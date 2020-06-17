Писания Иоанна - Станислав Гондецкий

От автора. Написание «Введения в...» сопряжено с двумя опасностями: чрезмерной научности и чрезмерного упрощения. Научность более импонирует автору, однако отпугивает обычного читателя, которому незнакомы методология, научный аппарат и критерии, позволяющие оценить бесконечно сложные, все новые гипотезы, читателя, который не понимает, что многие конкретные вопросы еще долго будут оставаться объектом изучения и научных дискуссий.

В этой книге я собрал те исторические, литературоведческие и вероучительные сведения, которые счел наиболее важными и полезными для плодотворного чтения писаний святого Иоанна Богослова. При этом, чтобы не утомить среднего читателя, я отказался от использования примечаний и обобщил приводимую мной информацию. Моей задачей было не столько собрать максимум информации о том или ином фрагменте Священного Писания, вызывающем полемику в научных кругах, сколько кратко ознакомить читателя с богословием священных книг.

При этом я старался избежать легкомысленного упрощения спорных проблем, для чего, в частности, привожу обширную библиографию по рассматриваемым вопросам. Учитывая, что польский читатель все еще имеет лишь ограниченный доступ к иноязычной литературе, я ограничился перечислением книг на польском языке, в которых подробнее и более полно рассмотрены поднимаемые мною в этом «Введении» вопросы. Было бы не простительной ошибкой, стараясь сказать обо всем, лишить читателя возможности самостоятельно обдумать некоторые проблемы.

Архиепископ Станислав Гондецкий - Писания Иоанна

Москва, Культурно-просветительский Центр «Духовная Библиотека», 2005

ISBN 5-94270-032-Х

Оригинальное название: Вр. Stanislaw Gondecki. Wstçp do Pism Janowych

Wydanie drugie, poprawione i uzupelnione

Переведено с издания:

Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM, 1996

ISBN 83-85654-48-8

Перевод с польского: Мария Касьяненко

Под общей редакцией свящ. Зигмунта Заборовского



Станислав Гондецкий - Писания Иоанна - Содержание

От автора

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ СВ. ИОАННА

Автор Место и время создания Язык и стиль Редактирование Евангелия Влияние среды Строение Богословие

СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИОАННА

I. Первое Соборное Послание Иоанна

1. Автор

а) Внутренние свидетельства

б) Внешние свидетельства

в) 1 Ин и Евангелие от Иоанна

Адресаты Время и место создания История редакции Язык и стиль Литературный жанр Строение Богословие Послания

II. Второе и Третье Послания Иоанна

1. Автор

а) Внутренние свидетельства

б) Внешние свидетельства

Адресаты Время и место создания Строение Каноничность

ОТКРОВЕНИЕ

Название Языки стиль Критика редакции Время и место создания Автор

а) Внутренние свидетельства

б) Внешние свидетельств

Адресаты Исторический фон Литературный жанр

а) Ветхозаветные Апокалипсисы

б) Апокрифические Апокалипсисы Ветхого Завета

в) Апокрифические Апокалипсисы Нового Завета

г) Символика

д) Принципы истолкования

9. План книги

10. Богословие

а) Бог

б) Христос

в) Учение о духах

г) Церковь

д) Эсхатология

Указатель ветхозаветных цитат в писаниях Иоанна

Об авторе

Станислав Гондецкий - Писания Иоанна - от автора

Жизнь ради Истины, ибо она есть Истина —

не истина ради жизни —

как хотелось бы утилитаристам.

Ежи Завейский

Эта книга возникла как плод работы со студентами семинарий и богословских институтов и ориентирована на их уровень подготовленности и их нужды. Тем не менее, это не означает, что книга адресована лишь тем, кто изучает богословие. Я надеюсь, что данная работа сможет заинтересовать и более широкий круг читателей, поскольку она предназначена как для ищущих информацию, так и для желающих углубить свое понимание религии. Она может помочь тем, кто стремится сопоставить свои представления с призывом слова Божия, и тем, кто не считает сутью религии обрядность и не сводит религию к форме. Наконец, она может поддержать тех, кто стоит поодаль, не желая принять популярный образ, зачастую преподносимый как учение Церкви, и не зная живительного вкуса истинной воды живой.

Публикация этой книги совпала по времени с переменами на нашей родине, которые ставят перед нами новые проблемы и требуют духовного преображения и более глубокого осознания нами сути христианства. Одновременно это — то время надежды, когда мы можем заново, в ином контексте, вступить в диалог с христианской традицией, начать беседу христианина с Богом, с другим христианином и с не-христианином. Чем более мы свободны, тем, как правило, больше необходимы нам глубокое самосознание, зрелая вера и неравнодушие к обществу. Я надеюсь, что эта книга поможет моим читателям лучше понять себя и мир, как сказал святой Иоанн: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13,35).

Станислав Гондецкий - ЕВАНГЕЛИЕ ОТ СВ. ИОАННА

1.Автор

Иоанн (Иехоханан или кратко Иоханан, т.е. Бог явил милосердие) был одним из двенадцати учеников Иисуса. В списках Апостолов, приводимых синоптическими авторами, он называется после своего брата Иакова, а в Деяниях Апостолов — перед ним (Мк 3,16— 19; Деян 1,13). По-видимому, он был младше Иакова. Иисус называл братьев «сынами грумовыми» (Мк 3,17), но Евангелие нигде не называет его по имени, даже тогда, когда это было бы кстати. Иоанн был родом из Галилеи, возможно, даже из Вифсаиды, бывшей родным городом для Петра и Андрея. Его отец Зеведей был рыбаком (Мк 1,20). Мать звали Саломеей (ср. Мф 27,56, Мк 15,40) и, по мнению некоторых экзегетов, она была сестрой Матери Божией, что, как представляется, объясняет верность, с которой она сопровождала Иисуса и ее вопрос к Нему о месте ее сыновей в Царствии Небесном (Мф 20,20-23; 27,56), а также то, что заботиться о Марии Иисус поручил её сыну Иоанну (Ин 19,26—27).

В четвертом Евангелии не сообщается, как звали отца и мать Иоанна. В начале Иоанн был учеником Иоанна Крестителя (Ин 1,35-40), затем перешел к Иисусу, призвавшему его в тот момент, когда он с братом Иаковом чинил сети на озере (Мф 4,21-22). Вместе с Иаковом и Петром Иоанн входил в группу доверенных учеников Иисуса (Мк 9,2), из которых был самым любимым (Ин 13,23; 19,26; 20,2; 21,7.20). Вместе с Иаковом и Петром он был очевидцем Преображения (Мф 17,1-8), его вместе с Петром Иисус послал приготовить Его Последнюю Пасху (Лк 22,8-12), ему Господь открыл имя предателя (Ин 13,26), именно он вместе с Петром и Иаковом был избран, чтобы сопровождать Иисуса на молитве в Гефсиманском саду (Мф 26,37), он же был единственным стоявшим под крестом учеником, которому Иисус поручил Свою Мать (Ин 19,26—27). Он первым уверовал после воскресения (Ин 20,4-9) и первым узнал Господа в Галилее (Ин 21,7).

Ему Иисус сказал, что «пребудет, пока Он не придет» (Ин 21,20—23). В ранней Церкви он сохраняет тесное общение с Петром (Деян 3,4; 4,13-21; 8,14-25) и вместе с ним передает Духа Святого принявшим крещение Самарянам (Деян 8,14—23). Иоанн — один из «столпов» Церкви во время Иерусалимского Собора в 49 году (Гал 2,9). Как сообщается в Апокалипсисе, он жил на острове Патмос и там получил особое откровение для сообщения его семи Церквам Азии (Откр 1,9). Эпилог четвертого Евангелия говорит о нем так: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие» (Ин 21,24). До сих пор все кажется ясным: автором четвертого Евангелия, на которого указывает сам текст, должен быть Апостол Иоанн, сын Зеведеев. Однако здесь возникают сомнения. Одни защищают авторство Иоанна, другие отрицают его. Оба мнения ищут опоры в Предании.

Те, кто отвергает авторство Иоанна, отмечают, к примеру, тот факт, что Апостол был казнен вместе со своим братом Иаковом в Иудее во времена Ирода Агриппы I (43—44 г.) или между 62 и 70 годами. Об этом свидетельствуют сообщения об одновременном мученичестве Иакова и Иоанна у Филиппа из Сиды (Христианская История, ок. 430 г., ссылается на Папия) и Георгия Амартола (Хроника, IX в.). Подобное соединение мы встречаем в сирийском Мартирологе. Некий Гай, римский священник, живший при папе Дзе-фирине (198—217 гг.) приписывал авторство четвертого Евангелия Керинфу (Hist.eccl, III, 28,1-2). Сомнения в принадлежности четвертого Евангелия Иоанну повсеместно распространились в протестантской экзегезе XIX в. Одни стали говорить об александрийском еврее, аллегорически интерпретировавшем синоптическую традицию, другие — об ученике Апостола Иоанна. Некоторые предполагают также авторство пресвитера Иоанна — эта гипотеза выдвигалась довольно часто.

Автором должен был быть некто, кто носил то же имя, что и Апостол, и был свидетелем хотя бы части евангельских событий (некоторые говорят даже об одном из иерусалимских священников, ставшем учеником Иисуса и предоставившем свой дом для совершения Тайной Вечери). Подобная гипотеза возникла благодаря определенной двусмысленности текста Папия (епископа Иерапольского во Фригии — I—II вв.), который сообщает следующее: «Я не замедлю в подтверждение истины восполнить мои толкования тем, чему я хорошо научился у старцев и что хорошо запомнил. Я с удовольствием слушал не многоречивых учителей, а тех, кто преподавал истину, не тех, кто повторяет заповеди других людей, а данные Господом о вере, исходящие от самой Истины. Если же приходил человек, общавшийся со старцами, я расспрашивал об их беседах: что говорил Андрей, что Петр, что Филипп, что Фома и Иаков, что Иоанн и Матфей или кто другой из учеников Господних; слушал, что говорит Лристион или пресвитер Иоанн, ученики Господни. Я понимал, что книги не принесут мне столько пользы, сколько живой, остающийся в душе голос» (Евсевий, Hist.eccl. 111,39,3).

Для разрешения этих и других сомнений в авторстве Апостола Иоанна нужно вспомнить борцов с еретическими движениями, которые ссылались на четвертое Евангелие, стараясь подкрепить им свои тезисы (Ириней, Adv.haer. 111,2,9.11). Некоторые христианские авторы, полемизировавшие с еретиками, стали отрицать апостольское происхождение Евангелия, чтобы лишить еретиков материала для аргументации. В Карфагенском Мартирологе (VI в.) смешиваются два персонажа — Апостол Иоанн и Иоанн Креститель. Это смешение восходит, по-видимому, к сирийскому мартирологу, датируемому V в. Кроме того, нельзя забывать, что автор Второго и Третьего Посланий св. Иоанна тоже именуется «пресвитером» (2 Ин 1; 3 Ин 1).

Авторство Иоанна принимают многие Отцы Церкви. К наиболее важным относится свидетельство Папия (I—II вв.). По его сообщению, четвертое Евангелие было дано малоазийским церквям в то время, когда Иоанн еще был жив (II Пролог против Маркиона, датируемый приблизительно 160—180 гг.). Ириней (|ок. 200 г.) при участии своего учителя Поликарпа (1*156 г.) подхватывает эту мысль и говорит, что Евангелие было написано Апостолом Иоанном «во время пребывания его в Ефесе Азийском» {Adv.haer. 111,1,1). Климент Александрийский (| до 215 г.), свидетельство которого через Пан-тена (t до 200 г.) восходит к Апостолу Иоанну, добавляет, что Иоанн «написал, побуждаемый учениками и вдохновленный Духом, Евангелие духовное» (другие евангелисты возвестили лишь земные дела Христа — Евсевий, Hist.eccl. VI, 14,7).

Наконец, епископ самого Ефеса Поликрат примерно в 190 г. пишет Папе следующее: «Что он дожил до этого времени (когда Игнатий был епископом в Антиохии, а Симеон — в Иерусалиме), это достаточно засвидетельствовано двумя вернейшими свидетелями, вождями церковного правоверия: Ирине-ем и Климентом Александрийским» {Hist.eccl. 111,23,2). Вот что сообщает Евсевий: «Уже и Марк, и Лука дали людям свои Евангелия, а Иоанн, говорят, все время проповедовал устно и только под конец взялся за писание вот по какой причине. Когда первые три Евангелия разошлись повсюду и дошли до него, он, говорят, счел долгом засвидетельствовать их правдивость, но заметил, что в них недостает рассказа о первых деяниях Христовых, совершенных в самом начале Его проповеди».

И это верно. Трое евангелистов знали, по-видимому, только то, что совершил Спаситель в течение года после заключения Иоанна Крестителя в темницу. Об этом они написали и с этого начали свое повествование (...).

«Иоанна, говорят, стали поэтому упрашивать поведать в своем Евангелии о том времени, о котором молчат первые евангелисты, и о делах, совершенных Спасителем тогда (...). Человеку, который это учтет, не придет в голову, что они разногласят между собой; Евангелие от Иоанна охватывает первоначальную деятельность Христа, остальные дают историю последних Его лет. Иоанн, видимо, умолчал о родословной по плоти Спасителя нашего потому, что Матфей и Лука ее уже изложили, и начал сучения о Его Божественности, которое для него, как более достойного, словно оберегал Дух Божий» {Hist.eccl. Ill, 24, 7—9.11 — 13). Таково свидетельство Евсевия, который явно стремится смягчить различия между синоптическими Евангелиями и Евангелием от Иоанна. В конце правления императора Домициана (81—96 гг.)

Иоанн, по сообщению Иринея, был сослан на остров Патмос, где написал Апокалипсис {Adv.haer.V',30). 18 августа 96 г. от Р.Х. произошел государственный переворот, в результате которого императором вместо убитого Домициана стал Марк Нерва. Последний не был врагом Церкви и позволил Иоанну, которому к этому времени было уже больше 90 лет, вернуться с Патмоса в Ефес. Именно тогда Иоанн посетил все свои области, создавая в них новые церкви и назначая новых епископов. Несколько более поздних Отцов Церкви, в т.ч. Папий и Поликарп, были учениками Иоанна в последние годы его жизни. Евсевий, Ириней и Климент Александрийский единодушно утверждают, что Иоанн дожил до начала правления Траяна, т.е. до января 98 года. Апокрифическое сочинение псевдо-Авдия, известное под заголовком «История Апостолов», сообщает, что Иоанн умер, когда ему было 98 лет {Hist.Apost., V, 10). Кроме того, Поликрат, епископ Ефеса, пишет около 190 г. папе, что «Иоанн... мученик и учитель, покоится в Ефесе» (Евсевий, Hist.eccl. 111,31,3).

2. Место и время создания

Отцы Церкви упоминают лишь четыре места, где могло бы быть создано Евангелие. Наименее правдоподобно, что это произошло в Александрии Египетской, хотя Евангелие от Иоанна было широко известно здесь уже в начале второго века от Р.Х., о чем свидетельствуют древнейшие папирусы с его текстом. Те, кто защищает эту гипотезу, указывают на некоторые сходства содержания текста с идеями Филона Александрийского и гностика Валентина, а иногда — также с созданным в Египте апокрифическим Евангелием от Фомы. Называются также Малая Азия (Иероним, De vir.ill, 9; Епифаний, Haeres,51,12), что не очень конкретно; Антиохия (Татиан, Com. in Diatessaron, 285) — благодаря сходству терминологии посланий св. Игнатия Антиохийского, считающегося учеником св. Апостола Иоанна, с написанной в Сирии апокрифической Соломоновой Псалтирью; и, наконец, Ефес (Ириней, Adv.haer.\\\,\5). Некоторые ученые пытаются примирить между собой эти два последних места и говорят о постепенном создании труда, первоначальная редакция которого возникла, по их мнению, в Антиохии, заключительная же и важнейшая — в Ефесе.

Время создания труда не может предшествовать смерти Апостола Петра, о которой упоминается в конце Евангелия {«Когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь» — Ин 21,18), т.е. оно было написано не ранее 64 г. от Р.Х. Иногда внешние источники подтверждаются внутренними свидетельствами, которые дает евангельский текст. Тем не менее, следует признать, что это — очень обобщенные критерии, т.к. в Евангелии отсутствуют непосредственные и однозначные указания на датировку тех или иных событий. Нельзя считать неопровержимым доказательством того, что Евангелие было написано в конце I или начале II века, и такие факторы, как глубина религиозности и зрелость иоанновой общины, убежденность в том, что последние времена уже наступили, уверенность в присутствии Святого Духа, заменяющего общине присутствие Христово, и даже сам эпилог Евангелия (Ин 21,22-23). Не может восприниматься как подобное доказательство и резкость, с которой Иоанн характеризует иудеев, а иудеи — minim, т.е. еретиков, главными из которых после разрушения Храма стали считаться христиане (ср. проклятие minim в иудейской молитве Восемнадцати Благословений).

Из фрагментов египетских папирусов, датируемых временем до 150 г., находящихся в Библиотеке Райленда в Манчестере и содержащих фрагменты Евангелия от Иоанна (18,31-33.37-38), можно заключить, что четвертое Евангелие уже было известно в середине II века. Тем же временем датируется папирус Эгертона 2, содержащий некоторые цитаты из Иоанна. Он представляет собой, по сути, попытку объединения синоптических Евангелий с Евангелием от Иоанна, названном Неизвестной истиной и датируется примерно 125 г. Более поздним (ок. 200 г.), но содержащим практически все Евангелие от Иоанна, является папирус Р66, называемый также папирусом Бодмера II (Женева), родственный двум вышеупомянутым. Таким образом, наиболее широкий промежуток времени, в течение которого мог быть создан труд Иоанна, — это период между 64 и 150 гг. Если предположить, что Евангелие было написано человеком, который лично знал Иисуса, то верхняя граница периода сместится приблизительно к 120 г. Еще более точная датировка приводится лишь Епи-фанием, говорящим о возвращении Апостола Иоанна из ссылки в правление императора Нервы (96—98 гг.) и о его пребывании в Ефесе до конца правления Траяна (98—117 гг.). Из сказанного можно заключить, что Евангелие должно было быть создано между 96 и 117 гг. от Р.Х.

3. Язык и стиль

В начале XX века постепенно стало распространяться мнение о том, что оригинальным языком Евангелия от Иоанна был арамейский. Обращалось внимание на некоторые еврейские термины {Агнец Божий, Сын Человеческий, Мессия, Царствие Божие, равви, аминь), непонятные для носителей греческого языка, и на то, что автор Евангелия не оперирует категориями греческой философии. Кумранские открытия обнаружили большое сходство между языком Иоанна и еврейской языковой культурой {свет жизни, сыны тьмы, сыны света, свидетельствовать об истине, источник воды живой). Эти сходства побудили некоторых ученых предпринять новый перевод Евангелия, исходящий из гипотезы о существовании арамейского оригинала.

Тем не менее, гипотеза о греческом оригинале четвертого Евангелия имеет более вескую аргументацию. В частности, многие фрагменты Евангелия от Иоанна, имеющие семитскую окраску, представляют собой более или менее точные повторы семитизмов языка Септуагинты и межзаветной литературы. Кроме того, отсутствуют какие-либо свидетельства Предания в пользу не-греческого языка Иоанна, а имеющийся в нашем распоряжении текст можно полностью объяснить без обращения к арамейскому оригиналу.

При этом, если предположить, что текст был изначально написан по-гречески, то язык Евангелия оказывается гораздо богаче и понятнее. Важнейшим аргументом в пользу этой гипотезы является употребление в Евангелии выражений, отсутствующих в арамейском языке («быть», «стать», различные частицы, различение понятий «познавать» и «знать»). В свете этого кажется убедительным мнение Лагранжа [M.J. Lagrange]: «Мы склонны верить тому, что евангелист диктовал по-гречески текст, продуманный по-арамейски, а затем этот текст правился его секретарем в тех местах, где он был слишком неправилен, однако с использованием при этом слов, предпочитавшихся автором, и таких выражений, которые — хоть и были малоупотребительными и семитскими — тем не менее допускались в языке эллинистической эпохи».

Лексика Иоанна сравнительно бедна там, где речь идет о конкретных понятиях, в ней чаще встречаются абстрактные понятия (любовь, жизнь, истина, свет, космос). Эти слова, несмотря на их немногочисленность, употребляются с различными смысловыми оттенками. Чаще, чем у синоптических авторов, у Иоанна повторяются слова, имеющие для него богословское значение (отец, ученик, закон, грех, слава, верить, познать, возлюбить). Для Иоанна характерны такие выражения, как свидетельствовать, полагать жизнь свою, быть от мира сего, родиться от, Пославший меня, слово Мое, Яесмь. При помощи столь скромного словаря, довольно сильно отличающегося от словаря синоптических авторов (Мф имеет 279 слов, общих для него и других евангелистов; Л к — 235, а Ин — 71), автор способен выразить удивительно богатую богословскую мысль (см. Пролог).

Синтаксис Евангелия, как и его словарь, небогат. Он имеет семитский характер, на что указывает частое использование опережающих конструкций, подлежащего после сказуемого, casus pendens (1,27.33), поставление рядом двух независимых предложений и, прежде всего, использование вводного «и» в том же значении, что семитское «вав». Перед именами собственными часто используется артикль. Прошедшее совершенное время (перфект) смешивается с прошедшим

Архиепископ Станислав Гондецкий

Родился в польском городе Стрельно в 1949 г. К священству готовился в 1967-1973 гг. в Высшей Духовной семинарии г. Гнездно.

После рукоположения во священники (1973 г.) продолжает изучение библеистики в Риме в Pontificio Istituto Biblico. 1976—77 гг. посвящает углублению своих знаний в области археологии и иудео-христианства в иерусалимском Studium Biblicwn Franciscanum. Докторскую диссертацию: «La liberazione е salvezza nel secondo libro dei Maccabei» («Свобода и спасение во Второй Книге Маккавейской») защищает в римском университете Angelicum в 1982 г.

С 1982 г. преподает библеистику, а также английский и немецкий языки в Высшей Духовной семинарии в г. Гнездно. Тогда же начинает преподавание экзегезы Ветхого Завета семинаристам, обучающимся в Духовной семинарии г. Казимеж Бискупи, и мирянам в богословском институте г. Гнездно и Институте Христианской Культуры г. Быдгощ.

Организовывает паломничества в Египет и Святую Землю, а также занимается пастырской деятельностью в г. Гнездно (1982— 1986). В 1986-1989 гг. — вицеректор Высшей Духовной семинарии в Гнездно. В 1989 г. посещает Америку для участия в программе по изучению богословия, литургии и культуры иудаизма, а также для ознакомления с американским религиозным плюрализмом в чикагском Spertus College of Judaica. Затем до 1990 г. ведет исследовательскую работу при Ecole Biblique et Archeologique в Иерусалиме.

Принимает участие в различных научных съездах, конференциях и симпозиумах. Пишет книги (34, в том числе учебники по библеистике), статьи (113) и проповеди (69).

1 февраля 1992 г. становится епископом-помощником в Гнездненской архиепархии.

С 14 марта 1992 г. — член Комиссии по делам Католического Информационного Агентства. С 4 июля того же года — вице-председатель, а с 10 марта 1994 г. — председатель Комиссии Польского Епископата по вопросам Диалога с Иудаизмом. С 1 мая 1996 г. — Председатель Совета по вопросам Религиозного Диалога при Конференции Епископов Польши, в который входят Комитеты по вопросам диалога с иудаизмом, с нехристианскими религиями и с неверующими.

23 февраля 1995 г. Папа Иоанн Павел II назначил его консультантом Папской Комиссии по вопросам религиозных отношений с иудаизмом.

С 28 апреля 2002 г. — архиепископ, митрополит Познанский; 19 марта 2004 г. избран вице-председателем Конференции Епископата Польши.