Божьи

13.Обилие чудес

14.Прикосновение к вечности

15.Как чудеса меняют жизнь

Благодарности

Об авторе

Эрик Метаксас - Чудеса - Что это такое, почему они происходят и как влияют на нашу жизнь - Вера в чудеса

Будь вся Вселенная лишенной смысла, нам бы не довелось об этом узнать. И если бы во Вселенной не было света — а следовательно, и тех, кто способен видеть, — мы никогда бы не поняли, что вокруг царит тьма... и темнота утратила бы смысл.

К. С. Льюис

В 2013 году в журнале «Нью-Йоркер» появилась статья, посвященная вере. Ее автор, Адам Гопник, писал: «Мы знаем, что... за миллиарды лет существования Вселенной чудеса ни разу [sic!] не выходили за рамки законов природы, и обратному нет никаких доказательств».

Здесь я уже не выдержал. Все, в чьей жизни случались чудеса; все, кто слышал о них от своих друзей и знакомых; все, кто знаком с книгами о чудесах, — все эти люди просто не смогут понять, как можно столь нагло и пренебрежительно высказываться о вещах и явлениях, по меньшей мере абсолютно возможных, а по большей — совершенно неоспоримых. Впрочем, боюсь, я не слишком удивлен — поскольку сам живу в Манхэттене и знаю, в каком соку варятся авторы подобных статеек. И все же — это перебор. Дальше Гопник продолжает еще хлеще: «Нам не нужно убеждать себя, будто Царства Небесного не существует; мы знаем, что его нет, и ищи мы ангелов хоть до скончания веков — все это напрасно».

Естественно, причина, по которой автор делает такие заявления, неразрывно связана с его исходной позицией, будто есть только один мир — зримо воспринимаемый, материальный. Мысль о существовании чего бы то ни было за пределами материального мира, ограниченного пространством и временем, для подобного представления абсолютно чужеродна. Об этом ясно, четко — и мрачно — сказал в свои поздние годы Карл Саган: «Есть только Космос. И больше не будет ничего». Да, он пытался разбавить свое безрадостное суждение чисто английским оптимизмом, назвав нас «рожденными из звездного пепла», — как будто можно утешиться тем, что вы отдаленно похожи на далекий газовый пузырь. Да, поэтичность сравнения несомненна, и даже само слово «звезда» неразрывно связано с тайной, с исполнением грез — но зачем же прибегать к таким метафорам, если вы утверждаете, будто правом на существование наделен только материальный мир и, следовательно, в нем нет ни волшебства, ни чудес, ни места для мечтаний? Так не следует ли нам просто-напросто навсегда о них забыть? И если каждый из нас — не более чем скопление элементов периодической системы, так зачем это поэтическое утешение? Во имя чего потакать желанию, разбитому в прах сутью сказанных слов? Неужели доктор Саган пытался подстраховаться и усидеть на двух стульях? Или просто потворствовал телезрителям и слегка подсластил ядовитую пилюлю?

Если неистовый приверженец материализма повстречается с чудом — или же с чем-то, что может быть таковым, — то истинность чуда он должен отрицать по определению. Если же он будет настаивать на том, что в качестве «доказательства» чуда примет только «естественные» факты, тогда — и это очевидно — никаких подтверждений он просто не найдет. «Естественное чудо» — это оксюморон, это парадокс, это коан, уничтожающий сам себя, вроде такого: «Может ли Бог создать столь большой камень, что Сам его не поднимет?» Что, о таком, правда, можно думать всерьез?

Во второй части книги я привожу десятки историй, и если даже они не свидетельствуют об истинности чудес, — чем тогда ее подтвердить? И как эти рассказы расценят мои читатели? Как правдивые отчеты о пережитых галлюцинациях? Как простые совпадения? Как заведомую ложь? А может, как свидетельство о свершившемся чуде?

Таких историй невероятно много. Рассказы, приведенные в книге, составляют их крошечную часть. Тем, кто пожелает уйти в исследование чудес с головой — и прочесть намного больше чудесных историй, — рекомендую книгу Крейга С.Кинера «Чудеса» («Miracles»). Это подробнейший двухтомник, в котором более тысячи страниц, автор его — авторитетный, эрудированный ученый, и если вы хотите получить решительное опровержение «максимы» мистера Сагана и только начинаете изучать мир чудес, смело обращайтесь к этой книге.

Представьте, будто в истории остались неоспоримые свидетельства — можно даже сказать «доказательства», — что некое высшее существо пыталось вступить в контакт с людьми. Вообразите, что таких свидетельств было много — но средства массовой информации и академические учреждения Западного мира просто не принимают их в расчет. Стоит ли за этим заговор? Кто-то скажет: «Может быть». Лично я уверен в обратном. Но в любом случае — разве это не возмутительно? И если вы действительно хотите об этом узнать, моя книга представит вашему вниманию некоторые из таких свидетельств.

Вера в чудеса по большей части зависит от предпосылок, в свете которых мы воспринимаем ее предмет. На чем мы стоим, когда спрашиваем, есть ли за пределами этого света — иной? С какой точки зрения смотрим? Каждый из нас имеет свои представления о природе вещей; каждый решает для себя, есть ли что-нибудь за пределами нашего восприятия. Иногда наши допущения — итог полученного образования, но столь же часто они, по крайней мере отчасти, определяются нашим воспитанием и той культурой, под влиянием которой мы росли.

В моем детстве о чудесах не говорил никто — хорошо, если о них вообще упоминали. Я жил в Нью-Йорке. Церковь, в которую мы ходили каждое воскресенье, находилась в районе Квинс; если еще точнее — в Короне. К разговорам о чудесном она не располагала. Чудеса кончились давным-давно. Может, их и вовсе не было. Но если они случались тогда — почему не происходят до сих пор} Об этом никто никогда не спрашивал. Такой была принятая всеми горькая правда — и каждый признавал эту правду и тем, как вел себя, и тем, что ни словом не поминал о чудесах. Наше молчание было частью более великой печали, а сама эта печаль, насколько мы знали, была намертво вплетена в наш привычный уклад.

Однажды на уроке в воскресной школе — мне было лет пять или шесть — я раскрашивал картинку из Библии. Не помню точно, какую именно — кажется, там были бородатый патриарх и ангел. Мне помнится другое: глубокая тоска по тому, чем обладали люди в те далекие времена — по настоящему общению с Богом и ангелами, по миру чудес и волшебства. Что помешало нам владеть этим миром, почему мы его потеряли? Ответа я не знал. Но я чувствовал, будто что-то, рожденное внутри меня, стремится за пределы моего обычного мирка — к чему-то более реальному; к чему-то более истинному; к чему-то, исполненному жизни более яркой и вдохновенной, нежели все, что я пережил и все, о чем мне рассказывали в церкви. Я знал — у столь пронзительной тоски по «тому миру» должна быть причина. Зачем мне горевать по тому, чего никогда не существовало? Откуда пришло это желание, столь глубокое, столь естественное? И почему мне казалось, что оно исходит из мира настоящего, более справедливого, более живого, чем тот, в котором жил я сам? Казалось, этот порыв был частью моей истинной природы — пока ее не сломали; он, словно отзвук далекого эха, напоминал мне о том, кем я был когда-то давно — и кем я стану когда-нибудь снова. Я чувствовал себя принцем, изгнанным из родного королевства, и везде, где бы мне ни встретился отблеск моего прежнего царства, я стремился найти дорогу домой.

Некоторые скажут, будто это стремление — всего лишь пережиток детских лет. Тоска по Санта-Клаусу. Мы растем, переходим в реальный мир, видим вещи как они есть — и горе проходит. А нас ждет суровая реальность одиночества во Вселенной, — в бессмысленной Вселенной! — и мы, наконец став взрослыми, должны храбро, лицом к лицу, биться с этой безысходностью. Должны принять, что мир ограничен материей; что это мир атомов, молекул и вещей, познаваемых пятью нашими чувствами; что больше ничего нет и никогда не будет. Должны примириться с тем, что наша жизнь имеет только то значение, которое мы ей придаем, а поиски смысла — занятие абсолютно безнадежное, как и само желание искать этот смысл. Но кто может выдержать такую истину? Если, конечно, это истина... А если эти мысли на самом деле правдивы, то что такое правда? Откуда ей взяться в мире, лишенном смысла?

И откуда в нашей природе это странное чувство, восстающее против лжи о бессмысленной жизни — не просто лжи, но лжи чудовищной, направленной против всего, что мы считаем истинным, благим и прекрасным? Почему иногда мы чувствуем себя так, будто изгнаны из великой, лучезарной земли? Откуда это внутреннее ощущение, неизменно сопутствующее нам на протяжении долгих веков, в разных культурах, на разных континентах? Мы можем провести всю жизнь, отрицая это чувство, но даже наши кости, даже атомы, из которых мы состоим, кричат, что отрицание смысла жизни — ложь, что мы не просто стремимся к тому иному миру и иному смыслу — тот мир и тот смысл нужны нам больше, чем пища и вода; даже сильнее, нежели воздух! Мы созданы, чтобы искать их — и мы не успокоимся, пока не обретем их вновь.

Клайв Стейплз Льюис. Возможно, это имя знакомо вам, возможно, нет. По крайней мере я сам — до тех пор, пока не повзрослел и не обрел веру и мир, исполненный смысла, — почти ничего о нем не знал. Преподаватель Оксфорда, убежденный атеист, он обратился к вере — ибо однажды ночью, в далеком 1930 году, решил немного пройтись вместе с друзьями по парковой аллее за колледжем Магдалины. Одним из тех друзей был не кто иной, как Джон Рональд Руэл Толкиен. Впрочем, до того, как Толкиен напишет «Властелина колец», а Льюис — свои знаменитые «Хроники Нарнии», тогда было еще далеко. В те времена они были молодыми, пережили ужасы Первой мировой, прошли окопы и ад химических атак, видели смерть лицом к лицу, и решив посвятить себя науке, стали профессорами Оксфорда. И еще они любили гулять по ночному парку — вот и тогда, в день той беседы, было уже далеко за полночь. Но было между ними и одно различие. Толкиен глубоко верил «во что-то иное». Льюис — не верил. Толкиен полагал, что существует не только этот мир — а Льюис был убежден в обратном. Ему казалось, что скорбь и ужасы пережитой войны говорили лишь об одном: этот уродливый мир — единственный, и нужно его принять, пусть это и очень горько. Но очевидно, Льюис — или Джек, как называли его друзья, — тоже иногда размышлял о том, почему эта правда заставляет нас печалиться. «Если это правда, — возможно, спрашивал он, — так почему что-то в нас отчаянно желает, чтобы это было неправдой} Откуда в нас это чувство, какова его природа? Какой смысл в том, что мы всегда стремимся к большему? Зачем добираться до сути, и почему мы так отчаянно этого желаем?»

И Льюис, и Толкиен знали и любили мифологию древних народов. Греческие мифы, скандинавские саги — все это было им близко и знакомо. В книге «Настигнут радостью», своей автобиографии, Льюис вспоминает, как его поразили строки из скандинавских баллад Генри Уодсворта Лонгфелло: «И слышал я, как голос прокричал: "Прекрасный Бальдр мертв, он мертв!"» Почему это так тронуло его душу? Почему поэма XIX века — история о вымышленном персонаже, — так его потрясла? Какой был в этом смысл? Но после смерти матери, после жизненных тягот, выпавших на его долю, после ужасов, пережитых на войне, он заглушил в себе эти чувства, или по крайней мере убрал их на задворки души, и принял горькую мысль о невозможности возврата к прошлому и о том, что все эти истории — всего лишь сказки. Прекрасные сказки — и не более.

Однако Толкиен считал иначе. И для него то была не просто отвлеченная идея. Он знал: древние сказания, проникновенные и прекрасные, были отзвуками чего-то большего, чего-то настоящего. В них отражались наши воспоминания об ином мире — мире, который существовал когда-то, будет существовать в будущем и даже сейчас существует в ином измерении, за пределами времени. Толкиен знал мифы о богах, принесенных в жертву и воскресших, но рассматривал эти сказания не в отрыве от реальной истории мира, а в сочетании с ней. Для него в преданиях и легендах крылись отголоски иной реальности, некогда вошедшей в нашу историю — но только однажды. И в ту ночь, на темной аллее, он задал Льюису вопрос, навсегда изменивший жизнь друга: «Возможно ли, что некогда мифы совпали с историей — и вечность соприкоснулась со временем?» Толкиен предположил, что миф о боге, умершем и воскресшем, был отзвуком более великой истории — возможно, величайшей из историй, когда-либо поведанных миру, — и что однажды эта извечная легенда свершилась в реальности и прорвалась во время, в ход исторических событий, как шафран весной пробивается сквозь снег. И после этого все изменилось, преобразилось само время, осиянное вечностью, а зиму сменила весна. Льюис никогда не смотрел на мир так. Но Толкиен умел настаивать, и теперь эта мысль непрестанно преследовала Клайва. Что если нечто подобное произошло в действительности? И если это случилось, то как мы могли об этом узнать?

Что если все мифы, все легенды указывали на некое событие, бывшее не просто правдой — а правдой наивысшей, превосходившей все наши знания о мире? Что если они указывали на мир более истинный, более реальный? А вдруг наш мир, мир материи, мир вещей — это не более чем «царство теней», а сами мы были созданы для совершенно иной обители — настоящей, истинной? Что если именно жажда «иного мира», пылающая в наших сердцах, заставляла людей годами хранить в своей душе место для мифов, религий и сказок — и что если Бог, сотворивший нас, любивший нас, нашел возможность пройти в наш мир и сказать: «Примите руку мою, и я приведу вас туда, где некогда жили — на вашу исконную родину, память о которой живет в вашем сердце?» Примете ли вы Его руку, позволите ли отвести вас? Поверите ли, будто Он чудом снизошел в мир? Можете ли вы поверить в возможность чудес хотя бы чуть-чуть — и допустить, что когда-то, всего один раз в истории, всего одно чудо — свершилось? Ибо если вы поверите — пусть даже в одно-единственное чудо, вам откроется весь мир чудес! Сумев поверить, вы вернетесь в тот мир, где даже чудеса лишь указывают на более важную вещь — на свой источник! И путь к этому источнику открыт, в его сторону обращены ясные указатели, а множество знаков, явленных здесв, лишь дает нам понять, что это место — там. Но знаки не просто указывают дорогу и убеждают нас в истинности цели — они еще и говорят нам, как пройти этот путь! Правда, последнее оказывается верным только в одном случае: если мы сможем распознать их истинный смысл; если сумеем понять, о чем они нам говорят; и если осмелимся следовать за ними.