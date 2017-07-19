Едва ли я обладаю таким мастерством, чтобы «мысль изречённая» не оказалась ложью. Однако мысль эта преследует меня уже больше месяца. Больше месяца прошло с тех пор, как в Таджикистане был расстрелян неизвестными прямо во время молитвы баптистский миссионер Сергей Бессараб.

Больше трёх лет минуло с того дня, когда там же была взорвана церковь миссионеров-корейцев. Взорвана людьми, для которых фактов обращения мусульман в христианство было достаточно, чтобы пролилась кровь.

Почему-то очень настойчиво мне приходит на память сюжет из романа Марио Пьюзо «Крёстный отец». Всесильный босс мафии сдёргивает простыню с обезображенного пулевыми отверстиями тела и говорит ужаснувшемуся похоронных дел мастеру: «Посмотрите, что они сделали с моим сыном»... Часовой механизм безжалостной мести запущен...

Сотни и тысячи расстрелянных, сожжённых, забитых палками и камнями христиан. Люди, почитаемые за «овец, обречённых на заклание».

Сонм мучеников, от Стефана до догнивающего в безвестной тюрьме туркменского проповедника.

Посмотрите, что они сделали с Моими детьми! С Моими детьми, искупленными Моей Кровью, дорогими Мне, как зеница ока. Посмотрите, что они сделали с Моими детьми...

Денис Гореньков - Записки миссионера, рождённого в СССР

Киев: ООО «Книгоноша», 2013 — 175 с. — (Сер.: Национальные евангельские авторы)

Издано Ассоциацией «Духовное возрождение»

ISBN 978-966-2615-44-9

Денис Гореньков - Записки миссионера, рождённого в СССР - Содержание

Предисловие. О чуде невозможного и даре новизны

(О «записках», которых не должно было быть)

Киргизский период

Такие дела

Жума. Пятница

За одного нашего десять... наших

Лазарь, выйди вон

Стриптиз

Мерзость

Евангелие как держава

Евангелие как держава. Памяти Александра Галича

О Личности из Первоисточника

Решение

Как тебе имя?

Одиночество, до и после Евангелия

Богословие труда

ЭхоТридента

Секта

Биг-морда

Менеджмент

Как менеджер менеджеру

Хлеб

От понедельника до субботы

ГрОб

И сущим во гробах жизнь даровав

Жизнь, как сметана

Кровь на кровь

Любовь и иглы

Кодексы и кодекс

Знаки

Бич Божий

На страстной

Добрососедство в мире прогрессирующего индивидуализма

Добрососедство в мире прогрессирующего индивидуализма

Прикосновение Бога

120 слов

Время получившие в подарок

Новая жизнь

Церковь — Университету

Всемирное студенческое христианское движение (IFES)

Мир (университетские дворы изменились)

Доклад для «Форума »

Фабрика им. Первого Сентября

В чём, кроме денег, нуждается ССХ Украины сегодня?

Новая эра фандрейзинга: от car rental к автостопу

Какие мотивы побуждают евангельских христиан получать высшее образование?

Мысли и прогнозы

Божий мир

Божий мир вокруг, Божий мир

Польза от пеших прогулок

Страшный день календаря

Зеркало общества в зеркале Тролля

Но Страшный Суд не есть ли Встреча с Богом?

Сталин и ящик Пандоры

Туфли капитана

Мечты о чуде в эпоху разума

Двадцать лет

Заброшенный, огороженный, истыканный, испоганенный

Реальность

Жемчуг Господа моего

Не смотри («Вий»)

Не смотри

Вода мёртвая, вода живая

Личные счёты

Об авторе

Денис Гореньков - Записки миссионера, рождённого в СССР – О чуде невозможного и даре новизны - О «записках», которых не должно было быть

Есть тексты, которые живут сами по себе. А есть тексты, которые живут в тени автора. Автор «записок» интересен сам по себе, он «документ» эпохи, ее выражение, а его тексты — лишь пояснения. Так что событием является не текст, не издание записок, а сам автор, его жизнь как жест и слово.

Автор — живое свидетельство чуда, хотя вроде всем ясно, что в наше время чудес быть не должно. Жить и выжить на сломе эпох тоталитарного советизма и такого же тоталитарного релятивизма; родиться в СССР, чтобы стать миссионером его бывших окраин; слушать Летова и услышать Христа; мести метлой дворы Николаева, а после «ловить души» — всего этого быть не должно, но именно потому, что не должно, оно есть. Ибо здесь имеет место доброе чудо, благой дар, благодать. Лишний раз удивляюсь: Христос призывает рыбаков, но делает из них апостолов, но не научившись ловить рыбу, они не смогли бы ловить души.

Автор придумывает название, в котором уживаются несовместимые вещи. Миссионерство того, кто рожден в СССР для совсем других вещей — для борьбы с религиозным опиумом и для простого рабоче-крестьянского счастья, — кажется невозможным, блажью, абсурдом.

Не только для обычных «мирских» людей, но и для многих христиан слова и жизнь автора покажутся невозможными, неправильными, странными. И эта своеобычность — признак настоящего, оригинального, живого.

Такого еще не было. А теперь есть и такое. Странно, но бывает. Непонятно, но интересно. Пусть это чувство предваряет и сопровождает чтение записок. И автор, и его текст — ростки новой жизни, новые страницы постсоветской истории, знаки обновления. Не должно было быть этого, все должно закончиться, но жизнь возобновляется и книги пишутся. Новые книги, новые имена, новые чудеса...

Миссия продолжается. Рожденным в СССР есть что написать, хотя бы о себе, и в первую очередь именно о себе. Благодаря рожденным в СССР есть что почитать рожденным после. Так при всей новизне сохраняется и длится связь поколений, преемственность веры, эстафета служения.

Михаил ЧЕРЕНКОВ, читатель