Европейский мир становится все более провинциальным. Вероятно потому, что в эпоху “ускорений” он из года в год уменьшается, и все превращается в центр, в город. Только о каком центре, о какой “оси мира” может идти речь, если исчезло сакральное, если уже нет более “городов без тени” — так говорилось об Иерусалиме, где солнце стоит прямо над головой, нет священных гор, соединяющих небо и землю?

“Хомо религиозус” всегда живет в центре мира. Чтобы начать строить деревню, древние жители искали пересечения дорог: все четыре стороны света должны “быть под рукой", открывать вселенские перспективы (Элиаде, “Святое и профанное”). И чтобы не ошибиться (а человеческий разум слаб и доверять ему нельзя), посылали на поиск святого места животных (на Афоне рассказывают, что чудотворная икона св. Георгия пришла в “нужный ей” болгарс^й монастырь на спине осла). На святом месте прорастал посох и полыхал куст.

Святое пространство не может быть гомогенным. Профанное же — гомогенно и нейтрально. Сегодняшний мир все более профанизируется одним уже тем, что его скорости невероятно растут, пространство становится не только скучно-серым, оно исчезает вообще. Уже сегодня в некоторых европейских странах и, конечно же, в США пространство измеряют только временем: от работы до дома -'- тридцать минут, от почты до супермаркета — десять.

Татьяна Михайловна Горичева - Православие и постмодернизм

Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991. — 64 с.

ISBN 5-288-01170-2

Татьяна Михайловна Горичева - Православие и постмодернизм - Содержание