Гондикакис - Духовная жизнь в меняющемся мире
Афонская традиция. XXI век
Я видел отца Василия лишь однажды, еще студентом, в середине 1990-х годов. За месяц я обошел тогда почти все монастыри на Афоне, познакомился со многими обитателями Святой Горы. Но в отце Василии было что-то совершенно особенное. Когда, по афонскому обычаю, он с поднятой рукой стоял и благословлял всех выходящих из трапезной, молча и сосредоточенно, было видно, что происходит что-то очень важное. Смиряясь перед людьми, он расширял их ум и сердце — и каждый из них чувствовал себя значимым. То же самое чувство переживет читатель этой книги. Ключевое слово для отца Василия — «свобода». Тема свободы сопровождает всю его книгу, раскрываясь в большей степени в его толковании притчи о блудном сыне. Он предупреждает, что мы стоим на зыбкой почве, что свобода — нож обоюдоострый, но именно видение веры как свободного от первого до последнего шага пути обличает привычный образ Церкви как «системы». «Сын Божий стал человеком, а не системой, не законом и не теорией», — говорит отец Василий, и сам он, безусловно, являет образ этой свободы.
Он будто не замечает красных флажков, между которыми обычно ищут равновесия авторы «духовной литературы». Обращаясь в одной из глав к Гераклиту и фаюмскому портрету, он показывает нам пример целостного восприятия мира, где действие Бога на мысль и сознание человека не ограничено никакими барьерами.
Отец Василий ни с кем не спорит, никому ничего не доказывает. «В этом — величайшая сила. Величайшее сопротивление — достигнуть стадии не-сопротивления. Проявление высочайшей силы — не сопротивляться, не спорить. Мы слабы. А потому сопротивляемся и противоречим...»
Архимандрит Василий (Гондикакис) - Духовная жизнь в меняющемся мире. 12 слов о спасении
(Афонская традиция. XXI век)
М.: Никея, 2020. — 272 с.
ISBN 978-5-907202-97-9
Архимандрит Василий (Гондикакис) - Духовная жизнь в меняющемся мире. 12 слов о спасении - Содержание
- Предисловие
- О значимых и утешенных
- Он выводит нас перед Богом такими, какие мы есть, или о Живом познании внутреннего «я»
1. Свет Христов просвещает всех, или Почему святые — святые?
2. Старец Порфирий и современные проблемы
3. Святой Исаак Сирин и Достоевский
4. Притча о блудном сыне
- Кому принадлежит имение Отца
- В огне реальности
- Общение молчанием
- Возвращение, которое освобождает
- Возвращение, которое лишает жизни
- Страдание отца
- О холодном и горячем
- Сыновья и плоды
- Слова и молчание
- Притча и мы
- Мы как отцы
5. О чем говорят фаюмские портреты
6. Дары и осуществления: взгляд со Святой Горы
7. Жизнь с избытком
8. Красота спасет мир
9. Апостол Павел — человек нового творения
10. Время и пространство
11. Архетип Православия: святой
- Свобода — острый нож
- Кто такой святой?
- Божественное изумление и недоумение
- Любовь Отца блудного сына
- Рядом со святым
- О таинственном касании и радости в притчах
- Богородица и главная тайна
- О Вавилонской башне и святых среди нас
12. Христианин в современном мире
Архимандрит Василий (Гондикакис) - Духовная жизнь в меняющемся мире. 12 слов о спасении - Жизнь с избытком
Так же как в лице Бога не разделяются человеческая и божественная природы, так и истина Евангелия не отделена от любви.
Истина без любви — это ложь в нашей жизни. А любовь, которая не «сорадуется истине», — это ловушка для человека. Любовь — это метод и способ обучения истине, который освобождает человека. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».
Здесь мы находим истину, воплощенную в виде любви. Любви, которая приносит себя в жертву ради жизни и спасения мира. Не может существовать никакого богословия и проповеди истины без действенного участия божественной любви. Но также и любовь не может спасти, если она не основывается на истине триединого Бога, Который есть любовь.
Господь пришел не для того, чтобы учить теоретическим или юридическим истинам, и не для того, чтобы насадить мирскую справедливость. Он говорит как «имеющий власть любви, а не как книжники». Он «не воспрекословит, не возопиет». Прекословят и кричат только слабые.
Он приходит как изобилие терпеливости, любви, как веянье тихого ветра. Он знает человека и все его потребности. Он знает о его мучениях и желаниях. Он освобождает его из тьмы смерти. Он прощает ему все согрешения и ведет его к покаянию и преображению.
Он освобождает тех, кем правят нечистые духи. Он не начинает воспитывать бесноватого из Гадаринской страны увещеваниями или угрозами. Тот настолько был не в себе, что даже рвал на себе одежду, разрывал цепи и разбивал оковы, жил в гробах и пустынных местах и пугал весь народ. А Господь просто освобождает его от демонов. И тогда этот человек садится рядом с Ним, одетый и в здравом уме.
Он любит, прощает и дает силы страдающему. Не осуждает женщину, пойманную на месте преступления в прелюбодеянии. Он говорит ей: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». То же самое Он велит и излеченному им парализованному: «Вот, ты выздоровел; не греши больше».
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