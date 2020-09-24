Афонская традиция. XXI век

Я видел отца Василия лишь однажды, еще студентом, в середине 1990-х годов. За месяц я обошел тогда почти все монастыри на Афоне, познакомился со многими обитателями Святой Горы. Но в отце Василии было что-то совершенно особенное. Когда, по афонскому обычаю, он с поднятой рукой стоял и благословлял всех выходящих из трапезной, молча и сосредоточенно, было видно, что происходит что-то очень важное. Смиряясь перед людьми, он расширял их ум и сердце — и каждый из них чувствовал себя значимым. То же самое чувство переживет читатель этой книги. Ключевое слово для отца Василия — «свобода». Тема свободы сопровождает всю его книгу, раскрываясь в большей степени в его толковании притчи о блудном сыне. Он предупреждает, что мы стоим на зыбкой почве, что свобода — нож обоюдоострый, но именно видение веры как свободного от первого до последнего шага пути обличает привычный образ Церкви как «системы». «Сын Божий стал человеком, а не системой, не законом и не теорией», — говорит отец Василий, и сам он, безусловно, являет образ этой свободы.

Он будто не замечает красных флажков, между которыми обычно ищут равновесия авторы «духовной литературы». Обращаясь в одной из глав к Гераклиту и фаюмскому портрету, он показывает нам пример целостного восприятия мира, где действие Бога на мысль и сознание человека не ограничено никакими барьерами.

Отец Василий ни с кем не спорит, никому ничего не доказывает. «В этом — величайшая сила. Величайшее сопротивление — достигнуть стадии не-сопротивления. Проявление высочайшей силы — не сопротивляться, не спорить. Мы слабы. А потому сопротивляемся и противоречим...»

Архимандрит Василий (Гондикакис) - Духовная жизнь в меняющемся мире. 12 слов о спасении

(Афонская традиция. XXI век)

М.: Никея, 2020. — 272 с.

ISBN 978-5-907202-97-9

Архимандрит Василий (Гондикакис) - Духовная жизнь в меняющемся мире. 12 слов о спасении - Содержание

Предисловие

О значимых и утешенных

Он выводит нас перед Богом такими, какие мы есть, или о Живом познании внутреннего «я»

1. Свет Христов просвещает всех, или Почему святые — святые?

2. Старец Порфирий и современные проблемы

3. Святой Исаак Сирин и Достоевский

4. Притча о блудном сыне

Кому принадлежит имение Отца

В огне реальности

Общение молчанием

Возвращение, которое освобождает

Возвращение, которое лишает жизни

Страдание отца

О холодном и горячем

Сыновья и плоды

Слова и молчание

Притча и мы

Мы как отцы

5. О чем говорят фаюмские портреты

6. Дары и осуществления: взгляд со Святой Горы

7. Жизнь с избытком

8. Красота спасет мир

9. Апостол Павел — человек нового творения

10. Время и пространство

11. Архетип Православия: святой

Свобода — острый нож

Кто такой святой?

Божественное изумление и недоумение

Любовь Отца блудного сына

Рядом со святым

О таинственном касании и радости в притчах

Богородица и главная тайна

О Вавилонской башне и святых среди нас

12. Христианин в современном мире

Архимандрит Василий (Гондикакис) - Духовная жизнь в меняющемся мире. 12 слов о спасении - Жизнь с избытком

Так же как в лице Бога не разделяются человеческая и божественная природы, так и истина Евангелия не отделена от любви.

Истина без любви — это ложь в нашей жизни. А любовь, которая не «сорадуется истине», — это ловушка для человека. Любовь — это метод и способ обучения истине, который освобождает человека. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».

Здесь мы находим истину, воплощенную в виде любви. Любви, которая приносит себя в жертву ради жизни и спасения мира. Не может существовать никакого богословия и проповеди истины без действенного участия божественной любви. Но также и любовь не может спасти, если она не основывается на истине триединого Бога, Который есть любовь.

Господь пришел не для того, чтобы учить теоретическим или юридическим истинам, и не для того, чтобы насадить мирскую справедливость. Он говорит как «имеющий власть любви, а не как книжники». Он «не воспрекословит, не возопиет». Прекословят и кричат только слабые.

Он приходит как изобилие терпеливости, любви, как веянье тихого ветра. Он знает человека и все его потребности. Он знает о его мучениях и желаниях. Он освобождает его из тьмы смерти. Он прощает ему все согрешения и ведет его к покаянию и преображению.

Он освобождает тех, кем правят нечистые духи. Он не начинает воспитывать бесноватого из Гадаринской страны увещеваниями или угрозами. Тот настолько был не в себе, что даже рвал на себе одежду, разрывал цепи и разбивал оковы, жил в гробах и пустынных местах и пугал весь народ. А Господь просто освобождает его от демонов. И тогда этот человек садится рядом с Ним, одетый и в здравом уме.

Он любит, прощает и дает силы страдающему. Не осуждает женщину, пойманную на месте преступления в прелюбодеянии. Он говорит ей: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». То же самое Он велит и излеченному им парализованному: «Вот, ты выздоровел; не греши больше».