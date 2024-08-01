Голубков Михаил - Русская литература ХХ века

Этот курс представляет собой размышления о русской литературе XX в. Судьба автора сложилась так, что он впервые попал в университетскую аудиторию в качестве преподавателя литературной истории завершившегося столетия в разгар горбачевской перестройки, в эпоху разворачивающейся, набирающей силу гласности. В нашей профессиональной среде лавина задержанных публикаций художественных произведений, писавшихся «в стол» (а такими богато любое советское десятилетие) или же опубликованных на Западе и лишь тогда возвращавшихся к русскому читателю, открывала, с одной стороны, невероятные ранее возможности принципиально нового осознания литературной истории в ее полноте (как наивны мы тогда были, полагая, что это так просто сделать). С другой стороны, каждый новый месяц, приносивший очередные номера «толстых» журналов, опрокидывал прежние литературоведческие концепции, сформированные в 30—80-е годы. Поэтому конец 80-х годов можно воспринять как романтическую эпоху литературоведения: научные коллективы, вузовские кафедры, критики и литературоведы собирались писать новые истории литературы и новые учебники взамен старых и безнадежно устаревших.

Однако романтическое мироощущение рубежа 80—90-х годов сменилось своего рода вакуумом второй половины последнего десятилетия XX в. Старые концепции не нужно было отрицать и ниспровергать, они не нуждались в таком ниспровержении, чтобы уйти из научного обихода; борьба не на жизнь, а на смерть с социалистическим реализмом во временной перспективе тоже оказалась борьбой с ветряными мельницами. А вот новых и авторитетных концепций не видно и по сей день. Сказалось, вероятно, невиданное сопротивление литературного материала, накопленного за целое столетие и обрушившегося на сознание живущих в его конце. Все эти сложности вполне прочувствовал и автор этого курса. Профессиональная деятельность часто ставила его в довольно затруднительные положения: во время лекции или семинара вдруг выяснялось, что продуманный совсем недавно литературоведческий «сюжет» вдруг дает трещину или просто разваливается, и на глазах у студентов лектор неожиданно для них и для себя обнаруживал необъяснимые, казалось бы, явления литературной жизни прошлых десятилетий. К счастью, такие ситуации обычно заканчивались совместными попытками найти объяснения необъяснимому.

Голубков Михаил - Русская литература ХХ века

Учебное пособие для вузов

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 238 с.

Серия "Высшее образование"

ISBN 978-5-534-07240-2

Голубков Михаил - Русская литература ХХ века - Оглавление

Предисловие

I. Раскол

«Русская идея»

«Две культуры»

Ленинская теория «двух культур»

Огосударствление

Синтез?

II. Культурный вакуум

«Человек массы» как новый субъект истории

Типы творческого поведения, или Литературные амплуа

А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры

М. Зощенко как пролетарский писатель

Владимир Маяковский: до и после пятого акта трагедии

III. Социалистический реализм

Кризис реализма

Нормативизм: отношения личности и мира

Нейтральный стиль

Новый реализм (М. Шолохов, М. Горький, Б. Пастернак)

IV. Модернизм

Литературно-критические концепции модернизма

Модернистские литературно-критические концепции в литературном процессе 20-х годов

«Синтетизм» Е. Замятина

Импрессионистические тенденции

Принципы типизации (модернистский роман В. Набокова)

Композиция модернистского романа: «Египетская марка» О. Мандельштама

Экспрессионистические тенденции

«Мы» Е. Замятина: полемика с химерической концепцией мира и человека

Стилевая организация модернистского романа

V. Преодоление раскола (вместо заключения)

Некоторые итоги

Творчество А. И. Солженицына как итог столетия

Русский характер в процессе деформаций

Итоговые задания

Рекомендуемая литература

Именной указатель

Новые издания по дисциплине «История отечественной литературы» и смежным дисциплинам