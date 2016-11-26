Данная книга представляет собой курс лекций, которые я читал на филологическом факультете МГУ в течение нескольких десятилетий начиная с 1993 года. Когда я готовил эти лекции, я не предполагал, что их можно будет опубликовать. Однако мои друзья все-таки убедили меня попробовать сделать это сейчас, когда в силу преклонного возраста мне уже трудно продолжать мои занятия в университете. Отсюда форма и стиль этой книги. Она не является научным исследованием с присущим для такого жанра научным аппаратом. Готовя лекции, я пользовался самыми разными источниками и часто не давал на них никаких ссылок.

Восстановить сейчас эти ссылки мне трудно. Хочу только сказать, что я часто брал целые куски текста у тех или иных авторов целиком и, если нужно, мало что в них меняя, вставлял их в свои лекции. Такими авторами были о. Александр Мень, епископ Кассиан (Безобразов), о. Александр Шмеман, С.С. Аверинцев, X. Яннарис, Л. Буйе, И. Кауфман, И.Ш. Шифман, У. Баркли, Н. Андерсон и многие другие ученые. Я, разумеется, сам полностью отвечаю за такой выбор. Как и некоторые другие лекторы, я предпочитаю иметь заранее написанный текст лекций, на который можно опираться в аудитории, по ходу отталкиваясь от него, импровизируя и меняя. Соответственно написанный заранее текст и сама лекция, прочитанная в аудитории, далеко не всегда совпадают. Но именно этот заранее написанный текст я и решил дать в книге. И еще одно соображение. Я строил лекции, исходя из нужд и интересов аудитории, которой были студенты филологического факультета.

Они, как правило, мало что знали о Библии, но у них был определённый культурный багаж, который нужно было учитывать. Так, в первом семестре, когда я читал им Ветхий Завет, они параллельно изучали историю античной литературы и культуры, историю древней философии и латинский язык. Во втором семестре, когда я читал им Новый Завет, они изучали историю средневековой литературы и культуры. Этот общеобразовательный комплекс знаний, безусловно, помогал мне в изложении некоторых достаточно сложных тем. Я по возможности старался делать свои лекции интересными именно для этой аудитории, не опуская общекультурную планку. О том, как это получалось, судить не мне.

Андрей Горбунов - Знакомство с Библией - Курс лекций

М., Прогресс-Традиция, 2016 г.

ISBN 978-5-89826-468-0

Андрей Горбунов - Знакомство с Библией - Курс лекций - Содержание

От автора

Вводная лекция

Библейские переводы

Ветхий Завет. Общие сведения

Книга «Бытие». Ветхозаветная концепция Бога. Сотворение мира

Сотворение человека. Грехопадение

Доисторическая часть книги «Бытие». Всемирный потоп

Библейские патриархи и Иосиф

Исход и Синайское законодательство

Исторические книги Ветхого Завета

Пророки. Илия, Амос и Осия

Исайя Иерусалимский. Иеремия

Иезекииль и Исайя Второй

Литература мудрых. Притчи, Песнь Песней, Екклесиаст

Книга Иова. Псалтирь

Апокалиптики. Книга пророка Даниила

Мир накануне Рождества Христова. Кумраниты

Тринитарное богословие

Четвероевангелие. Общие сведения. Евангелие от Марка

Евангелия от Матфея, Луки и Иоанна

Пролог к четвертому Евангелию

Рождество и начало служения

Первый этап служения Христа. Царство Небесное. Нагорная проповедь

Конец первого этапа служения. Путь в Иерусалим на страсти

Последние дни земной жизни Христа. Воскресение

Книга «Деяний». Рождение Церкви

Апостол Павел. Послания к фессалоникийцам

Первое послание к коринфянам. Послания к римлянам и к ефесянам

Апокалипсис

Андрей Горбунов - Знакомство с Библией - Курс лекций - Что такое Завет?

Слово «Завет» в контексте Библии имеет особое значение. Представим себе, что две договаривающиеся между собой стороны, два лица, решили заключить союз. При этом лица эти вовсе не должны быть равными между собой. Ведь бывает союз хозяина и работника, господина и слуги, начальника и подчиненного, наконец, преподавателя и студента. Такой союз всегда заключается на определенных, заранее установленных условиях. На Древнем Востоке такого рода вассальные пакты были очень широко распространены. В этих условиях сильнейший соглашался на подобный союз по своему усмотрению и сам устанавливал условия. Заключение договора обычно происходило по определенному обряду, и стороны связывали себя клятвой.