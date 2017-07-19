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Гореньков - Записки миссионера, рождённого в СССР

Гореньков - Записки миссионера, рождённого в СССР
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, Ethics
Едва ли я обладаю таким мастерством, чтобы «мысль изречённая» не оказалась ложью. Однако мысль эта преследует меня уже больше месяца. Больше месяца прошло с тех пор, как в Таджикистане был расстрелян неизвестными прямо во время молитвы баптистский миссионер Сергей Бессараб.
Больше трёх лет минуло с того дня, когда там же была взорвана церковь миссионеров-корейцев. Взорвана людьми, для которых фактов обращения мусульман в христианство было достаточно, чтобы пролилась кровь.
Почему-то очень настойчиво мне приходит на память сюжет из романа Марио Пьюзо «Крёстный отец». Всесильный босс мафии сдёргивает простыню с обезображенного пулевыми отверстиями тела и говорит ужаснувшемуся похоронных дел мастеру: «Посмотрите, что они сделали с моим сыном»... Часовой механизм безжалостной мести запущен...
Сотни и тысячи расстрелянных, сожжённых, забитых палками и камнями христиан. Люди, почитаемые за «овец, обречённых на заклание».
Сонм мучеников, от Стефана до догнивающего в безвестной тюрьме туркменского проповедника.
Посмотрите, что они сделали с Моими детьми! С Моими детьми, искупленными Моей Кровью, дорогими Мне, как зеница ока. Посмотрите, что они сделали с Моими детьми...

Денис Гореньков - Записки миссионера, рождённого в СССР

Киев: ООО «Книгоноша», 2013 — 175 с. — (Сер.: Национальные евангельские авторы)
Издано Ассоциацией «Духовное возрождение»
ISBN 978-966-2615-44-9

Денис Гореньков - Записки миссионера, рождённого в СССР - Содержание

Предисловие. О чуде невозможного и даре новизны
  • (О «записках», которых не должно было быть)
Киргизский период
  • Такие дела
  • Жума. Пятница
  • За одного нашего десять... наших
  • Лазарь, выйди вон
  • Стриптиз
  • Мерзость
Евангелие как держава
  • Евангелие как держава. Памяти Александра Галича
  • О Личности из Первоисточника
  • Решение
  • Как тебе имя?
  • Одиночество, до и после Евангелия
Богословие труда
  • ЭхоТридента
  • Секта
  • Биг-морда
Менеджмент
  • Как менеджер менеджеру
  • Хлеб
  • От понедельника до субботы
ГрОб
  • И сущим во гробах жизнь даровав
  • Жизнь, как сметана
Кровь на кровь
  • Любовь и иглы
  • Кодексы и кодекс
  • Знаки
  • Бич Божий
  • На страстной
Добрососедство в мире прогрессирующего индивидуализма
  • Добрососедство в мире прогрессирующего индивидуализма
  • Прикосновение Бога
  • 120 слов
  • Время получившие в подарок
  • Новая жизнь
Церковь — Университету
  • Всемирное студенческое христианское движение (IFES)
  • Мир (университетские дворы изменились)
  • Доклад для «Форума »
  • Фабрика им. Первого Сентября
  • В чём, кроме денег, нуждается ССХ Украины сегодня?
  • Новая эра фандрейзинга: от car rental к автостопу
  • Какие мотивы побуждают евангельских христиан получать высшее образование?
  • Мысли и прогнозы
Божий мир
  • Божий мир вокруг, Божий мир
  • Польза от пеших прогулок
  • Страшный день календаря
  • Зеркало общества в зеркале Тролля
  • Но Страшный Суд не есть ли Встреча с Богом?
  • Сталин и ящик Пандоры
  • Туфли капитана
  • Мечты о чуде в эпоху разума
  • Двадцать лет
  • Заброшенный, огороженный, истыканный, испоганенный
  • Реальность
  • Жемчуг Господа моего
Не смотри («Вий»)
  • Не смотри
  • Вода мёртвая, вода живая
  • Личные счёты
Об авторе

Денис Гореньков - Записки миссионера, рождённого в СССР – О чуде невозможного и даре новизны - О «записках», которых не должно было быть

Есть тексты, которые живут сами по себе. А есть тексты, которые живут в тени автора. Автор «записок» интересен сам по себе, он «документ» эпохи, ее выражение, а его тексты — лишь пояснения. Так что событием является не текст, не издание записок, а сам автор, его жизнь как жест и слово.
Автор — живое свидетельство чуда, хотя вроде всем ясно, что в наше время чудес быть не должно. Жить и выжить на сломе эпох тоталитарного советизма и такого же тоталитарного релятивизма; родиться в СССР, чтобы стать миссионером его бывших окраин; слушать Летова и услышать Христа; мести метлой дворы Николаева, а после «ловить души» — всего этого быть не должно, но именно потому, что не должно, оно есть. Ибо здесь имеет место доброе чудо, благой дар, благодать. Лишний раз удивляюсь: Христос призывает рыбаков, но делает из них апостолов, но не научившись ловить рыбу, они не смогли бы ловить души.
Автор придумывает название, в котором уживаются несовместимые вещи. Миссионерство того, кто рожден в СССР для совсем других вещей — для борьбы с религиозным опиумом и для простого рабоче-крестьянского счастья, — кажется невозможным, блажью, абсурдом.
Не только для обычных «мирских» людей, но и для многих христиан слова и жизнь автора покажутся невозможными, неправильными, странными. И эта своеобычность — признак настоящего, оригинального, живого.
Такого еще не было. А теперь есть и такое. Странно, но бывает. Непонятно, но интересно. Пусть это чувство предваряет и сопровождает чтение записок. И автор, и его текст — ростки новой жизни, новые страницы постсоветской истории, знаки обновления. Не должно было быть этого, все должно закончиться, но жизнь возобновляется и книги пишутся. Новые книги, новые имена, новые чудеса...
Миссия продолжается. Рожденным в СССР есть что написать, хотя бы о себе, и в первую очередь именно о себе. Благодаря рожденным в СССР есть что почитать рожденным после. Так при всей новизне сохраняется и длится связь поколений, преемственность веры, эстафета служения.
Михаил ЧЕРЕНКОВ, читатель
Views 380
Rating 5.0 / 5
Added 19.07.2017
Author aleksandroid
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

T
Tov 11 years ago
У автора тяжелый стиль изложения, но мысли здравые.
Особо понравилась аналогия с гоголевским Вием.

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