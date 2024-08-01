Голубков Михаил - Русская литература ХХ века

Голубков - Русская литература ХХ века
Этот курс представляет собой размышления о русской литературе XX в. Судьба автора сложилась так, что он впервые попал в университетскую аудиторию в качестве преподавателя литературной истории завершившегося столетия в разгар горбачевской перестройки, в эпоху разворачивающейся, набирающей силу гласности. В нашей профессиональной среде лавина задержанных публикаций художественных произведений, писавшихся «в стол» (а такими богато любое советское десятилетие) или же опубликованных на Западе и лишь тогда возвращавшихся к русскому читателю, открывала, с одной стороны, невероятные ранее возможности принципиально нового осознания литературной истории в ее полноте (как наивны мы тогда были, полагая, что это так просто сделать). С другой стороны, каждый новый месяц, приносивший очередные номера «толстых» журналов, опрокидывал прежние литературоведческие концепции, сформированные в 30—80-е годы. Поэтому конец 80-х годов можно воспринять как романтическую эпоху литературоведения: научные коллективы, вузовские кафедры, критики и литературоведы собирались писать новые истории литературы и новые учебники взамен старых и безнадежно устаревших.
Однако романтическое мироощущение рубежа 80—90-х годов сменилось своего рода вакуумом второй половины последнего десятилетия XX в. Старые концепции не нужно было отрицать и ниспровергать, они не нуждались в таком ниспровержении, чтобы уйти из научного обихода; борьба не на жизнь, а на смерть с социалистическим реализмом во временной перспективе тоже оказалась борьбой с ветряными мельницами. А вот новых и авторитетных концепций не видно и по сей день. Сказалось, вероятно, невиданное сопротивление литературного материала, накопленного за целое столетие и обрушившегося на сознание живущих в его конце. Все эти сложности вполне прочувствовал и автор этого курса. Профессиональная деятельность часто ставила его в довольно затруднительные положения: во время лекции или семинара вдруг выяснялось, что продуманный совсем недавно литературоведческий «сюжет» вдруг дает трещину или просто разваливается, и на глазах у студентов лектор неожиданно для них и для себя обнаруживал необъяснимые, казалось бы, явления литературной жизни прошлых десятилетий. К счастью, такие ситуации обычно заканчивались совместными попытками найти объяснения необъяснимому.
Голубков Михаил - Русская литература ХХ века
Учебное пособие для вузов
Москва: Издательство Юрайт, 2024, 238 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-07240-2
Голубков Михаил - Русская литература ХХ века - Оглавление
Предисловие
I. Раскол
- «Русская идея»
- «Две культуры»
- Ленинская теория «двух культур»
- Огосударствление
- Синтез?
II. Культурный вакуум
- «Человек массы» как новый субъект истории
- Типы творческого поведения, или Литературные амплуа
- А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
- М. Зощенко как пролетарский писатель
- Владимир Маяковский: до и после пятого акта трагедии
III. Социалистический реализм
- Кризис реализма
- Нормативизм: отношения личности и мира
- Нейтральный стиль
- Новый реализм (М. Шолохов, М. Горький, Б. Пастернак)
IV. Модернизм
- Литературно-критические концепции модернизма
- Модернистские литературно-критические концепции в литературном процессе 20-х годов
- «Синтетизм» Е. Замятина
- Импрессионистические тенденции
- Принципы типизации (модернистский роман В. Набокова)
- Композиция модернистского романа: «Египетская марка» О. Мандельштама
- Экспрессионистические тенденции
- «Мы» Е. Замятина: полемика с химерической концепцией мира и человека
- Стилевая организация модернистского романа
V. Преодоление раскола (вместо заключения)
- Некоторые итоги
- Творчество А. И. Солженицына как итог столетия
- Русский характер в процессе деформаций
Итоговые задания
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